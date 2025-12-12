newspaper
Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
12.12.2025 | 16:56
Ανακαλεί τα Oreo Cheesecakes ο ΕΦΕΤ – Ο λόγος
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο Πούτιν νίκησε ήδη… και όχι μόνο την Ουκρανία
Κόσμος 12 Δεκεμβρίου 2025 | 17:08

Ο Πούτιν νίκησε ήδη… και όχι μόνο την Ουκρανία

Δυτικοί αναλυτές εξηγούν τους λόγους που η Μόσχα έχει κατισχύσει της Δύσης

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ένας στους τρεις δεν ξέρει πώς μοιάζει ένα υγιεινό γεύμα

Ένας στους τρεις δεν ξέρει πώς μοιάζει ένα υγιεινό γεύμα

Spotlight

Ενώ η Ουκρανία κρατάει πεισματικά στο μέτωπο -αν και όχι με προοπτική ανατροπής-, η Ρωσία δεν μπορεί να θεωρεί ότι έχει νικήσει στον πόλεμο, αλλά φαίνεται να είναι πολύ κοντά. Ωστόσο, ακόμα και για τον αντιρώσο βραβευμένο Αμερικανό δημοσιογράφο Μάικλ Χιρς, ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν έχει ήδη νικήσει την ίδια τη Δύση.

«Ο Πούτιν έχει σοβαρό λόγο να φαίνεται τόσο σίγουρος» λέει ο Χιρς σε ανάλυσή του στο περιοδικό Foreign Policy.

«Μοιάζει να πετυχαίνει τον ευρύτερο στόχο του να διχάσει και να αποδυναμώσει αυτό που αποκαλείται χαλαρά «Δύση» — τα κράτη που συγκροτούν το ΝΑΤΟ» σημειώνει και αυτό είναι μεγάλο μέρος όσων ο Πούτιν προσπαθεί να πετύχει εξαρχής.

Η χαλάρωση αυτών των δεσμών μεταξύ των δυτικών κρατών ισοδυναμούν με «χριστουγεννιάτικο δώρο» σύμφωνα με ειδικούς που ο Χιρς.

«Αυτό ήταν το κίνητρο του Πούτιν από την αρχή της εισβολής: πίστευε ότι το ΝΑΤΟ δεν θα κρατήσει ενωμένο», είπε ο Μπρους Τζέντλεσον του Πανεπιστημίου Duke, πρώην ανώτερος σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Η κυβέρνηση Μπάιντεν και βασικοί Ευρωπαίοι ηγέτες αξίζουν εύσημα που το απέτρεψαν αυτό και για το ότι το ΝΑΤΟ επεκτάθηκε σε Σουηδία και Φινλανδία. Τώρα, με τον Τραμπ ως διευκολυντή, ο Πούτιν έχει άλλη μία —και ακόμη καλύτερη— ευκαιρία να διχάσει τη Δύση».

Δυτικοί διχασμένοι, Ρώσοι ενωμένοι

Επιπλέον ο Χιρς βλέπει πως ενώ υπάρχει πως ενώ υπάρχει ένας και πιο οξύς διχασμός σε Αμερικανούς και Ευρωπαίους για το πως θα λήξει ο πόλεμος, στη Ρωσία οι δημοσκοπήσεις δείχνουν σταθερά ότι η υποστήριξη των Ρώσων προς τον πόλεμο παραμένει περίπου στο 70%–80%, σύμφωνα με τη Μαρία Σνέγκοβαγια, ειδική στη Ρωσία στο Center for Strategic and International Studies.

Η Σνέγκοβαγια λέει ότι οι Δυτικοί πολιτικοί ιθύνοντες τρέφουν αυταπάτες αν νομίζουν ότι ο ρωσικός λαός έχει κουραστεί από τον πόλεμο. «Τέσσερα χρόνια μέσα στον πόλεμο, δεν βλέπουμε μεγάλες αντιπολεμικές διαμαρτυρίες, ούτε καν στη ρωσική διασπορά στο εξωτερικό», είπε.

