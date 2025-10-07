newspaper
07.10.2025 | 10:09
Γυναίκα έπεσε από απορριμματοφόρο και τραυματίστηκε
07.10.2025 | 08:50
Κίνηση στους δρόμους: Έμφραγμα σε Κηφισό και κέντρο Αθήνας – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Ουκρανία – Ρωσία: Αυξάνεται το επίπεδο ρίσκου για πυρηνικό ατύχημα – Επικίνδυνα «παιχνίδια» στη Ζαπορίζια
Κόσμος 07 Οκτωβρίου 2025 | 09:59

Ουκρανία – Ρωσία: Αυξάνεται το επίπεδο ρίσκου για πυρηνικό ατύχημα – Επικίνδυνα «παιχνίδια» στη Ζαπορίζια

Ουκρανία και Ρωσία αλληλοκατηγορούνται ότι θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια στο πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Spotlight

Με τον πόλεμο στην Ουκρανία να συνεχίζεται για πάνω από 3,5 χρόνια και την κατάσταση διεθνώς να αποδιοργανώνεται όλο και περισσότερο, η διεθνής προσοχή έχει αποτραβηχτεί από τα ζητήματα πυρηνικής ασφάλειας στην εμπόλεμη περιοχή που όμως επιδεινώνονται διαρκώς.

Τα «ταμπού» μιας προηγούμενης περιόδου, όπως η αποφυγή συγκρούσεων κοντά σε πυρηνικές υποδομές, έχουν καταρριφθεί εδώ και καιρό και πλέον βλέπουμε απευθείας πλήγματα σε πυρηνικές εγκαταστάσεις όπως αυτό των ΗΠΑ στο Ιράν.

Στην Ουκρανία το επίπεδο ρίσκου πυρηνικού ατυχήματος αυξάνεται διαρκώς το τελευταίο διάστημα όσο οι συγκρούσεις κλιμακώνονται καθώς οι προσπάθειες επίτευξης εκεχειρίας δεν έχουν προχωρήσει πέρα από τις μεγαλοστομίες του Ντόναλντ Τραμπ.

Σε ρεπορτάζ του, το Al Jazeera περιγράφει τους κινδύνους που έχουν αυξηθεί στον ενεργειακό σταθμό της Ζαπορίζια και την εύθραυστη κατάσταση του καθώς η Μόσχα προσπαθεί να αξιοποιήσει το πυρηνικό εργοστάσιο για να τροφοδοτήσει με ενέργεια την Κριμαία και άλλες κατεχόμενες περιοχές, που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα.

Αλληλοκατηγορίες

Στις 2 Οκτωβρίου, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ισχυρίστηκε ότι οι ουκρανικές επιθέσεις κατέστρεψαν μια γραμμή μεταφοράς υψηλής τάσης μεταξύ του πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζια που κατέχεται από τη Μόσχα στη νοτιοανατολική Ουκρανία και των περιοχών που ελέγχονται από το Κίεβο.

Μέρες νωρίτερα, ο ηγέτης της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι οι ρωσικοί βομβαρδισμοί είχαν αποκόψει τον σταθμό από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο γιγαντιαίος σταθμός έξι αντιδραστήρων – ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη και γνωστός στην Ουκρανία ως ZAES – βρίσκεται λιγότερο από 10 χιλιόμετρα νότια της γραμμής του μετώπου. Έχει κλείσει από το 2022, χωρίς να παράγει καθόλου ηλεκτρική ενέργεια από την οποία κάποτε καλύπτονταν έως και το ένα πέμπτο των αναγκών της Ουκρανίας.

Ωστόσο, δεκάδες μηχανικοί που έχει επιστρατεύσει η Μόσχα έχουν προσπαθήσει απεγνωσμένα – και ανεπιτυχώς- να τον θέσουν ξανά σε λειτουργία. Η Ουκρανία πιστεύει ότι η Ρωσία προσπαθεί να συνδέσει τον σταθμό με το ενεργειακό δίκτυο των κατεχόμενων περιοχών.

Ουκρανία

Ο Πούτιν ισχυρίστηκε ότι ουκρανικές επιθέσεις προκάλεσαν συσκότιση στον σταθμό και ότι έπρεπε να τροφοδοτείται από γεννήτριες ντίζελ.

Η τελευταία διακοπή ρεύματος στο εργοστάσιο ήταν η μεγαλύτερη διακοπή ρεύματος σε περίοδο πολέμου.

«Στην Ουκρανία οι άνθρωποι θα πρέπει να καταλάβουν ότι αν θέλουν να παίζουν τόσο επικίνδυνα, έχουν έναν πυρηνικό σταθμό που λειτουργεί δίπλα τους», δήλωσε ο Πούτιν σε φόρουμ στην Αγία Πετρούπολη.

Επικίνδυνη ραδιενέργεια

Στην πραγματικότητα, εκτός από τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, η Ουκρανία έχει τρεις πυρηνικούς σταθμούς που λειτουργούν – καθώς και την εγκατάσταση του Τσερνομπίλ που έχει τεθεί εκτός λειτουργίας.

«Και τι μας εμποδίζει να αντιγράψουμε τις ενέργειες της Ουκρανίας ως απάντηση; Ας το σκεφτούν», είπε ο Πούτιν.

Η απειλή του είχε ήδη εκπληρωθεί μια μέρα νωρίτερα. Η Ουκρανία κατηγόρησε τη Ρωσία ότι βομβάρδισε και κατέστρεψε την παροχή ρεύματος στην κολοσσιαία προστατευτική «σαρκοφάγο» πάνω από τον Αντιδραστήρα Τέσσερα του σταθμού του Τσερνομπίλ που εξερράγη το 1986, προκαλώντας ένα από τα χειρότερα πυρηνικά δυστυχήματα.

Τόσο ο σταθμός του Τσερνομπίλ όσο και το εργοστάσιο στη Ζαπορίζια χρειάζονται ηλεκτρική ενέργεια για τα συστήματα ασφαλείας τους αλλά και για την αδιάλειπτη κυκλοφορία του νερού που ψύχει το πυρηνικό καύσιμο.

Το καύσιμο, χιλιάδες ράβδοι ουρανίου που συνεχίζουν να εκπέμπουν θερμότητα, είναι πολύ ραδιενεργό για να μεταφερθεί οπουδήποτε αλλού.

Στο Τσερνομπίλ, το καύσιμο έχει εξαντληθεί και βυθίζεται σε δεξαμενές ψύξης ή μεταφέρεται σε ξηρά δοχεία αποθήκευσης σε αεριζόμενες, ασφαλείς εγκαταστάσεις.

Οι ράβδοι ουρανίου στη Ζαπορίζια δεν μπορούν να μεταφερθούν

Στο εργοστάσιο της Ζαπορίζια, όμως, οι ράβδοι βρίσκονται ακόμα μέσα στους αντιδραστήρες – και είναι νεότερες, θερμότερες και κατασκευασμένες στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πριν από τον πόλεμο, η Ουκρανία άρχισε να αντικαθιστά τις ράβδους που κατασκευάζονταν από τη Rosatom, το ρωσικό μονοπώλιο στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας, με ράβδους που κατασκευάζονταν από τη Westinghouse, έναν ενεργειακό γίγαντα με έδρα το Πίτσμπουργκ των ΗΠΑ.

Τόσο ο σταθμός του Τσερνομπίλ όσο και το εργοστάσιο στη Ζαπορίζια χρειάζονται ηλεκτρική ενέργεια για τα συστήματα ασφαλείας τους αλλά και για την αδιάλειπτη κυκλοφορία του νερού

Σύμφωνα με έναν πρώην μηχανικό του εργοστασίου της Ζαπορίζια που κατέφυγε στο Κίεβο, θα χρειαστούν χρόνια για να κρυώσουν αρκετά οι ράβδοι αμερικανικής κατασκευής ώστε να μπορούν να αφαιρεθούν χωρίς κίνδυνο μόλυνσης.

«Η ραδιενέργεια είναι τόσο ισχυρή που δεν είναι δυνατόν να αφαιρεθεί το καύσιμο, ή να μεταφερθεί ή να το χειριστούμε με άλλους τρόπους μέχρι να καεί σε έναν λειτουργικό αντιδραστήρα. Θα χρειαστούν χρόνια», δήλωσε ο μηχανικός στο Al Jazeera υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Έλλειψη νερού για την ψύξη του αντιδραστήρα

Μια μεγαλύτερη πρόκληση για το εργοστάσιο είναι η κρίσιμη έλλειψη νερού για την ψύξη του αντιδραστήρα. Ο σταθμός Ζαπορίζια βρισκόταν λιγότερο από 15 χιλιόμετρα ανάντη από το γιγαντιαίο φράγμα, σοβιετικής κατασκευής, Νοβο-Καχόβκα στον ποταμό Δνείπερο.

