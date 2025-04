Συνεχίζουν οι επιθέσεις των ΗΠΑ στην Υεμένη με τους Χούθι να ανακοινώνουν ότι χθες Τρίτη σκοτώθηκαν έξι άνθρωποι, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά, και άλλοι 16 τραυματίστηκαν στην παραθαλάσσια επαρχία Χοντάιντα, στο δυτικό τμήμα της χώρας.

«Ο αριθμός των μαρτύρων αυξήθηκε σε έξι (4 παιδιά και 2 γυναίκες) και 16 τραυματίες» στην «αμερικανική επίθεση», ανέφερε μέσω X ο Δρ. Ανίς αλ Ασμπάχι, εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης των Χούθι, τονίζοντας πως ο απολογισμός αυτός «αναμένεται να αυξηθεί», καθώς σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις προσπάθειες να ανασύρουν θύματα. Νωρίτερα, αναφερόταν σε 4 νεκρούς και 13 τραυματίες.

Το Αλ Μασίρα, τηλεοπτικό δίκτυο προσκείμενο στο κίνημα, μετέδωσε νωρίτερα πληροφορίες για «νεκρούς και τραυματίες» σε πλήγμα σε κατοικημένη περιοχή στην περιοχή αλ Χαουάκ στη Χοντάιντα, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Πρόσθεσε πως ομάδες της πολιτικής άμυνας έφθασαν επιτόπου για να σβήσουν πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν και για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου σε μικρή απόσταση άκουσε τουλάχιστον τρεις αλλεπάλληλες ισχυρές εκρήξεις.

Οπτικό υλικό που μεταδόθηκε από το Αλ Μασίρα δείχνει κόσμο να τρέχει προς όλες τις κατευθύνσεις, πολίτες να βγάζουν τραυματίες από τα συντρίμμια και να τους μεταφέρουν σε ασθενοφόρα και μεγάλες υλικές καταστροφές.

Το δίκτυο ανέφερε ακόμη ότι «αμερικανική επίθεση στοχοποίησε το δίκτυο τηλεπικοινωνιών στη Σαουάμπα, στην περιοχή Ντιμπίν», στην επαρχία Αμράν, βόρεια από την πρωτεύουσα Σανάα, χωρίς να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Heavy air strikes have hit Hodeidah in Yemen.

A residential area in the Houthi-controlled city was struck, reportedly resulting in the deaths of at least two people.

Houthi media quoted the rebels accusing the US forces of carrying out the attack. pic.twitter.com/5Fz1zZZHcI

— The National (@TheNationalNews) April 8, 2025