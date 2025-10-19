Ξεκίνησαν οι εργασίες επισκευής των κατεστραμμένων εξωτερικών γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια στην Ουκρανία, μετά από διακοπή λειτουργίας τεσσάρων εβδομάδων, ανακοίνωσαν το Σάββατο αξιωματούχοι, όπως μετέφερε το Reuters.

Ο γενικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, Ραφαέλ Γκρόσι, δήλωσε ότι οι εργασίες ξεκίνησαν μετά τη δημιουργία τοπικών ζωνών κατάπαυσης του πυρός, ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν οι επισκευές. Ο σταθμός δεν παράγει επί του παρόντος ηλεκτρική ενέργεια, αλλά χρειάζεται ρεύμα για να διασφαλίσει ότι το καύσιμο στους αντιδραστήρες παραμένει κρύο και δεν θα προκληθεί τήξη.

Work has begun to repair damaged off-site power lines to ZNPP after 4-week outage, following establishment of local ceasefire zones to allow work to proceed, DG @rafaelmgrossi said. Restoration of off-site power is crucial for nuclear safety and security. Both sides engaged… pic.twitter.com/7WAnXUVNmZ — IAEA – International Atomic Energy Agency ⚛ (@iaeaorg) October 18, 2025

«Η αποκατάσταση της εξωτερικής τροφοδοσίας είναι ζωτικής σημασίας για την πυρηνική ασφάλεια και προστασία. Και οι δύο πλευρές συνεργάστηκαν εποικοδομητικά με την Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας για να καταστεί δυνατή η προώθηση ενός σύνθετου σχεδίου επισκευών», δήλωσε ο Γκρόσι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικών μέσων X.

Ουκρανία και Ρωσία επιβεβαιώνουν τις εργασίες και την τοπική κατάπαυση του πυρός

Τόσο το υπουργείο Ενέργειας της Ουκρανίας όσο και η διοίκηση του σταθμού που έχει διοριστεί από τη Ρωσία επιβεβαίωσαν τις εργασίες συντήρησης.

Ο πυρηνικός σταθμός Ζαπορίζια, ο μεγαλύτερος της Ευρώπης με έξι αντιδραστήρες, καταλήφθηκε από ρωσικά στρατεύματα τις πρώτες εβδομάδες της εισβολής της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022.

Τόσο το Κίεβο όσο και η Μόσχα κατηγορούν τακτικά η μία την άλλη για επιθέσεις που θέτουν σε κίνδυνο την πυρηνική ασφάλεια. Ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που βρίσκεται κοντά στην πόλη Ενεργοντάρ κατά μήκος του ποταμού Δνείπερου, είναι κοντά στην πρώτη γραμμή.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας ανέφερε ότι «Η αποκατάσταση της εξωτερικής τροφοδοσίας είναι ζωτικής σημασίας για την πυρηνική ασφάλεια και προστασία. Και οι δύο πλευρές συνεργάστηκαν εποικοδομητικά με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας για να καταστεί δυνατή η προώθηση του πολύπλοκου σχεδίου επισκευής».

Η πιο επικίνδυνη διακοπή του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια μέχρι σήμερα

Κατά τη διάρκεια των τρεισήμισι και πλέον χρόνων του πολέμου, το εργοστάσιο αποσυνδέθηκε συχνά από το ηλεκτρικό δίκτυο, αλλά η τελευταία διακοπή ήταν μία από τις μακρύτερες.

Η υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας, Σβιτλάνα Χρίντσουκ, δήλωσε ότι η σύνδεση του εργοστασίου με το ουκρανικό δίκτυο και η διασφάλιση της σταθερής λειτουργίας του από Ουκρανούς εμπειρογνώμονες ήταν θεμελιώδους σημασίας για την πρόληψη ενός πυρηνικού ατυχήματος.

Η διοίκηση του εργοστασίου, που έχει διοριστεί από τη Ρωσία, δήλωσε ότι το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας θα διαδραματίσει βασικό ρόλο στη διασφάλιση της ασφάλειας των εργασιών επισκευής.