Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, εξέδωσε την Παρασκευή το βράδυ εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο καταργούνται οι αμοιβαίοι δασμοί σε δεκάδες είδη τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων ποτών, μπαχαρικών, φρούτων και κρέατος.

Το αυξανόμενο κόστος ζωής για εκατομμύρια Αμερικανούς και η όλο και πιο περιορισμένη πρόσβαση των νοικοκυριών σε βασικά είδη διαβίωσης αυξάνει τη δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβέρνηση που χάνει την αξιοπιστία της. Η μείωση των δασμών είναι τουλάχιστον ένας τρόπος για να γίνουν τα είδη παντοπωλείου φθηνότερα, αναφέρει το Axios.

Τα προϊόντα που εξαιρούνται από τους δασμούς σύμφωνα με το διάταγμα είναι:

Καφές και τσάι

Τροπικά φρούτα και χυμοί φρούτων

Κακάο και μπαχαρικά

Μπανάνες, πορτοκάλια και ντομάτες

Μοσχάρι

Οι τιμές αυξάνονται

Η συγκεκριμένη κίνηση σηματοδοτεί την πιο σημαντική, μέχρι στιγμής, υποχώρηση της κυβέρνησης στην εμπορική της πολιτική. Αξιωματούχοι είχαν εκφράσει εδώ και καιρό τις ανησυχίες τους για τις επιπτώσεις των δασμών στην τσέπη των αμερικανών καταναλωτών όσο η κυβέρνηση Τραμπ επέμεινε ότι οι τιμές δεν θα αυξηθούν.

Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό έχουν καθυστερήσει λόγω του shutdown της κυβέρνησης, αλλά η τελευταία δημοσίευση του Σεπτεμβρίου δείχνει ότι ο συνολικός δείκτης για τις τιμές στα είδη πρώτης ανάγκης αυξάνεται με τον ταχύτερο ετήσιο ρυθμό από το 2023.

Η κυβέρνηση αποφάσισε να τροποποιήσει τους δασμούς σε μια σειρά από είδη διατροφής αφού έλαβε υπόψη της την «τρέχουσα εγχώρια ζήτηση για ορισμένα προϊόντα και την τρέχουσα εγχώρια ικανότητα παραγωγής ορισμένων προϊόντων», αναφέρεται στο κείμενο του εκτελεστικού διατάγματος.

Ο πρόεδρος Τραμπ βέβαια συνεχίσει να επιμένει στο αφήγημά του ότι η κρίση προσβασιμότητας σε βασικά είδη δεν επιδεινώνεται, κάτι που αντικρούεται από τα ίδια τα κυβερνητικά στοιχεία.

«Το κόστος υπό τη ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΡΑΜΠ μειώνεται, με τη βοήθεια σε μεγάλο βαθμό της βενζίνης και της ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», έγραψε ο Τραμπ, εν μέρει, στο Truth Social νωρίτερα την Παρασκευή. «Είμαστε το Κόμμα της (Οικονομικής) Προσιτότητας!».

Η αντίδραση των εταιρειών

Οι εμπορικές εταιρείες που συμπεριελήφθησαν στην απόφαση υποδέχτηκαν με χαρά τα νέα.

«Πολλοί παράγοντες επηρεάζουν την τιμή των τροφίμων στα ράφια των παντοπωλείων – συμπεριλαμβανομένου του καιρού και των αποδόσεων των καλλιεργειών, του κόστους ενέργειας και μεταφοράς, της συσκευασίας και της εργασίας, μεταξύ πολλών άλλων. Οι δασμοί είναι ένας σημαντικός παράγοντας σε αυτό το πολύπλοκο μείγμα επιπτώσεων της αλυσίδας εφοδιασμού», δήλωσε ο σύνδεσμος της βιομηχανίας τροφίμων FMI.

Ωστόσο ορισμένοι από αυτούς που έμειναν απ’ έξω διαμαρτυρήθηκαν:

«Η μη συμπερίληψη των οινοπνευματωδών ποτών της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου στον κατάλογο των τροποποιήσεων των δασμών αποτελεί ένα ακόμη πλήγμα για τη βιομηχανία φιλοξενίας των ΗΠΑ, ακριβώς τη στιγμή που η κρίσιμη εορταστική περίοδος μπαίνει σε πλήρη εξέλιξη», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Διευθύνων Σύμβουλος του Συμβουλίου Αποσταγμένων Οινοπνευματωδών Ποτών, Chris Swonger.

Ακόμα κι αν η κίνηση του Λευκού Οίκου να εξαιρέσει μια σειρά από είδη παντοπωλείου από τους δασμούς δεν θεραπεύσει πλήρως την απότομη αύξηση των τιμών, υποδηλώνει ότι οι αξιωματούχοι προσπαθούν να μετριάσουν κάποια προβλήματα, καθώς το καταναλωτικό κλίμα κυμαίνεται κοντά στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ.