Η Ρωσία ανακοίνωσε μέσω του υπουργείου Εξωτερικών της ότι εξασφάλισε εγγυήσεις ασφαλείας από την Ουκρανία για να αποκαταστήσει την ομαλή ηλεκτροδότηση του Σταθμού Πυρηνικής Ενέργειας της Ζαπορίζια, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων RIA.

«Έπειτα από μακρές και δύσκολες διαβουλεύσεις, καταφέραμε να εξασφαλίσουμε από την Ουκρανία εγγυήσεις ασφαλείας, χωρίς τις οποίες θα ήταν αδύνατο να αποκατασταθεί η γραμμή μεταφοράς ενέργειας που είχε υποστεί ζημιές», ανακοίνωσε το υπουργείο, σύμφωνα με το RIA.

Ενώ η κατάσταση στον μεγαλύτερο πυρηνικό σταθμό της Ευρώπης στη Ζαπορίζια γίνεται από καιρούς σε καιρούς επικίνδυνη οι συγκρούσεις συνεχίζονται.

Δύο νεκροί στο Κίεβο

Νυχτερινή ρωσική επιδρομή εναντίον του Κιέβου στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον δύο ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους δύο, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της ουκρανικής περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης μέσω Telegram.

Σύμφωνα με τον Τιμούρ Τκατσένκο, τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στη συνοικία Ντνιπρόφσκι της πρωτεύουσας, όπου ξέσπασε πυρκαγιά στον όγδοο και στον ένατο όροφο πολυκατοικίας εξαιτίας των ρωσικών πληγμάτων.

O δήμαρχος του Κιέβου, o Βιτάλι Κλίτσκο, ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι οι συνοικίες Ντνιπρόφσκι και Νταρνίτσκι υπέστησαν πλήγματα drones. Ζημιές αναφέρθηκαν επίσης σε Πετσέρσκι και Ντεσνιάνσκι.

Από την έναρξη της εισβολής στην ουκρανική επικράτεια πριν από τριάμισι χρόνια, η Ρωσία εξαπολύει σχεδόν κάθε βράδυ drones και πυραύλους εναντίον της Ουκρανίας, που ανταποδίδει με πλήγματα στο ρωσικό έδαφος, ιδίως εναντίον ενεργειακών και άλλων υποδομών.

Στην περιφέρεια Πολτάβα (ανατολικά), ο περιφερειάρχης Βολοντίμιρ Κοχούτ αναφέρθηκε σε ζημιές σε εγκαταστάσεις πετρελαίου και αερίου.

Χθες Τρίτη στην περιφέρεια Τσερνίχιβ (βόρεια) στοίχισε τη ζωή σε 4 ανθρώπους και άφησε εκατοντάδες χιλιάδες χωρίς ρεύμα και πολλούς χωρίς νερό.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου, τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Κίεβο σε μαζική ρωσική επιδρομή με εκατοντάδες drones και με πυραύλους. Εκείνο το κύμα πληγμάτων είχε διαρκέσει 12 ώρες, σύμφωνα με το Κίεβο.