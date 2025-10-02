Πούτιν για Ζαπορίζια: Η Ουκρανία παίζει «επικίνδυνο παιχνίδι» – Πλήττει την περιοχή του πυρηνικού σταθμού

Την ώρα που εντείνεται η ανησυχία για τον κίνδυνο πυρηνικού ατυχήματος στη Ζαπορίζια, που έχει μείνει μέρες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ο Ρώσος πρόεδρος κατηγόρησε το Κίεβο ότι βομβαρδίζει την ευρύτερη περιοχή.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν προειδοποίησε την Ουκρανία ότι παίζει «επικίνδυνο παιχνίδι» και άφησε να εννοηθεί ότι η Ρωσία θα μπορούσε σε αντίποινα να πλήξει πυρηνικές εγκαταστάσεις που ελέγχονται από το Κίεβο.

Στον σταθμό της Ζαπορίζια, που από τις αρχές του πολέμου στην Ουκρανία ελέγχεται από τον ρωσικό στρατό, έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση από εξωτερικές πηγές εδώ και πάνω από μία εβδομάδα. Ψύχεται χάρη σε γεννήτριες ντίζελ έκτακτης ανάγκης. Είναι ο μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός στην Ευρώπη και οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές αλληλοκατηγορούνται για τη διακοπή της ηλεκτροδότησης και τον βομβαρδισμό της περιοχής.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν είπε ότι είναι «βλακώδες» να κατηγορείται η Ρωσία ότι βομβαρδίζει τον πυρηνικό σταθμό που ελέγχεται από την ίδια. Είπε επίσης ότι η κατάσταση γύρω από τη μονάδα πυρηνικής ενέργειας είναι σε γενικές γραμμές υπό έλεγχο.

Ζελένσκι: Κρίσιμη κατάσταση

Την Τετάρτη, ο πρόεδρος της Ουκρανίας προειδοποιούσε από την πλευρά του ότι η κατάσταση στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια ήταν κρίσιμη. Υποστήριξε πως τα ρωσικά πλήγματα στην περιοχή εμποδίζουν τις προσπάθειες για την αποκατάσταση των εξωτερικών γραμμών ηλεκτροδότησης στο εργοστάσιο.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε μία από τις γεννήτριες που παρείχαν ηλεκτρικό ρεύμα δεν λειτουργεί πλέον, επτά ημέρες μετά τη διακοπή των εξωτερικών γραμμών παροχής ρεύματος. «Αυτή είναι η έβδομη ημέρα. Δεν έχει υπάρξει ποτέ πριν τέτοια επείγουσα κατάσταση στον σταθμό της Ζαπορίζια. Η κατάσταση είναι κρίσιμη. Οι ρωσικοί βομβαρδισμοί έχουν αποκόψει το εργοστάσιο από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας».

Την ανησυχία του εκφράζει σε όλους τους τόνους και ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ). Με ανάρτησή του στο Χ, ο επικεφαλής του, Ραφαέλ Γκρόσι, επισήμανε ότι ο πυρηνικός σταθμός Ζαπορίζια της Ουκρανίας εξακολουθεί να μην ηλεκτροδοτείται εκτός των εγκαταστάσεών του εδώ και ημέρες.

Το γεγονός ότι ο πυρηνικός σταθμός έχει μείνει τόσες ημέρες χωρίς ρεύμα, προκαλεί ανησυχία για τον κίνδυνο κάποιου πυρηνικού ατυχήματος. Μετά τη διακοπή της τελικής γραμμής τροφοδοσίας του σταθμού από τη ρωσική πλευρά στις 4.56 μ.μ. την περασμένη Τρίτη, χρησιμοποιούνται γεννήτριες έκτακτης ανάγκης για την τροφοδοσία των συστημάτων ψύξης και ασφάλειας, χωρίς να υπάρχουν άμεσα σημάδια ότι η γραμμή θα επανασυνδεθεί.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας έχει επαφές με τις αντιμαχόμενες πλευρές, προκειμένου να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατόν η ηλεκτροδότηση στον υπό ρωσικό έλεγχο πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια στη νοτιοανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσε την Τρίτη ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ Ραφαέλ Γκρόσι.