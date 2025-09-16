ΠΑΣΟΚ για Σεμερτζίδου: Η Σδούκου μάλλον ξέχασε να ενημερώσει τον Μαρινάκη για τη διαγραφή της από ΝΔ – Τόση μυστικότητα;

«Χρειάστηκαν δύο μήνες και δεκάδες μισόλογα για να σπάσει τη σιωπή του ο κ. Μαρινάκης και να ομολογήσει αυτό που ήξεραν όλοι, ότι δηλαδή ως σήμερα η κα. Σεμερτζίδου είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας με δόξα και τιμή», τονίζει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου για την πολιτεύτρια του κυβερνώντος κόμματος.

Υπενθυμίζεται ότι οι αποκαλύψεις του in για τις επιδοτήσεις που φέρεται να έλαβε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ η υποψήφια πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Καλλιόπη Σεμερτζίδου, καθώς και μέλη της οικογένειάς της, έχουν μπει στο «μικροσκόπιο» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Ειδικότερα, ο Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον ΑΝΤ1, ανέφερε για την κ. Σεμερτζίδου, ότι «στη συγκεκριμένη, όπως ονομάζεται, πολιτεύτρια, θέλω καταρχάς να πω το εξής, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι φταίει ένα κόμμα επειδή ελέγχεται ένας άνθρωπος: Ήταν πολιτεύτρια το 2019 […] Το 2021, που ανέλαβα γραμματέας της ΝΔ, μπορώ να το πιστοποιήσω, γιατί ήμουν εισηγητής για τα ψηφοδέλτια. Στις εκλογές του 2023, χωρίς να υπάρχει κάτι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και χωρίς να ελέγχεται τότε το συγκεκριμένο πρόσωπο, για λόγους αξιολόγησης και κριτηρίων, ο πρωθυπουργός δεν την είχε συμπεριλάβει στα ψηφοδέλτια», προσέθεσε.

Σε ερώτηση, μάλιστα, αν η κ. Σεμερτζίδου παραμένει μέλος της ΝΔ, ο κ. Μαρινάκης απάντησε ότι η απόφαση ανήκει στο κόμμα: «Εγώ εκπροσωπώ την κυβέρνηση, όχι τη ΝΔ. Φαντάζομαι ότι από τη στιγμή που ξεκινά μια έρευνα, θα πρέπει να ακολουθηθεί μια διαδικασία αναστολής. Δεν μπορώ να το αναγγείλω εγώ – αυτό θα το πει η ΝΔ. Θεωρώ ότι θα ληφθεί υπόψη και το τεκμήριο αθωότητας, αλλά και το γεγονός ότι υπάρχει μια σοβαρή έρευνα εν εξελίξει».

«Διεγράφη αυτόματα», λέει η Σδούκου

Από ό,τι φαίνεται, όμως, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν ήταν πλήρως ενημερωμένος για το θέμα, αφού όπως έκανε γνωστό η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου. «η ιδιότητα του μέλους της ΝΔ της κυρίας Σεμερτζίδου έχει ανασταλεί από τις 5 Αυγούστου. Από τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης, η Νέα Δημοκρατία αντέδρασε αυτόματα», όπως είπε στο ραδιόφωνο του Alpha.

ΠΑΣΟΚ: Περιμένουμε τα πρακτικά – Εξάλλου… δεν έχουν και τίποτα να κρύψουν

Άμεση ήταν η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ, που σχολίασε δηκτικά πως «η κυρία Σδούκου μάλλον ξέχασε να ενημερώσει τον κύριο Μαρινάκη για την αυτοματοποιημένη διαγραφή της Πόπης Σεμερτζίδου από μέλος της Νέας Δημοκρατίας», για να ρωτήσει, ωστόσο: «Τόση μυστικότητα;».

«Είμαστε σίγουροι ότι η Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας θα δημοσιεύσει τα πρακτικά του αρμόδιου κομματικού οργάνου, που επέβαλε τη σχετική πειθαρχική ποινή όπως και την επιστολή κοινοποίησής της στην κυρία Σεμερτζίδου, γιατί εξάλλου… δεν έχουν και τίποτα να κρύψουν», τόνισε χαρακτηριστικά η Χαριλάου Τρικούπη.