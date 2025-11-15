newspaper
15.11.2025 | 17:38
Μαγνησία: Ανατροπή λεωφορείου με 40 επιβάτες στην παλιά Εθνική Οδό
15.11.2025 | 17:18
Ψυχρή εισβολή εν όψει - Πότε αναμένεται
ΗΠΑ: Μειώσεις δασμών σε βασικά αγαθά – Η κυβέρνηση Τραμπ υπό πίεση από το πολιτικό κόστος της ακρίβειας
Κόσμος 15 Νοεμβρίου 2025 | 17:02

ΗΠΑ: Μειώσεις δασμών σε βασικά αγαθά – Η κυβέρνηση Τραμπ υπό πίεση από το πολιτικό κόστος της ακρίβειας

Φοβούμενος τις συνέπειες από τη δασμολογική πολιτική εν όψει ενδιάμεσων εκλογών, ο Τραμπ ανακοίνωσε μείωση δασμών σε βασικά αγαθά. Εξακολουθεί να ισχυρίζεται ότι για την ακρίβεια φταίει ο... Μπάιντεν

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
Απότομη στροφή στη δασμολογική πολιτική από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ευρισκόμενος υπό πίεση λόγω του πληθωρισμού, ανακοίνωσε τη μείωση των δασμών σε μια σειρά από βασικά προϊόντα.

Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ αναμένεται να δείξουν αύξηση των τιμών και παράλληλα η ακρίβεια έχει πολιτικές επιπτώσεις για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Στη Νέα Υόρκη, ο Δημοκρατικός Ζόχραν Μαμντάνι εξελέγη δήμαρχος κάνοντας εκστρατεία μιλώντας μεταξύ άλλων και γι’ αυτό. Επίσης, οι Δημοκρατικοί κέρδισαν τις εκλογές στη Βιρτζίνια και το Νιου Τζέρσεϊ, όπου το πρόβλημα της ακρίβειας είναι σημαντικό. Και η δημοτικότητα του προέδρου Τραμπ εν όψει ενδιάμεσων εκλογών πέφτει…

«Οι τιμές του καφέ ήταν λίγο υψηλές, τώρα θα είναι χαμηλές σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα»

Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό έχουν καθυστερήσει λόγω του shutdown της κυβέρνησης, αλλά η τελευταία έκθεση, από τον Σεπτέμβριο, δείχνει ότι ο δείκτη για το κόστος των ειδών παντοπωλείου (κυρίως τρόφιμα) αυξάνεται με τον ταχύτερο ετήσιο ρυθμό από το 2023.

Οι τιμές έχουν αυξηθεί για τα είδη που εισάγουν οι ΗΠΑ από ξένες χώρες, συμπεριλαμβανομένου του καφέ. Και το ενδιαφέρον είναι ότι η ανακοίνωση ήρθε λίγες ώρες αφότου ο Τραμπ έγραψε στο Truth Social: «[Το] κόστος υπό τη ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΡΑΜΠ μειώνεται, με τη βοήθεια σε μεγάλο βαθμό της βενζίνης και της ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Είμαστε το Κόμμα της Προσιτής Τιμής!»

REUTERS/Mark Makela

Ποια προϊόντα

Στη λίστα στην οποία ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι μειώνονται οι δασμοί περιλαμβάνονται προϊόντα ο καφές, το βοδινό κρέας, οι μπανάνες και ο χυμός πορτοκαλιού. Παρ’ όλα αυτά ο Αμερικανός πρόεδρος δεν παραδέχεται ότι για την ακρίβεια ευθύνεται η δασμολογική πολιτική του.

«Σε ορισμένες περιπτώσεις (οι δασμοί) μπορεί» να αυξήσουν τις τιμές, δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους, αλλά επέμεινε ότι συνολικά, οι ΗΠΑ «ουσιαστικά δεν έχουν πληθωρισμό». Μέσα από το αεροσκάφος Air Force One επανέλαβε επίσης ότι χάρη στους δασμούς θα δοθεί εφάπαξ επίδομα 2.000 δολαρίων σε Αμερικανούς με χαμηλότερο και μεσαίο εισόδημα μέσα στο 2026. «Οι δασμοί μάς επιτρέπουν να δώσουμε μέρισμα, αν θέλουμε να το κάνουμε αυτό. Τώρα θα δώσουμε και μέρισμα και θα μειώσουμε το χρέος», είπε.

Ερωτηθείς εάν σχεδιάζονται περαιτέρω αλλαγές, ο Τραμπ είπε: «Δεν νομίζω ότι θα είναι απαραίτητο. Απλώς κάναμε μια μικρή μείωση. Οι τιμές του καφέ ήταν λίγο υψηλές, τώρα θα είναι χαμηλές σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα».

Οπισθοχώρηση…

Ανεξάρτητα από το τι λένε ο Ντόναλντ Τραμπ και τα μέλη της κυβέρνησή τους, η εντολή σηματοδοτεί την πιο σημαντική οπισθοδρόμηση της εμπορικής πολιτικής της κυβέρνησης μέχρι σήμερα.

REUTERS/Ann Wang

Υποδηλώνει ότι οι ανησυχούν για τις επιπτώσεις που σχετίζονται με το κόστος από τους δασμούς, παρόλο που όλη η εμπορική πολιτική της κυβέρνησης στηρίχθηκε στο επιχείρημα ότι οι δασμοί δεν θα επηρεάσουν το κόστος.

Ο Λευκός Οίκος, σε ένα ενημερωτικό δελτίο σχετικά με το διάταγμα, απέδωσε τη μείωση των δασμών στη «σημαντική πρόοδο που έχει σημειώσει ο Πρόεδρος στην εξασφάλιση πιο αμοιβαίων όρων για τις διμερείς εμπορικές μας σχέσεις». Και πρόσθεσε ότι ορισμένα τρόφιμα θα μπορούσαν να εξαιρεθούν, δεδομένου ότι δεν καλλιεργούνταν ή δεν μεταποιούνταν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης, ότι οι δασμοί μειώθηκαν λόγω της σύναψης εννέα συμφωνιών-πλαισίου, δύο τελικών συμφωνιών για αμοιβαίο εμπόριο και δύο επενδυτικών συμφωνιών.

Οι αριθμοί όμως δείχνουν άλλα. Ο μοσχαρίσιος κιμάς βοδινού, σύμφωνα με τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου, ήταν σχεδόν 13% ακριβότερος. Οι μπριζόλες κόστιζαν σχεδόν 17% περισσότερο από ό,τι πριν από ένα χρόνο. Πρόκειται για τις μεγαλύτερες αυξήσεις εδώ και περισσότερο από τρία χρόνια. Τότε που ο πληθωρισμός έφτανε στο αποκορύφωμα επί διακυβέρνησης Μπάιντεν.

Παρόλο που οι ΗΠΑ είναι σημαντικός παραγωγός βοδινού κρέατος, η έλλειψη βοοειδών τα τελευταία χρόνια έχει διατηρήσει τις τιμές του κρέατος υψηλές.

Οι τιμές της μπανάνας ήταν περίπου 7% υψηλότερες, ενώ οι ντομάτες ήταν 1% ακριβότερες. Το συνολικό κόστος για τα τρόφιμα που καταναλώνονται στο εσωτερικό αυξήθηκε κατά 2,7% τον Σεπτέμβριο.

Θετικές αντιδράσεις

Οι περισσότερες εμπορικές ομάδες έσπευσαν να επαινέσουν την απόφαση.

«Οι κατασκευαστές των αγαπημένων εμπορικών σημάτων της Αμερικής αποτελούν τον μεγαλύτερο μεταποιητικό τομέα των ΗΠΑ βάσει απασχόλησης και προμηθεύονται το 90% των συστατικών και των εισροών από αμερικανικά αγροκτήματα και προμηθευτές. Αλλά ορισμένα προϊόντα – όπως ο καφές, το κακάο, τα μπαχαρικά, τα τροπικά φρούτα και άλλα – απλώς δεν είναι διαθέσιμα στις ΗΠΑ», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Καταναλωτικών Μάρκων.

