Η ρωσική επέλαση στην Ουκρανία συνεχίζεται, με δυνάμεις της Μόσχας να καταλαμβάνουν τον σιδηροδρομικό σταθμό Κουπιάνσκ, στο κεντρικό τμήμα της πόλης, και να προχωρούν προς τις συνοικίες Κιντρασίβκα και Στεπόβα Νοβοσελίβκα.

Μπήκαν, επίσης, στη συνοικία Γιουβιλέινι και μπλόκαραν την κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο Ρ-07 που συνδέει το Κουπιάνσκ με το Χάρκοβο. Επιπλέον, οι ρωσικές δυνάμεις εισχώρησαν στο ανατολικό τμήμα του Σαντριχολόβε. Παράλληλα κατέλαβαν ολόκληρη την περιοχή του Σερεμπριάνσκε, ενώ οι μάχες συνεχίζονται στα δυτικά του περίχωρα – κοντά στο Γιαμπίλ.

Στην κατεύθυνση της Κονστιαντίνιβκα και της Ντρουζκίβκα, οι ρωσικές δυνάμεις προήλασαν κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής νοτιοδυτικά του Ολεξάντρο-Σούλτινε και κινήθηκαν προς την Κατερινίβκα και το Κλεμπάν-Μπικ.

Οι ρωσικές επιθέσεις καταγράφηκαν σε πολλά μέτωπα γύρω από την Κονστιαντίνιβκα: Βορειοανατολικά κοντά στο Τσάσιβ Γιαρ, ανατολικά προς Στουπότσκι και Πρεντέτσινε, νοτιοανατολικά γύρω από Τορέτσκ, Στσερμπινίβκα, Πλεσχίιβκα και Ιβανοπίλια, νοτιοδυτικά προς Στεπάνιβκα.

Αντίστοιχα, νότια και νοτιοδυτικά της Ντρουζκίβκα, οι μάχες επικεντρώνονται στα χωριά Πόπιβ Γιαρ, Ρούσιν Γιαρ, Πολτάβκα, Σοφιίβκα και Βολοντιμίριβκα.

«Στρατηγικός στόχος» της Ρωσίας στην Ουκρανία

Η ανακατάληψη της πόλης Κουπιάνσκ αποτελεί τον κύριο στόχο της Μόσχας στην περιφέρεια του Χάρκοβο, δήλωσε ο εκπρόσωπος της επιχειρησιακής-στρατηγικής διοίκησης «Ντνίπρο», Ολεξέι Μπέλσκι, εν μέσω των προσπαθειών της Ρωσίας να διεισδύσει βαθύτερα στο «βασικό αυτό ουκρανικό οχυρό».

«Ο στρατηγικός στόχος των Ρώσων είναι προς το παρόν να ανακαταλάβουν το Κουπιάνσκ», δήλωσε ο Μπέλσκι, και πρόσθεσε ότι τα ρωσικά στρατεύματα συνεχίζουν να συγκεντρώνονται στα βόρεια περίχωρα της πόλης.

Στις 12 Σεπτεμβρίου, ρωσικά στρατεύματα διείσδυσαν στην πόλη Κουπιάνσκ μέσω ενός αγωγού φυσικού αερίου που βρίσκεται σε ένα κατεχόμενο ουκρανικό χωριό.

Κατάφεραν να φτάσουν στο κοντινό χωριό Ραντκίβκα, στα περίχωρα του Κουπιάνσκ, «χωρίς να υποστούν σημαντικές απώλειες», προτού κινηθούν νότια σε ένα δάσος και διασκορπιστούν στο Κουπιάνσκ.

Στις 13 Σεπτεμβρίου, το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι ουκρανικά στρατεύματα πήραν τον έλεγχο της εξόδου του αγωγού, η οποία δεν οδηγεί απευθείας στο Κουπιάνσκ.

Μεγάλο τμήμα του Κουπιάνσκ έχει μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο και τρεχούμενο νερό

Ο Μπέλσκι δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να διεισδύουν στην πόλη και μέσω ομάδων δολιοφθοράς, μεταμφιεσμένες σε κατοίκους της πόλης, παρά το γεγονός ότι αυτό αποτελεί παραβίαση των νόμων του πολέμου.

«Δυστυχώς, πολλοί ντόπιοι δεν ήθελαν να φύγουν, κάθονται εκεί εν μέσω βομβαρδισμών. Για τους μεταμφιεσμένους κατακτητές που διείσδυσαν πραγματοποιείται μια επιχείρηση αντι-δολιοφθοράς. “Χτενίζουμε” τις περιοχές του Κουπιάνσκ, έχοντας ως βάση μας τα περίχωρα της πόλης, αλλά είναι πολύ δύσκολο να τους εντοπίσουμε», πρόσθεσε ο Μπέλσκι.

Προηγουμένως, οι ουκρανικές δυνάμεις είχαν αποκρούσει πολλαπλές προσπάθειες της Ρωσίας να διεισδύσει στην στρατηγικής σημασίας πόλη, που θεωρείται εφαλτήριο για την πόλη του Χάρκοβο – τόσο από στρατηγικής όσο και από συμβολικής άποψης.

Το Κουπιάνσκ βρίσκεται 104 χιλιόμετρα (65 μίλια) ανατολικά του Χάρκοβο, της πρωτεύουσας της περιοχής. Οι μάχες, τόσο γύρω από την πόλη όσο και εντός της, είναι σφοδρές. Το Κουπιάνσκ καταλήφθηκε στην αρχή της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και απελευθερώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2022.

Η πόλη δέχεται διαρκώς ρωσικές επιθέσεις. Πέρα από το πεζικό της, η Ρωσία χρησιμοποιεί κατευθυνόμενες βόμβες, πυροβολικός, συστήματα πολλαπλών εκτοξευτών πυραύλων και μη επανδρωμένα αεροσκάφη FPV.

Μεγάλο τμήμα του Κουπιάνσκ έχει μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο και τρεχούμενο νερό, αλλά περίπου 1.800 πολίτες εξακολουθούν να ζουν εκεί από τον περασμένο μήνα.