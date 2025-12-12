Τουρκικό πλοίο στις φλόγες μετά από ρωσική επίθεση στην Οδησσό
Η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά στην πλώρη του πλοίου. Η φωτιά κατασβέστηκε άμεσα από ρυμουλκά, τις υπηρεσίες πυρόσβεσης του λιμανιού και το πλήρωμα του πλοίου.
Επίθεση δέχτηκε ενώ πλησίαζε στο λιμάνι της Οδησσού τουρκικό πλοίο.
Ή ρωσική επίθεση προκάλεσε ζημιές σε πολιτικό πλοίο στο λιμάνι του Chornomorsk στην Ουκρανία την Παρασκευή, δήλωσε ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ανάρτηση στο Telegram. Ο Ζελένσκι τόνισε ότι η επίθεση αποδεικνύει πως η Μόσχα δεν λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις διπλωματικές προσπάθειες για την τερματισμό του πολέμου, ο οποίος διαρκεί σχεδόν τέσσερα χρόνια.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, το πλοίο, που εκτελούσε δρομολόγιο μεταφοράς φορτηγών στην Οδησσό, δέχθηκε επίθεση με πύραυλο ενώ πλησίαζε το λιμάνι του Chornomorsk.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή τραυματισμοί, ενώ η ζημία περιορίζεται σε υλικές ζημιές.
Η Cenk Shipping τόνισε ότι το περιστατικό αξιολογείται σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς ναυτιλίας και ότι συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές για την παρακολούθηση της κατάστασης.
❗️A civilian cargo ship is on fire in the port of Odesa after a Russian missile attack.
According to reports, this is a Turkish Cenk T.
Meanwhile, Putin and President Erdogan had a meeting today. They discussed the war in Ukraine, among other things.
President Erdogan… pic.twitter.com/zijuhJW2KQ
— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 12, 2025
