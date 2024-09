Ξεκίνησε η ρωσική αντεπίθεση στο Κουρσκ, όπως επιβεβαιώνουν τόσο η Μόσχα όσο και το Κίεβο, αλλά και διεθνή ΜΜΕ.

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι έχει ανακαταλάβει 10 χωριά στην περιοχή τις τελευταίες δύο ημέρες.

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, αυτά είναι τα: Απανασόφκα, Μπιαχόβο, Βισνιόφκα, Βικτορόφκα, Βνεζαπνόε, Γκορντέγιεφκα, Κρασνουκτιμπρσκόε, Ομπούχοβο, Σνάγκοστ και Ντεσιάτι Οκτιάμπρ.

Μάλιστα, ο ρωσικός στρατός έδωσε στη δημοσιότητα και βίντεο από την καταστροφή δύο τανκς σε περιοχή κοντά στα σύνορα.

Η ανάρτηση του TASS στο X για τη ρωσική αντεπίθεση:

Russia’s army is steadily pushing Ukrainian forces out of the Kursk Region, and will undoubtedly succeed in completing this task, Foreign Minister Sergey Lavrov said at a roundtable meeting with ambassadors on the Ukrainian issue:https://t.co/YVDCuKG5B0 pic.twitter.com/97Xl9GlNf8

— TASS (@tassagency_en) September 12, 2024