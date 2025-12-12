Τουρκικό πλοίο στις φλόγες μετά από ρωσική επίθεση στην Οδησσό

Επίθεση δέχτηκε ενώ πλησίαζε στο λιμάνι της Οδησσού τουρκικό πλοίο.

Ή ρωσική επίθεση προκάλεσε ζημιές σε πολιτικό πλοίο στο λιμάνι του Chornomorsk στην Ουκρανία την Παρασκευή, δήλωσε ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ανάρτηση στο Telegram. Ο Ζελένσκι τόνισε ότι η επίθεση αποδεικνύει πως η Μόσχα δεν λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις διπλωματικές προσπάθειες για την τερματισμό του πολέμου, ο οποίος διαρκεί σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, το πλοίο, που εκτελούσε δρομολόγιο μεταφοράς φορτηγών στην Οδησσό, δέχθηκε επίθεση με πύραυλο ενώ πλησίαζε το λιμάνι του Chornomorsk.

Η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά στην πλώρη του πλοίου. Η φωτιά κατασβέστηκε άμεσα από ρυμουλκά, τις υπηρεσίες πυρόσβεσης του λιμανιού και το πλήρωμα του πλοίου.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή τραυματισμοί, ενώ η ζημία περιορίζεται σε υλικές ζημιές.

Η Cenk Shipping τόνισε ότι το περιστατικό αξιολογείται σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς ναυτιλίας και ότι συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές για την παρακολούθηση της κατάστασης.