Εξεταστική: Ο κίνδυνος του υπομνήματος «φραπέ» και η εβδομάδα της Ferrari

Με τις καταθέσεις της Πόπης Σεμερτζίδου, της παραγωγού που έγινε γνωστή στο πανελλήνιο για τη πολυτελή Ferrari που έχει στη κατοχή της και άλλους μάρτυρες που γνωρίζουν από πρώτο χέρι τη λειτουργία των αμαρτωλών Κέντρων Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ), συνεχίζονται οι εργασίες της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής.

Η σκόνη, που σηκώθηκε στις συνεδριάσεις της περασμένης βδομάδας, από το φευγιό του περιβόητου φραπέ και την δραματοποίηση των σχέσεων της ΝΔ με το ΠΑΣΟΚ εντός της επιτροπής φέρνει νέες καθυστερήσεις στον προγραμματισμό και εκ των πραγμάτων απομακρύνει τις καταθέσεις των πολιτικών προσώπων.

Αυτήν την εβδομάδα έχουν προγραμματιστεί συνεδριάσεις μόνο για την Τετάρτη και την Πέμπτη, με δεσπόζουσα αυτή της Πόπης Σεμερτζίδου που θα συνοδευτεί (την Τετάρτη) από τον παραιτηθέντα γραμματέα Ηρακλείου του ΠΑΟΣΚ, Λάμπρο Αντωνόπουλο (έλαβε και επέστρεψε 15.000 ευρώ επιδοτήσεων), σε μια προσπάθεια της πλειοψηφίας να περιορίσει τον επικοινωνιακό αντίκτυπο της μαρτυρίας πρώην συντονίστριας κοινοτικών πόρων της ΝΔ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η κ. Σεμερτζίδου με συγγενικά της πρόσωπα, φέρονται να εισέπραξαν 2,6 εκατ. Ευρώ από τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, εκ των οποίων τα 1,5 εκατ. Ευρώ αμφισβητείται το κατά πόσο δαπανήθηκε για τους παραγωγικούς και αναπτυξιακούς σκοπούς για τους οποίους είχαν δοθεί.

Στο πλαίσιο αυτό, η Αρχή για τη Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητας, δέσμευσε τμήμα της περιουσίας της μεταξύ των οποίων 11 ακίνητα, μια Ferrari και μια Porche.

Το υπόμνημα αλά “φραπέ” και η βίαιη προσαγωγή

Σε κάθε περίπτωση πάντως, μετά τον ακρωτηριασμό των εξουσιών και αρμοδιοτήτων της επιτροπής από την ίδια την πλειοψηφία της ΝΔ, η υπόθεση φραπέ άνοιξε ένα νέο “παράθυρο ευκαιρίας” για τους προκλητικά αδιάφορους ή ακραία απελπισμένους μάρτυρες να αποφύγουν την βάσανο των ερωτήσεων ενός οργάνου που σύμφωνα με το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής, λειτουργεί εν είδη δικαστικού λειτουργού.

Η κ. Σεμερτζίδου, για να να αποφύγει άβολες ερωτήσεις, στοχευμένες στο ύψος των επιδοτήσεων και τις ενδείξεις ακραίου πλουτισμού και κοινωνικής ανέλιξης με τα πολυτελή αυτοκίνητα θα μπορούσε να υποβάλει υπόμνημα αλά φραπέ, γνωρίζοντας πως δεν κινδυνεύει από τη δημόσια διαπόμπευση της βίαιης προσαγωγής.

Άλλωστε η συνταγή πλέον είναι γνωστή: ο μάρτυρας επικαλείται το δικαίωμα στη σιωπή, παρότι δεν έχει καταστεί κατηγορούμενος ή ύποπτος για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΠΕ είτε για να αποφύγει τις ερωτήσεις (βλέπε Ζερβός) είτε την ολόκληρη την κατάθεση (φραπές).

Με την απόφασή της η εξεταστική να αποστείλει στον εισαγγελέα την υπόθεση απεμπολεί και το δικαίωμα της να πιέζει τους μάρτυρες με τον μπαμπούλα της βίαιης προσαγωγής. Προφανώς, στην προκειμένη ενδέχεται και η ίδια η κ. Σεμερτζίδου να επιθυμεί να καταθέσει σε δημόσια θέα προκειμένου να εξηγήσει την οργή της για το γεγονός πως την έμπλεξαν- όπως έχει δηλώσει- και ότι έχει στόχος.

Από κει και πέρα πάντως, η εξεταστική θα συνεχίσει τις εργασίες της με τις καταθέσεις των, Δημήτριος Ντογκούλης, πρόεδρο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Κεντρικής Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ) και του Ηλία Καλφούντζου για να εξηγήσει τον τρόπο που γίνονταν οι δηλώσεις για τις επιδοτήσεις μέσων των ΚΥΔ και ν’ απαντήσουν στις κατηγορίες πως μέσω αυτών των Κέντρων, γίνονταν οι δηλώσεις με τους βοσκότοπους.

Σημειώνεται πως τα πολιτικά πρόσωπα, Μυλωνάκης, Μπουκώρος, Σκέρτσος, Μπρατάκος, Παπασταύρου, φαίνεται ότι μετατίθενται και άλλο χρονικά, χωρίς να είναι βέβαιο πια αν οι καταθέσεις τους θα ολοκληρωθούν μέσα σε μία μόνο βδομάδα όπως ήταν ο αρχικός σχεδιασμός.

Φαίνεται πάντως, ο κ. Μπουκώρος (που προκλήθηκε μεσοβδόμαδα στην αίθουσα της Ολομέλειας από την Ζωή Κωνσταντοπούλου), θα καταθέσει μια μέρα νωρίτερα από τον Γιώργο Μυλωνάκη για τη γνώση περί των υποκλοπών που φέρεται να είχε το Μαξίμου προτού έρθει η δικογραφία της ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη Βουλή.