Το φράγμα δημιουργούσε μια δεξαμενή με έως και 18 κυβικά χιλιόμετρα νερού που έρεε ελεύθερα προς τον σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Τον Ιούνιο του 2023, το φράγμα καταστράφηκε από ισχυρές εκρήξεις – η Ουκρανία και η Ρωσία αλληλοκατηγορήθηκαν για την επίθεση – και η στάθμη του νερού έπεσε δραματικά.

Οι βαθιές δεξαμενές ψύξης γύρω από το εργοστάσιο, που δεν πάγωναν ποτέ ακόμη και στους πιο σκληρούς χειμώνες, είχαν γεμίσει μέχρι το χείλος, αλλά το νερό συνεχίζει να εξατμίζεται. Υπάρχει αρκετό για να ψύξει τους κλειστούς αντιδραστήρες – αλλά δεν είναι αρκετό αν ο σταθμός ξαναρχίσει να λειτουργεί και οι ράβδοι ουρανίου μετατρέψουν το νερό σε ατμό για να τροφοδοτήσουν τις τουρμπίνες.

«Είναι απολύτως αδύνατο να ενεργοποιηθεί έστω και ένα τμήμα», είπε ο μηχανικός. «Φυσικά, οι Ρώσοι συνεχίζουν να σκάβουν και να παρέχουν λίγο νερό, αλλά δεν είναι καθόλου αρκετό».

Μεγαλύτεροι κίνδυνοι εάν το εργοστάσιο τεθεί ξανά σε λειτουργία εν μέσω της σύγκρουσης

Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η αδυναμία της Ρωσίας να συνδέσει το εργοστάσιο με το ενεργειακό δίκτυο των κατεχόμενων περιοχών, καθώς οι ουκρανικές δυνάμεις καταστρέφουν με ακρίβεια τις γραμμές μεταφοράς που κατασκευάζει η Μόσχα, μαζί με αποθήκες καυσίμων και θερμοηλεκτρικούς σταθμούς, πρόσθεσε ο ίδιος.

«Οι Ρώσοι τα αποκαθιστούν με κάθε δυνατό τρόπο, αλλά οι ουκρανικές δυνάμεις εμποδίζουν σε μεγάλο βαθμό την πρόοδο τους», σχολίασε ο μηχανικός.

Η Bellona, μια οργάνωση με έδρα τη Νορβηγία που παρακολουθεί τα πυρηνικά θέματα, δήλωσε στις 2 Οκτωβρίου ότι «μεγαλύτερος κίνδυνος έγκειται στην πιθανή αξιοποίηση της κρίσης από τη Μόσχα για να δικαιολογήσει την επανασύνδεση του εργοστασίου με το δικό της δίκτυο – παρουσιάζοντας τον εαυτό της ως σωτήρα που αποτρέπει μια πυρηνική καταστροφή».

Αν η Μόσχα το κάνει αυτό, το βήμα αυτό θα «επιδεινώσει τη στρατηγική κατάσταση, θα δώσει στη Μόσχα επιπλέον πλεονέκτημα και θα φέρει πιο κοντά την πιθανή επανεκκίνηση – μια κίνηση που, εν μέσω των συνεχιζόμενων συγκρούσεων, θα αυξήσει από μόνη της δραματικά τον κίνδυνο πυρηνικού ατυχήματος», ανέφερε.

Εν τω μεταξύ, τις τελευταίες εβδομάδες, οι διακοπές ρεύματος στην Κριμαία έχουν γίνει απρόβλεπτες και οδυνηρές, δήλωσε στο Al Jazeera ένας κάτοικος της περιοχής.

«Κλείνουν και το ξανανοίγουν το ρεύμα χωρίς καμία προειδοποίηση. Και πάλι – ανοίγουν και κλείνουν, ανοίγουν και κλείνουν. Το ψυγείο μου πέθανε».

Η Μόσχα χρειάζεται το εργοστάσιο για να «καλύψει την αυξανόμενη κατανάλωση ενέργειας στην περιοχή, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο την κατεχόμενη Κριμαία, αλλά και τις κατεχόμενες περιοχές πάνω από την Αζοφική Θάλασσα. Και επίσης στο πλαίσιο του σχεδίου της Ρωσίας να καταλάβει μέρος της περιοχής Ζαπορίζια», δήλωσε ο αναλυτής με έδρα το Κίεβο, Αλεξέι Κους, στο Al Jazeera.

«Βόμβα» πρώην αρχηγού Σιν Μπετ προς Χαμάς: «Φυσικά και δεν πρέπει να εμπιστευτεί τον Νετανιάχου»
«Κάναμε λάθος» 07.10.25

«Βόμβα» πρώην αρχηγού Σιν Μπετ προς Χαμάς: «Φυσικά και δεν πρέπει να εμπιστευτεί τον Νετανιάχου»

Πεπεισμένος ότι μια μόνιμη λύση είναι η συνύπαρξη δύο κρατών Παλαιστίνης και Ισραήλ, ο άνθρωπος που διοικούσε τη Σιν Μπετ για χρόνια δηλώνει ότι δεν εμπιστεύεται ούτε ο ίδιος τον Μπενιαμίν Νετανιάχου

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Σφαγή, λιμός, εκτοπισμός, καταστροφή: Γάζα, δύο χρόνια μετά
«Ναρκοπέδιο» 07.10.25

Σφαγή, λιμός, εκτοπισμός, καταστροφή: Γάζα, δύο χρόνια μετά

Οι όψιμες, θολές διπλωματικές προσπάθειες για τη Γάζα στο φόντο ενός εφιαλτικού διετούς πολέμου, από τα μελανότερα κεφάλαια της σύγχρονης ιστορίας, με άγνωστο τον επίλογο για τη Μέση Ανατολή

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Σε θετικό κλίμα η 1η μέρα των συνομιλιών για τη Γάζα – Εκδηλώσεις στο Ισραήλ για τη μαύρη επέτειο της 7ης Οκτωβρίου
Κόσμος 07.10.25

Σε θετικό κλίμα η 1η μέρα των συνομιλιών για τη Γάζα – Εκδηλώσεις στο Ισραήλ για τη μαύρη επέτειο της 7ης Οκτωβρίου

Η πρώτη ημέρα των έμμεσων συνομιλιών για τη Γάζα, μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στην Αίγυπτο, λέγεται ότι έληξε με θετικό πρόσημο - Αισιόδοξος εμφανίζεται ο Τραμπ

Σύνταξη
Γαλλία: Η τελευταία αποστολή του Σεμπαστιάν Λεκορνί και ο απομονωμένος Εμανουέλ Μακρόν
Διορία 48 ωρών 07.10.25

Γαλλία: Η τελευταία αποστολή του Σεμπαστιάν Λεκορνί και ο απομονωμένος Εμανουέλ Μακρόν

Θεατρικό δράμα θυμίζει η κατάσταση στη Γαλλία, μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού Λεκορνί. Ο Εμανουέλ Μακρόν δέχεται πυρά από παντού, ενώ προσπαθεί να σώσει την κυβέρνηση και να διασωθεί ο ίδιος.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τι μας λέει η επιδρομή της υπηρεσίας μετανάστευσης στο Σικάγο για τον Τραμπισμό
Δημιουργία περιεχομένου 07.10.25

Τι μας λέει η επιδρομή της υπηρεσίας μετανάστευσης στο Σικάγο για τον Τραμπισμό

O Economist κάνει έναν τρομακτικό υπαινιγμό: Πως οι χειρότερες υπερβολές βίας της κυβέρνησης Τραμπ - ειδικά στο Σικάγο - φαίνεται να έχουν σχεδιαστεί για να παράγουν περιεχόμενο στα κοινωνικά δίκτυα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Περού: Η Λίμα παραλύει εξαιτίας κινητοποίησης οδηγών λεωφορείων κατά των εκβιασμών
Κόσμος 07.10.25

Περού: Η Λίμα παραλύει εξαιτίας κινητοποίησης οδηγών λεωφορείων κατά των εκβιασμών

Συμμορίες στη Λίμα του Περού ζητούν από τις εταιρείες λεωφορείων 14.000$ τον μήνα, εναλλακτικά σκοτώνουν τους οδηγούς. Η πρωτεύουσα παρέλυσε ξανά, καθώς οι οδηγοί τράβηξαν χειρόφρενο.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο δεν παραιτείται, ο Τραμπ κλείνει την πόρτα της διπλωματίας
Κόσμος 07.10.25

Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο δεν παραιτείται, ο Τραμπ κλείνει την πόρτα της διπλωματίας

Ένα απολύτως κυνικό δημοσίευμα των ΝΥΤ αναφέρει πως οι ΗΠΑ κλείνουν κάθε περιθώριο διπλωματίας με τη Βενεζουέλα, με τον Τραμπ να νιώθει απογοήτευση που ο Μαδούρο δεν παραιτείται

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το Νόμο περί Εξέγερσης είναι έτοιμος να επικαλεστεί ο Τραμπ για να αναπτύξει την εθνοφρουρά [βίντεο]
Κόσμος 07.10.25

Το Νόμο περί Εξέγερσης είναι έτοιμος να επικαλεστεί ο Τραμπ για να αναπτύξει την εθνοφρουρά

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, πως μπορεί να επικαλεστεί το νόμο Περί Εξέγερσης, ώστε να νομιμοποιείται να στείλει την Εθνοφρουρά σε εχθρικές πολιτείες.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
O ΟΗΕ ασκεί κριτική στην υποκρισία του σε ό,τι αφορά τις δεσμεύσεις για τις γυναίκες και το αποτέλεσμα
Κόσμος 07.10.25

O ΟΗΕ ασκεί κριτική στην υποκρισία του σε ό,τι αφορά τις δεσμεύσεις για τις γυναίκες και το αποτέλεσμα

Η ελληνική διπλωματία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ επιβεβαίωσε την υποστήριξή της χώρα μας στην προώθηση της Ατζέντας για τις Γυναίκες, την Ειρήνη και την Ασφάλεια

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Προειδοποίησε τις ΗΠΑ για ενδεχόμενη επίθεση ακροδεξιών στην πρεσβεία τους
Κόσμος 07.10.25

Η Βενεζουέλα προειδοποίησε τις ΗΠΑ για ενδεχόμενη επίθεση ακροδεξιών στην πρεσβεία τους

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Βουλής της χώρας, οι αρχές στη Βενεζουέλα τέθηκαν σε συναγερμό έπειτα από σχέδιο επίθεσης ακροδεξιών στην αμερικανική πρεσβεία στο Καράκας.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταθέτει στην εξεταστική επιτροπή ο Βάρρας, ο πρώην πρόεδρος που έκαψε τον Βορίδη
Πολιτική Γραμματεία 07.10.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταθέτει στην εξεταστική επιτροπή ο Βάρρας, ο πρώην πρόεδρος που έκαψε τον Βορίδη

Κρίσιμη θεωρείται η κατάθεση που θα δώσει σήμερα στην Εξεταστική, ο Γρηγόρης Βάρρας, ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ που υποχρεώθηκε σε παραίτηση από τον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη

Σύνταξη
Επίθεση χάκερς στα social media της Μπαρτσελόνα (pic)
Ποδόσφαιρο 07.10.25

Επίθεση χάκερς στα social media της Μπαρτσελόνα (pic)

Λίγο μετά τη βαριά ήττα από τη Σεβίλλη για το ισπανικό πρωτάθλημα, η Μπαρτσελόνα δέχθηκε κυβερνοεπίθεση, αφού άγνωστοι χάκαραν τον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram.

Σύνταξη
Ρούτσι: Συνεχίζει την απεργία πείνας παρά το «ναι» σε τοξικολογικές εξετάσεις – «Δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση»
Τέμπη 07.10.25

Ρούτσι: Συνεχίζει την απεργία πείνας παρά το «ναι» σε τοξικολογικές εξετάσεις – «Δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση»

Ο Π. Ρούτσι συνεχίζει για 23η μέρα την απεργία πείνας τονίζοντας ότι δεν έχει ενημερωθεί επισήμως για την απόφαση που δίνει πράσινο φως σε τοξικολογικές εξετάσεις στις σορούς θυμάτων των Τεμπών

Σύνταξη
«Βόμβα» πρώην αρχηγού Σιν Μπετ προς Χαμάς: «Φυσικά και δεν πρέπει να εμπιστευτεί τον Νετανιάχου»
«Κάναμε λάθος» 07.10.25

«Βόμβα» πρώην αρχηγού Σιν Μπετ προς Χαμάς: «Φυσικά και δεν πρέπει να εμπιστευτεί τον Νετανιάχου»

Πεπεισμένος ότι μια μόνιμη λύση είναι η συνύπαρξη δύο κρατών Παλαιστίνης και Ισραήλ, ο άνθρωπος που διοικούσε τη Σιν Μπετ για χρόνια δηλώνει ότι δεν εμπιστεύεται ούτε ο ίδιος τον Μπενιαμίν Νετανιάχου

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Καμία αφαίρεση αρμοδιοτήτων από τους Δήμους-Ξεκάθαρη στάση της ΚΕΔΕ στο ΥΠΕΝ
Σταθερή θέση 07.10.25

Καμία αφαίρεση αρμοδιοτήτων από τους Δήμους-Ξεκάθαρη στάση της ΚΕΔΕ στο ΥΠΕΝ

Η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση δεν παραχωρεί καμία από τις αρμοδιότητες της, τόνισε η ηγεσία της ΚΕΔΕ σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο ΥΠΕΝ παρουσία τριών Υπουργών της κυβέρνησης.

Σύνταξη
Εν αναμονή της «Second Decision» από τον Λεμπρόν Τζέιμς: Τι θα ανακοινώσει ο «Βασιλιάς» του μπάσκετ;
Μπάσκετ 07.10.25

Εν αναμονή της «Second Decision» από τον Λεμπρόν Τζέιμς: Τι θα ανακοινώσει ο «Βασιλιάς» του μπάσκετ;

Ο Λεμπρόν Τζέιμς τάραξε τα νερά στο NBA και το παγκόσμιο μπάσκετ, αφού με μια ανάρτησή του ενημέρωσε ότι τις επόμενες ώρες θα ανακοινώσει την «απόφαση» της ζωής του!

Σύνταξη
«Στόλος του Θησαυρού»: Εντοπίστηκαν νομίσματα αξίας ενός εκατ. δολαρίων από τα ισπανικά ναυάγια του 1715 στη Φλόριντα
Plate Fleet 07.10.25

«Στόλος του Θησαυρού»: Εντοπίστηκαν νομίσματα αξίας ενός εκατ. δολαρίων από τα ισπανικά ναυάγια του 1715 στη Φλόριντα

Περισσότερα από 1.000 χρυσά και αργυρά νομίσματα ανελκύστηκαν από τον θρυλικό «Στόλο του Θησαυρού», τρεις αιώνες μετά τη βύθιση έντεκα ισπανικών πλοίων που μετέφεραν πολύτιμα φορτία από τις αποικίες της Αμερικής.

Σύνταξη
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της δημοκρατίας (Μέρος Δ’)
Language 07.10.25

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της δημοκρατίας (Μέρος Δ’)

Με την πάροδο του χρόνου ο όρος «δημοκρατία» καθιερώθηκε για το νέο πολιτικό σύστημα, καθώς ήταν εκείνος που εξέφραζε με απόλυτη σαφήνεια την κυρίαρχη κοινωνική τάξη

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ο Μπεν Στίλερ αισθάνθηκε «αποτυχημένος» στο διαζύγιό του – Η σύγκριση με την ευτυχία των γονιών του
Απώλεια 07.10.25

Ο Μπεν Στίλερ αισθάνθηκε «αποτυχημένος» στο διαζύγιό του – Η σύγκριση με την ευτυχία των γονιών του

Ο ηθοποιός του Χόλιγουντ και σκηνοθέτης της ταινίας «Severance», Μπεν Στίλερ, μιλάει με πίκρα για τον χωρισμό του, το 2017, στο νέο του ντοκιμαντέρ «Stiller & Meara: Nothing Is Lost».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σφαγή, λιμός, εκτοπισμός, καταστροφή: Γάζα, δύο χρόνια μετά
«Ναρκοπέδιο» 07.10.25

Σφαγή, λιμός, εκτοπισμός, καταστροφή: Γάζα, δύο χρόνια μετά

Οι όψιμες, θολές διπλωματικές προσπάθειες για τη Γάζα στο φόντο ενός εφιαλτικού διετούς πολέμου, από τα μελανότερα κεφάλαια της σύγχρονης ιστορίας, με άγνωστο τον επίλογο για τη Μέση Ανατολή

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Τα πολιτικά αδιέξοδα της συστημικής πολιτικής, η πολιτική κρίση και η κοινωνία που αναζητά ελπίδα
Editorial 07.10.25

Τα πολιτικά αδιέξοδα της συστημικής πολιτικής, η πολιτική κρίση και η κοινωνία που αναζητά ελπίδα

Η κρίση στη Γαλλία δείχνει πώς μπορεί να εξελιχθούν τα πράγματα, εάν δεν υπάρξουν πολιτικές δυνάμεις που να εκπροσωπούν τις κοινωνικές ανάγκες

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
