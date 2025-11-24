newspaper
Σημαντική είδηση
24.11.2025 | 10:42
Ένας νεκρός και 10 τραυματίες από παράσυρση πεζών στο Τόκιο
Εξεταστική: Ο κίνδυνος του υπομνήματος «φραπέ» και η εβδομάδα της Ferrari
Πολιτική Γραμματεία 24 Νοεμβρίου 2025 | 10:21

Εξεταστική: Ο κίνδυνος του υπομνήματος «φραπέ» και η εβδομάδα της Ferrari

Αυτήν την εβδομάδα στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν προγραμματιστεί συνεδριάσεις μόνο για την Τετάρτη και την Πέμπτη, με δεσπόζουσα αυτή της Πόπης Σεμερτζίδου που θα συνοδευτεί (την Τετάρτη) από τον παραιτηθέντα γραμματέα Ηρακλείου του ΠΑΟΣΚ, Λάμπρο Αντωνόπουλο

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Spotlight

Με τις καταθέσεις της Πόπης Σεμερτζίδου, της παραγωγού που έγινε γνωστή στο πανελλήνιο για τη πολυτελή Ferrari που έχει στη κατοχή της και άλλους μάρτυρες που γνωρίζουν από πρώτο χέρι τη λειτουργία των αμαρτωλών Κέντρων Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ), συνεχίζονται οι εργασίες της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής.

Η σκόνη, που σηκώθηκε στις συνεδριάσεις της περασμένης βδομάδας, από το φευγιό του περιβόητου φραπέ και την δραματοποίηση των σχέσεων της ΝΔ με το ΠΑΣΟΚ εντός της επιτροπής φέρνει νέες καθυστερήσεις στον προγραμματισμό και εκ των πραγμάτων απομακρύνει τις καταθέσεις των πολιτικών προσώπων.

Αυτήν την εβδομάδα έχουν προγραμματιστεί συνεδριάσεις μόνο για την Τετάρτη και την Πέμπτη, με δεσπόζουσα αυτή της Πόπης Σεμερτζίδου που θα συνοδευτεί (την Τετάρτη) από τον παραιτηθέντα γραμματέα Ηρακλείου του ΠΑΟΣΚ, Λάμπρο Αντωνόπουλο (έλαβε και επέστρεψε 15.000 ευρώ επιδοτήσεων), σε μια προσπάθεια της πλειοψηφίας να περιορίσει τον επικοινωνιακό αντίκτυπο της μαρτυρίας πρώην συντονίστριας κοινοτικών πόρων της ΝΔ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η κ. Σεμερτζίδου με συγγενικά της πρόσωπα, φέρονται να εισέπραξαν 2,6 εκατ. Ευρώ από τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, εκ των οποίων τα 1,5 εκατ. Ευρώ αμφισβητείται το κατά πόσο δαπανήθηκε για τους παραγωγικούς και αναπτυξιακούς σκοπούς για τους οποίους είχαν δοθεί.

Στο πλαίσιο αυτό, η Αρχή για τη Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητας, δέσμευσε τμήμα της περιουσίας της  μεταξύ των οποίων 11 ακίνητα, μια Ferrari και μια Porche.

Το υπόμνημα αλά “φραπέ” και η βίαιη προσαγωγή

Σε κάθε περίπτωση πάντως, μετά τον ακρωτηριασμό των εξουσιών και αρμοδιοτήτων της επιτροπής από την ίδια την πλειοψηφία της ΝΔ, η υπόθεση φραπέ άνοιξε ένα νέο “παράθυρο ευκαιρίας” για τους προκλητικά αδιάφορους ή ακραία απελπισμένους μάρτυρες να αποφύγουν την βάσανο των ερωτήσεων ενός οργάνου που σύμφωνα με το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής, λειτουργεί εν είδη δικαστικού λειτουργού.

Η κ. Σεμερτζίδου, για να να αποφύγει άβολες ερωτήσεις, στοχευμένες στο ύψος των επιδοτήσεων και τις ενδείξεις ακραίου πλουτισμού και κοινωνικής ανέλιξης με τα πολυτελή αυτοκίνητα θα μπορούσε να υποβάλει υπόμνημα αλά φραπέ, γνωρίζοντας πως δεν κινδυνεύει από τη δημόσια διαπόμπευση της βίαιης προσαγωγής.

