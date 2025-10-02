newspaper
Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025
Πούτιν για Ζαπορίζια: Η Ουκρανία παίζει «επικίνδυνο παιχνίδι» – Πλήττει την περιοχή του πυρηνικού σταθμού
Κόσμος 02 Οκτωβρίου 2025 | 21:32

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν προειδοποίησε το Κίεβο να μην βομβαρδίζει την περιοχή της Ζαπορίζια, απειλώντας με αντίποινα με πλήγματα σε πυρηνικές εγκαταστάσεις που ελέγχει η Ουκρανία.

Την ώρα που εντείνεται η ανησυχία για τον κίνδυνο πυρηνικού ατυχήματος στη Ζαπορίζια, που έχει μείνει μέρες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ο Ρώσος πρόεδρος κατηγόρησε το Κίεβο ότι βομβαρδίζει την ευρύτερη περιοχή.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν προειδοποίησε την Ουκρανία ότι παίζει «επικίνδυνο παιχνίδι» και άφησε να εννοηθεί ότι η Ρωσία θα μπορούσε σε αντίποινα να πλήξει πυρηνικές εγκαταστάσεις που ελέγχονται από το Κίεβο.

Στον σταθμό της Ζαπορίζια, που από τις αρχές του πολέμου στην Ουκρανία ελέγχεται από τον ρωσικό στρατό, έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση από εξωτερικές πηγές εδώ και πάνω από μία εβδομάδα. Ψύχεται χάρη σε γεννήτριες ντίζελ έκτακτης ανάγκης. Είναι ο μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός στην Ευρώπη και οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές αλληλοκατηγορούνται για τη διακοπή της ηλεκτροδότησης και τον βομβαρδισμό της περιοχής.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν είπε ότι είναι «βλακώδες» να κατηγορείται η Ρωσία ότι βομβαρδίζει τον πυρηνικό σταθμό που ελέγχεται από την ίδια. Είπε επίσης ότι η κατάσταση γύρω από τη μονάδα πυρηνικής ενέργειας είναι σε γενικές γραμμές υπό έλεγχο.

Ζελένσκι: Κρίσιμη κατάσταση

Την Τετάρτη, ο πρόεδρος της Ουκρανίας προειδοποιούσε από την πλευρά του ότι η κατάσταση στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια ήταν κρίσιμη. Υποστήριξε πως τα ρωσικά πλήγματα στην περιοχή εμποδίζουν τις προσπάθειες για την αποκατάσταση των εξωτερικών γραμμών ηλεκτροδότησης στο εργοστάσιο.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε μία από τις γεννήτριες που παρείχαν ηλεκτρικό ρεύμα δεν λειτουργεί πλέον, επτά ημέρες μετά τη διακοπή των εξωτερικών γραμμών παροχής ρεύματος. «Αυτή είναι η έβδομη ημέρα. Δεν έχει υπάρξει ποτέ πριν τέτοια επείγουσα κατάσταση στον σταθμό της Ζαπορίζια. Η κατάσταση είναι κρίσιμη. Οι ρωσικοί βομβαρδισμοί έχουν αποκόψει το εργοστάσιο από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας».

Την ανησυχία του εκφράζει σε όλους τους τόνους και ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ). Με ανάρτησή του στο Χ, ο επικεφαλής του, Ραφαέλ Γκρόσι, επισήμανε ότι ο πυρηνικός σταθμός Ζαπορίζια της Ουκρανίας εξακολουθεί να μην ηλεκτροδοτείται εκτός των εγκαταστάσεών του εδώ και ημέρες.

Το γεγονός ότι ο πυρηνικός σταθμός έχει μείνει τόσες ημέρες χωρίς ρεύμα, προκαλεί ανησυχία για τον κίνδυνο κάποιου πυρηνικού ατυχήματος. Μετά τη διακοπή της τελικής γραμμής τροφοδοσίας του σταθμού από τη ρωσική πλευρά στις 4.56 μ.μ. την περασμένη Τρίτη, χρησιμοποιούνται γεννήτριες έκτακτης ανάγκης για την τροφοδοσία των συστημάτων ψύξης και ασφάλειας, χωρίς να υπάρχουν άμεσα σημάδια ότι η γραμμή θα επανασυνδεθεί.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας έχει επαφές με τις αντιμαχόμενες πλευρές, προκειμένου να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατόν η ηλεκτροδότηση στον υπό ρωσικό έλεγχο πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια στη νοτιοανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσε την Τρίτη ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ Ραφαέλ Γκρόσι.

Μεσαία τάξη: Φόροι και κόστος στέγασης ψαλιδίζουν το εισόδημα 

Βιομηχανία
Βιομηχανία: Επιφυλάσσεται η κυβέρνηση για τα μέτρα του ενεργειακού κόστους

Βιομηχανία: Επιφυλάσσεται η κυβέρνηση για τα μέτρα του ενεργειακού κόστους

O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Σύνταξη
Ταϊλάνδη: Συνελήφθη Ρώσος TikToker – Κατηγορείται ότι έκανε σεξ με Ταϊλανδή σε καρότσα αγροτικού
Προσβολή δημοσίας αιδούς 02.10.25

Μεγάλες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Ταϊλάνδη βίντεο στο TikTok, στο οποίο ο Ρώσος TikToker εμφανίζεται να κάνει σεξ με μια γυναίκα στην καρότσα φορτηγού, την ώρα που αυτό κινούνταν στο Πουκέτ.

Σύνταξη
Ουκρανία: Πώς η Ρωσία «πείραξε» τους πυραύλους της και πλέον «ξεγελούν» τους Patriot
Financial Times 02.10.25

Πώς η Ρωσία «πείραξε» τους πυραύλους της και πλέον «ξεγελούν» τους Patriot στην Ουκρανία

Αποκαλυπτικό δημοσίευμα των Financial Times εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Ρωσία αναβάθμισε τους πυραύλους της και πλέον δεν αναχαιτίζονται από τα συστήματα αεράμυνας Patriot στην Ουκρανία

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η ψευδαίσθηση ισχύος του Ισραήλ
Κρατική πειρατεία 02.10.25

Η ψευδαίσθηση ισχύος του Ισραήλ

Το Ισραήλ φαίνεται ότι διαρκώς επιβεβαιώνει την ισχύ του μέσα από πρακτικές όπως η ανάσχεση του στόλου της αλληλεγγύης. Στην πραγματικότητα συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Ρωσία: Αντίποινα Πούτιν σε περίπτωση κατάσχεσης ρωσικών περιουσιακών στοιχείων – Η απάντηση «θα είναι σκληρή»
Κλιμάκωση 02.10.25

Αντίποινα Πούτιν σε περίπτωση κατάσχεσης ρωσικών περιουσιακών στοιχείων – Η απάντηση «θα είναι σκληρή»

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πέρασαν μια ημέρα στην πρωτεύουσα της Δανίας συζητώντας πώς θα ενισχύσουν την ασφάλεια της ηπείρου χωρίς να καταλήξουν σε συμφωνία. Η Ρωσία είχε την… τιμητική της. Η απάντηση της Μόσχας δεν άργησε.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μάντσεστερ: Βίντεο με τον δράστη της φονικής επίθεσης στη συναγωγή στο Μάντσεστερ
«Τρομοκρατική» 02.10.25

Βίντεο με τον δράστη της φονικής επίθεσης στη συναγωγή στο Μάντσεστερ

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίσθηκαν σοβαρά όταν άνδρας έριξε το αυτοκίνητό του επάνω σε πεζούς και μαχαίρωσε έναν φρουρό ασφαλείας το πρωί έξω από συναγωγή στο Μάντσεστερ

Σύνταξη
Επικίνδυνη εμπλοκή υπηρεσιών πληροφοριών ΗΠΑ στον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας
Αλλαγή στάσης 02.10.25

Επικίνδυνη εμπλοκή υπηρεσιών πληροφοριών ΗΠΑ στον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας

Η νέα κίνηση των ΗΠΑ ανοίγει τον δρόμο για πιο ακριβή πλήγματα σε διυλιστήρια, αγωγούς, σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και άλλες κρίσιμες υποδομές, με στόχο να στερηθεί το Κρεμλίνο έσοδα και καύσιμα.

Σύνταξη
Ιταλία: Από την Παρασκευή οι πρώτες αναχωρήσεις μελών του Global Sumud Flotilla – Αντίθετη η Μελόνι με την αποστολή
Κόσμος 02.10.25

Ιταλία: Από την Παρασκευή οι πρώτες αναχωρήσεις μελών του Global Sumud Flotilla – Αντίθετη η Μελόνι με την αποστολή

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι πληροφόρησε ότι από αύριο ενδέχεται να ξεκινήσει η επιστροφή μελών του Global Sumud Flotilla, την ίδια ώρα που η Τζόρτζια Μελόνι εκφράζει δισταγμό

Σύνταξη
Πορεία στη Θεσσαλονίκη για την Παλαιστίνη και την αναχαίτιση του στόλου για τη Γάζα
Παρά τη βροχή 02.10.25

Πορεία στη Θεσσαλονίκη για την Παλαιστίνη και την αναχαίτιση του στόλου για τη Γάζα

Παρά το ψιλόβροχο και το κρύο αρκετός κόσμος συγκεντρώθηκε στο άγαλμα Βενιζέλου, στη Θεσσαλονίκη, κρατώντας παλαιστινιακές σημαίες και φωνάζοντας συνθήματα κατά του Ισραήλ και των ΗΠΑ

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ Λάρνακας – Άλκμααρ
Ποδόσφαιρο 02.10.25

LIVE: ΑΕΚ Λάρνακας – Άλκμααρ

LIVE: ΑΕΚ Λάρνακας – Άλκμααρ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση ΑΕΚ Λάρνακας – Άλκμααρ για την 1η αγωνιστική του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 9.

Σύνταξη
LIVE: Φέγενορντ – Άστον Βίλα
Ποδόσφαιρο 02.10.25

LIVE: Φέγενορντ – Άστον Βίλα

LIVE: Φέγενορντ – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Φέγενορντ – Άστον Βίλα για τη 2η αγωνιστική του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 6.

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Μίντιλαντ
Ποδόσφαιρο 02.10.25

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Μίντιλαντ

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Μίντιλαντ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Νότιγχαμ Φόρεστ – Μίντιλαντ για τη 2η αγωνιστική του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
LIVE: Τσέλιε – ΑΕΚ
Conference League 02.10.25

LIVE: Τσέλιε – ΑΕΚ

LIVE: Τσέλιε – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Τσέλιε – ΑΕΚ για την 1η αγωνιστική του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
LIVE: Λιόν – Σάλτσμπουργκ
Ποδόσφαιρο 02.10.25

LIVE: Λιόν – Σάλτσμπουργκ

LIVE: Λιόν – Σάλτσμπουργκ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Λιόν – Σάλτσμπουργκ για τη 2η αγωνιστική του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 8.

Σύνταξη
LIVE: Θέλτα – ΠΑΟΚ
Europa League 02.10.25

LIVE: Θέλτα – ΠΑΟΚ

LIVE: Θέλτα – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Θέλτα – ΠΑΟΚ για τη 2η αγωνιστική του Europa League. Τηλεοπτικά από ΑΝΤ1 και COSMOTE SPORT 4.

Σύνταξη
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 02.10.25

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός για τη 2η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Κατερίνα Γερονικολού: Το θέατρο είναι το δεύτερο σπίτι μου και μια σχέση ζωντανή. Θέλω να παίζω κάθε χρόνο
Βίντεο 02.10.25

Κατερίνα Γερονικολού: Το θέατρο είναι το δεύτερο σπίτι μου και μια σχέση ζωντανή. Θέλω να παίζω κάθε χρόνο

Η Κατερίνα Γερονικολού, μια «ανάσα» πριν την πρεμιέρα της νέας σεζόν της θεατρικής παράστασης «Η ληστεία της συμφοράς», βρέθηκε στο πλατό του «Buongiorno» και με ειλικρίνεια για την ευθύνη που αισθάνεται απέναντι στο κοινό

Σύνταξη
Ταϊλάνδη: Συνελήφθη Ρώσος TikToker – Κατηγορείται ότι έκανε σεξ με Ταϊλανδή σε καρότσα αγροτικού
Προσβολή δημοσίας αιδούς 02.10.25

Μεγάλες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Ταϊλάνδη βίντεο στο TikTok, στο οποίο ο Ρώσος TikToker εμφανίζεται να κάνει σεξ με μια γυναίκα στην καρότσα φορτηγού, την ώρα που αυτό κινούνταν στο Πουκέτ.

Σύνταξη
Η καταμέτρηση τίτλων συνεχίζεται: Ο Ολυμπιακός έφτασε τα 336 τρόπαια
Πόλο γυναικών 02.10.25

Η καταμέτρηση τίτλων συνεχίζεται: Ο Ολυμπιακός έφτασε τα 336 τρόπαια

Κούπες... παντού, σε όλα τα σπορ και τα τμήματα για τον Ολυμπιακό, που μετά την κατάκτηση του Σούπερ Καπ από την ομάδα πόλο γυναικών, έφτασε τους 336 τίτλους στα πέντε βασικά ομαδικά αθλήματα.

Σύνταξη
Το σήκωσαν κι αυτό οι «ερυθρόλευκες»: Η απονομή του Σούπερ Καπ στον Ολυμπιακό (pics, vid)
Πόλο γυναικών 02.10.25

Το σήκωσαν κι αυτό οι «ερυθρόλευκες»: Η απονομή του Σούπερ Καπ στον Ολυμπιακό (pics, vid)

Η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού πρόσθεσε έναν ακόμη τίτλο στην πλούσια συλλογή του συλλόγου, μετά την κατάκτηση του Σούπε Καπ επί της Βουλιαγμένης. Δείτε την απονομή του τροπαίου στις «ερυθρόλευκες».

Σύνταξη
ΑΕΚ: Η 11άδα για το παιχνίδι με την Τσέλιε (pic)
Ποδόσφαιρο 02.10.25

ΑΕΚ: Η 11άδα για το παιχνίδι με την Τσέλιε (pic)

Με έκπληξη οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την 11άδα της ΑΕΚ κόντρα στην Τσέλιε για την πρεμιέρα του Conference League, καθώς ξεκινά βασικό τον Γκρούγιτς μαζί με Πινέδα και Μαρίν στον άξονα.

Σύνταξη
Έκθετο άφησε τον Μυλωνάκη ο Μπουκώρος – Η αναδίπλωση Μαξίμου στην κλήση του και το παρασκήνιο
Πολιτική 02.10.25

Έκθετο άφησε τον Μυλωνάκη ο Μπουκώρος – Η αναδίπλωση Μαξίμου στην κλήση του και το παρασκήνιο

Ο βουλευτής της ΝΔ Χρ. Μπουκώρος δεν διέψευσε ότι το κυβερνητικό στέλεχος που τον ενημέρωσε είναι ο Γ. Μυλωνάκης. Να διασκεδάσει τις εντυπώσεις για την αναδίπλωσή του επιχειρεί το Μαξίμου. Το κλίμα στη «γαλάζια» Κ.Ο. που καθόρισε τις εξελίξεις

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Θάνατος εγκύου στην Αρτα: Μήνυση καταθέτει η οικογένεια – Ζητά εκταφή και νεκροψία-νεκροτομή
Ζητούν απαντήσεις 02.10.25

Θάνατος εγκύου στην Αρτα: Μήνυση καταθέτει η οικογένεια – Ζητά εκταφή και νεκροψία-νεκροτομή

Η δικηγόρος της οικογένειας της 28χρονης από την Άρτα υποστηρίζει ότι υπήρξαν λάθη εκ μέρους του νοσοκομείου. Ζητούν επίσης να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις.

Σύνταξη
Τέμπη: Ξεμπροστιάζει Γεωργιάδη ο Ρούτσι – «Όταν μιλάει να σκύβει το κεφάλι του»
Αποφασισμένος 02.10.25

Ξεμπροστιάζει Γεωργιάδη ο Ρούτσι - «Όταν μιλάει να σκύβει το κεφάλι του»

Καταπέλτης κατά της κυβέρνησης και του υπουργού Υγείας ο Πάνος Ρούτσι απαντά στις πολιτικές αισχρολογίες εις βάρος του και εμφανίζεται αμετακίνητος στον πολυήμερο αγώνα που δίνει «μέχρι να μάθει την αλήθεια».

Σύνταξη
Επίθεση Φάμελλου στην κυβέρνηση: Η επίσκεψη Κοβέσι υπογράμμισε την υποβάθμιση του κράτους δικαίου
Εισήγηση στην ΠΓ 02.10.25

Επίθεση Φάμελλου στην κυβέρνηση: Η επίσκεψη Κοβέσι υπογράμμισε την υποβάθμιση του κράτους δικαίου

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος αναφέρθηκε στην Πολιτική Γραμματεία του κόμματος στην επίσκεψη της Ευρωπαίας εισαγγελέα, εξαπολύοντας πυρά κατά της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη

Σύνταξη
Διαζύγιο Νικόλ Κίντμαν: Ρήτρα κοκαΐνης φέρνει εκατομμύρια στον Κιθ Έρμπαν
Fizz 02.10.25

Διαζύγιο Νικόλ Κίντμαν: Ρήτρα κοκαΐνης φέρνει εκατομμύρια στον Κιθ Έρμπαν

Η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν αιφνιδίασαν τον πλανήτη με την ανακοίνωση του διαζυγίου τους μετά από 19 χρόνια γάμου, αλλά το πραγματικό δράμα εκτυλίσσεται στο παρασκήνιο της προγαμιαίας συμφωνίας τους με τη ρήτρα κοκαΐνης να αλλάζει τα πάντα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