«Πολλοί παράγοντες επηρεάζουν την τιμή των τροφίμων στα ράφια των παντοπωλείων. Συμπεριλαμβανομένου του καιρού και των αποδόσεων των καλλιεργειών, του κόστους ενέργειας και μεταφοράς, της συσκευασίας και της εργασίας, μεταξύ πολλών άλλων. Οι δασμοί είναι ένας σημαντικός παράγοντας σε αυτό το πολύπλοκο μείγμα επιπτώσεων της αλυσίδας εφοδιασμού», δήλωσε ο σύνδεσμος της βιομηχανίας τροφίμων FMI.

Αυτοί που δεν «χάρηκαν» ήταν οι εμπορικές ομάδες που δεν συμπεριλήφθηκαν στις εξαιρέσεις.

«Η μη συμπερίληψη των οινοπνευματωδών ποτών της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου στον κατάλογο των τροποποιήσεων των δασμών αποτελεί ένα ακόμη πλήγμα για τον κλάδο της φιλοξενίας των ΗΠΑ. Ακριβώς τη στιγμή που η κρίσιμη εορταστική περίοδος είναι σε πλήρη εξέλιξη», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ένωσης Αλκοολούχων Ποτών (DSC), Κρις Σουόνγκερ.

«Το σκωτσέζικο ουίσκι, το κονιάκ και το ιρλανδικό ουίσκι είναι γεωργικά προϊόντα προστιθέμενης αξίας που δεν μπορούν να παραχθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες», πρόσθεσε.

«Σβήνοντας τη φωτιά που άναψε»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, με την εκλογική πίεση να αυξάνεται, έχει επικεντρωθεί αποκλειστικά στο ζήτημα της ακρίβειας τις τελευταίες εβδομάδες. Επιμένει ότι το όποιο τυχόν υψηλότερο κόστος οφείλεται σε πολιτικές που θέσπισε ο Τζο Μπάιντεν. Αρνείται ότι ευθύνονται οι δασμοί.

Ωστόσο οι καταναλωτές παραμένουν απογοητευμένοι από τις υψηλές τιμές των τροφίμων. Οι οικονομολόγοι εξηγούν ότι αυτές αυξήθηκαν εν μέρει από τους δασμούς στις εισαγωγές. Και επισημαίνουν ότι θα μπορούσαν να αυξηθούν περαιτέρω τον επόμενο χρόνο, καθώς οι εταιρείες αρχίζουν να μετακυλίουν το βάρος των δασμών στους καταναλωτές.

Σχολιάζοντας τις αποφάσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων, Ρίτσαρντ Νιλ, ήταν μάλλον καυστικός. Δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ «σβήνει μια φωτιά που άναψε η ίδια. Και ισχυρίζεται ότι αυτό είναι πρόοδος».

Σύμφωνα με τον Ρίτσαρντ Νιλ, «η κυβέρνηση Τραμπ παραδέχεται επιτέλους δημόσια αυτό που όλοι γνωρίζουμε από την αρχή: ο εμπορικός πόλεμος του Τραμπ αυξάνει το κόστος για τους ανθρώπους. Εξαιτίας των δασμών, ο πληθωρισμός αυξάνεται και η παραγωγή συρρικνώνεται μήνα με τον μήνα».

Macro
Ελληνική οικονομία: Μπορεί να μάθει… ισπανικά;

Ελληνική οικονομία: Μπορεί να μάθει… ισπανικά;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Τράπεζες
Τράπεζες: Ανεβαίνουν τα έξοδα – Προς νέες κινήσεις εξοικονόμησης

Τράπεζες: Ανεβαίνουν τα έξοδα – Προς νέες κινήσεις εξοικονόμησης

inWellness
inTown
Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι
inTickets 14.11.25

Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι

Το έργο - μονόλογος Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω σε κείμενο Μαρίας Λούκα, σκηνοθεσία Παυλίνας Μάρβιν και τον Ιώκο Ιωάννη Κοτίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έρχεται από τις 24 Νοεμβρίου στο Κέντρο ελέγχου τηλεοράσεων.

Σύνταξη
Τραμπ: Κατήργησε τους δασμούς σε δεκάδες είδη τροφίμων που οι Αμερικανοί δυσκολευόταν να αγοράσουν
Αύξηση τιμών 15.11.25

Πίσω ολοταχώς από Τραμπ: Κατήργησε τους δασμούς σε δεκάδες είδη τροφίμων που οι Αμερικανοί δυσκολεύονται να τα αγοράσουν

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η κατάργηση των δασμών σε μια σειρά είδη πρώτης ανάγκης είναι η μεγαλύτερη υποχώρηση στην εμπορική πολιτική του Τραμπ

Σύνταξη
Η οικονομική ανισότητα είναι «μια πολιτική επιλογή» – Κορυφαίοι οικονομολόγοι αναλαμβάνουν πρωτοβουλία
Διεθνής Οικονομία 14.11.25

Η οικονομική ανισότητα είναι «μια πολιτική επιλογή» – Κορυφαίοι οικονομολόγοι αναλαμβάνουν πρωτοβουλία

Διεθνή οργανισμό για την οικονομική ανισότητα στα πρότυπα της διακυβερνητικής επιτροπής για την κλιματική αλλαγή ζητούν 500 οικονομολόγοι.

Σύνταξη
H oικονομία της αγοράς ή η οικονομία της παραγωγής; Ποιος θα είναι ο νικητής της νέας παγκόσμιας σύγκρουσης
Διεθνής Οικονομία 14.11.25

H oικονομία της αγοράς ή η οικονομία της παραγωγής; Ποιος θα είναι ο νικητής της νέας παγκόσμιας σύγκρουσης

Η οικονομία της παραγωγής, που δίνει έμφαση στην κρατικά υποστηριζόμενη βιομηχανική πολιτική και την επένδυση σε υποδομές, αναδεικνύεται ως το πιο ανθεκτικό και βιώσιμο μοντέλο για τον 21ο αιώνα.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Κυρώσεις, μειωμένα έσοδα, φόβοι ύφεσης – Για τη Ρωσία, το κόστος του πολέμου γίνεται όλο και πιο δυσβάσταχτο
Πληγωμένη «αρκούδα» 14.11.25

Κυρώσεις, μειωμένα έσοδα, φόβοι ύφεσης – Για τη Ρωσία, το κόστος του πολέμου γίνεται όλο και πιο δυσβάσταχτο

Με τον πόλεμο στην Ουκρανία να οδεύει στον τέταρτο χειμώνα, στη Ρωσία ηχούν «καμπανάκια» για ύφεση, ενώ τα πετρελαϊκά έσοδα λιγοστεύουν στο πολεμικό σεντούκι του Κρεμλίνου

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Το ΔΝΤ στέλνει αποστολή στην Ουκρανία – Τι μεταρρυθμίσεις ζητά
Διεθνής Οικονομία 13.11.25

Το ΔΝΤ στέλνει αποστολή στην Ουκρανία – Τι μεταρρυθμίσεις ζητά

Το ΔΝΤ ετοιμάζεται να αποστείλει σύντομα αποστολή στην Ουκρανία για διαπραγματεύσεις, θέτοντας μια σειρά από όρους και από μεταρρυθμίσεις για ζητήματα που φοβίζουν τους εταίρους του Κιέβου

Σύνταξη
Χωρίς νικητές το τέλος του ιστορικού shutdown των 43 ημερών στις ΗΠΑ – Ο Τραμπ υπέγραψε τo συμβιβαστικό νομοσχέδιο
Διεθνής Οικονομία 13.11.25

Χωρίς νικητές το τέλος του ιστορικού shutdown των 43 ημερών στις ΗΠΑ – Ο Τραμπ υπέγραψε τo συμβιβαστικό νομοσχέδιο

Ο οικονομικός αντίκτυπος της διακοπής λειτουργίας (shutdown) της κυβέρνησης στις ΗΠΑ υπολογίζεται ως ιδιαίτερα σημαντικός σημαντικός - Η υπογραφή της προσωρινής συμφωνίας, δεν έχει νικητές αλλά απογοήτευση και εκρεμμότητες

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Για να επιβιώσουν στην σημερινή οικονομία, οι φοιτητές χρησιμοποιούν τακτικές που θυμίζουν τσίρκο
«Το μεγάλο μας τσίρκο» 12.11.25

Ζογκλερικά, ακροβατικά και κατάποση σπαθιών: Όχι δεν μιλάμε για το τσίρκο, μιλάμε για τις προκλήσεις των φοιτητών

Στην σημερινή οικονομία της αριστείας, της ακρίβειας και της ανασφάλειας, το να είναι κανείς φοιτητής έχει αρχίσει να μοιάζει σαν να είναι ακροβάτης στο τσίρκο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ελλάδα U19 – Λιχτενστάιν U19 8-0: Εμφατική νίκη και 2Χ2 στα προκριματικά του Euro
Ποδόσφαιρο 15.11.25

Ελλάδα U19 – Λιχτενστάιν U19 8-0: Εμφατική νίκη και 2Χ2 στα προκριματικά του Euro

Δεύτερη διαδοχική νίκη για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα που εξασφάλισε μια εκ των δύο πρώτων θέσεων που οδηγεί στο Elite Round, το οποίο θα διεξαχθεί το 2026. Χατ-τρικ από τον Ανέστη Μύθου.

Σύνταξη
Η Ρούμπι Ρόουζ ρίχνει ευθείες βολές προς την Σίντνεϊ Σουίνι – «Είσαι ηλίθια, κατέστρεψες την ταινία Christy»
Για τον λαό; 15.11.25

Η Ρούμπι Ρόουζ ρίχνει ευθείες βολές προς την Σίντνεϊ Σουίνι – «Είσαι ηλίθια, κατέστρεψες την ταινία Christy»

Η ηθοποιός Ρούμπι Ρόουζ άφησε αιχμές για την συμμετοχή της Σίντνεϊ Σουίνι στην ταινία «Christy», δεδομένου ότι η ηθοποιός φέρεται να έχει πολιτικές σχέσεις με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πάπας Λέων: Συναντήθηκε με ηθοποιούς και σκηνοθέτες – «Ο κινηματογράφος κινδυνεύει, πρέπει να προστατευθεί»
Στο Βατικανό 15.11.25

«Ο κινηματογράφος κινδυνεύει, πρέπει να προστατευθεί»: Ο Πάπας Λέων συναντήθηκε με ηθοποιούς και σκηνοθέτες

Ο Λέων ΙΔ' συνάντησε επιφανείς ανθρώπους του κινηματογράφου - Ο σκηνοθέτης Σπάικ Λι δώρισε στον Αμερικανό Πάπα μια φανέλα από το αμερικανικό πρωτάθλημα μπάσκετ, με γραμμένο «Pope Leo 14»

Σύνταξη
Golden Boy Web: Τι έκαναν στην καριέρα τους τα άλλα… χρυσά παιδιά πριν τον Μουζακίτη
Ποδόσφαιρο 15.11.25

Golden Boy Web: Τι έκαναν στην καριέρα τους τα άλλα… χρυσά παιδιά πριν τον Μουζακίτη

Ο Χρήστος Μουζακίτης πήρε το βραβείο Golden Boy Web για το 2025, ξεπερνώντας πανάκριβους παίκτες των κορυφαίων ευρωπαϊκών ομάδων - Τι έκαναν στην καριέρα τους και ποια ήταν η εξέλιξη των προηγούμενων νικητών

Σύνταξη
Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση από την ΕΛΑΣ: Χειροπέδες σε 45 μέλη – Πάνω από 7 εκατ. ευρώ η λεία τους
Ελλάδα 15.11.25

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση από την ΕΛΑΣ: Χειροπέδες σε 45 μέλη – Πάνω από 7 εκατ. ευρώ η λεία τους

Εξαρθρώθηκε πολυμελής εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην διάπραξη απατών μέσω τηλεφωνικών κλήσεων, καθώς και στη διάπραξη διακεκριμένων κλοπών.