Επικαλούμενη ποικιλία δημοσκοπήσεων των τελευταίων ετών, πρόσθεσε ότι τόσο οι νέοι όσο και οι πιο μεγάλοι παραμένουν «ασυνήθιστα ενωμένοι» στο να κατηγορούν τη Δύση ότι προκάλεσε τον Πούτιν να πάει σε πόλεμο.

Τι κρύβεται πίσω από αυτή την υποστήριξη του πολέμου; «Για πολλούς Ρώσους, το να χαθεί εντελώς η Ουκρανία θα ήταν σχεδόν σαν να έχαναν οι Αμερικανοί ένα τμήμα του αμερικανικού Νοτιοδυτικού χώρου», είπε ο Πίτερ Έλτσοφ, ειδικός στη Ρωσία στο National Defense University, σημειώνοντας ότι ακόμη και διακεκριμένοι διανοούμενοι, όπως ο νομπελίστας συγγραφέας Αλεξάντρ Σολζενίτσιν, έχουν στηρίξει τις διεκδικήσεις του Πούτιν στην Ουκρανία.

Πάρα πολλοί Ρώσοι συμφωνούν με τη δήλωση του Πούτιν το 2021 ότι «Ρώσοι και Ουκρανοί ήταν ένας λαός — ένα ενιαίο σύνολο» και με τον χαρακτηρισμό του για τη «Ρως του Κιέβου» —το βασίλειο που κυβερνήθηκε πριν από πάνω από χίλια χρόνια από τον Βλαδίμηρο τον Μέγαλο στη σημερινή περιοχή του Κιέβου— ως «λίκνο του ρωσικού πολιτισμού».

Ενώ λοιπόν, όπως σημειώνει ο Χιρς, στη Δύση, σχεδόν κανείς δεν φαίνεται να βρίσκεται πια στην ίδια γραμμή, στη Ρωσία, οι περισσότεροι εξακολουθούν να φαίνεται πως είναι.

Ρήγμα ΗΠΑ-ΕΕ

Εξάλλου, ο Χιρς προσθέτει πως και οι συνθήκες στο πεδίο –ενόψει του χειμώνα- ευνοούν τον ρωσικό στρατό, σε αντίθεση με τις δυνάμεις του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που έχουν έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού και πυρομαχικών και υποφέρουν από συχνές διακοπές ρεύματος, σύμφωνα με πολλές στρατιωτικές εκτιμήσεις.

Αλλά το ρήγμα συνεχίζει ο Χιρς, πάει πολύ πιο πέρα, επεκτεινόμενο στη φαινομενική περιφρόνηση που ο Τραμπ, ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς και άλλοι αξιωματούχοι ευθυγραμμισμένοι με το MAGA έχουν εκφράσει ανοιχτά προς την Ευρώπη ως προς τις αξίες της, τις οποίες θεωρούν υπερβολικά φιλελεύθερες και προοδευτικές.

«Ο Βανς και πολλοί στο MAGA υιοθετούν έναν χριστιανικό εθνικισμό που η ΕΕ έχει αφήσει εδώ και καιρό πίσω. Ο ίδιος ο Βανς -που πλέον θα πρέπει να θεωρείται ο προφανής διάδοχος του Τραμπ και ίσως ο κορυφαίος ευρωσκεπτικιστής της κυβέρνησης- συνηθίζει να συγκρίνει αξιωματούχους της ΕΕ με σοβιετικού τύπου «κομισάριους».

«Να διαλύσει την ΕΕ»

Ο Βρετανός ειδικός στη Ρωσία, Μαρκ Γκαλεότι έχει υποστηρίξει  πως «κεντρικό στοιχείο των ρωσικών προσπαθειών να διαταράξουν τη Δύση, να εκμεταλλευτούν το γεγονός ότι μια συστάδα δημοκρατιών θα παράγει διαρκώς διαφωνίες και αντιπαραθέσεις».

