Π. Μαρινάκης: Το ΠΑΣΟΚ ή δεν εννοεί αυτά που τάζει ή θα αυξήσει τους φόρους – Τι είπε για Σεμερτζίδου
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης συνέχισε τις επιθέσεις στο ΠΑΣΟΚ και βάζοντας στο στόχαστρο το πρόγραμμα του κόμματος - Τι είπε, για ΟΠΕΚΕΠΕ και Σεμερτζίδου
- Θραύσματα αρχαίων συγκρούσεων σφηνώθηκαν βαθιά στο εσωτερικό του Αρη
- Eurostat: Αύξηση 10,1% στο κόστος εργασίας στην Ελλάδα στο β’ τρίμηνο
- Συνελήφθη 41χρονος που κλείδωσε σπίτι τη σύζυγό του - Δεύτερη σύλληψη έπειτα από ενεργοποίηση panic button
- Χατζηδάκης: Διάχυση ευθυνών για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – Εξωραϊσμός της πραγματικότητας για το πακέτο ΔΕΘ
Συνεχίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τις επιθέσεις στο ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι «επιλέγει λοιπόν να μην κοστολογήσει το πρόγραμμά του για να «ψαρέψει» εκλογικά από παντού», ενώ παράλληλα υπεραμύνεται της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επιχειρώντας συμψηφισμό ευθυνών για το σκάνδαλο.
Την ίδια στιγμή, ερωτηθείς σχετικά με την πολιτεύτρια της ΝΔ , Καλλιόπη Σεμερτζίδου -της οποίας η περιουσία δεσμεύτηκε από τις αρχές στο πλαίσιο των ερευνών για το σκάνδαλο- ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε προκλητικά ότι «Δεν φταίει ένα κόμμα επειδή ελέγχεται ένας άνθρωπος», προσπερνώντας ταυτόχρονα τις αποκαλύψεις για την εμπλοκή κι άλλων γαλάζιων στελεχών.
Τι είπε ο Μαρινάκης για Σεμερτζίδου – «Δεν φταίει ένα κόμμα επειδή ελέγχεται ένας άνθρωπος
Ειδικότερα μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο κ. Μαρινάκης, ανέφερε για την κ. Σεμερτζίδου, «στη συγκεκριμένη, όπως ονομάζετε, πολιτεύτρια, θέλω να καταρχάς να πω το εξής, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι φταίει ένα κόμμα επειδή ελέγχεται ένας άνθρωπος: Ήταν πολιτεύτρια το 2019 […] Το 2021, που ανέλαβα γραμματέας της ΝΔ, μπορώ να το πιστοποιήσω, γιατί ήμουν εισηγητής για τα ψηφοδέλτια. Στις εκλογές του 2023, χωρίς να υπάρχει κάτι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και χωρίς να ελέγχεται τότε το συγκεκριμένο πρόσωπο, για λόγους αξιολόγησης και κριτηρίων, ο πρωθυπουργός δεν την είχε συμπεριλάβει στα ψηφοδέλτια», είπε.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συνέχισε λέγοντας ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και πως η Δικαιοσύνη έχει τον πρώτο λόγο: «Μπορεί κάποιος να καταδικαστεί, μπορεί και να αθωωθεί. Σίγουρα πάντως επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη, ανεξαρτήτως κόμματος ή ιδιότητας, αν η Δικαιοσύνη κρίνει ότι πρέπει να ελεγχθείς, οι αρχές προχωρούν στον έλεγχο».
Σε ερώτηση αν η Σεμερτζίδου παραμένει μέλος της ΝΔ, ο κ. Μαρινάκης απάντησε ότι η απόφαση ανήκει στο κόμμα: «Εγώ εκπροσωπώ την κυβέρνηση, όχι τη ΝΔ. Φαντάζομαι ότι από τη στιγμή που ξεκινά μια έρευνα, θα πρέπει να ακολουθηθεί μια διαδικασία αναστολής.Δεν μπορώ να το αναγγείλω εγώ· αυτό θα το πει η ΝΔ. Θεωρώ ότι θα ληφθεί υπόψη και το τεκμήριο αθωότητας αλλά και το γεγονός ότι υπάρχει μια σοβαρή έρευνα εν εξελίξει».
Για την εξεταστική
Αναφερόμενος στην εξεταστική για το ΟΠΕΚΕΠΕ, επιχείρησε διάχυση ευθυνών, λέγοντας ότι «έχει τεράστια αξία γιατί είναι ο μόνος τρόπος να φωτιστούν πτυχές μιας πληγής που έχει κοστίσει στη χώρα 3 δισ. σε βάθος 30 ετών» και συμπλήρωσε:
«Δυστυχώς, σε όλες τις Εξεταστικές που θυμάμαι, οι αντιπολιτεύσεις προσπάθησαν να τις κομματικοποιήσουν βγάζοντας η καθεμία το δικό της πόρισμα».
Επίθεση στο ΠΑΣΟΚ
Παράλληλα, ο κ. Μαρινάκης, συνέχισε να «πυροβολεί» το ΠΑΣΟΚ λέγοντας ότι ο κ. Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ, δεν ανέφερε ούτε έναν αριθμό για την κοστολόγηση των μέτρων που παρουσίασε «Επιλέγει να μην κοστολογήσει το πρόγραμμά του για να «ψαρέψει» εκλογικά από παντού» είπε.
Πρόσθεσε δε ότι «σίγουρα το ΠΑΣΟΚ σε ένα από τα δύο σημεία, για να απαντήσω και για τον ΦΠΑ, λέει ψέματα. Σε ένα από τα δύο σημεία. Ή δεν εννοεί αυτά τα οποία τάζει, δηλαδή τα λέει για να γίνει ευχάριστο, όπως έκαναν, δυστυχώς, πολλά κόμματα στο παρελθόν και γι’ αυτό και η χώρα μας, με ευθύνη συνολικά του πολιτικού συστήματος, έφτασε εκεί που έφτασε και πολλοί νέοι άνθρωποι έφυγαν στο εξωτερικό. Ή δεν λέει από πού θα τα χρηματοδοτήσει. Δηλαδή, ποιους φόρους θα ανεβάσει για να υλοποιήσει τα μέτρα τα οποία εξήγγειλε».
- Αχτσιόγλου: ««Η Αριστερά περνάει κρίση γενικώς – Ανάγκη για συσπείρωση δυνάμεων»
- Οι Αμερικανοί πιστεύουν ότι η σκληρή πολιτική ρητορική πυροδοτεί τη βία, σύμφωνα με δημοσκόπηση
- Πέθανε ο ηθοποιός Ρόμπερτ Ρέντφορντ
- Κηφισίας: Καραμπόλα με πέντε αυτοκίνητα στο Μαρούσι – Μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς Αθήνα
- Απίθανο στατιστικό: O Ρούμπεν Αμορίμ είναι ο χειρότερος προπονητής των τελευταίων 80 ετών στη Γιουνάιτεντ (pics)
- Βίντεο ντοκουμέντο από τη σεξουαλική επίθεση 32χρονου σε ανήλικη στο Αιγάλεω
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις