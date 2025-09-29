Ουκρανία: Έξι μέρες χωρίς ρεύμα ο πυρηνικός σταθμός Ζαπορίζια – Ενέργειες ΔΟΑΕ για την επανηλεκτροδότηση

Ο πυρηνικός σταθμός Ζαπορίζια της Ουκρανίας εξακολουθεί να μην ηλεκτροδοτείται εκτός των εγκαταστάσεών του εδώ και έξι ημέρες. Την πληροφορία έδωσε με ανάρτησή του στο Χ ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, Ραφαέλ Γκρόσι.

Το γεγονός ότι ο πυρηνικός σταθμός έχει μείνει τόσες ημέρες χωρίς ρεύμα, προκαλεί ανησυχία για τον κίνδυνο κάποιου πυρηνικού ατυχήματος. Μετά τη διακοπή της τελικής γραμμής τροφοδοσίας του σταθμού από τη ρωσική πλευρά στις 4.56 μ.μ. την περασμένη Τρίτη, χρησιμοποιούνται γεννήτριες έκτακτης ανάγκης για την τροφοδοσία των συστημάτων ψύξης και ασφάλειας, χωρίς να υπάρχουν άμεσα σημάδια ότι η γραμμή θα επανασυνδεθεί.

Important meeting in Warsaw with 🇺🇦 @MFA_Ukraine’s @andrii_sybiha on the sidelines of @FundPulaskiego’s @warsawforum #WSF2025. We exchanged about the critical situation at #ZNPP, now without offsite power for 6 days. @IAEAorg is working to facilitate the restoration of power to… pic.twitter.com/tmw2UXtmPe — Rafael Mariano Grossi (@rafaelmgrossi) September 29, 2025



Ο Ραφαέλ Γκρόσι, στην ανάρτησή του είπε ότι συναντήθηκε με τον Ουκρανό υπουργό Εξωτερικών, Αντρίι Σιμπίχα, στη Βαρσοβία. Εκεί αντάλλαξαν απόψεις για τον πυρηνικό σταθμό. Ο εποκεφαλής του ΔΟΑΕ είπε ότι ο Οργανισμός εργάζεται για να διευκολύνει την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.

Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια, που βρίσκεται στη νότια Ουκρανία, είναι υπό ρωσικό έλεγχο από τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου. Έκτοτε, Ρωσία και Ουκρανία αλληλοκατηγορούνται ότι βομβαρδίζουν τον σταθμό.

Ο Ραφαέλ Γκρόσι είχε συναντηθεί την Πέμπτη και με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν για το θέμα του πυρηνικού σταθμού στη Ζαπορίζια.

Γιατί ανησυχούν

Σύμφωνα με δοκιμές αντοχής που πραγματοποίησαν οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές μετά την καταστροφή του ιαπωνικού αντιδραστήρα στη Φουκουσίμα το 2011, ένας πυρηνικός σταθμός πρέπει να είναι σε θέση να λειτουργεί χωρίς εξωτερική τροφοδοσία για 72 ώρες. Η υπέρβαση αυτού του χρονικού ορίου δεν έχει δοκιμαστεί, σύμφωνα με ουκρανικές πηγές.

Η Ρωσία κατέλαβε τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια τον Μάρτιο του 2022. Έκτοτε, οι αντιδραστήρες του, που κάποτε μπορούσαν να τροφοδοτήσουν 4 εκατομμύρια νοικοκυριά, τέθηκαν εκτός λειτουργίας για λόγους ασφαλείας.