Στην ίδια γραμμή φαίνεται να είναι και Έλληνας ερευνητής στο Queen Mary University of London Γιώργος Βαρουξάκης που πιστεύει ότι «Ο Πούτιν προσπαθεί να διαλύσει την ΕΕ εδώ και πολλά χρόνια, και η επανεκλογή του Τραμπ θα πρέπει να ήταν το καλύτερο δώρο που θα μπορούσε να ελπίζει. Το ότι η αίσθηση ιστορίας του Τραμπ είναι αυτή που είναι -δηλαδή κραυγαλέα ανύπαρκτη- προφανώς βοηθά τον Πούτιν».

Ο Χιρς υποστηρίζει ότι λίγο μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, ο Πούτιν φαινόταν πρόθυμος να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ και να συνυπάρξει με την ΕΕ και το ΝΑΤΟ. Όμως, καθώς το ΝΑΤΟ συνέχιζε να επεκτείνεται ανατολικά και η μετασοβιετική ρωσική οικονομία έμπαινε σε παρατεταμένη καθοδική πορεία -εν μέρει λόγω κακών δυτικών συμβουλών για τη λεγόμενη «θεραπεία-σοκ»- το Κρεμλίνο άρχισε να υιοθετεί την παλιά ρωσική ιμπεριαλιστική οπτική.

Είναι αλήθεια;

Πράγματι οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί έχουν έντονες διαφωνίες μεταξύ τους όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά τόσο ο Χιρς, όσο και άλλοι δυτικοί αναλυτές λησμονούν κάποιες ιστορικές λεπτομέρειες. Εδώ και πολλά χρόνια η Ρωσία είχε εκφράσει την επιθυμία να ενταχθεί στις δυτικές δομές ασφάλειας, αλλά οι δυτικοί της χρησιμοποιούσαν εναντίον της Ρωσίας.

Όταν το 2000 ο Βρετανός δημοσιογράφος στο BBC Ντέιβιντ Φροστ ρώτησε τον νέο τότε Πούτιν για το ενδεχόμενο ρωσικής ένταξης στο NATO εκείνος απάντησε: «Γιατί όχι; Γιατί όχι; Δεν αποκλείω μια τέτοια πιθανότητα… στην περίπτωση που θα ληφθούν υπόψη τα συμφέροντα της Ρωσίας, αν θα είναι ισότιμος εταίρος».

«Η Ρωσία είναι μέρος της ευρωπαϊκής κουλτούρας και δεν θεωρώ τη χώρα μου απομονωμένα από την Ευρώπη και από… αυτό που συχνά αποκαλούμε τον πολιτισμένο κόσμο», είπε ο Πούτιν. «Γι’ αυτό και μου είναι δύσκολο να φανταστώ το ΝΑΤΟ ως εχθρό».

Ωστόσο, το NATO είχε πάρει ήδη τον δρόμο της επέκτασης στα σύνορα της Ρωσίας, προκαλώντας τις αντιδράσεις ακόμα και των πιο σημαντικών Αμερικανών διπλωματών που έβλεπαν το τραγικό σφάλμα της Δύσης. Αλλά αυτά λείπουν από την ανάλυση του Χιρς.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Έκλεισε μία εβδομάδα με βήμα σημειωτόν

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έκλεισε μία εβδομάδα με βήμα σημειωτόν

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ένας στους τρεις δεν ξέρει πώς μοιάζει ένα υγιεινό γεύμα

Ένας στους τρεις δεν ξέρει πώς μοιάζει ένα υγιεινό γεύμα

World
Shein, Temu: Τέλος τα δωρεάν μικροδέματα στην ΕΕ από 1η Ιουλίου 2026

Shein, Temu: Τέλος τα δωρεάν μικροδέματα στην ΕΕ από 1η Ιουλίου 2026

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
«Επικίνδυνη και τρομακτική αποστολή»: Πώς ένας βετεράνος των ΗΠΑ βοήθησε τη Ματσάδο να φύγει από τη Βενεζουέλα
Κόσμος 12.12.25

«Επικίνδυνη και τρομακτική αποστολή»: Πώς ένας βετεράνος των ΗΠΑ βοήθησε τη Ματσάδο να φύγει από τη Βενεζουέλα

