Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025
30.10.2025 | 08:24
Διασώθηκαν 79 μετανάστες και πρόσφυγες νοτιοδυτικά της Γαύδου
Ουκρανία: Νέες ρωσικές επιδρομές σε κοιτώνα στην Ζαπορίζια – Ένας νεκρός και 13 τραυματίες [βίντεο]
Κόσμος 30 Οκτωβρίου 2025 | 09:15

Ουκρανία: Νέες ρωσικές επιδρομές σε κοιτώνα στην Ζαπορίζια – Ένας νεκρός και 13 τραυματίες [βίντεο]

Ρωσικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους σκότωσαν ένα άτομο και τραυμάτισαν 13 ακόμη (ανάμεσά τους 6 παιδιά) στην Ζαπορίζια στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας

Τουλάχιστον ένα άτομο σκοτώθηκε και 13 τραυματίστηκαν σε ρωσική επίθεση που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στη Ζαπορίζια της Ουκρανίας.

«Μεταξύ των τραυματιών είναι έξι παιδιά – τρία κορίτσια και τρία αγόρια. Τα παιδιά είναι ηλικίας μεταξύ τριών και έξι ετών. Όλα λαμβάνουν την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη», δήλωσε ο περιφερειακός επικεφαλής.

Σε κοιτώνα η νέα ρωσική επίθεση στην Ουκρανία

Οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι σημειώθηκε νέο ρωσικό χτύπημα κατά αμάχων σε έναν κοιτώνα στη Ζαπορίζια, όπου καταστράφηκαν αρκετοί όροφοι.

Αρκετές πυρκαγιές ξέσπασαν σε κτίρια κατοικιών. Επηρεάστηκαν επίσης εγκαταστάσεις υποδομής, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Σειρήνες ενεργοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε όλες τις ουκρανικές περιοχές, σύμφωνα με την Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας, με τις ρωσικές δυνάμεις να εκτοξεύουν μη επανδρωμένα αεροσκάφη, υπερηχητικούς και βαλλιστικούς πυραύλους.

Ζημιές στις ενεργειακές υποδομές

Η Ουκρανία περιόρισε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε όλες τις περιοχές μετά την μαζική επίθεση της Ρωσίας σε ενεργειακές υποδομές, δήλωσε η υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας.

«Κατά τη διάρκεια της νύχτας, το ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας υπέστη μια ακόμη μαζική συνδυασμένη επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η επίθεση προκάλεσε νέες ζημιές στις ενεργειακές υποδομές», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Σβιτλάνα Χριντσούκ.

«Μόλις καταστεί δυνατό, οι διασώστες, τα συνεργεία επισκευής και οι ειδικοί ενέργειας θα αρχίσουν να εξαλείφουν τις συνέπειες της επίθεσης, να αποκαθιστούν την ηλεκτροδότηση και να αξιολογούν τις ζημιές», ανέφερε η ίδια στο Facebook.

Μικρή πρόοδος στις συνομιλίες

Η Ρωσία συνεχίζει σχεδόν συνεχώς ένα μπαράζ επιθέσεων με drones και πυραύλους – ιδιαίτερα στα ενεργειακά δίκτυα της Ουκρανίας – καθώς συνεχίζει την εισβολή πλήρους κλίμακας που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022.

Η Ουκρανία απαντά όλο και περισσότερο με τις δικές της επιθέσεις που στοχεύουν ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου και άλλες ενεργειακές υποδομές.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να εξασφαλίσει μια συμφωνία από τότε που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, αλλά οι συνομιλίες έχουν αποφέρει μικρή πρόοδο.

inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
Τραμπ – Σι: Πέντε βασικά σημεία από τη συνάντηση στον απόηχο της ανακοίνωσης για τις πυρηνικές δοκιμές
Τι λένε αναλυτές 30.10.25

Πέντε βασικά σημεία από τη συνάντηση Τραμπ - Σι στον απόηχο της ανακοίνωσης για τις πυρηνικές δοκιμές

Ο Ντόναλντ Τραμπ βαθμολόγησε τη συνάντηση με 12 με άριστα το 10, ωστόσο αναλυτές μιλούν για «τακτική παύση» στην κόντρα των δύο μεγάλων δυνάμεων - Οι ΗΠΑ θα κάνουν πυρηνικές δοκιμές μετά από 33 χρόνια

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Σφαγές, εθνοκάθαρση, ανθρωπιστική καταστροφή – Ο ξεχασμένος πόλεμος στο Σουδάν και οι συλλογικές ευθύνες
«Υπαίθριο νεκροτομείο» 30.10.25

Σφαγές, εθνοκάθαρση, ανθρωπιστική καταστροφή – Ο ξεχασμένος πόλεμος στο Σουδάν και οι συλλογικές ευθύνες

Υπό το αδιάφορο βλέμμα της διεθνούς κοινότητας ο εμφύλιος στο Σουδάν μαίνεται εδώ και δυόμισι χρόνια, εν μέσω εκστρατείας εθνοκάθαρσης και τεράστιας ανθρωπιστικής καταστροφής

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Εκλογές στην Ολλανδία: Στήθος με στήθος η μάχη για την πρωτιά – Βίλντερς και Γέτεν εξασφάλισαν από 26 έδρες
Η κατανομή 30.10.25

Εκλογές στην Ολλανδία: Στήθος με στήθος η μάχη για την πρωτιά – Βίλντερς και Γέτεν εξασφάλισαν από 26 έδρες

Όποιο κι αν είναι το τελικό αποτέλεσμα στις εκλογές στην Ολλανδία, ο Βίλντερς δεν θα γίνει πρωθυπουργός, καθώς τα άλλα μεγάλα κόμματα έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο συνεργασίας μαζί του

Σύνταξη
Εκλογές στην Αργεντινή και η ψυχροπολεμικού τύπου παρέμβαση Τραμπ – Ανοίγοντας δρόμο για νέες εμπλοκές
«Ψηφίστε μας, αλλιώς…» 30.10.25

Εκλογές στην Αργεντινή και η ψυχροπολεμικού τύπου παρέμβαση Τραμπ – Ανοίγοντας δρόμο για νέες εμπλοκές

Η Αργεντινή φαίνεται ότι υπέκυψε στον σαφή εκβιασμό του Τραμπ, που ήθελε να στηρίξει τον ιδεολογικό σύμμαχό του. Ο φόβος είναι ότι η επιτυχία του Αμερικανού προέδρου θα τον κάνει να προσπαθήσει ξανά.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΗΠΑ: Αστυνομικοί περάσαν χειροπέδες σε μαθητή αφού σύστημα AI μπέρδεψε για όπλο μία… σακούλα πατατάκια
ΗΠΑ 30.10.25

Αστυνομικοί περάσαν χειροπέδες σε μαθητή αφού σύστημα AI μπέρδεψε για όπλο μία… σακούλα πατατάκια

Τα σχολεία στις ΗΠΑ επινοούν δημιουργικούς τρόπους για να αποτρέψουν τους μαζικούς πυροβολισμούς. Ωστόσο, το λάθος ενός συστήματος AI προκάλεσε σοβαρό ψυχικό τραύμα σε έναν μαθητή στην Βαλτιμόρη

Σύνταξη
Χαβιέρ Μιλέι: Ο «αναρχοκαπιταλιστής» μαρσάρει το αλυσοπρίονό του
Κόσμος 30.10.25

Χαβιέρ Μιλέι: Ο «αναρχοκαπιταλιστής» μαρσάρει το αλυσοπρίονό του

Ο ιδεολογικός σύμμαχος του Τραμπ και πρότυπο για ακροδεξιά κόμματα της Ευρώπης θριάμβευσε στις ενδιάμεσες εκλογές της Κυριακής έναντι της περονικής κεντροαριστερής αντιπολίτευσης

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ολλανδία: Ποιος είναι ο Ρομπ Γέτεν που κέρδισε τις εκλογές και προαλείφεται για πρωθυπουργός
Ρομπ Γέτεν 30.10.25 Upd: 06:05

«Ενας σπασίκλας» για πρωθυπουργός της Ολλανδίας

Ο Ρομπ Γέτεν προβλέπεται να γίνει ο νεότερος σε ηλικία πρωθυπουργός της Ολλανδίας, καταφέρνοντας ένα εντυπωσιακό σπριντ στην τελική ευθεία της προεκλογικής εκστρατείας

Σύνταξη
Νότια Κορέα: Ξεκίνησε η συνάντηση Τραμπ – Σι σε εγκάρδιο κλίμα
Νότια Κορέα 30.10.25

Σε εγκάρδιο κλίμα η συνάντηση Τραμπ - Σι

Ξεκίνησε η σύνοδος κορυφής Τραμπ - Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα, με τον αμερικανό πρόεδρο να προσβλέπει σε μια «πολύ επιτυχημένη συνάντηση» και τον κινέζο ομόλογό του να κάνει λόγο για συναίνεση...

Σύνταξη
Ο Τραμπ έδωσε εντολή να ξεκινήσουν δοκιμές πυρηνικών όπλων
«Αμέσως» 30.10.25

Ο Τραμπ πατάει... το κουμπί των πυρηνικών

«Εξαιτίας των δοκιμών από άλλες χώρες, έδωσα εντολή στο υπουργείο Πολέμου να αρχίσει δοκιμές των πυρηνικών μας όπλων» ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
Πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης στις παγιδευμένες δυνάμεις του Κιέβου θέλει να δώσει ο Πούτιν
Κόσμος 30.10.25

Πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης στις παγιδευμένες δυνάμεις του Κιέβου θέλει να δώσει ο Πούτιν

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε έτοιμος να μεταφέρει δημοσιογράφους σε συγκεκριμένα σημεία ώστε να τους παραλάβουν οι ουκρανικές περικυκλωμένες δυνάμεις, όπως ανέφερε.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ειρηνικός: 4 νεκροί σε νέα δολοφονική επίθεση των ΗΠΑ εναντίον άγνωστου σκάφους
Ειρηνικός 30.10.25

Νέα πολύνεκρη δολοφονική επίθεση των ΗΠΑ εναντίον άγνωστου σκάφους

Νέα δολοφονική επίθεση εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ εναντίον άγνωστου σκάφους στον ανατολικό Ειρηνικό, σκοτώνοντας 4 ανθρώπους που οι ίδιες εντελώς αυθαίρετα βαφτίζουν ναρκωτρομοκράτες και τους εκτελούν.

Σύνταξη
