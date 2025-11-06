Τον κίνδυνο ενός «αέναου πολέμου» αντιμετωπίζει η Ουκρανία εκτός εάν τα ευρωπαϊκά έθνη αυξήσουν απότομα την πίεση στη Ρωσία και ενισχύσουν τη στρατιωτική βοήθεια προς το Κίεβο, προειδοποιεί ο πρώην γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Άντερς Φογκ Ράσμουσεν.

Μιλώντας στην εφημερίδα The Guardian, ο Ράσμουσεν δήλωσε ότι η Ευρώπη πρέπει να ξεπεράσει τη ρητορική και να λάβει αποφασιστικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένου του ξεκλειδώματος παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων και της ενίσχυσης των δικών της αμυντικών δυνατοτήτων.

«Αν δεν πραγματοποιήσουμε σημαντικές αλλαγές στη στρατηγική μας, θα εξετάσουμε το ενδεχόμενο ενός αέναου πολέμου», δήλωσε ο Ράσμουσεν.

Να αποδεσμεύσει η Ευρώπη 160 δισεκατομμύρια δολάρια για βοήθεια στην Ουκρανία

Προέτρεψε τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να δημιουργήσουν μια ασπίδα πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε έδαφος του ΝΑΤΟ που συνορεύει με την Ουκρανία και να προετοιμάσουν μια ευρωπαϊκή δύναμη προστασίας που θα μπορούσε να αναπτυχθεί μετά από μια εκεχειρία ή μια ειρηνευτική συμφωνία.

Ο πρώην επικεφαλής του ΝΑΤΟ πίεσε επίσης την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποδεσμεύσει περίπου 160 δισεκατομμύρια δολάρια σε παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας που φυλάσσονται επί του παρόντος στο Euroclear του Βελγίου, για τη χρηματοδότηση της άμυνας της Ουκρανίας και της μεταπολεμικής ανάκαμψης.

«Πρέπει να δράσουμε τώρα. Οι νομικές συζητήσεις μπορούν να ακολουθήσουν αργότερα», είπε, προειδοποιώντας ότι οι συνεχιζόμενες καθυστερήσεις μόνο ενισχύουν τη θέση της Μόσχας.

Ο Ράσμουσεν υποστήριξε ότι ο Ρώσος ηγέτης θα εξετάσει το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων μόνο όταν αντιμετωπίσει σαφές στρατιωτικό μειονέκτημα.

Προειδοποίησε επίσης ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να εξαρτάται επ’ αόριστον από τη χρηματοδότηση και τις παραδόσεις όπλων των ΗΠΑ, καθώς η δέσμευση της Ουάσινγκτον υπό μια νέα κυβέρνηση παραμένει αβέβαιη.

Ο Ράσμουσεν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι χωρίς ισχυρότερη ευρωπαϊκή ηγεσία -περισσότερα όπλα, πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς και άμεση οικονομική υποστήριξη- η Ουκρανία θα μπορούσε να αναγκαστεί να πολεμήσει έναν παρατεταμένο, χαμηλής έντασης πόλεμο που θα εξαντλεί σταθερά τους πόρους της.

Νωρίτερα, αναφέρθηκε ότι το Βέλγιο έχει καθυστερήσει μια συμφωνία για τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για την Ουκρανία, με νέα ψηφοφορία να έχει οριστεί για τον Δεκέμβριο.