Σύνταξη
Ο Μουζακίτης πάνω από… εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ: Ποιους άφησε πίσω του για το βραβείο Golden Boy Web και πόσο κοστίζουν (vids)
Ποδόσφαιρο 15.11.25

Ο Μουζακίτης πάνω από… εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ: Ποιους άφησε πίσω του για το βραβείο Golden Boy Web και πόσο κοστίζουν (vids)

Παίκτες όπως οι Γιαμάλ, Ντουέ, Γιλντίζ, Γκιουλέρ και Κουμπαρσί... έφαγαν τη σκόνη του Χρήστου Μουζακίτη ο οποίος πήρε το βραβείο European Golden Boy Web για το 2025 - Πόσο κοστίζει η πρώτη δεκάδα της λίστας.

Σύνταξη
COP30: Μεγάλη διαδήλωση στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή που διεξάγεται στη Βραζιλία
«Πορεία για το Κλίμα» 15.11.25

Μεγάλη διαδήλωση στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή που διεξάγεται στη Βραζιλία

Η COP30 φιλοξενείται στο Μπελέμ της Βραζιλίας - Παράλληλα διεξάγεται η «Σύνοδος Κορυφής των Λαών» με συμμετοχή εκατοντάδων οργανώσεων, κινημάτων και δικτύων

Σύνταξη
Μια από τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς είναι απλώς δύο άνθρωποι που μιλάνε μεταξύ τους
Peter Hujar’s Day 15.11.25

Μια από τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς είναι απλώς δύο άνθρωποι που μιλάνε μεταξύ τους

Αποτελούμενη από μια συζήτηση μεταξύ δύο ανθρώπων σε ένα διαμέρισμα στο West Village της Νέας Υόρκης, γυρισμένη με λιτότητα αλλά και υποβλητικότητα, η ταινία Peter Hujar’s Day απολαμβάνει τη ζεστή απλότητά της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σολωμού για εξώδικο Δημητριάδη: «Οι υποκλοπές ξεκινούσαν και κατέληγαν στο Μαξίμου επί της θητείας του»
Επιμένει στη θέση της 15.11.25

Σολωμού για εξώδικο Δημητριάδη: «Οι υποκλοπές ξεκινούσαν και κατέληγαν στο Μαξίμου επί της θητείας του»

Η Κατερίνα Σολωμού από το Συντονιστικό Πολιτικό Κέντρο του ΠΑΣΟΚ εξέδωσε δήλωση για το εξώδικο που τις απέστειλε ο Γρηγόρης Δημητριάδης για το σκάνδαλο των υποκλοπών

Σύνταξη
O γιος του Biggie μηνύει μουσικό παραγωγό που ισχυρίστηκε ότι συμμετείχε στα «Freak Off» με τον Diddy
Η υπόθεση 15.11.25

O γιος του Biggie μηνύει μουσικό παραγωγό που ισχυρίστηκε ότι συμμετείχε στα «Freak Off» με τον Diddy

Ο γιος του Biggie, C.J Wallace, ισχυρίστηκε ότι ο παραγωγός διέδωσε τη φήμη ότι συμμετείχε στα «freak offs» με τον Diddy, ο οποίος βρίσκεται επί του παρόντος στη φυλακή.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αγρότες: Στις 23 Νοεμβρίου αποφασίζουν για τις κινητοποιήσεις τους
Agro-in 15.11.25

Σε αναβρασμό οι αγρότες - Στις 23 Νοεμβρίου αποφασίζουν για τις κινητοποιήσεις τους

Αγρότες και κτηνοτρόφοι κατέβηκαν την περασμένη εβδομάδα στην Αθήνα ενώ συγκεντρώσεις πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα - Στις 23 Νοεμβρίου αποφασίζουν για το πώς θα συνεχίσουν

Σύνταξη
Μειώνονται οι θέσεις εργασίας στον τεχνολογικό κλάδο σε Ευρώπη και ΗΠΑ – Ο ρόλος της AI
Αλλάζουν οι ισορροπίες 15.11.25

Μειώνονται οι θέσεις εργασίας στον τεχνολογικό κλάδο σε Ευρώπη και ΗΠΑ - Ο ρόλος της AI

H ζήτηση στον τομέα της τεχνολογίας στις ανεπτυγμένες οικονομίες βαίνει μειούμενη λόγω και της AI, ωστόσο σε κράτη της Μέσης Ανατολής και σε αναδυόμενες αγορές οι αγγελίες αυξάνονται θεαματικά

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
ΗΠΑ: Υπερτυχερός κέρδισε σχεδόν 1 δισ. δολάρια στην αμερικανική λοταρία Mega Millions
Του «έκατσε» 15.11.25

Υπερτυχερός στις ΗΠΑ κέρδισε σχεδόν 1 δισ. δολάρια στην αμερικανική λοταρία Mega Millions

Με αφορμή το αστονομικό ποσό που κερδήθηκε στη γνωστή λοταρία των ΗΠΑ, επανήλθε το θέμα της υπερβολικής ενασχόλησης με τον τζόγο - Οργανώσεις προειδοποιούν για τους κινδύνους εθισμού

Σύνταξη
Κάλεσμα ΣΥΡΙΖΑ στις εκδηλώσεις του Πολυτεχνείου – «Κρατάμε τη φλόγα της εξέγερσης ζωντανή»
Επέτειος 17 Νοέμβρη 15.11.25

Κάλεσμα ΣΥΡΙΖΑ στις εκδηλώσεις του Πολυτεχνείου – «Κρατάμε τη φλόγα της εξέγερσης ζωντανή»

«Δεν τους τιμούμε μόνο με τα λόγια μας ή με τις εκδηλώσεις και τις διαδηλώσεις μας για την 17η του Νοέμβρη. Τους τιμούμε και με τους δικούς μας αγώνες, για τα σημερινά επίδικα», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Γάζα: Προς ψήφιση στον ΟΗΕ τη Δευτέρα το «διορθωμένο» σχέδιο Τραμπ – Διπλωματικά παιχνίδια και παζάρια
Αγώνας επιβίωσης στη Γάζα 15.11.25

Προς ψήφιση στον ΟΗΕ τη Δευτέρα το «διορθωμένο» σχέδιο Τραμπ - Διπλωματικά παιχνίδια και παζάρια

Διπλωματικά παιχνίδια και παζάρια για να προωθηθεί το σχέδιο Τραμπ όσο το Ισραήλ εδραιώνει την παρουσία του στη μισή Γάζα και εκτοπίζει Παλαιστίνιους στη Δυτική Όχθη

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Σώθηκε το μωρό που κάηκε από καυτό λάδι και επανήλθε από ανακοπή – Το «ευχαριστώ» των γονιών στους γιατρούς
Στη Λάρισα 15.11.25

Σώθηκε το βρέφος που κάηκε από καυτό λάδι και επανήλθε από ανακοπή - Το «ευχαριστώ» των γονιών στους γιατρούς

Το ενάμισι έτους μωρό έδινε μάχη στη ΜΕΘ όπου νοσηλευόταν με σοβαρά εγκαύματα σε πρόσωπο και σώμα - «Μας προσφέρατε ξανά το χαμόγελο του Θανάση μας» αναφέρουν στην ευχαριστήρια επιστολή τους οι γονείς

Σύνταξη
Σβίγκου: Η ΝΔ φοβάται τον Αλέξη Τσίπρα, το είδαμε από την αντίδραση του Κυριάκου Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 15.11.25

Σβίγκου: Η ΝΔ φοβάται τον Αλέξη Τσίπρα, το είδαμε από την αντίδραση του Κυριάκου Μητσοτάκη

Το μέλος της ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Ράνια Σβίγκου, εκτίμησε ότι οι επιθέσεις από την πλευρά της ΝΔ στον Αλέξη Τσίπρα «όσο περνάει ο καιρός θα εντείνονται»

Σύνταξη
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

