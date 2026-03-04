Λευκός Οίκος: «Η Ισπανία θα συνεργαστεί με τον αμερικανικό στρατό» – Διαψεύδει η κυβέρνηση Σάντσεθ
Η κυβέρνηση Σάντσεθ αρνείται κατηγορηματικά ότι εξετάζει το ενδεχόμενο συνεργασίας με τις ΗΠΑ σε ό,τι αφορά τη στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν.
Η εκπρόσωπος του Λευκός Οίκος, Κάρολαϊν Λέβιτ, δήλωσε ότι η Ισπανία συμφώνησε να συνεργαστεί με τον αμερικανικό στρατό. Λίγα λεπτά αργότερα, ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών, Χοσέ Μανουέλ Αλμπαρές, τη διέψευσε δημόσια.
Η τοποθέτηση ήρθε μία ημέρα μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα διακόψει κάθε εμπορική συναλλαγή των ΗΠΑ με την Ισπανία, λόγω της άρνησης της Μαδρίτης να διαθέσει τις βάσεις της για χρήση από τις αμερικανικές δυνάμεις στο πλαίσιο του πολέμου στο Ιράν.
«Σε ό,τι αφορά στην Ισπανία, νομίζω ότι άκουσαν το ξεκάθαρο μήνυμα του προέδρου χθες. Και από όσο καταλαβαίνω, τις τελευταίες ώρες συμφώνησαν να συνεργαστούν με τον αμερικανικό στρατό. Γνωρίζω ότι ο αμερικανικός στρατός συντονίζεται με τους Ισπανούς ομολόγους τους», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.
BREAKING: Spain’s government denies White House claims that it will “cooperate militarily” with the United States, according to sources cited by El País. https://t.co/uZCzaYy0xK
— Clash Report (@clashreport) March 4, 2026
Η Ισπανία αρνείται κατηγορηματικά ότι εξετάζει το ενδεχόμενο συνεργασίας με τις ΗΠΑ
Η ισπανική κυβέρνηση αρνείται «κατηγορηματικά» ότι εξετάζει το ενδεχόμενο στρατιωτικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ στον πόλεμο κατά του Ιράν και εξακολουθεί να μην επιτρέπει σε αμερικανικά αεροσκάφη να χρησιμοποιήσουν βάσεις στην Ισπανία για τις επιχειρήσεις τους εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, δήλωσε σήμερα ο ισπανός υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Άλμπαρες.
«Η θέση μας παραμένει αμετάβλητη και διαψεύδω κατηγορηματικά οποιαδήποτε αλλαγή», τόνισε ο ΥΠΕΞ της Ισπανίας στον ραδιοφωνικό σταθμό Cadena Ser, αφότου η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ εξέφρασε την πεποίθησή της πως η Ισπανία «συμφώνησε να συνεργαστεί» με τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.
Χθες Τρίτη, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε έντονα την κυβέρνηση Σάντσεθ επειδή αρνήθηκε να επιτρέψει σε αμερικανικά αεροσκάφη να χρησιμοποιήσουν ισπανικές βάσεις για τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν, απειλώντας πως οι ΗΠΑ θα διακόψουν κάθε εμπορική συναλλαγή με την Ισπανία.