O βετεράνος των ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ Μπράιαν Στερν αφηγείται την επικίνδυνη νυχτερινή αποστολή που παρείχε την τέλεια κάλυψη για τη διαφυγή της Μαρία Κόρινα Ματσάδο

Σύνταξη
Συνάντηση Πούτιν-Ερντογάν: Ο Τούρκος πρόεδρος ζήτησε περιορισμένη εκεχειρία – Τετ α τετ Φιντάν με Πούτιν
Κόσμος 12.12.25

Συνάντηση Πούτιν-Ερντογάν: Ο Τούρκος πρόεδρος ζήτησε περιορισμένη εκεχειρία – Τετ α τετ Φιντάν με Πούτιν

Ο Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε στον Βλαντίμιρ Πούτιν ότι η εφαρμογή περιορισμένης εκεχειρίας με στόχο τις ενεργειακές εγκαταστάσεις και τα λιμάνια θα μπορούσε να είναι ωφέλιμη, αναφέρει η Τουρκική Προεδρία.

Σύνταξη
Η Γερμανία κατηγορεί τη Ρωσία για κυβερνοεπίθεση και για ανάμιξη σε εκλογές στις εκλογές του 2024
Υβριδικός πόλεμος 12.12.25

Η Γερμανία κατηγορεί τη Ρωσία για κυβερνοεπίθεση και για ανάμιξη σε εκλογές στις εκλογές του 2024

Η Γερμανία ανακοίνωσε ότι κάλεσε τον πρέσβη της Μόσχας, αφού κατηγόρησε ομάδες που συνδέονται με τη Ρωσία για παραβίαση συστήματος ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας και απόπειρα επηρεασμού των εκλογών του 2024

Σύνταξη
Ουκρανία: Ένταξη-εξπρές στην ΕΕ έως την 1η Ιανουαρίου 2027 προβλέπει η ειρηνευτική πρόταση
Financial Times 12.12.25

Ένταξη-εξπρές της Ουκρανίας στην ΕΕ έως την 1η Ιανουαρίου 2027 προβλέπει η ειρηνευτική πρόταση

Η Ουκρανία μπορεί να ενταχθεί στην ΕΕ με συνοπτικές διαδικασίες βάσει του τελευταίου προσχεδίου της ειρηνευτικής πρότασης, αναφέρουν οι Financial Times, κάτι που ανατρέπει τους κανόνες διεύρυνσης

Σύνταξη
Ο απεσταλμένος του Τραμπ επισκέπτεται τη Λευκορωσία – Νέες συνομιλίες με τον Λουκασένκο για τους «ομήρους»
Κόσμος 12.12.25

Ο απεσταλμένος του Τραμπ επισκέπτεται τη Λευκορωσία – Νέες συνομιλίες με τον Λουκασένκο για τους «ομήρους»

Ο Λουκασένκο δήλωσε στις 31 Οκτωβρίου ότι είναι έτοιμος για μια «μεγάλη συμφωνία» με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αρκεί να ληφθούν υπόψη τα συμφέροντα της Λευκορωσίας

Σύνταξη
Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης διαλύει το κοινοβούλιο για να «επιστρέψει η εξουσία στον λαό»
Κόσμος 12.12.25

Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης διαλύει το κοινοβούλιο για να «επιστρέψει η εξουσία στον λαό»

Η Ταϊλάνδη διέλυσε το κοινοβούλιο μετά από σχεδόν μια εβδομάδα νέων συγκρούσεων στα σύνορα με την Καμπότζη, και θα προκηρυχθούν γενικές εκλογές εντός 45 έως 60 ημερών.

