newspaper
Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
16.09.2025 | 15:05
Φωτιά στην Άνδρο: Σηκώθηκαν εναέρια μέσα
Σημαντική είδηση:
16.09.2025 | 15:09
Καραμπόλα πέντε αυτοκινήτων στο Μαρούσι – Μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς Αθήνα
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Π. Μαρινάκης: Το ΠΑΣΟΚ ή δεν εννοεί αυτά που τάζει ή θα αυξήσει τους φόρους – Τι είπε για Σεμερτζίδου
Πολιτική Γραμματεία 16 Σεπτεμβρίου 2025 | 13:17

Π. Μαρινάκης: Το ΠΑΣΟΚ ή δεν εννοεί αυτά που τάζει ή θα αυξήσει τους φόρους – Τι είπε για Σεμερτζίδου

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης συνέχισε τις επιθέσεις στο ΠΑΣΟΚ και βάζοντας στο στόχαστρο το πρόγραμμα του κόμματος - Τι είπε, για ΟΠΕΚΕΠΕ και Σεμερτζίδου

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ευημερία: Ποια είναι τα 7 της «πρόσωπα»;

Ευημερία: Ποια είναι τα 7 της «πρόσωπα»;

Spotlight

Συνεχίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τις επιθέσεις στο ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι «επιλέγει λοιπόν να μην κοστολογήσει το πρόγραμμά του για να «ψαρέψει» εκλογικά από παντού», ενώ παράλληλα υπεραμύνεται της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επιχειρώντας συμψηφισμό ευθυνών για το σκάνδαλο.

Την ίδια στιγμή, ερωτηθείς σχετικά με την  πολιτεύτρια της ΝΔ , Καλλιόπη Σεμερτζίδου -της οποίας η περιουσία δεσμεύτηκε από τις αρχές στο πλαίσιο των ερευνών για το σκάνδαλο- ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε προκλητικά ότι «Δεν φταίει ένα κόμμα επειδή ελέγχεται ένας άνθρωπος», προσπερνώντας ταυτόχρονα τις αποκαλύψεις για την εμπλοκή κι άλλων γαλάζιων στελεχών.

Τι είπε ο Μαρινάκης για Σεμερτζίδου – «Δεν φταίει ένα κόμμα επειδή ελέγχεται ένας άνθρωπος

Ειδικότερα μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο κ. Μαρινάκης, ανέφερε για την κ. Σεμερτζίδου, «στη συγκεκριμένη, όπως ονομάζετε, πολιτεύτρια, θέλω να καταρχάς να πω το εξής, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι φταίει ένα κόμμα επειδή ελέγχεται ένας άνθρωπος: Ήταν πολιτεύτρια το 2019 […] Το 2021, που ανέλαβα γραμματέας της ΝΔ, μπορώ να το πιστοποιήσω, γιατί ήμουν εισηγητής για τα ψηφοδέλτια. Στις εκλογές του 2023, χωρίς να υπάρχει κάτι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και χωρίς να ελέγχεται τότε το συγκεκριμένο πρόσωπο, για λόγους αξιολόγησης και κριτηρίων, ο πρωθυπουργός δεν την είχε συμπεριλάβει στα ψηφοδέλτια», είπε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συνέχισε λέγοντας ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και πως η Δικαιοσύνη έχει τον πρώτο λόγο: «Μπορεί κάποιος να καταδικαστεί, μπορεί και να αθωωθεί. Σίγουρα πάντως επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη, ανεξαρτήτως κόμματος ή ιδιότητας, αν η Δικαιοσύνη κρίνει ότι πρέπει να ελεγχθείς, οι αρχές προχωρούν στον έλεγχο».

Σε ερώτηση αν η Σεμερτζίδου παραμένει μέλος της ΝΔ, ο κ. Μαρινάκης απάντησε ότι η απόφαση ανήκει στο κόμμα: «Εγώ εκπροσωπώ την κυβέρνηση, όχι τη ΝΔ. Φαντάζομαι ότι από τη στιγμή που ξεκινά μια έρευνα, θα πρέπει να ακολουθηθεί μια διαδικασία αναστολής.Δεν μπορώ να το αναγγείλω εγώ· αυτό θα το πει η ΝΔ. Θεωρώ ότι θα ληφθεί υπόψη και το τεκμήριο αθωότητας αλλά και το γεγονός ότι υπάρχει μια σοβαρή έρευνα εν εξελίξει».

Για την εξεταστική

Αναφερόμενος στην εξεταστική για το ΟΠΕΚΕΠΕ, επιχείρησε διάχυση ευθυνών, λέγοντας ότι «έχει τεράστια αξία γιατί είναι ο μόνος τρόπος να φωτιστούν πτυχές μιας πληγής που έχει κοστίσει στη χώρα 3 δισ. σε βάθος 30 ετών» και συμπλήρωσε:

«Δυστυχώς, σε όλες τις Εξεταστικές που θυμάμαι, οι αντιπολιτεύσεις προσπάθησαν να τις κομματικοποιήσουν βγάζοντας η καθεμία το δικό της πόρισμα».

Επίθεση στο ΠΑΣΟΚ

Παράλληλα, ο κ. Μαρινάκης, συνέχισε να «πυροβολεί» το ΠΑΣΟΚ λέγοντας ότι  ο κ. Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ, δεν ανέφερε ούτε έναν αριθμό για την κοστολόγηση των μέτρων που παρουσίασε «Επιλέγει να μην κοστολογήσει το πρόγραμμά του για να «ψαρέψει» εκλογικά από παντού» είπε.

Πρόσθεσε δε ότι «σίγουρα το ΠΑΣΟΚ σε ένα από τα δύο σημεία, για να απαντήσω και για τον ΦΠΑ, λέει ψέματα. Σε ένα από τα δύο σημεία. Ή δεν εννοεί αυτά τα οποία τάζει, δηλαδή τα λέει για να γίνει ευχάριστο, όπως έκαναν, δυστυχώς, πολλά κόμματα στο παρελθόν και γι’ αυτό και η χώρα μας, με ευθύνη συνολικά του πολιτικού συστήματος, έφτασε εκεί που έφτασε και πολλοί νέοι άνθρωποι έφυγαν στο εξωτερικό. Ή δεν λέει από πού θα τα χρηματοδοτήσει. Δηλαδή, ποιους φόρους θα ανεβάσει για να υλοποιήσει τα μέτρα τα οποία εξήγγειλε».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Έκθεση Ντράγκι: Τι έχει γίνει έναν χρόνο μετά

Έκθεση Ντράγκι: Τι έχει γίνει έναν χρόνο μετά

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ευημερία: Ποια είναι τα 7 της «πρόσωπα»;

Ευημερία: Ποια είναι τα 7 της «πρόσωπα»;

Τράπεζες
Deutsche Bank: Οι 7 απαντήσεις που θα δείξουν το μέλλον των ελληνικών τραπεζών

Deutsche Bank: Οι 7 απαντήσεις που θα δείξουν το μέλλον των ελληνικών τραπεζών

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Αχτσιόγλου: ««Η Αριστερά περνάει κρίση γενικώς – Ανάγκη για συσπείρωση δυνάμεων»
«Απαιτείται συνεννόηση» 16.09.25

«Ανάγκη για συσπείρωση δυνάμεων» - Για κρίση στην Αριστερά μιλάει η Αχτσιόγλου, τι λέει για Τσίπρα

Η κρίση δεν αφήνει ανέγγιχτη τη Νέα Αριστερά, τονίζει η βουλευτής της, Έφη Αχτσιόγλου - Το κόμμα Τσίπρα «είναι ενεργό σενάριο αλλά δεν μπορώ να επικροτήσω ούτε να απορρίψω κάτι που δεν έχει υπάρξει»

Σύνταξη
Γαβριήλ Σακελλαρίδης: Η πρώτη ανάρτηση μετά την επέμβαση
Παρασκήνιο 16.09.25

Η πρώτη ανάρτηση του Γαβριήλ Σακελλαρίδη μετά την επέμβαση

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης έκανε επέμβαση για τοποθέτηση στεντ - Δεν χρειάζεται να ζούμε με φόβο. Χρειάζεται όμως να ζούμε με φροντίδα, λέει στην πρώτη του ανάρτηση μετά το εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Σύνταξη
Χατζηδάκης: Διάχυση ευθυνών για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – Εξωραϊσμός της πραγματικότητας για το πακέτο ΔΕΘ
Πολιτική Γραμματεία 16.09.25

Χατζηδάκης: Διάχυση ευθυνών για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – Εξωραϊσμός της πραγματικότητας για το πακέτο ΔΕΘ

Ο κ. Χατζηδάκης επιχείρησε να πείσει ότι η κυβέρνηση δεν μείωσε τον ΦΠΑ, καθώς επέλεξε διαφορετικό τρόπο για να ενισχύσει το εισόδημα.

