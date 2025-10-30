Τουλάχιστον ένα άτομο σκοτώθηκε και 13 τραυματίστηκαν σε ρωσική επίθεση που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στη Ζαπορίζια της Ουκρανίας.

«Μεταξύ των τραυματιών είναι έξι παιδιά – τρία κορίτσια και τρία αγόρια. Τα παιδιά είναι ηλικίας μεταξύ τριών και έξι ετών. Όλα λαμβάνουν την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη», δήλωσε ο περιφερειακός επικεφαλής.

Σε κοιτώνα η νέα ρωσική επίθεση στην Ουκρανία

Οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι σημειώθηκε νέο ρωσικό χτύπημα κατά αμάχων σε έναν κοιτώνα στη Ζαπορίζια, όπου καταστράφηκαν αρκετοί όροφοι.

Αρκετές πυρκαγιές ξέσπασαν σε κτίρια κατοικιών. Επηρεάστηκαν επίσης εγκαταστάσεις υποδομής, σύμφωνα με αξιωματούχους.

🟥Russia struck a dormitory in Zaporizhzhia overnight, hitting sleeping people with missiles and drones Several floors of the building collapsed into a pile of concrete. Eleven people were injured, including six children aged three to six. The night attack targeted several… pic.twitter.com/2ga60yhRiD — NEXTA (@nexta_tv) October 30, 2025

Σειρήνες ενεργοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε όλες τις ουκρανικές περιοχές, σύμφωνα με την Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας, με τις ρωσικές δυνάμεις να εκτοξεύουν μη επανδρωμένα αεροσκάφη, υπερηχητικούς και βαλλιστικούς πυραύλους.

Ζημιές στις ενεργειακές υποδομές

Η Ουκρανία περιόρισε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε όλες τις περιοχές μετά την μαζική επίθεση της Ρωσίας σε ενεργειακές υποδομές, δήλωσε η υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας.

💔 Zaporizhzhia. Local authorities have shown what the destroyed dormitory looks like after the night strike by Russian forces Rescuers are searching for two people under the rubble. There are many injured, including six children aged three to six. During the night, the… https://t.co/8gkdZHpSHo pic.twitter.com/K4SiHkdxYy — NEXTA (@nexta_tv) October 30, 2025

«Κατά τη διάρκεια της νύχτας, το ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας υπέστη μια ακόμη μαζική συνδυασμένη επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η επίθεση προκάλεσε νέες ζημιές στις ενεργειακές υποδομές», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Σβιτλάνα Χριντσούκ.

«Μόλις καταστεί δυνατό, οι διασώστες, τα συνεργεία επισκευής και οι ειδικοί ενέργειας θα αρχίσουν να εξαλείφουν τις συνέπειες της επίθεσης, να αποκαθιστούν την ηλεκτροδότηση και να αξιολογούν τις ζημιές», ανέφερε η ίδια στο Facebook.

Μικρή πρόοδος στις συνομιλίες

Η Ρωσία συνεχίζει σχεδόν συνεχώς ένα μπαράζ επιθέσεων με drones και πυραύλους – ιδιαίτερα στα ενεργειακά δίκτυα της Ουκρανίας – καθώς συνεχίζει την εισβολή πλήρους κλίμακας που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022.

Η Ουκρανία απαντά όλο και περισσότερο με τις δικές της επιθέσεις που στοχεύουν ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου και άλλες ενεργειακές υποδομές.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να εξασφαλίσει μια συμφωνία από τότε που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, αλλά οι συνομιλίες έχουν αποφέρει μικρή πρόοδο.