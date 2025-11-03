newspaper
Αμερικανοί φιλάνθρωποι μεταφέρουν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε βρετανικές δομές
Διεθνής Οικονομία 03 Νοεμβρίου 2025 | 00:30

Αμερικανοί φιλάνθρωποι μεταφέρουν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε βρετανικές δομές

Αμερικανοί δωρητές λαμβάνουν προληπτικά μέτρα μετά την υπόσχεση του Τραμπ να διώξει όσους υποστηρίζουν φιλελεύθερους σκοπούς.

Αμερικανοί φιλάνθρωποι μεταφέρουν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια από φιλανθρωπικά κεφάλαια σε βρετανικές δομές, καθώς οι επιθέσεις του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε μη κερδοσκοπικές ομάδες ωθούν πλούσιους δωρητές να προβούν σε προληπτικά μέτρα.

Αμερικανοί δωρητές έχουν ιδρύσει βρετανικούς φορείς ή μεταφέρουν χρήματα σε υπάρχοντες, σε περίπτωση που η κυβέρνηση προβεί σε διώξεις εναντίον όσων υποστηρίζουν φιλελεύθερους σκοπούς, δήλωσαν σύμβουλοι φιλανθρωπίας και φορολογίας στους Financial Times.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απείλησε να αφαιρέσει τη χρηματοδότηση από μη κυβερνητικές οργανώσεις και διεθνείς φορείς που εργάζονται για την ποικιλομορφία, την ισότητα και το κλίμα στο πλαίσιο του «πολέμου του κατά της αφύπνισης».

Ένας ανώτερος σύμβουλος φιλανθρωπίας δήλωσε στους FT ότι είχε μιλήσει με έναν δικηγόρο που ίδρυσε ένα βρετανικό φιλανθρωπικό ίδρυμα για ένα αμερικανικό ίδρυμα «αξίας περίπου 200 εκατομμυρίων δολαρίων» και ότι συμμετείχαν στη μεταφορά παρόμοιου ποσού για λογαριασμό ενός άλλου Αμερικανού δωρητή. Άλλοι σύμβουλοι και δικηγόροι ανέφεραν ότι έκαναν το ίδιο για δισεκατομμυριούχους πελάτες.

Ο επικεφαλής ενός από τα μεγαλύτερα φιλανθρωπικά ιδρύματα με έδρα τις ΗΠΑ δήλωσε ότι τέτοιες κινήσεις «απολύτως» συμβαίνουν μεταξύ μεγάλων μη κερδοσκοπικών οργανισμών.

 

Γιατί η Βρετανία

Είπαν ότι η Βρετανία είχε επιλεγεί ως καταφύγιο λόγω των υφιστάμενων τραπεζικών σχέσεων, παρόμοιων νομικών δομών και της αγγλικής γλώσσας.

Ο Τζο Κρόουμ, επικεφαλής της ομάδας του Αμερικανικού Ταμείου Δωρητών στο Ίδρυμα Βοήθειας Φιλανθρωπικών Οργανισμών, δήλωσε στους FT ότι αυτή η μετακίνηση χρημάτων μετά τον Τραμπ ήταν «ένα αρκετά πρωτοφανές γεγονός και όχι κάτι που είχαμε απαραίτητα δει να έρχεται».

Ο Τζον Κάναντι, διευθύνων σύμβουλος του Εθνικού Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Ηνωμένου Βασιλείου, δήλωσε επίσης ότι η μεταφορά χρημάτων από τις αμερικανικές σε βρετανικές φιλανθρωπικές δομές ήταν «άνευ προηγουμένου».

Ο Κρόουμ δήλωσε ότι το Αμερικανικό Ταμείο Δωρητών, το οποίο διαχειρίζεται δωρεές για διπλούς φορολογούμενους ΗΠΑ-Ηνωμένου Βασιλείου, είχε αυξηθεί από 38,5 εκατομμύρια λίρες το φορολογικό έτος 2015-16 σε σχεδόν 140 εκατομμύρια λίρες το 2024-25.

Οι δωρεές αυξήθηκαν κατά 22,6 εκατομμύρια λίρες στα δύο χρόνια έως το 2022-23, αλλά κατά 31,4 εκατομμύρια λίρες στα δύο χρόνια έως τον Απρίλιο του 2025, δείχνοντας αυξημένο ποσοστό δωρεών.

Εκτός από το άνοιγμα νέων δομών, οι φιλάνθρωποι δημιουργούσαν αδελφούς ή θυγατρικούς φορείς για τα υπάρχοντα αμερικανικά φιλανθρωπικά ιδρύματά τους, ανέφεραν οι δικηγόροι.

Ενώ η δωρεά σε βρετανικά φιλανθρωπικά ιδρύματα ήταν μια μακροπρόθεσμη τάση, η μεταφορά χρημάτων σε υπερπόντιες δομές σε αυτή την κλίμακα ήταν μια πρόσφατη μετατόπιση, δήλωσε ένας δικηγόρος.

Ο Μπέσεντ θα κυνηγήσει τα χρήματα

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, δήλωσε πρόσφατα στους FT ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα «ακολουθούσε τα χρήματα» για να δει εάν κάποιοι αμερικανικοί μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί είχαν χρηματοδοτήσει ομάδες που κατηγορήθηκαν ότι υποστηρίζουν την πολιτική βία.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το φιλανθρωπικό ίδρυμα του δισεκατομμυριούχου διαχειριστή hedge fund, Σερ Κρις Χον, σταμάτησε να παρέχει επιχορηγήσεις σε μη κυβερνητικές οργανώσεις με έδρα τις ΗΠΑ.

Το Ίδρυμα Επενδύσεων για Παιδιά, το οποίο υποστηρίζει την υγεία των παιδιών, την ανάπτυξη και λύσεις για την κλιματική αλλαγή, δήλωσε ότι δεν κατανοεί πλέον το «πολιτικό περιβάλλον των ΗΠΑ» που διέπει τις δωρεές.

Ο Μάικλ Λούις, συνεργάτης λογιστικής στην EY, δήλωσε στους FT: «Υπάρχει ο φόβος… ότι θα μπορούσαν να επιβληθούν περιορισμοί στις ΗΠΑ σχετικά με τη χρηματοδότηση που θα μπορούσαν να κάνουν φιλανθρωπικές οργανώσεις στο εξωτερικό, για παράδειγμα.

«Δεν είναι καλύτερο να μεταφερθεί μέρος αυτής της χρηματοδότησης εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια ξένη οντότητα, ώστε να προστατεύεται;»

Το νομικό σύστημα της Βρετανίας έκανε τις διασυνοριακές δωρεές πιο απλές από ό,τι σε άλλες δικαιοδοσίες, σύμφωνα με νομικούς εμπειρογνώμονες.

Υπήρξαν φόβοι στον φιλανθρωπικό τομέα ότι ο Tramp θέλει να ανακαλέσει το καθεστώς απαλλαγής από φόρους ορισμένων οργανισμών, και η κυβέρνηση το έχει δοκιμάσει εναντίον του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ.

Η ρυθμιστική αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου Επιτροπή Φιλανθρωπικών Οργανώσεων δήλωσε στους FT ότι από την έναρξη του οικονομικού έτους 2025-26, περισσότεροι από 200 μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί με έδρα τις ΗΠΑ είχαν υποβάλει αίτηση για εγγραφή ως φιλανθρωπικά ιδρύματα, αν και δεν διέθετε δεδομένα για τα προηγούμενα έτη.

Πηγή: ΟΤ