Σύνταξη
Απείθαρχοι; Αλαζόνες; Τεμπέληδες; Η Γενιά Z αντιμετωπίζει ένα γνώριμο κύμα κριτικής στον χώρο εργασίας
Φαύλος κύκλος 12.12.25

Απείθαρχοι; Αλαζόνες; Τεμπέληδες; Η Γενιά Z αντιμετωπίζει ένα γνώριμο κύμα κριτικής στον χώρο εργασίας

Μια νέα γενιά νεότερων εργαζομένων αντιμετωπίζεται με περιφρόνηση ως ανώριμη και αναξιόπιστη, ακριβώς όπως συνέβη με τη γενιά των millennials.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ιντιάνα: Μπλόκο στον Τραμπ και από Ρεπουμπλικανούς για τον ανασχεδιασμό του εκλογικού χάρτη
Κόσμος 12.12.25

Η Ιντιάνα είπε «όχι» στον ανασχεδιασμό του εκλογικού χάρτη - Μπλόκο σε Τραμπ και από Ρεπουμπλικανούς

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να ανασχεδιάσει τον εκλογικό χάρτη σε πολιτείες ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2026 - Ρήγμα στους Ρεπουμπλικανούς στην Ιντιάνα

Σύνταξη
RAND: Πως μπορούν οι ΗΠΑ να κερδίσουν σε μεγάλους πολέμους αν αποτύχει η πυρηνική αποτροπή
Συμπεράσματα 12.12.25

RAND: Πως μπορούν οι ΗΠΑ να κερδίσουν σε μεγάλους πολέμους αν αποτύχει η πυρηνική αποτροπή

Το RAND κλήθηκε από το Γενικό Επιτελείο Στρατού των ΗΠΑ να κρίνει το υπάρχον πλαίσιο και να αναπτύξει ένα επικαιροποιημένο, σχετικά με τις παθητικές άμυνες σε πολέμους δυνατών χωρών.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κυριολεκτικός τζόγος με το αίμα στρατιωτών και αμάχων στον βωμό του κέρδους
Κόσμος 12.12.25

Κυριολεκτικός τζόγος με το αίμα στρατιωτών και αμάχων στον βωμό του κέρδους

Ο πόλεμος ως τζόγος όταν αναλυτής φέρεται να άλλαξε τον χάρτη του πολέμου στην Ουκρανία πριν από την καταληκτική ημερομηνία του Polymarket για την κατάληψη της πόλης Μίρνοχραντ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Βίμ Βέντερς είναι ο νέος πρόεδρος της κριτικής επιτροπής της Berlinale – «Φωτίζει την αναζήτηση μας για σύνδεση»
Πρωτοπόρος 12.12.25

Ο Βίμ Βέντερς είναι ο νέος πρόεδρος της κριτικής επιτροπής της Berlinale – «Φωτίζει την αναζήτηση μας για σύνδεση»

«Η ακόρεστη περιέργειά του και η βαθιά γνώση της κινηματογραφικής γλώσσας είναι εμφανείς σε κάθε έργο του», δήλωσε η διευθύντρια της Berlinale για τη νέα θέση που αναλαμβάνει ο Βίμ Βέντερς.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τι οφέλη προσφέρει η ιατρική κάνναβη; Μπορεί και κανένα, δείχνει η βιβλιογραφία
Επιστήμες 12.12.25

Τι οφέλη προσφέρει η ιατρική κάνναβη; Μπορεί και κανένα, δείχνει η βιβλιογραφία

Οι κλινικές μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί ως σήμερα για την κάνναβη δεν δικαιολογούν τη χρήση της για τον πόνο, την αϋπνία και άλλες παθήσεις για τις οποίες διαφημίζεται το χόρτο.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Νέα Ιωνία: Χειροπέδες σε οικιακή βοηθό που έκλεβε κοσμήματα από σπίτι ηλικιωμένων
Στη Νέα Ιωνία 12.12.25

Χειροπέδες σε οικιακή βοηθό που έκλεβε κοσμήματα από σπίτι ηλικιωμένων

Η 54χρονη εργαζόμενη από τον Ιούλιο του 2024 και εκμεταλλευόμενη την απρόσκοπτη πρόσβασή της στους χώρους της οικίας, αφαιρούσε συστηματικά, τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους, κοσμήματα μεγάλης αξίας, με τη συνδρομή του 37χρονου συνεργού της

Σύνταξη
Πράξη ανθρωπιάς από τους αγρότες: Ζήτησαν συγγνώμη με κουλούρια σε διερχόμενους οδηγούς στην Κομοτηνή
Ελλάδα 12.12.25

Πράξη ανθρωπιάς από τους αγρότες: Ζήτησαν συγγνώμη με κουλούρια σε διερχόμενους οδηγούς στην Κομοτηνή

«Οι περισσότεροι στάθηκαν στο πλευρό μας. Μας έλεγαν πως δεν πειράζει και ότι στηρίζουν τον αγώνα μας, ενώ μας έδιναν και συγχαρητήρια», λένε οι αγρότες.

Σύνταξη
MyHealthApp Launches: Full Digital Health Records in One App
English edition 12.12.25

MyHealthApp Launches: Full Digital Health Records in One App

Greece unveils MyHealthApp, a digital assistant giving citizens secure access to medical records, test results, prescriptions, and vaccination history, streamlining healthcare management and emphasizing prevention

Σύνταξη
Ο Ετό απέκλεισε τον Αμπουμπακάρ για να μην του σπάσει το ρεκόρ
Ποδόσφαιρο 12.12.25

Ο Ετό απέκλεισε τον Αμπουμπακάρ για να μην του σπάσει το ρεκόρ

Δημοσίευμα της Sun αποδίδει σε προσωπικά κίνητρα την απουσία του κορυφαίου εν ενεργεία σκόρερ του Καμερούν, ανοίγοντας ξανά τη συζήτηση για τα όρια εξουσίας του προέδρου της ομοσπονδίας, Σαμουέλ Ετό.

Γεώργιος Μαζιάς
«Στη ψυχή είμαι ένας Κρητικός» – Ο Γιάννης Σμαραγδής για τον Καποδίστρια, την Ελλάδα και αυτούς που δεν ήθελαν την ταινία του
Culture Live 12.12.25

«Στη ψυχή είμαι ένας Κρητικός» – Ο Γιάννης Σμαραγδής για τον Καποδίστρια, την Ελλάδα και αυτούς που δεν ήθελαν την ταινία του

Ο γνωστός σκηνοθέτης Γιάννης Σμαραγδής μίλησε στο patris.gr με αφορμή την πρώτη παγκόμσια προβολή της ταινίας «Καποδίστριας» στη Νέα Υόρκη.

Σύνταξη
Formula 1: Το «φαινόμενο Μοντετζέμολο»
Άλλα Αθλήματα 12.12.25

Το «φαινόμενο Μοντετζέμολο»

Όταν η πτώση της Ferrari στη Formula 1 γίνεται μάθημα για την οικονομία των ΗΠΑ - Πώς τα λάθη διοίκησης που διέλυσαν μια αγωνιστική αυτοκρατορία φωτίζουν τους κινδύνους της απρόβλεπτης οικονομικής πολιτικής Τραμπ

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
ΠΑΣΟΚ: Διαγράφεται ο Γιώργος Λαμπράκης
Εξελίξεις 12.12.25

Διαγράφεται από το ΠΑΣΟΚ ο Γιώργος Λαμπράκης

O Γραμματέας της Κ.Π.Ε. ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Σπυρόπουλος, με επιστολή του στην ΕΔΕΚΑΠ ζητεί την αναστολή της ιδιότητας του κομματικού μέλους του Γιώργου Λαμπράκη.

Σύνταξη
Δίκη υποκλοπών: «Ο Δημητριάδης γνώριζε τα πάντα για τις παρακολουθήσεις της ΕΥΠ, παιδικοί φίλοι με τον Λαβράνο», κατέθεσε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος
Πολιτική Γραμματεία 12.12.25

Δίκη υποκλοπών: «Ο Δημητριάδης γνώριζε τα πάντα για τις παρακολουθήσεις της ΕΥΠ, παιδικοί φίλοι με τον Λαβράνο», κατέθεσε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος

«Ο Λαβράνος ήξερε πολλά κυβερνητικά στελέχη και κυρίως τον Δημητριάδη», τόνισε ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος, στην κατάθεσή του στη δίκη για τις υποκλοπές. Η επίσκεψη Λαβράνου με ψευδώνυμο στο Ισραήλ πλάι σε υπουργό

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Πηγές ΝΔ: Ο Μανόλη Χνάρης «αδειάζει» το ΠΑΣΟΚ – «Καταρρίφθηκε εκ των έσω το βασικό αφήγημα»
Πολιτική Γραμματεία 12.12.25

Πηγές ΝΔ: Ο Μανόλη Χνάρης «αδειάζει» το ΠΑΣΟΚ – «Καταρρίφθηκε εκ των έσω το βασικό αφήγημα»

Η κατάθεση του Μανόλη Χνάρη αφήνει «έκθετη τη Χαριλάου Τρικούπη» σημειώνουν πηγές της Νέας Δημοκρατίας, λαμβάνοντας υπόψη την κατάθεση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
Συνάντηση Δούκα με την «ελπίδα» της ιταλικής αριστεράς, Σίλβια Σάλις
Πολιτική Γραμματεία 12.12.25

Συνάντηση Δούκα με την «ελπίδα» της ιταλικής αριστεράς, Σίλβια Σάλις

Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και η Δήμαρχος της Γένοβας και πρωτοπόρο στέλεχος της ιταλικής Αριστεράς, Σίλβια Σάλις συναντήθηκαν στις Βρυξέλλες. Τα κοινά προβλήματα σε Ελλάδα και Ιταλία.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Πιερρακάκης – ΠΑΣΟΚ: Άσο ημίχρονο, διπλό τελικό
Πολιτική Γραμματεία 12.12.25

Πιερρακάκης – ΠΑΣΟΚ: Άσο ημίχρονο, διπλό τελικό

Τα συγχαρητήρια του ΠΑΣΟΚ στον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup και η στρατηγική Ανδρουλάκη ενόψει προϋπολογισμού

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Πηγές ΠΑΣΟΚ: Κατέρρευσε η προσπάθεια της ΝΔ να συνδέσει τον Μανόλη Χνάρη με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Εξεταστική 12.12.25

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Κατέρρευσε η προσπάθεια της ΝΔ να συνδέσει τον Μανόλη Χνάρη με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Απόλυτα δικαιωμένο αισθάνεται το ΠΑΣΟΚ μετά την κατάθεση του Μανόλη Χνάρη. «Με τις απαντήσεις του μάρτυρα αποδομήθηκε πλήρως το αφήγημα της ΝΔ, με σαφείς, και τεκμηριωμένες απαντήσεις», σημειώνουν πηγές της Χαριλάου Τρικούπη.

Σύνταξη
«Επικίνδυνη και τρομακτική αποστολή»: Πώς ένας βετεράνος των ΗΠΑ βοήθησε τη Ματσάδο να φύγει από τη Βενεζουέλα
Κόσμος 12.12.25

«Επικίνδυνη και τρομακτική αποστολή»: Πώς ένας βετεράνος των ΗΠΑ βοήθησε τη Ματσάδο να φύγει από τη Βενεζουέλα

O βετεράνος των ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ Μπράιαν Στερν αφηγείται την επικίνδυνη νυχτερινή αποστολή που παρείχε την τέλεια κάλυψη για τη διαφυγή της Μαρία Κόρινα Ματσάδο

Σύνταξη
Μπιανκόν: «Μπροστά μας έχουμε ακόμα δύο τελικούς στο Champions League – Ενωμένος ο Ολυμπιακός»
Ποδόσφαιρο 12.12.25

Μπιανκόν: «Μπροστά μας έχουμε ακόμα δύο τελικούς στο Champions League – Ενωμένος ο Ολυμπιακός»

Ο Ζουλιάν Μπιανκόν μίλησε στο «Qsport» και αναφέρθηκε στα δύο τελευταία παιχνίδια του Ολυμπιακού στο Champions League και εξέφρασε την πίστη του για πρόκριση στα playoffs της διοργάνωσης.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο