Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κλείνει 10 χρόνια στο τιμόνι της ΝΔ και συνεχάρη τον εαυτό του με ένα βίντεο AI το οποίο ανάρτησε στα social media στο οποίο εμφανίζεται ο ίδιος αλλάζοντας ρούχα και φόντο καθώς περνά από τη μία «επιτυχημένη» στιγμή της θητείας του στην άλλη. Επιτυχημένη βέβαια, σύμφωνα με τον ίδιο.

Προκαλεί αίσθηση το γεγονός ότι πρώτος ο κ. Μητσοτάκης δημοσίευσε το βίντεο της προσφοράς του στη ΝΔ και μετά από κάποιες ώρες η «γαλάζια» παράταξη τον ευχαρίστησε για τη συνεισφορά του.

Το βίντεο ξεκινά με την εκλογή του στην ηγεσία της ΝΔ, συνεχίζει με την πρώτη του παρουσία στη Βουλή ως αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τις εκλογικές επιτυχίες στις ευρωεκλογές και τις εθνικές εκλογές του 2019, την ορκωμοσία του ως πρωθυπουργού.

Ακολουθούν οι «επιτυχίες» της κυβερνητικής θητείας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να προβάλει ως κορυφαίες στιγμές αυτής της πορείας «τη διαχείριση της κρίσης στον Έβρο», όταν κήρυξε τον πόλεμο σε πρόσφυγες και μετανάστες που προσπαθούσαν να φτάσουν στην Ευρώπη και εγκαινίασε τη ρητορική της «εισβολής» στην πατρίδα μας, την αγορά εξοπλιστικών συστημάτων από τις ΗΠΑ και τη Γαλλία, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, το ταμείο ανάκαμψης, το gov.gr.

Ως επιτυχία αναφέρεται και η διαχείριση της πανδημίας αλλά και τα εγκαίνια του μετρό Θεσσαλονίκης. Και μετά ξανά η εκλογική επιτυχία του 2023, η επενδυτική βαθμίδα και μια ομιλία του Μητσοτάκη στα 50 χρόνια της ΝΔ.

Όσα ξέχασε

Από τη δεκαετή αυτή πορεία που ήταν γεμάτη με τις «προσωπικές επιτυχίες» του Κυριάκου Μητσοτάκη έλειψαν πολλά.

Το σκάνδαλο των υποκλοπών, οι καταστροφικές πυρκαγιές στην Εύβοια, οι πλημμύρες του Ντάνιελ, οι πυρκαγιές στον Βόλο που έφτασαν μέχρι τη στρατιωτική βάση στην Αγχίαλο, η απαγόρευση κυκλοφορίας στην πανδημία, η απαγόρευση διαδηλώσεων στην πανδημία, το σκόιλ ελικικού, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η φωτιά στον Έβρο που έσβησε μόνη της αφού τον έκαψε σχεδόν όλο, οι «καμπάνες» ευρωπαϊκών δικαστηρίων για καταπατήσεις δικαιωμάτων στην Ελλάδα, κάτι άλλες φωτιές που έφτασαν μέχρι το Χαλάνδρι, η ψήφιση του 13ωρου, τα ασανσέρ που πέφτουν στα νοσοκομεία, οι σοβάδες που πέφτουν στα σχολεία, οι πυροσβέστες που κοιμούνται στους δρόμους, τα απλησίαστα ενοίκια, η σφαγή των αμνών λόγω ευλογιάς, ο πνιγμός 650 μεταναστών και προσφύγων στην Πύλο και φυσικά την τραγωδία στα Τέμπη με τους 57 νεκρούς, τους χειρισμούς της κυβέρνησης και τις κατηγορίες για συγκάλυψη που συντάραξαν την κοινωνία που ακόμα αναζητά την απόδοση ευθυνών ενώ το μότο «πάμε κι όπου βγει» αιωρείται σε όλες τις πτυχές της καθημερινότητας των πολιτών. Αυτές είναι κάποιες από τις στιγμές που έλειψαν από την αναδρομή των στιγμών που σημάδεψαν τον πρωθυπουργό, αν και έχουν σημαδέψει πολλούς άλλους.

Ο κ. Μητσοτάκης πάντως, γεμάτος ενέργεια, δήλωσε στην κοπή της πίτας στα γραφεία της ΝΔ ότι έχει τις αντοχές να συνεχίσει…