Συναγερμός για πιθανό πυρηνικό ατύχημα στη Ζαπορίζια

Η εξωτερική παροχή ρεύματος του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, που βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή, έχει διακοπεί για περισσότερο από τρεις ημέρες, γεγονός που, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Guardian, έχει προκαλέσει ανησυχίες για την ασφάλεια του σταθμού.

Σύμφωνα με τον Guardian, μετά τη διακοπή της τελικής γραμμής τροφοδοσίας του σταθμού από τη ρωσική πλευρά στις 4.56 μ.μ. την Τρίτη, χρησιμοποιούνται γεννήτριες έκτακτης ανάγκης για την τροφοδοσία των συστημάτων ψύξης και ασφάλειας, χωρίς να υπάρχουν άμεσα σημάδια ότι η γραμμή θα επανασυνδεθεί.

Ο Ραφαέλ Γκρόσι, γενικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), χαρακτήρισε την κατάσταση ως «εξαιρετικά ανησυχητική» την Τετάρτη και συναντήθηκε με τον Βλαντίμιρ Πούτιν την Πέμπτη, αλλά η κατάσταση παραμένει ως έχει.

Δυτικοί εμπειρογνώμονες και Ουκρανοί αξιωματούχοι φοβούνται ότι το Κρεμλίνο δημιουργεί μια κρίση για να εδραιώσει τον έλεγχό του επί του σταθμού.

Κίνδυνος το πυρηνικό καύσιμο στους έξι αντιδραστήρες να θερμανθεί ανεξέλεγκτα για εβδομάδες

«Η Ρωσία χρησιμοποιεί τον πυρηνικό σταθμό ως διαπραγματευτικό χαρτί», δήλωσε ένας αξιωματούχος της ουκρανικής κυβέρνησης, ενώ ένας ειδικός της Greenpeace ανέφερε ότι η ρωσική κατοχή έχει εισέλθει σε «μια νέα κρίσιμη και ενδεχομένως καταστροφική φάση».

Οι δοκιμές αντοχής που πραγματοποίησαν οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές μετά την καταστροφή του ιαπωνικού αντιδραστήρα στη Φουκουσίμα το 2011 έδειξαν ότι ένας πυρηνικός σταθμός πρέπει να είναι σε θέση να λειτουργεί χωρίς εξωτερική τροφοδοσία για 72 ώρες. Η υπέρβαση αυτού του χρονικού ορίου δεν έχει δοκιμαστεί, σύμφωνα με ουκρανικές πηγές.

Η Ρωσία κατέλαβε τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια τον Μάρτιο του 2022 και οι αντιδραστήρες του, που κάποτε μπορούσαν να τροφοδοτήσουν 4 εκατομμύρια νοικοκυριά, τέθηκαν εκτός λειτουργίας για λόγους ασφαλείας.

Η εξωτερική τροφοδοσία ρεύματος έχει διακοπεί εννέα φορές στο παρελθόν στη Ζαπορίζια. Σε όλες τις περιπτώσεις, η ζημιά προκλήθηκε σε ουκρανικό έδαφος από τις ρωσικές δυνάμεις που χτύπησαν τις ενεργειακές υποδομές κατά μήκος του Δνείπερου.

Την Τρίτη, η γραμμή υπέστη ζημιά στη ρωσική πλευρά, περίπου ενάμισι χιλιόμετρο μακριά από το εργοστάσιο. Οι Ρώσοι χειριστές του εργοστασίου δήλωσαν ότι οι προσπάθειες επισκευής «περιπλέκονται από τους συνεχιζόμενους βομβαρδισμούς των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων», αν και η Ουκρανία δηλώνει ότι δεν βάλει ποτέ κατά του εργοστασίου ή της περιοχής γύρω από αυτό, υποστηρίζοντας ότι θα ήταν απαράδεκτα επικίνδυνο.

Κίνδυνος πυρηνικού ατυχήματος

Ο ΔΟΑΕ δήλωσε πως ενημερώθηκε από τους Ρώσους χειριστές ότι υπάρχει αρκετό ντίζελ για να τροφοδοτήσει τις γεννήτριες για 20 ημέρες χωρίς ανεφοδιασμό καυσίμων. Ωστόσο, ο Γκρόσι είπε ότι η απώλεια εξωτερικής τροφοδοσίας «αυξάνει την πιθανότητα ενός πυρηνικού ατυχήματος».

Επτά από τις 18 διαθέσιμες γεννήτριες τροφοδοτούν την ψύξη του σταθμού, αλλά αν αυτές σταματήσουν να λειτουργούν, σύμφωνα με ουκρανικές πηγές, υπάρχει κίνδυνος το πυρηνικό καύσιμο στους έξι αντιδραστήρες να θερμανθεί ανεξέλεγκτα για εβδομάδες, οδηγώντας σε τήξη.

Μια επιταχυνόμενη εκδοχή αυτού του σεναρίου συνέβη στη Φουκουσίμα, επειδή οι αντιδραστήρες είχαν μόλις τεθεί σε λειτουργία. Ένας σεισμός μεγέθους 9,0 Ρίχτερ έπληξε την Ιαπωνία και οι θερμοί αντιδραστήρες στο εργοστάσιο έκλεισαν αυτόματα ως αντίδραση. Οι γεννήτριες έκτακτης ανάγκης συνέχισαν να αντλούν νερό ψύξης γύρω από τον αντιδραστήρα, αλλά αυτές καταστράφηκαν από το τσουνάμι που ακολούθησε λίγα λεπτά αργότερα. Τρεις πυρηνικοί αντιδραστήρες στο εργοστάσιο υπέστησαν τήξη μέσα σε τρεις ημέρες, αν και το καύσιμο παρέμεινε περιορισμένο. Κανείς δεν σκοτώθηκε, αλλά περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν.