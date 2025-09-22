newspaper
22.09.2025 | 17:22
Φωτιά στην Ασπροπουλιά Καλαμάτας
Ουκρανία: Σφοδρές μάχες στο Κουπιάνσκ – Γιατί είναι στρατηγικής σημασίας για τον Πούτιν
Κόσμος 22 Σεπτεμβρίου 2025 | 18:01

Ουκρανία: Σφοδρές μάχες στο Κουπιάνσκ – Γιατί είναι στρατηγικής σημασίας για τον Πούτιν

Η ανακατάληψη του «βασικού αυτού ουκρανικού οχυρού» αποτελεί κύριο στόχο της Μόσχα στην περιφέρεια του Χάρκοβο - Νέα προώθηση του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΕπιμέλειαΠαναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η ρωσική επέλαση στην Ουκρανία συνεχίζεται, με δυνάμεις της Μόσχας να καταλαμβάνουν τον σιδηροδρομικό σταθμό Κουπιάνσκ, στο κεντρικό τμήμα της πόλης, και να προχωρούν προς τις συνοικίες Κιντρασίβκα και Στεπόβα Νοβοσελίβκα.

Μπήκαν, επίσης, στη συνοικία Γιουβιλέινι και μπλόκαραν την κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο Ρ-07 που συνδέει το Κουπιάνσκ με το Χάρκοβο. Επιπλέον, οι ρωσικές δυνάμεις εισχώρησαν στο ανατολικό τμήμα του Σαντριχολόβε. Παράλληλα κατέλαβαν ολόκληρη την περιοχή του Σερεμπριάνσκε, ενώ οι μάχες συνεχίζονται στα δυτικά του περίχωρα – κοντά στο Γιαμπίλ.

Στην κατεύθυνση της Κονστιαντίνιβκα και της Ντρουζκίβκα, οι ρωσικές δυνάμεις προήλασαν κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής νοτιοδυτικά του Ολεξάντρο-Σούλτινε και κινήθηκαν προς την Κατερινίβκα και το Κλεμπάν-Μπικ.

Οι ρωσικές επιθέσεις καταγράφηκαν σε πολλά μέτωπα γύρω από την Κονστιαντίνιβκα: Βορειοανατολικά κοντά στο Τσάσιβ Γιαρ, ανατολικά προς Στουπότσκι και Πρεντέτσινε, νοτιοανατολικά γύρω από Τορέτσκ, Στσερμπινίβκα, Πλεσχίιβκα και Ιβανοπίλια, νοτιοδυτικά προς Στεπάνιβκα.

Αντίστοιχα, νότια και νοτιοδυτικά της Ντρουζκίβκα, οι μάχες επικεντρώνονται στα χωριά Πόπιβ Γιαρ, Ρούσιν Γιαρ, Πολτάβκα, Σοφιίβκα και Βολοντιμίριβκα.

«Στρατηγικός στόχος» της Ρωσίας στην Ουκρανία

Η ανακατάληψη της πόλης Κουπιάνσκ αποτελεί τον κύριο στόχο της Μόσχας στην περιφέρεια του Χάρκοβο, δήλωσε ο εκπρόσωπος της επιχειρησιακής-στρατηγικής διοίκησης «Ντνίπρο», Ολεξέι Μπέλσκι, εν μέσω των προσπαθειών της Ρωσίας να διεισδύσει βαθύτερα στο «βασικό αυτό ουκρανικό οχυρό».

«Ο στρατηγικός στόχος των Ρώσων είναι προς το παρόν να ανακαταλάβουν το Κουπιάνσκ», δήλωσε ο Μπέλσκι, και πρόσθεσε ότι τα ρωσικά στρατεύματα συνεχίζουν να συγκεντρώνονται στα βόρεια περίχωρα της πόλης.

Στις 12 Σεπτεμβρίου, ρωσικά στρατεύματα διείσδυσαν στην πόλη Κουπιάνσκ μέσω ενός αγωγού φυσικού αερίου που βρίσκεται σε ένα κατεχόμενο ουκρανικό χωριό.

Κατάφεραν να φτάσουν στο κοντινό χωριό Ραντκίβκα, στα περίχωρα του Κουπιάνσκ, «χωρίς να υποστούν σημαντικές απώλειες», προτού κινηθούν νότια σε ένα δάσος και διασκορπιστούν στο Κουπιάνσκ.

Στις 13 Σεπτεμβρίου, το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι ουκρανικά στρατεύματα πήραν τον έλεγχο της εξόδου του αγωγού, η οποία δεν οδηγεί απευθείας στο Κουπιάνσκ.

Μεγάλο τμήμα του Κουπιάνσκ έχει μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο και τρεχούμενο νερό

Ο Μπέλσκι δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να διεισδύουν στην πόλη και μέσω ομάδων δολιοφθοράς, μεταμφιεσμένες σε κατοίκους της πόλης, παρά το γεγονός ότι αυτό αποτελεί παραβίαση των νόμων του πολέμου.

«Δυστυχώς, πολλοί ντόπιοι δεν ήθελαν να φύγουν, κάθονται εκεί εν μέσω βομβαρδισμών. Για τους μεταμφιεσμένους κατακτητές που διείσδυσαν πραγματοποιείται μια επιχείρηση αντι-δολιοφθοράς. “Χτενίζουμε” τις περιοχές του Κουπιάνσκ, έχοντας ως βάση μας τα περίχωρα της πόλης, αλλά είναι πολύ δύσκολο να τους εντοπίσουμε», πρόσθεσε ο Μπέλσκι.

Προηγουμένως, οι ουκρανικές δυνάμεις είχαν αποκρούσει πολλαπλές προσπάθειες της Ρωσίας να διεισδύσει στην στρατηγικής σημασίας πόλη, που θεωρείται εφαλτήριο για την πόλη του Χάρκοβο – τόσο από στρατηγικής όσο και από συμβολικής άποψης.

Το Κουπιάνσκ βρίσκεται 104 χιλιόμετρα (65 μίλια) ανατολικά του Χάρκοβο, της πρωτεύουσας της περιοχής. Οι μάχες, τόσο γύρω από την πόλη όσο και εντός της, είναι σφοδρές. Το Κουπιάνσκ καταλήφθηκε στην αρχή της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και απελευθερώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2022.

Η πόλη δέχεται διαρκώς ρωσικές επιθέσεις. Πέρα από το πεζικό της, η Ρωσία χρησιμοποιεί κατευθυνόμενες βόμβες, πυροβολικός, συστήματα πολλαπλών εκτοξευτών πυραύλων και μη επανδρωμένα αεροσκάφη FPV.

Μεγάλο τμήμα του Κουπιάνσκ έχει μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο και τρεχούμενο νερό, αλλά περίπου 1.800 πολίτες εξακολουθούν να ζουν εκεί από τον περασμένο μήνα.

Vita.gr
Κυβερνοεπίθεση ransomware στα αεροδρόμια: Οι Βρυξέλλες ζητούν να εφαρμοστεί η οδηγία κυβερνοασφάλειας
Υβριδική επίθεση 22.09.25

Κυβερνοεπίθεση ransomware στα αεροδρόμια: Οι Βρυξέλλες ζητούν να εφαρμοστεί η οδηγία κυβερνοασφάλειας

Για υβριδική επίθεση μιλάει η Κομισιόν. Τα προβλήματα από την κυβερνοεπίθεση παραμένουν σε ορισμένα αεροδρόμια. Επιβεβαιώθηκε ότι οι χάκερ έπληξαν το σύστημα check-in ζητώντας λύτρα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΗΠΑ: Το μυστήριο των διδύμων αντρών που παρέλυσε τη Δικαιοσύνη – Πώς ένας βιασμός λύθηκε μετά από 38 χρόνια
Νέα εγκληματολογία 22.09.25

Το μυστήριο των διδύμων αντρών που παρέλυσε τη Δικαιοσύνη - Πώς ένας βιασμός λύθηκε μετά από 38 χρόνια

Μια υπόθεση βιασμού στις ΗΠΑ που έμεινε ανεξιχνίαστη για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες βρήκε τελικά τη λύση της χάρη σε μια πρωτοποριακή τεχνική DNA

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Νότια Καρολίνα: 35χρονος κρατούσε κλειδωμένους 4 «ευάλωτους ενήλικες» και ζούσε με τα χρήματά τους
Δέκα χρόνια 22.09.25

Σοκ με 35χρονο που κρατούσε 4 «ευάλωτους ενήλικες» κλειδωμένους στο υπόγειό του και ζούσε με τα χρήματά τους

Ο 35χρονος κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε τα χρήματα των θυμάτων του για δικό του όφελος, ενώ τους κρατούσε αιχμάλωτους στο υπόγειο του σπιτιού του για 10 ολόκληρα χρόνια

Σύνταξη
Η Συρία, η Κύπρος και το «Μεγάλο Ισραήλ»: Είναι η Τουρκία ο επόμενος ισραηλινός στόχος στη Μέση Ανατολή;
Περιφερειακή κυριαρχία 22.09.25

Η Συρία, η Κύπρος και το «Μεγάλο Ισραήλ»: Είναι η Τουρκία ο επόμενος ισραηλινός στόχος στη Μέση Ανατολή;

Η Τουρκία και το Ισραήλ βρίσκονται σε μια περίοδο αυξανόμενης καχυποψίας και στρατηγικής αντιπαράθεσης, με τη Συρία και την Ανατολική Μεσόγειο στο επίκεντρο των εντάσεων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τουσκ: «Η Πολωνία δεν θα διστάσει να καταρρίψει αντικείμενα που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της»
Κόσμος 22.09.25

Προειδοποίηση Τουσκ: Δεν θα διστάσουμε να καταρρίψουμε αντικείμενα που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο μας

«Θα λάβουμε την απόφαση να καταρρίψουμε ιπτάμενα αντικείμενα που παραβιάζουν το έδαφός μας και πετούν επάνω από την Πολωνία - επ' αυτού δεν υπάρχει συζήτηση», προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τουσκ.

Σύνταξη
Ιταλία: Απεργιακός ξεσηκωμός ενάντια στη σφαγή στη Γάζα – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
«Stop στη γενοκτονία» 22.09.25

Απεργιακός ξεσηκωμός στην Ιταλία ενάντια στη σφαγή στη Γάζα - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

«Blocchiamo tutto», δηλαδή «Σταματάμε τα πάντα» φώναξαν οι εργαζόμενοι που συμμετείχαν στην απεργία στην Ιταλία ενάντια στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα - Μαζικές και δυναμικές διαδηλώσεις

Σύνταξη
Παλαιστίνη: Η αναγνώρισή της από μια σειρά χωρών βαθαίνει τα παγκόσμια διπλωματικά ρήγματα – Η στάση των ΗΠΑ
Πιεσμένος ο Νετανιάχου 22.09.25

Βαθαίνει τα παγκόσμια διπλωματικά ρήγματα η αναγνώριση της Παλαιστίνης από μια σειρά χωρών - Η στάση των ΗΠΑ

Το Ισραήλ απειλεί να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη ως αντίποινα στην αναγνώριση της Παλαιστίνης - Το Ηνωμένο Βασίλειο ζητά από το Τελ Αβίβ να μην προχωρήσει σε μια τέτοια ενέργεια

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Παλαιστίνη: Η Γερμανία «μάλλον» δεν θα την αναγνωρίσει – Ποιες άλλες χώρες θα το κάνουν
Διπλωματικός πυρετός 22.09.25

Η Γερμανία «μάλλον» δεν θα αναγνωρίσει την Παλαιστίνη - Ποιες άλλες χώρες θα το κάνουν

Τι δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας - Σήμερα η σύνοδος για τη λύση των δύο κρατών, μεγαλώνει ο κατάλογος από τις χώρες που θα αναγνωρίσουν την Παλαιστίνη

Σύνταξη
Τσάρλι Κερκ: Αναγορεύτηκε σε μάρτυρα της συντηρητικής Αμερικής – «Ένας στρατός ξύπνησε»
Αντί στεφάνων... 22.09.25

Τσάρλι Κερκ: Αναγορεύτηκε σε μάρτυρα της συντηρητικής Αμερικής - «Ένας στρατός ξύπνησε»

Χιλιάδες Αμερικανοί μετέτρεψαν ένα στάδιο ποδοσφαίρου σε εκκλησία στη μνήμη του Τσάρλι Κερκ, ενώ η πολιτική αφρόκρεμα υιοθετούσε σκληρή ρητορική, στέλνοντας θρησκευτικά και πολιτικά μηνύματα στους αντιπάλους.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τέσσερις Δυτικές χώρες αναγνώρισαν την Παλαιστίνη, ετοιμάζεται η Γαλλία – Οργή στο Ισραήλ, τι ζητά η Χαμάς
Διπλωματική απομόνωση 22.09.25

Τέσσερις Δυτικές χώρες αναγνώρισαν την Παλαιστίνη, ετοιμάζεται η Γαλλία - Οργή στο Ισραήλ, τι ζητά η Χαμάς

Αναλυτές τονίζουν ότι οι αποφάσεις αναγνώρισης ήρθαν κάτω από την πίεση της κοινής γνώμης των χωρών της Δύσης - Απαιτούνται «συγκεκριμένες ενέργειες» για τον τερματισμό του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Θεσσαλονίκη: Η εμμονή της αδερφής του με την καθαριότητα και το τηλεφώνημα της συζύγου του – «Θόλωσα» λέει ο 50χρονος
Ελλάδα 22.09.25

Θεσσαλονίκη: Η εμμονή της αδερφής του με την καθαριότητα και το τηλεφώνημα της συζύγου του – «Θόλωσα» λέει ο 50χρονος

Στους διαδοχικούς καυγάδες που τον εξόργισαν αποδίδει την αποτρόπαια πράξη του ο 50χρονος που έπνιξε την 59χρονηξ αδερφή του στη Θεσσαλονίκη - «Τώρα αρχίζω να συνειδητοποιώ τι έχω κάνει» είπε στους αστυνομικούς

Σύνταξη
Τέμπη: 80 συγγενείς θυμάτων ζητούν να διαταχθεί συμπληρωματική ανάκριση – Υπόμνημα στον Άρειο Πάγο
Οι παραλείψεις 22.09.25

Τέμπη: 80 συγγενείς θυμάτων ζητούν να διαταχθεί συμπληρωματική ανάκριση – Υπόμνημα στον Άρειο Πάγο

Τονίζουν ότι δεν εξετάστηκαν κρίσιμα έγγραφα, όπως αυτό του Γενικού Χημείου του Κράτους για την ύπαρξη εύφλεκτων υλικών στην μοιραία αμαξοστοιχία

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Black Rabbit – Η νέα σειρά του Netflix που οι κριτικοί «εκμηδένισαν» και οι θεατές αποθέωσαν
Αντιφατικά συναισθήματα 22.09.25

Black Rabbit – Η νέα σειρά του Netflix που οι κριτικοί «εκμηδένισαν» και οι θεατές αποθέωσαν

«Είναι σχεδόν αδύνατο να ενδιαφερθείς για τον Τζουντ Λο και τον Τζέισον Μπέιτμαν σε αυτή την τηλεοπτική μιζέρια του Black Rabbit» γράφει η Lucy Mangan στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Δημογραφικό: Όταν «τα χρήματα δεν μπορούν να αγοράσουν περισσότερα παιδιά»
Απαιτούνται λύσεις 22.09.25

Ο «πόλεμος» της δημογραφικής συρρίκνωσης ή αλλιώς: Όταν «τα χρήματα δεν μπορούν να αγοράσουν περισσότερα παιδιά»

Το «πακέτο Μητσοτάκη» που ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ προσπαθεί να «κοιτάξει στα μάτια» το δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα. Είναι όμως αρκετό; Μπορεί να ανατρέψει τους αρνητικούς δείκτες; Η απάντηση είναι ξεκάθαρη.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Γεννημένος για μεγάλες «μάχες» ο Σιπιόνι
On Field 22.09.25

Γεννημένος για μεγάλες «μάχες» ο Σιπιόνι

Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να σταθούμε στην εμφάνιση του Αργεντίνου μεσοαμυντικού στην Λεωφόρο και στην υποψηφιότητα που έβαλε για βασική εντεκάδα στο Λονδίνο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Grand Theft Auto: Μάθημα αμερικανικής ιστορίας από το πανεπιστήμιο του Τενεσί με τη δύναμη του gaming
Game on 22.09.25

Grand Theft Auto: Μάθημα αμερικανικής ιστορίας από το πανεπιστήμιο του Τενεσί με τη δύναμη του gaming

Πανεπιστήμιο στις ΗΠΑ κάνει τολμηρό βήμα για να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στην παραδοσιακή ακαδημαϊκή γνώση και τη σύγχρονη ψηφιακή ψυχαγωγία χρησιμοποιώντας το Grand Theft Auto

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αντώνης Ρέμος για Μαρινέλλα: «Ευελπιστούμε κάθε μέρα ότι μπορεί να γίνει ένα θαύμα, έστω να ανοίξει τα μάτια της»
«Εγώ και Εσύ» 22.09.25

Αντώνης Ρέμος για Μαρινέλλα: «Ευελπιστούμε κάθε μέρα ότι μπορεί να γίνει ένα θαύμα, έστω να ανοίξει τα μάτια της»

Ο Αντώνης Ρέμος εμφανώς συγκινημένος, αποκάλυψε ότι θεωρεί ότι «αν η Μαρινέλλα έπρεπε να φύγει, θα έπρεπε να είχε φύγει εκείνο το βράδυ», λόγω της μεγαλειώδους στιγμής της στο Ηρώδειο.

Σύνταξη
«Ντρεπόμουν» – Η Πρισίλα Πρέσλεϊ κατακρίνει τον γάμο της Λίζα Μαρί με τον «χειριστικό» Μάικλ Τζάκσον
Πεθερά 22.09.25

«Ντρεπόμουν» - Η Πρισίλα Πρέσλεϊ κατακρίνει τον γάμο της Λίζα Μαρί με τον «χειριστικό» Μάικλ Τζάκσον

Η Πρισίλα Πρέσλεϊ δεν ενέκρινε τη σχέση της κόρης της Λίζα Μαρί Πρέσλεϊ με τον Μάικλ Τζάκσον. Και στα νέα της απομνημονεύματα φροντίζει να τονίσει τη δυσαρέσκειά της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Δημοσκοπήσεις: Κόκκινες κάρτες στην κυβέρνηση για ακρίβεια και διαφθορά – Χαμηλός βαθμός στις εξαγγελίες Μητσοτάκη
Ρευστό σκηνικό 22.09.25

Δημοσκοπήσεις: Κόκκινες κάρτες στην κυβέρνηση για ακρίβεια και διαφθορά – Χαμηλός βαθμός στις εξαγγελίες Μητσοτάκη

Οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν επίσης τη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό και την αλλαγή ισορροπίας αν έφτιαχναν κόμματα οι Τσίπρας και Σαμαράς

Σύνταξη
«Μου λείπει η επαφή μαζί του», λέει η αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη – Όσα δήλωσε για την υπόθεση
«Δεν είμαστε καλά» 22.09.25

«Μου λείπει η επαφή μαζί του», λέει η αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη – Όσα δήλωσε για την υπόθεση

Η αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη, Μαρία, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για την δημοσιότητα που έχει πάρει η συνεχιζόμενη δικαστική διαμάχη με τον τραγουδιστή.

Σύνταξη
Άρειος Πάγος: Δηλώνει αναρμόδιος για την εκταφή των νεκρών μετά το αίτημα Ρούτσι – Καρυστιανού
Η ανακοίνωση 22.09.25 Upd: 16:29

Αναρμόδιος δηλώνει ο Άρειος Πάγος για την εκταφή των νεκρών μετά το αίτημα Ρούτσι - Καρυστιανού

«Ο Πρόεδρος Εφετών είναι ο μόνος αρμόδιος» αναφέρεται στην ανακοίνωση του Αρείου Πάγου - «Είναι νομικώς και ουσιαστικώς δεδομένο ότι κανένα δικαίωμα οποιουδήποτε διαδίκου δεν χάνεται», προστίθεται

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Η επίσκεψη του Νόβακ Τζόκοβιτς στο Παναθηναϊκό Στάδιο (pic)
Άλλα Αθλήματα 22.09.25

Η επίσκεψη του Νόβακ Τζόκοβιτς στο Παναθηναϊκό Στάδιο (pic)

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς μοιράστηκε στον λογαριασμό του στο Instagram φωτογραφίες από την επίσκεψή του στο Παναθηναϊκό Στάδιο, το οποίο χαρακτήρισε ως «το πιο ιστορικό αθλητικό κέντρο στον κόσμο».

Σύνταξη