Σύνταξη
Επανήλθαν οι ομαδικές ερωτήσεις βουλευτών της ΝΔ και η εσωκομματική κριτική – Νέα ερώτηση 8 «γαλάζιων» προς Κεραμέως
Πολιτική 16.09.25

Επανήλθαν οι ομαδικές ερωτήσεις βουλευτών της ΝΔ και η εσωκομματική κριτική – Νέα ερώτηση 8 «γαλάζιων» προς Κεραμέως

Νέα ερώτηση κατέθεσαν 8 βουλευτές της ΝΔ, ζητώντας την «αποκατάσταση των αδικιών για τις συντάξεις χηρείας του πρώην ΟΓΑ», με αποδέκτη την υπουργό Εργασίας, λίγο πριν την επικείμενη συνεδρίαση της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Κικίλιας: Στην Ουάσινγκτον για σημαντικές επαφές – Η κομβική συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του
Σημαντικές επαφές 16.09.25

Στην Ουάσινγκτον για θέματα ναυτιλίας και ενέργειας ο Κικίλιας - Η συνάντηση με τον Αμερικανό υπ. Μεταφορών

Με φορείς που εμπλέκονται άμεσα με τη ναυτιλία, τα ναυπηγεία και την ενεργειακή πολιτική θα συναντηθεί μεταξύ άλλων ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Ακρίβεια, Τέμπη και τώρα διαφθορά στα ραντάρ των δημοσκοπήσεων – Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ «τραντάζει» το Μαξίμου
Εξελίξεις 16.09.25

Ακρίβεια, Τέμπη και τώρα διαφθορά στα ραντάρ των δημοσκοπήσεων – Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ «τραντάζει» το Μαξίμου

Με την ακρίβεια να παραμένει σταθερά το κορυφαίο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες πολίτες και την τραγωδία των Τεμπών να εξακολουθεί να «στοιχειώνει» την κυβέρνηση, ο νέος «πονοκέφαλος» του Μαξίμου ακούει στη λέξη διαφθορά και έχει άμεση σχέση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Το ΠΑΣΟΚ έτοιμο για «μάχη» – «Η κυβέρνηση θα κάνει τα πάντα για να συγκαλύψει και το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ»
Πολιτική Γραμματεία 15.09.25

Το ΠΑΣΟΚ έτοιμο για «μάχη» – «Η κυβέρνηση θα κάνει τα πάντα για να συγκαλύψει και το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ»

Με την εκλογή για ακόμα μια φορά μονοκομματικού προεδρείου, ξεκίνησαν στη Βουλή οι εργασίες της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Να τερματίσει «το κουκούλωμα» καλεί την κυβέρνηση η Νέα Αριστερά
Πολιτική Γραμματεία 15.09.25

Να τερματίσει «το κουκούλωμα» καλεί την κυβέρνηση η Νέα Αριστερά μετά την έναρξη της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Κατακεραυνώνει τη Νέα Δημοκρατία η Νέα Αριστερά ενώ ξεκίνησαν στη Βουλή οι εργασίες της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύνταξη
Το μελλοντικό σχέδιο για υπουργείο έρευνας και ανάπτυξης πριν ο «διακόπτης» του brain drain γυρίσει οριστικά
Πολιτική Γραμματεία 15.09.25

Το μελλοντικό σχέδιο για υπουργείο έρευνας και ανάπτυξης πριν ο «διακόπτης» του brain drain γυρίσει οριστικά

Την βούλησή του να συζητήσει με την ερευνητική κοινότητα τη δυνατότητα ίδρυσης υπουργείου που θα ασχολείται ειδικά με την έρευνα και την ανάπτυξη εξέφρασε ο πρωθυπουργός με τον χρονικό ορίζοντα να τοποθετείται μετά από μια διετία.

Σύνταξη
Σε δύσκολη θέση η κυβέρνηση με τον Ανδρουλάκη να επιμένει στις υποκλοπές – Στο στόχαστρο Μαξίμου το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική 15.09.25

Σε δύσκολη θέση η κυβέρνηση με τον Ανδρουλάκη να επιμένει στις υποκλοπές – Στο στόχαστρο Μαξίμου το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ

Η κυβέρνηση, επιστρέφει στην τακτική των σφοδρών επιθέσεων κατά του ΠΑΣΟΚ, επιχειρώντας να απαξιώσει το πρόγραμμά του. Αμηχανία στο μέγαρο Μαξίμου με την επαναφορά του σκανδάλου των υποκλοπών από τον Ν. Ανδρουλάκη.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Γεωργιάδης: Αμφισβητεί το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και ξεσηκώνει θύελλα αντιδράσεων
Τι λέει η κυβέρνηση 15.09.25

Ο Γεωργιάδης αμφισβητεί το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και ξεσηκώνει θύελλα αντιδράσεων

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η αμφίσημη δήλωση που έκανε ο Άδωνις Γεωργιάδης για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Αμηχανία στην κυβέρνηση, σφοδρές αντιδράσεις στην αντιπολίτευση. Την αποπομπή του ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Σύνταξη
Εξεταστική: Ξεκίνησε τις εργασίες εκλέγοντας μονοκομματικό προεδρείο – Απόπειρα συγκάλυψης καταγγέλλει η αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 15.09.25

Εξεταστική: Ξεκίνησε τις εργασίες εκλέγοντας μονοκομματικό προεδρείο – Απόπειρα συγκάλυψης καταγγέλλει η αντιπολίτευση

Η επιτροπή αναμένεται να συνεδριάσει ξανά την Τετάρτη (ενδεχομένως και Πέμπτη) προκειμένου να διευθετήσει διαδικαστικά ζητήματα όπως η τηλεοπτική κάλυψη των εργασιών από το κανάλι της Βουλής.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αχτσιόγλου: ««Η Αριστερά περνάει κρίση γενικώς – Ανάγκη για συσπείρωση δυνάμεων»
«Απαιτείται συνεννόηση» 16.09.25

«Ανάγκη για συσπείρωση δυνάμεων» - Για κρίση στην Αριστερά μιλάει η Αχτσιόγλου, τι λέει για Τσίπρα

Η κρίση δεν αφήνει ανέγγιχτη τη Νέα Αριστερά, τονίζει η βουλευτής της, Έφη Αχτσιόγλου - Το κόμμα Τσίπρα «είναι ενεργό σενάριο αλλά δεν μπορώ να επικροτήσω ούτε να απορρίψω κάτι που δεν έχει υπάρξει»

Σύνταξη
Η νέα «βασίλισσα» της Ινδίας: Πρόταση 60 εκατ. δολαρίων στην Σίντνεϊ Σουίνι για να πρωταγωνιστήσει στο Μπόλιγουντ
Πάει για ρεκόρ; 16.09.25

Η νέα «βασίλισσα» της Ινδίας: Πρόταση 60 εκατ. δολαρίων στην Σίντνεϊ Σουίνι για να πρωταγωνιστήσει στο Μπόλιγουντ

Είναι ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ τα τελευταία χρόνια, ωστόσο η Σίντνεϊ Σουίνι έχει την ευκαιρία να γίνει και το πιο ακριβοπληρωμένο. Αρκεί να πει «ναι» στην πρόταση του Μπόλιγουντ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Σόφια: Συνελήφθη 48χρονος Ρώσος για τη φονική έκρηξη στη Βηρυτό το 2020
Ένταλμα Interpol 16.09.25

Συνελήφθη 48χρονος Ρώσος για τη φονική έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού το 2020

Φέρεται ως ιδιοκτήτης του Rhosus, το οποίο μετέφερε στο λιμάνι της Βηρυτού το νιτρικό αμμώνιο που εξερράγη και σκότωσε πάνω από 200 ανθρώπους - Η σύλληψη έγινε στη Σόφια βάσει εντάλματος της Interpol

Σύνταξη
Σπυρίδων Μαρινάτος: Δεν ήταν εύκολο να τον πλησιάσει κανείς
Ένας «θεατρικός συγγραφέας» 16.09.25

Σπυρίδων Μαρινάτος: Αστικό ήθος

Συνέπεια πράξεων, σταθερότητα χαρακτήρα, προσήλωση στους νόμους της πολιτείας

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Φυλακές Κύπρου: Έγκλειστοι βιντεοσκοπούσαν βιασμό και εξευτελισμό κρατουμένου για να τον εκβιάζουν
Φρίκη 16.09.25

Έγκλειστοι βιντεοσκοπούσαν βιασμό και εξευτελισμό κρατουμένου στην Κύπρο για να τον εκβιάζουν

Δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι, που φέρονται να μην επενέβησαν παρότι γνώριζαν τι συνέβαινε στις φυλακές, εμπλέκονται στην υπόθεση - Προσπάθειες υποβάθμισης από την αρμόδια Διεύθυνση και την Αστυνομία

Σύνταξη
Καρυστιανού: Όταν μάχεσαι για τη δικαίωση του παιδιού σου δεν υπάρχουν όρια
Μονόδρομος το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 16.09.25

Καρυστιανού: Όταν μάχεσαι για τη δικαίωση του παιδιού σου δεν υπάρχουν όρια

Η Μαρία Καρυστιανού σε συνέντευξή της εξέφρασε την αγωνία της για την επερχόμενη δίκη καθώς οι κατηγορίες βαραίνουν κάποιους υπαλλήλους και όχι τους βασικούς υπεύθυνους

Σύνταξη
Καραλής: Η απονομή του ασημένιου μεταλλίου – «Να… αλλάξει το χρώμα, θα ξεπεράσω σίγουρα τα 6.10-6.15μ. (vid)
Στίβος 16.09.25

Η απονομή του ασημένιου μεταλλίου στον Καραλή: «Να… αλλάξει το χρώμα, θα ξεπεράσω σίγουρα τα 6.10-6.15μ. (vid)

Ο Εμμανουήλ Καραλής, μία μέρα μετά την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, ανέβηκε στο βάθρο για την απονομή και μίλησε για την τεράστια επιτυχία του.

Σύνταξη
Τέλη 90s, αρχές 00s – Υπήρξε μια εποχή που οι πορνοστάρ ήταν (σχεδόν) mainstream
Vivid Entertainment 16.09.25

Τέλη 90s, αρχές 00s – Υπήρξε μια εποχή που οι πορνοστάρ ήταν (σχεδόν) mainstream

Το podcast «JennaWorld» αναδεικνύει την «ξακουστή Jenna Jameson και τις ένδοξες μέρες του πορνό» χωρίς να παραλείπει το «φάσμα από την ενδυνάμωση στην εκμετάλλευση που διέσχιζαν οι πορνοστάρ» όπως εξηγεί η δημοσιογράφος Molly Lambert στους New York Times.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Επιστροφή στα θρανία: Καλωσορίζουμε τη νέα σεζόν οργανώνοντας την οικογενειακή ζωή
Τα Νέα της Αγοράς 16.09.25

Επιστροφή στα θρανία: Καλωσορίζουμε τη νέα σεζόν οργανώνοντας την οικογενειακή ζωή

Οργανώνουμε την καθημερινότητά μας, προστατεύοντας αποτελεσματικά όσα έχουν αξία, από την υγεία και το σπίτι, μέχρι το αυτοκίνητο και το τετράποδο μέλος της οικογένειας.

Σύνταξη
Λογοκρισία και στα εθνικά πάρκα: Ο Ντόναλντ Τραμπ αφαιρεί ιστορική φωτογραφία για τη δουλεία
Culture Live 16.09.25

Λογοκρισία και στα εθνικά πάρκα: Ο Ντόναλντ Τραμπ αφαιρεί ιστορική φωτογραφία για τη δουλεία

Η κυβέρνηση Τραμπ αφαιρεί τη φωτογραφία The Scourged Back, που δείχνει τις ουλές πρώην σκλάβου, από εθνικά πάρκα, στο πλαίσιο εκστρατείας περιορισμού «αρνητικών» εικόνων της ιστορίας.

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο