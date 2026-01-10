newspaper
Σημαντική είδηση:
10.01.2026 | 10:14
Δεμένα πλοία στον Πειραιά λόγω των ισχυρών ανέμων
Μητσοτάκης: Με βίντεο AI εκθειάζει τον εαυτό του για τα δέκα χρόνια… επιτυχιών στο τιμόνι της ΝΔ
Παρασκήνιο 10 Ιανουαρίου 2026 | 14:03

Μητσοτάκης: Με βίντεο AI εκθειάζει τον εαυτό του για τα δέκα χρόνια… επιτυχιών στο τιμόνι της ΝΔ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν περίμενε να του θυμίσουν άλλοι τις επιτυχίες του, ούτε να τον ευχαριστήσουν για την προσφορά του στη ΝΔ. Φρόντισε να θυμίσει σε όλους μας τις στιγμές που τον σημάδεψαν με μία αναδρομή μέσω AI

Σύνταξη
Spotlight

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κλείνει 10 χρόνια στο τιμόνι της ΝΔ και συνεχάρη τον εαυτό του με ένα βίντεο AI το οποίο ανάρτησε στα social media στο οποίο εμφανίζεται ο ίδιος αλλάζοντας ρούχα και φόντο καθώς περνά από τη μία «επιτυχημένη» στιγμή της θητείας του στην άλλη. Επιτυχημένη βέβαια, σύμφωνα με τον ίδιο.

Προκαλεί αίσθηση το γεγονός ότι πρώτος ο κ. Μητσοτάκης δημοσίευσε το βίντεο της προσφοράς του στη ΝΔ και μετά από κάποιες ώρες η «γαλάζια» παράταξη τον ευχαρίστησε για τη συνεισφορά του.

Το βίντεο ξεκινά με την εκλογή του στην ηγεσία της ΝΔ, συνεχίζει με την πρώτη του παρουσία στη Βουλή ως αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τις εκλογικές επιτυχίες στις ευρωεκλογές και τις εθνικές εκλογές του 2019, την ορκωμοσία του ως πρωθυπουργού.

Ακολουθούν οι «επιτυχίες» της κυβερνητικής θητείας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να προβάλει ως κορυφαίες στιγμές αυτής της πορείας «τη διαχείριση της κρίσης στον Έβρο», όταν κήρυξε τον πόλεμο σε πρόσφυγες και μετανάστες που προσπαθούσαν να φτάσουν στην Ευρώπη και εγκαινίασε τη ρητορική της «εισβολής» στην πατρίδα μας, την αγορά εξοπλιστικών συστημάτων από τις ΗΠΑ και τη Γαλλία, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, το ταμείο ανάκαμψης, το gov.gr.

Ως επιτυχία αναφέρεται και η διαχείριση της πανδημίας αλλά και τα εγκαίνια του μετρό Θεσσαλονίκης. Και μετά ξανά η εκλογική επιτυχία του 2023, η επενδυτική βαθμίδα και μια ομιλία του Μητσοτάκη στα 50 χρόνια της ΝΔ.

Όσα ξέχασε

Από τη δεκαετή αυτή πορεία που ήταν γεμάτη με τις «προσωπικές επιτυχίες» του Κυριάκου Μητσοτάκη έλειψαν πολλά.

Το σκάνδαλο των υποκλοπών, οι καταστροφικές πυρκαγιές στην Εύβοια, οι πλημμύρες του Ντάνιελ, οι πυρκαγιές στον Βόλο που έφτασαν μέχρι τη στρατιωτική βάση στην Αγχίαλο, η απαγόρευση κυκλοφορίας στην πανδημία, η απαγόρευση διαδηλώσεων στην πανδημία, το σκόιλ ελικικού, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η φωτιά στον Έβρο που έσβησε μόνη της αφού τον έκαψε σχεδόν όλο, οι «καμπάνες» ευρωπαϊκών δικαστηρίων για καταπατήσεις δικαιωμάτων στην Ελλάδα, κάτι άλλες φωτιές που έφτασαν μέχρι το Χαλάνδρι, η ψήφιση του 13ωρου, τα ασανσέρ που πέφτουν στα νοσοκομεία, οι σοβάδες που πέφτουν στα σχολεία, οι πυροσβέστες που κοιμούνται στους δρόμους, τα απλησίαστα ενοίκια, η σφαγή των αμνών λόγω ευλογιάς, ο πνιγμός 650 μεταναστών και προσφύγων στην Πύλο και φυσικά την τραγωδία στα Τέμπη με τους 57 νεκρούς, τους χειρισμούς της κυβέρνησης και τις κατηγορίες για συγκάλυψη που συντάραξαν την κοινωνία που ακόμα αναζητά την απόδοση ευθυνών ενώ το μότο «πάμε κι όπου βγει» αιωρείται σε όλες τις πτυχές της καθημερινότητας των πολιτών. Αυτές είναι κάποιες από τις στιγμές που έλειψαν από την αναδρομή των στιγμών που σημάδεψαν τον πρωθυπουργό, αν και έχουν σημαδέψει πολλούς άλλους.

Ο κ. Μητσοτάκης πάντως, γεμάτος ενέργεια, δήλωσε στην κοπή της πίτας στα γραφεία της ΝΔ ότι έχει τις αντοχές να συνεχίσει…

Business
Πληροφορική: Από το RRF στις στοχευμένες εξαγορές

Πληροφορική: Από το RRF στις στοχευμένες εξαγορές

Αδ. Γεωργιάδης: Υπουργός Υγείας και… παραπληροφόρησης – Το fake βίντεο που ανέβασε με «πανηγυρισμούς στη Βενεζουέλα»
2026 όπως 2024 06.01.26

Υπουργός Υγείας και… παραπληροφόρησης - Το fake βίντεο που ανέβασε με «πανηγυρισμούς στη Βενεζουέλα»

«Τα λιγουρεύεστε;»… Σε μαέστρο της παραπληροφόρησης αναδεικνύεται ο Άδωνις Γεωργιάδης. Ανερυθρίαστα, μοιράζει fake βίντεο στους ακόλουθους του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όταν όλο το διαδίκτυο βοά για το χοντροειδέστατο ψέμα δεν βρίσκει το θάρρος να αποσύρει την ανάρτηση.

Σύνταξη
Το «καλά πήγε αυτό» του Κινήματος Δημοκρατίας στην «Ομάδα Αλήθειας» και η… αφιέρωση
Η απάντηση 30.12.25

Το «καλά πήγε αυτό» του Κινήματος Δημοκρατίας στην «Ομάδα Αλήθειας» και η… αφιέρωση

Η διαβόητη «Ομάδα Αλήθειας», προπαγανδιστικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας, έβαλε αυτή τη φορά στο στόχαστρό της τον Στέφανο Κασσελάκη και το Κίνημα Δημοκρατίας με το περιπαικτικό σχόλιο «εδώ κάτι δεν πήγε και πολύ καλά» και τα γνωστά «κόψε, ράψε» στα βίντεο της. Η απάντηση δεν άργησε να έρθει με το εξίσου περιπαικτικό «καλά πήγε αυτό» και μια… αφιέρωση.

Σύνταξη
Το νομοσχέδιο για τις ένοπλες δυνάμεις πυροδοτεί γαλάζιες συζητήσεις για «πόλεμο» Μητσοτάκη – Δένδια
Παρασκήνιο 28.12.25

Το νομοσχέδιο για τις ένοπλες δυνάμεις πυροδοτεί γαλάζιες συζητήσεις για «πόλεμο» Μητσοτάκη – Δένδια

Ποια κίνηση του πρωθυπουργού θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγάλη εσωκομματική διαμάχη. Τα σενάρια με πρωταγωνιστές Μητσοτάκη - Δένδια δείχνουν το κλίμα στο εσωτερικό της ΝΔ

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Το παρασκήνιο της συνάντησης του Νίκου Ανδρουλάκη με δημοσιογράφους
Παρασκήνιο 22.12.25

Το παρασκήνιο της συνάντησης του Νίκου Ανδρουλάκη με δημοσιογράφους

Τι συζήτησε ο Νίκος Ανδρουλάκης με τους δημοσιογράφους στην Καισαριανή. Οι απαντήσεις για Αποστολάκη και Κασιμάτη, οι κάλπες του 2027 και το ανακάτεμα της πολιτικής τράπουλας.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Εορταστικό «μασάζ» στο Μαξίμου από Κυρ. Μητσοτάκη στους βουλευτές του εν όψει Χριστουγέννων
Παρασκήνιο 17.12.25

Εορταστικό «μασάζ» στο Μαξίμου από Κυρ. Μητσοτάκη στους βουλευτές του εν όψει Χριστουγέννων

Στο μέγαρο Μαξίμου υποδέχεται τα μέλη της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας ο Κυρ. Μητσοτάκης, όπως είχε κάνει και πέρυσι μετά την ψήφιση του Προϋπολογισμού.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Αγρότες: Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνέλευση στη Νίκαια – Ανοιχτό αν πρέπει να πάνε σε διάλογο
Agro-in 10.01.26

Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνέλευση των μπλόκων στη Νίκαια - Ανοιχτό αν πρέπει να πάνε σε διάλογο

Οργή κυριαρχεί στη πανελλαδική συνέλευση των μπλόκων στη Νίκαια με εκπροσώπους αγροτών να αμφισβητούν ακόμα και το εάν πρέπει να κατέβουν σε διάλογο - «Υποτίθεται συζητάμε και ψήφισαν τη Mercosur»

Σύνταξη
25 πόντους με 1 ντρίμπλα και… MVP: O… οικονομικός Σάσα Βεζένκοφ και ένα αδιανόητο στατιστικό (vid)
Euroleague 10.01.26

25 πόντους με 1 ντρίμπλα και… MVP: O… οικονομικός Σάσα Βεζένκοφ και ένα αδιανόητο στατιστικό (vid)

Ο Σάσα Βεζένκοφ είναι ο βασιλιάς του off-ball και το απέδειξε άλλη μια φορά, αυτή τη φορά κόντρα στην Μπάγερν, ολοκληρώνοντας το ματς με 25 πόντους, μόλις μία ντρίμπλα και το βραβείο του MVP της αγωνιστικής στην… τσέπη του.

Σύνταξη
Φρένο της Κομισιόν στον έλεγχο αποδόσεων των εργαζομένων από την Τεχνητή Νοημοσύνη
Εργασιακά 10.01.26

Φρένο της Κομισιόν στον έλεγχο αποδόσεων των εργαζομένων από την Τεχνητή Νοημοσύνη

Η «επανάσταση» της Κοινοτικής οδηγίας είναι ότι μεταφέρει το κέντρο βάρους από τις μισθολογικές διεκδικήσεις, στην ποιότητα της εργασίας, επικεντρώνοντας τις παρεμβάσεις της στα εργασιακά δικαιώματα

Αλέξανδρος Κλώσσας
«Το κρύβω;» – Η Κένταλ Τζένερ απαντάει στη μακροχρόνια φήμη που τη θέλει να είναι λεσβία
Καινούργιο αυτό; 10.01.26

«Το κρύβω;» - Η Κένταλ Τζένερ απαντάει στη μακροχρόνια φήμη που τη θέλει να είναι λεσβία

«Υπάρχει όλη αυτή η ιστορία ότι κρύβω αυτό το πράγμα» είπε το διεθνές μοντέλο, Κένταλ Τζένερ, στο podcast «In Your Dreams» διαψεύδοντας τις φήμες του διαδικτύου ότι είναι «κρυφή λεσβία».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μινεάπολη: «Είχαμε σφυρίχτρες, είχαν όπλα» – Η συγκλονιστική επιστολή της συζύγου της δολοφονημένης από την ICE, Ρενέ Γκουντ
Κόσμος 10.01.26

«Είχαμε σφυρίχτρες, είχαν όπλα» - Η συγκλονιστική επιστολή της συζύγου της δολοφονημένης από την ICE, Ρενέ Γκουντ

Η δολοφονία της 37χρονης Ρενέ Γκουντ στη Μινεάπολη από πράκτορες της ICE συνταράσσει τις ΗΠΑ - Η σύζυγός της σε μία συγκινητική επιστολή ευχαριστεί τον κόσμο που βγαίνει στους δρόμους

Σύνταξη
Outsourcing: Απώλεια 150.000 θέσεων εργασίας σε μία διετία στην ΕΕ – Κερδισμένοι και χαμένοι
Στοιχεία Eurostat 10.01.26

Απώλεια 150.000 θέσεων εργασίας σε μία διετία στην ΕΕ λόγω του outsourcing - Κερδισμένοι και χαμένοι

H εξωτερική ανάθεση (outsourcing) προκαλεί σημαντικές απώλειες σε θέσεις εργασίας και ως εκ τούτου μεγάλες ανισότητες στις περισσότερες χώρες της ΕΕ - Πώς βγήκαν μπροστά Ιρλανδία, Τσεχία και Ισπανία

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
LIVE: Ολυμπιακός – Πανιώνιος
Volley League 10.01.26

LIVE: Ολυμπιακός – Πανιώνιος

LIVE: Ολυμπιακός – Πανιώνιος. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Πανιώνιος για τη 10η αγωνιστική της Volley League. Διαδικτυακά από το ΕΡΤ Sports 1.

Σύνταξη
Νέα πολιτική παρέμβαση της Καρυστιανού: Η διαπλοκή ρουφάει το οξυγόνο
«Δεν θα παίζετε» 10.01.26

Νέα πολιτική παρέμβαση της Καρυστιανού: Η διαπλοκή ρουφάει το οξυγόνο

Η Μαρία Καρυστιανού επισημαίνει πως «η καταστροφική διαπλοκή ρουφάει τη ζωή και το οξυγόνο μας», προσθέτοντας ότι «το Σύνταγμα της χώρας έχει μετατραπεί σε κουρελόχαρτο»

Σύνταξη
«Λευκές» εκπλήξεις στην Αττική δείχνουν τα μετεωρολογικά μοντέλα – Ποιες περιοχές θα δουν χιόνι
Καιρός 10.01.26

«Λευκές» εκπλήξεις στην Αττική δείχνουν τα μετεωρολογικά μοντέλα - Ποιες περιοχές θα δουν χιόνι

Το νέο κύμα κακοκαιρίας θα ολοκληρώσει τη δράση του μέσα στην Τρίτη, αναφέρει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης - «Σχεδόν βέβαιο ότι η Αττική θα επηρεαστεί από το χιόνι»

Σύνταξη
Υποκλοπές: Πως ο μάρτυρας Σωτήρης Ντάλλας επιβεβαίωσε την αποκάλυψη του in για την Media Naranja
Πολιτική 10.01.26

Υποκλοπές: Πως ο μάρτυρας Σωτήρης Ντάλλας επιβεβαίωσε την αποκάλυψη του in για την Media Naranja

Το δεξί χέρι του Γιάννη Λαβράνου μπορεί να έπεσε σε σωρεία αντιφάσεων καταθέτοντας στη δίκη για τις υποκλοπές, επιβεβαίωσε ωστόσο περίτρανα τις αποκαλύψεις του in για τους νέους συνεργάτες του επιχειρηματία Γ. Λαβράνου.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Τρομερή στιγμή: Ο Ελ Κααμπί πανηγύρισε την πρόκριση του Μαρόκο με τα παιδιά του (vid)
Ποδόσφαιρο 10.01.26

Τρομερή στιγμή: Ο Ελ Κααμπί πανηγύρισε την πρόκριση του Μαρόκο με τα παιδιά του (vid)

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί πανηγύρισε με την ψυχή του την πρόκριση του Μαρόκο στα ημιτελικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής και δεν γινόταν να μην το κάνει μαζί με τα παιδιά του…

Σύνταξη
Ισχυροί άνεμοι: Κλειστή η πορθμειακή γραμμή Ρίου Αντιρρίου – Προβλήματα στο λιμάνι της Γλύφας
Κακοκαιρία 10.01.26

Κλειστή η πορθμειακή γραμμή Ρίου - Αντιρρίου λόγω ισχυρών ανέμων - Προβλήματα στο λιμάνι της Γλύφας

Η μετακίνηση των αυτοκινήτων στο Ρίο Αντίρριο γίνεται μέσω της ομώνυμης γέφυρας - Θυελλώδεις νότιοι άνεμοι μεγέθους δοκιμάζουν το νέο λιμάνι της Γλύφας

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η μεγάλη πλειοψηφία δηλώνει ότι δεν αντέχει άλλο Κυριάκο Μητσοτάκη, θέλει να φύγει η κυβέρνηση
ΠΑΣΟΚ 10.01.26

Τσουκαλάς: Η μεγάλη πλειοψηφία δηλώνει ότι δεν αντέχει άλλο Κυριάκο Μητσοτάκη, θέλει να φύγει η κυβέρνηση

Πυρά κατά της κυβέρνησης από τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστα Τσουκαλά, με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα χρόνων προεδρίας Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία

Σύνταξη
Φραν Ντρέσερ – Η «Νταντά» μιλάει για τον καρκίνο, τη λάθος διάγνωση και το «πικρό χάπι» της μη τεκνοποίησης
Η φωνή της 10.01.26

Φραν Ντρέσερ – Η «Νταντά» μιλάει για τον καρκίνο, τη λάθος διάγνωση και το «πικρό χάπι» της μη τεκνοποίησης

Η ηθοποιός της θρυλικής σειρά των 80s, «Νταντά», η Φραν Ντρέσερ, λέει στο People ότι το να της πουν ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να κάνει παιδιά μετά τον καρκίνο ήταν «ένα πικρό χάπι που έπρεπε να καταπιεί».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
