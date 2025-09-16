Συνεχίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τις επιθέσεις στο ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι «επιλέγει λοιπόν να μην κοστολογήσει το πρόγραμμά του για να «ψαρέψει» εκλογικά από παντού», ενώ παράλληλα υπεραμύνεται της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επιχειρώντας συμψηφισμό ευθυνών για το σκάνδαλο.

Την ίδια στιγμή, ερωτηθείς σχετικά με την πολιτεύτρια της ΝΔ , Καλλιόπη Σεμερτζίδου -της οποίας η περιουσία δεσμεύτηκε από τις αρχές στο πλαίσιο των ερευνών για το σκάνδαλο- ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε προκλητικά ότι «Δεν φταίει ένα κόμμα επειδή ελέγχεται ένας άνθρωπος», προσπερνώντας ταυτόχρονα τις αποκαλύψεις για την εμπλοκή κι άλλων γαλάζιων στελεχών.

Τι είπε ο Μαρινάκης για Σεμερτζίδου – «Δεν φταίει ένα κόμμα επειδή ελέγχεται ένας άνθρωπος

Ειδικότερα μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο κ. Μαρινάκης, ανέφερε για την κ. Σεμερτζίδου, «στη συγκεκριμένη, όπως ονομάζετε, πολιτεύτρια, θέλω να καταρχάς να πω το εξής, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι φταίει ένα κόμμα επειδή ελέγχεται ένας άνθρωπος: Ήταν πολιτεύτρια το 2019 […] Το 2021, που ανέλαβα γραμματέας της ΝΔ, μπορώ να το πιστοποιήσω, γιατί ήμουν εισηγητής για τα ψηφοδέλτια. Στις εκλογές του 2023, χωρίς να υπάρχει κάτι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και χωρίς να ελέγχεται τότε το συγκεκριμένο πρόσωπο, για λόγους αξιολόγησης και κριτηρίων, ο πρωθυπουργός δεν την είχε συμπεριλάβει στα ψηφοδέλτια», είπε.