Η Ουκρανία αγωνίζεται να διατηρήσει τον έλεγχο του Ποκρόβσκ

Με την Ρωσία να χρησιμοποιεί ενέδρες πεζικού και drones για να αποκόψει τις γραμμές ανεφοδιασμού, με την Ουκρανία κάνει το παν για να χρησιμοποιήσει την δίοδο ανοιχτή. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η άμυνα της Ουκρανίας στην πόλη έχει ματαιώσει τα ευρύτερα σχέδια της Ρωσίας, όπως αναφέρει το Reuters.

Οι ουκρανικές δυνάμεις αγωνίζονται να αποκρούσουν την εντεινόμενη ρωσική προέλαση στην ανατολική πόλη Ποκρόφσκ, σύμφωνα με δηλώσεις στρατιωτικών και αναλυτών ανοιχτών πηγών την Τετάρτη. Τα στρατεύματα της Μόσχας έχουν πλησιάσει τις τελευταίες εβδομάδες τον βασικό κόμβο εφοδιασμού της ευρύτερης περιοχής μετά από περισσότερο από ένα χρόνο επίμονων επιθέσεων.

Σε δήλωσή του, το 7ο Σώμα της Ουκρανίας ανέφερε ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν αναπτύξει περίπου 11.000 στρατιώτες σε μια προσπάθεια να περικυκλώσουν την ευρύτερη περιοχή του Ποκρόβσκ. Εχθρικές ομάδες που είχαν ήδη διεισδύσει στην πόλη προσπαθούσαν να προωθηθούν περαιτέρω προς τα βόρεια και βορειοδυτικά, όπως ανέφερε.

Το πιο δύσκολο μέτωπο για την Ουκρανία

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην βραδινή του βιντεοσκοπημένη ομιλία, δήλωσε ότι η κατάσταση γύρω από το Ποκρόφσκ ήταν «η πιο δύσκολη» κατά μήκος της γραμμής του μετώπου μήκους 1.250 χλμ.

«Όπως και τις προηγούμενες εβδομάδες, αυτή είναι η περιοχή με την πιο έντονη πολεμική δραστηριότητα, με ισχυρή συγκέντρωση ρωσικών δυνάμεων», δήλωσε ο Ζελένσκι μετά από συζήτηση με τον ανώτατο διοικητή της Ουκρανίας, Ολεξάντρ Σίρσκι.

Είπε ότι η κατάσταση γύρω από τη βορειοανατολική πόλη Κουπιάνσκ «παραμένει δύσκολη, αλλά οι δυνάμεις μας έχουν μεγαλύτερο έλεγχο τις τελευταίες ημέρες. Συνεχίζουμε να υπερασπιζόμαστε τις θέσεις μας».

Ο Ζελένσκι δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι περίπου 200 Ρώσοι στρατιώτες βρίσκονται σε διάφορα μέρη του Ποκρόβσκ, η κατάληψη του οποίου, όπως είπε, θα ήταν κρίσιμη για τη Μόσχα.

Η κατάληψη του Ποκρόβσκ, καθώς και της Κοστιαντίνοβκα στα βορειοανατολικά του, θα έδινε στη Μόσχα μια πλατφόρμα για να προχωρήσει προς τις δύο μεγαλύτερες πόλεις που εξακολουθούν να ελέγχονται από την Ουκρανία στο Ντόνετσκ.

Підарська ганчірка як з’явилася — так і зникла Ганчірка на стелі «Покровськ» була виявлена приблизно о 9:40 і вже о 10:40 була знищена. Ситуація в місті залишається складною, оскільки ворог продовжує затягувати піхоту. Станом на зараз Сили Оборони України докладають великих… pic.twitter.com/rRBAdoJFzF — DeepState UA (@Deepstate_UA) October 29, 2025

Η ρωσική σημαία στο Ποκρόβσκ ανατινάχτηκε

Επίσης, την Τετάρτη, η ουκρανική ομάδα ανοιχτού κώδικα DeepState δήλωσε ότι η Ρωσία κατάφερε να διακόψει μια στρατιωτική διαδρομή εφοδιασμού προς τη γειτονική πόλη Μυρνοχράντ μέσω ενέδρων πεζικού και επιθέσεων με drones.

Προειδοποίησε ότι η Ουκρανία θα χρειαστεί να αναπτύξει μια δύναμη σε επίπεδο ταξιαρχίας, αντί για μικρότερες μονάδες, για να εμποδίσει την περαιτέρω ρωσική διείσδυση στο Ποκρόβσκ. «Η κατάσταση στο Ποκρόβσκ βρίσκεται οριακή κατάσταση και συνεχίζει να επιδεινώνεται» όπως αναφέρεται.

Δημοσίευσε επίσης αυτό που ισχυρίστηκε ότι ήταν βίντεο των ουκρανικών δυνάμεων να καταστρέφουν μια ρωσική σημαία που είχε υψωθεί για λίγο πάνω από τις πύλες της πόλης.

Σε μεταγενέστερη ενημέρωση, το DeepState ανέφερε ότι οι ρωσικές δυνάμεις προσπαθούσαν να διεισδύσουν στο Ποκρόβσκ και σε ένα κοντινό χωριό σε μικρές ομάδες. Σύμφωνα με το DeepState, οι ρωσικές δυνάμεις εκμεταλλεύτηκαν τις κακές καιρικές συνθήκες και εντόπισαν κενά στην ουκρανική άμυνα.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε την Τετάρτη ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν περικυκλωθεί στο Ποκρόβσκ και στο Κουπιάνσκ.

Ο ουκρανικός στρατός απέρριψε τον ισχυρισμό σχετικά με το Κουπιάνσκ ως «φαντασιώσεις» και δήλωσε ότι το Ποκρόβσκ δεν έχει αποκλειστεί, προσθέτοντας ότι οι γραμμές ανεφοδιασμού στην περιοχή παραμένουν ανέπαφες.