Άλλωστε η συνταγή πλέον είναι γνωστή: ο μάρτυρας επικαλείται το δικαίωμα στη σιωπή, παρότι δεν έχει καταστεί κατηγορούμενος ή ύποπτος για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΠΕ είτε για να αποφύγει τις ερωτήσεις (βλέπε Ζερβός) είτε την ολόκληρη την κατάθεση (φραπές).

Με την απόφασή της η εξεταστική να αποστείλει στον εισαγγελέα την υπόθεση απεμπολεί και το δικαίωμα της να πιέζει τους μάρτυρες με τον μπαμπούλα της βίαιης προσαγωγής. Προφανώς, στην προκειμένη ενδέχεται και η ίδια η κ. Σεμερτζίδου να επιθυμεί να καταθέσει σε δημόσια θέα προκειμένου να εξηγήσει την οργή της για το γεγονός πως την έμπλεξαν- όπως έχει δηλώσει- και ότι έχει στόχος.

Από κει και πέρα πάντως, η εξεταστική θα συνεχίσει τις εργασίες της με τις καταθέσεις των, Δημήτριος Ντογκούλης, πρόεδρο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Κεντρικής Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ) και του Ηλία Καλφούντζου για να εξηγήσει τον τρόπο που γίνονταν οι δηλώσεις για τις επιδοτήσεις μέσων των ΚΥΔ και ν’ απαντήσουν στις κατηγορίες πως μέσω αυτών των Κέντρων, γίνονταν οι δηλώσεις με τους βοσκότοπους.

Σημειώνεται πως τα πολιτικά πρόσωπα, Μυλωνάκης, Μπουκώρος, Σκέρτσος, Μπρατάκος, Παπασταύρου, φαίνεται ότι μετατίθενται και άλλο χρονικά, χωρίς να είναι βέβαιο πια αν οι καταθέσεις τους θα ολοκληρωθούν μέσα σε μία μόνο βδομάδα όπως ήταν ο αρχικός σχεδιασμός.

Φαίνεται πάντως, ο κ. Μπουκώρος (που προκλήθηκε μεσοβδόμαδα στην αίθουσα της Ολομέλειας από την Ζωή Κωνσταντοπούλου), θα καταθέσει μια μέρα νωρίτερα από τον Γιώργο Μυλωνάκη για τη γνώση περί των υποκλοπών που φέρεται να είχε το Μαξίμου προτού έρθει η δικογραφία της ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη Βουλή.

Ποια είναι η Έλλη Ρούσσου που ορκίστηκε βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25

Ποια είναι η Έλλη Ρούσσου που ορκίστηκε βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας

Η Έλλη Ρούσσου που ορκίστηκε βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας είναι δικηγόρος που ασχολείται με ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ενώ έχει αναλάβει και υποθέσεις που αφορούν τα δικαιώματα των γυναικών και το κίνημα MeToo

Σύνταξη
Το παρασκήνιο με το βίντεο του Ανδρουλάκη και το πολιτικό «φλερτ» του Δούκα με την Αριστερά
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25

Το παρασκήνιο με το βίντεο του Ανδρουλάκη και το πολιτικό «φλερτ» του Δούκα με την Αριστερά

Το παρασκήνιο της εκδήλωσης στο Σεράφειο και η παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος. Πώς ο Χάρης Δούκας κρατά ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με την Αριστερά.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
«Θέλω να διαβάσω την αλήθεια του Τσίπρα» – Οι πρώτοι αγοραστές στο βιβλιοπωλείο του Gutenberg
Κυκλοφόρησε η «Ιθάκη» 24.11.25
Κυκλοφόρησε η «Ιθάκη» 24.11.25

«Θέλω να διαβάσω την αλήθεια του Τσίπρα» – Οι πρώτοι αγοραστές στο βιβλιοπωλείο του Gutenberg

Πρεμιέρα έκανε η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα στα βιβλιοπωλεία της χώρας. Το in βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Gutenberg στα Εξάρχεια, εκεί που οι μεταφορείς έκαναν... υπερωρίες.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Έμφαση στη θετική ατζέντα ως ανάχωμα στη δυσαρέσκεια από Μητσοτάκη – Τι είπε σε Τασούλα 
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25 
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25

Έμφαση στη θετική ατζέντα ως ανάχωμα στη δυσαρέσκεια από Μητσοτάκη – Τι είπε σε Τασούλα 

Στην προβολή της λεγόμενης θετικής ατζέντας προέβη ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον ΠτΔ Κωνσταντίνο Τασούλα, στο πλαίσιο της προσπάθειας του Μαξίμου να ξεφύγει από επίμονα μέτωπα όπως η ακρίβεια, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, το αγροτικό

Σύνταξη
«Ιθάκη»: Πως ο Τσίπρας τελείωσε… με τον Βαρουφάκη – Τα τηλεφωνήματα Πούτιν και Κάστρο για το «όχι»
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25

«Ιθάκη»: Πως ο Τσίπρας τελείωσε… με τον Βαρουφάκη – Τα τηλεφωνήματα Πούτιν και Κάστρο για το «όχι»

Η κριτική στη στάση του Γιάνη Βαρουφάκη και η αυτοκριτική για την επιλογή του στη θέση του υπουργού Οικονομικών ξεχωρίζει στην «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, που κυκλοφόρησε σήμερα, Δευτέρα, στα βιβλιοπωλεία.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα και η ευκαιρία να μιλήσουμε για τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πέρα από σχηματοποιήσεις και μυθολογίες
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25

Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα και η ευκαιρία να μιλήσουμε για τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πέρα από σχηματοποιήσεις και μυθολογίες

Ο Αλέξης Τσίπρας καταθέτει στην «Ιθάκη» τη δική του αποτίμηση για τη διαδρομή του, τις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές, την εμπειρία του ΣΥΡΙΖΑ, και τις απόψεις του για την Αριστερά

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Τα θερμά χειροκροτήματα στην Πάτρα, το «όλον» ΠΑΣΟΚ και τα μηνύματα για το συνέδριο
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25

Τα θερμά χειροκροτήματα στην Πάτρα, το «όλον» ΠΑΣΟΚ και τα μηνύματα για το συνέδριο

Τα μηνύματα του Νίκου Ανδρουλάκη από την Πάτρα στο πλαίσιο της Περιφερειακής Συνδιάσκεψης του ΠΑΣΟΚ στη Δυτική Ελλάδα. Η παρουσία των κεντρικών στελεχών, το πανηγυρικό κλίμα και το δριμύ «κατηγορώ» εναντίον της ΝΔ.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΣΥΡΙΖΑ: Οι αγρότες δεν κατεβαίνουν στον δρόμο από επιλογή αλλά από ανάγκη
Ξεκινούν τα μπλόκα 23.11.25
Ξεκινούν τα μπλόκα 23.11.25

ΣΥΡΙΖΑ: Οι αγρότες δεν κατεβαίνουν στον δρόμο από επιλογή αλλά από ανάγκη

«Οι αγρότες δεν αντέχουν άλλον εμπαιγμό. Διεκδικούν επιβίωση, αξιοπρέπεια, στήριξη, αναπτυξιακά εργαλεία και σταθερούς κανόνες πληρωμών με διαφάνεια», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Δένδιας: Για ισχυρή άμυνα χρειαζόμαστε μέριμνα για τα στελέχη και τις οικογένειες των Ενόπλων Δυνάμεων
Πολιτική Γραμματεία 23.11.25
Πολιτική Γραμματεία 23.11.25

Δένδιας: Για ισχυρή άμυνα χρειαζόμαστε μέριμνα για τα στελέχη και τις οικογένειες των Ενόπλων Δυνάμεων

Σε έναν κόσμο υβριδικών απειλών, γρήγορων γεωπολιτικών μεταβολών, κλιμακούμενης αβεβαιότητας, οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι θεματοφύλακας της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων» ανέφερε ο Δένδιας.

Σύνταξη
Χούπης στους νέους των Ενόπλων Δυνάμεων: Η στολή που φέρετε αποτελεί όρκο τιμής και επιλογή ζωής
Πολιτική Γραμματεία 23.11.25
Πολιτική Γραμματεία 23.11.25

Χούπης στους νέους των Ενόπλων Δυνάμεων: Η στολή που φέρετε αποτελεί όρκο τιμής και επιλογή ζωής

«Το μεγαλείο του ανθρώπου δεν μετριέται σε όσα αποκτά, αλλά σε όσα είναι πρόθυμος να θυσιάσει», τόνισε ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Δημήτρης Χούπης, στη γιορτή των Ενόπλων Δυνάμεων.

Σύνταξη
Ψήφισε στα Κάτω Πετράλωνα για τις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ ο Μητσοτάκης
Πολιτική Γραμματεία 23.11.25
Πολιτική Γραμματεία 23.11.25

Ψήφισε στα Κάτω Πετράλωνα για τις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ ο Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως «με μεγάλη χαρά συμμετέχω και εγώ στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας, μια γιορτή δημοκρατίας για τη μεγάλη μας παράταξη»

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Θράσος Μητσοτάκη να πανηγυρίζει για τα 250 ευρώ στους συνταξιούχους
Σκληρή κριτική 23.11.25
Σκληρή κριτική 23.11.25

ΣΥΡΙΖΑ: Θράσος Μητσοτάκη να πανηγυρίζει για τα 250 ευρώ στους συνταξιούχους

Ο ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού αναφέρεται και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σημειώνοντας ότι «η σημερινή σιωπή του κ. Μητσοτάκη δείχνει ότι και εδώ είναι ενορχηστρωτής της συγκάλυψης»

Σύνταξη
Ομαλά διεξάγονται οι εσωκομματικές εκλογές στη ΝΔ – Μέχρι τις 7 το απόγευμα θα είναι ανοιχτές οι κάλπες
Φωτογραφίες 23.11.25
Φωτογραφίες 23.11.25

Ομαλά διεξάγονται οι εσωκομματικές εκλογές στη ΝΔ – Μέχρι τις 7 το απόγευμα θα είναι ανοιχτές οι κάλπες

Σύμφωνα με την ΚΕΦΕ και την Γραμματεία Οργανωτικού της ΝΔ, η διαδικασία τόσο στα εκλογικά κέντρα όσο και στην ηλεκτρονική ψηφοφορία εξελίσσεται ομαλά - Οι εκλογές διεξάγονται σε μια δύσκολη συγκυρία για το κυβερνών κόμμα

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός δεν έχει τίποτα να πει για την βαρύτατη κακοποίηση των θεσμών και του κράτους δικαίου;
Σφοδρά πυρά 23.11.25
Σφοδρά πυρά 23.11.25

Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός δεν έχει τίποτα να πει για την βαρύτατη κακοποίηση των θεσμών και του κράτους δικαίου;

Ο κ. Τσουκαλάς, σχολιάζοντας την ανάρτηση του πρωθυπουργού αναφέρει ότι «κάνει εντύπωση η σιωπή του (...) για τις αποκαλύψεις στη δίκη των υποκλοπών»

Σύνταξη
Ο Κέβιν Σπέισι ξεκαθαρίζει ότι δεν είναι άστεγος και τα «χώνει» στον Τύπο – Δεν μένω στον δρόμο
Μπάχαλο 24.11.25
Μπάχαλο 24.11.25

Ο Κέβιν Σπέισι ξεκαθαρίζει ότι δεν είναι άστεγος και τα «χώνει» στον Τύπο – Δεν μένω στον δρόμο

Με τα περισσότερα μίντια να παρουσιάζουν τον Κέβιν Σπέισι ως «άστεγο» μετά τη συνέντευξή του στην εφημερίδα Telegraph, ο 66χρονος ηθοποιός αποφάσισε πως πρέπει να ξεκαθαρίσει μερικά πράγματα.

Σύνταξη
Ποια είναι η Έλλη Ρούσσου που ορκίστηκε βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25

Ποια είναι η Έλλη Ρούσσου που ορκίστηκε βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας

Η Έλλη Ρούσσου που ορκίστηκε βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας είναι δικηγόρος που ασχολείται με ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ενώ έχει αναλάβει και υποθέσεις που αφορούν τα δικαιώματα των γυναικών και το κίνημα MeToo

Σύνταξη
Εκδήλωση γνωριμίας του Γραφείου Εθελοντισμού του Δήμου Πειραιά στο Μέγαρο Ε.Β.Ε.Π
Κοινωνική προσφορά 24.11.25
Κοινωνική προσφορά 24.11.25

Εκδήλωση γνωριμίας του Γραφείου Εθελοντισμού του Δήμου Πειραιά στο Μέγαρο Ε.Β.Ε.Π

«Μαζί μπορούμε να ενισχύσουμε τον εθελοντισμό και να κάνουμε τον Πειραιά ακόμη πιο ανθρώπινο, αλληλέγγυο και δυνατό» τόνισε ο Δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης.

Σύνταξη
Το παρασκήνιο με το βίντεο του Ανδρουλάκη και το πολιτικό «φλερτ» του Δούκα με την Αριστερά
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25

Το παρασκήνιο με το βίντεο του Ανδρουλάκη και το πολιτικό «φλερτ» του Δούκα με την Αριστερά

Το παρασκήνιο της εκδήλωσης στο Σεράφειο και η παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος. Πώς ο Χάρης Δούκας κρατά ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με την Αριστερά.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
«Θέλω να διαβάσω την αλήθεια του Τσίπρα» – Οι πρώτοι αγοραστές στο βιβλιοπωλείο του Gutenberg
Κυκλοφόρησε η «Ιθάκη» 24.11.25

«Θέλω να διαβάσω την αλήθεια του Τσίπρα» – Οι πρώτοι αγοραστές στο βιβλιοπωλείο του Gutenberg

Πρεμιέρα έκανε η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα στα βιβλιοπωλεία της χώρας. Το in βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Gutenberg στα Εξάρχεια, εκεί που οι μεταφορείς έκαναν... υπερωρίες.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ο Ντέιβιντ Κάμερον αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε σε θεραπεία για καρκίνο του προστάτη – «Ελπίζεις για το καλύτερο»
Κόσμος 24.11.25
Κόσμος 24.11.25

Ο Ντέιβιντ Κάμερον αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε σε θεραπεία για καρκίνο του προστάτη – «Ελπίζεις για το καλύτερο»

Ο πρώην πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, Ντέιβιντ Κάμερον, αποκάλυψε ότι είχε διαγνωσθεί με καρκίνο του προστάτη και ότι υποβλήθηκε σε θεραπεία

Σύνταξη
Μίμης Ανδρουλάκης: Η Αριστερά δεν μπορεί να ζήσει ως Εκκλησία
Ο παράδεισος είναι για τους νεκρούς 24.11.25

Μίμης Ανδρουλάκης: Ένας άθεος ψάλτης

Στο κομμουνιστικό κίνημα πρώτα θεοποιούσαμε έναν ηγέτη και μετά τον λιθοβολούσαμε όλοι μαζί

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ζελένσκι: Πρόοδος στις διαπραγματεύσεις αλλά χρειάζονται πολλά ακόμα για μια βιώσιμη εκεχειρία
Κόσμος 24.11.25

«Πρόοδο στις διαπραγματεύσεις» βλέπει ο Ζελένσκι αλλά δηλώνει ότι χρειάζονται πολλά ακόμα για την «ειρήνη»

Στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ καταφέραμε να εντάξουμε «πολλά ευαίσθητα σημεία» για την Ουκρανία, δήλωσε ο Ζελένσκι μετά τις συνομιλίες στη Γενεύη

Σύνταξη
Ένα αντίο στον Udo Kier- Έπαιξε σε 275 ταινίες συν δύο του Όμηρου Ευστρατιάδη
Μάτια Μπλε 24.11.25
Μάτια Μπλε 24.11.25

Ένα αντίο στον Udo Kier- Έπαιξε σε 275 ταινίες συν δύο του Όμηρου Ευστρατιάδη

Ο Γερμανός ηθοποιός, Udo Kier, που εμφανίστηκε στις ταινίες «My Own Private Idaho», «Blade», «Armageddon» και «Dogville», καθώς και σε μουσικά βίντεο της Madonna, βιντεοπαιχνίδια και δύο ταινίες του Όμηρου Ευστρατιάδη, πέθανε σε ηλικία 81 ετών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Έμφαση στη θετική ατζέντα ως ανάχωμα στη δυσαρέσκεια από Μητσοτάκη – Τι είπε σε Τασούλα 
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25

Έμφαση στη θετική ατζέντα ως ανάχωμα στη δυσαρέσκεια από Μητσοτάκη – Τι είπε σε Τασούλα 

Στην προβολή της λεγόμενης θετικής ατζέντας προέβη ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον ΠτΔ Κωνσταντίνο Τασούλα, στο πλαίσιο της προσπάθειας του Μαξίμου να ξεφύγει από επίμονα μέτωπα όπως η ακρίβεια, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, το αγροτικό

Σύνταξη
