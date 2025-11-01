Τρία ουκρανικά drones που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα καταρρίφθηκαν από συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας τη νύχτα χθες Παρασκευή προς σήμερα Σάββατο, σύμφωνα με τον δήμαρχο της ρωσικής πρωτεύουσας (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Χ).

Ειδικοί εξετάζουν τα συντρίμμια των drones στις περιοχές όπου κατέπεσαν, αναφέρει ο δήμαρχος της Μόσχας

🚨 BREAKING: A massive Ukrainian drone attack is underway, with hundreds of drones reportedly heading toward multiple targets inside Russia.

⚡ Power outages reported in the Moscow region, likely linked to strikes. #Ukraine #Russia #Moscow #UkraineWar #Breaking #Geopolitics pic.twitter.com/WGz6pSbAqr — Conflicthistory and News (@chc_and_news) October 31, 2025

Οπως αναφέρει ο Σεργκέι Σομπιάνιν σε αναρτήσεις του στην πλατφόρμα Telegram, ειδικοί εξετάζουν τα συντρίμμια των drones στις περιοχές όπου κατέπεσαν.

Blackout in Moscow’s Zhukov district, hours after reports that Ukraine launched drones into Russia. – RussiaNoContext pic.twitter.com/SgHXePRZdL — Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov) October 31, 2025

Καταστράφηκαν 38 drones

Νωρίτερα, το ρωσικό υπουργείο Αμυνας ενημέρωσε πως σε διάστημα τριών ωρών είχαν αναχαιτιστεί και καταστραφεί 38 ουκρανικά drones σε δύο ρωσικές περιφέρειες στο νότιο τμήμα της χώρας και στη χερσόνησο της Κριμαίας, την οποία η Ρωσία κατέλαβε και προσάρτησε το 2014.

Χθες, έγινε επίσης γνωστό από τις Αρχές ότι η πόλη Οριόλ της δυτικής Ρωσίας περιορίζει την παροχή θέρμανσης και ζεστού νερού αφότου ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) έπληξαν αγωγό σε τοπικό ενεργειακό εργοστάσιο.

Η Ουκρανία και η Ρωσία έχουν εντείνει τις επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές η μία της άλλης τις τελευταίες αρκετές εβδομάδα καθώς οι ειρηνευτικές συνομιλίες βρίσκονται σε αδιέξοδο.

Πηγή: ΑΠΕ