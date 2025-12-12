newspaper
12.12.2025 | 09:07
Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Αυξημένη κίνηση σε Κηφισίας, Μεσογείων, Αττική Οδό
Ακίνητα: Πότε συμφέρει η αγορά παλαιάς ή νέας κατοικίας – Τα 10 σημεία ελέγχου
Οικονομικές Ειδήσεις 12 Δεκεμβρίου 2025 | 06:10

Ακίνητα: Πότε συμφέρει η αγορά παλαιάς ή νέας κατοικίας – Τα 10 σημεία ελέγχου

Στην «εξίσωση» που αφορά στα ακίνητα μπαίνει και το στοιχείο του σωστού προσδιορισμού της πραγματικής αξίας - Όλες οι πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε πριν από μία αγορά

Προκόπης Γιόγιακας
Spotlight

Η αναζήτηση στέγης είναι σήμερα από τα μεγαλύτερα προβλήματα. Και δεν είναι μόνο ότι οι τιμές στα ακίνητα αυξάνονται συνεχώς με έντονους ρυθμούς. Είναι και η έλλειψη διαθέσιμων ακινήτων, αλλά και η αδυναμία πολλών ενδιαφερομένων να ανταποκριθούν στο υψηλό οικονομικό κόστος της απόκτησής του.

Το σίγουρο πάντως είναι πως η αγορά ενός ακινήτου δεν είναι κάτι απλό. Κι αυτό, διότι στην «εξίσωση» μπαίνει πλέον δυναμικά και ένα άλλο στοιχείο, που είναι ο σωστός προσδιορισμός της πραγματικής αξίας ενός ακινήτου. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί πως η εκτίμηση της αξίας ενός ακινήτου δεν είναι στάσιμη, αλλά επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, κυρίως πολεοδομικούς και νομικούς.

Για τον λόγο αυτό, «ΤΑ ΝΕΑ», με τη βοήθεια της τοπογράφου – πολεοδόμου Γραμματής Μπακλατσή, παρουσιάζουν μέσα από 10 ερωτήσεις – απαντήσεις, όλες τις πληροφορίες που πρέπει να έχει ένας υποψήφιος αγοραστής, προκειμένου να κάνει μια συμφέρουσα αγορά.

Από ποιους παράγοντες εξαρτάται άμεσα η εκτίμηση ενός ακινήτου;

Η εκτίμηση ενός ακινήτου μεταβάλλεται και επηρεάζεται από νομικούς, πολεοδομικούς και οικονομικούς παράγοντες. Ωστόσο, οι προαναφερόμενοι παράγοντες, αν και είναι οι βασικότεροι, δεν είναι οι μοναδικοί.

Ποιοι είναι οι νομικοί και πολεοδομικοί παράγοντες;

  • Ο συντελεστής δόμησης και η επιτρεπόμενη χρήση γης.
  • Τυχόν νομικά βάρη που έχει το ακίνητο.
  • Η νομιμότητα κατασκευής: αν υπάρχει η απαιτούμενη οικοδομική άδεια και αν έχουν γίνει αυθαίρετες κατασκευές.

Ποιοι είναι οι οικονομικοί παράγοντες;

(Α) Η προσφορά και η ζήτηση στην αγορά της περιοχής.

(Β)Τα επιτόκια δανείων που επηρεάζουν τη δυνατότητα αγοράς.

(Γ) Η συνολική κατάσταση της οικονομίας και της αγοράς ακινήτων.

Ποιος ο ρόλος της τοποθεσίας;

Η τοποθεσία του ακινήτου παίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της τιμής. Επιπλέον σημαντικοί παράγοντες είναι: η προσβασιμότητα στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, η εγγύτητα σε σχολεία, νοσοκομεία, πάρκα, εμπορικά σημεία, τα μελλοντικά έργα υποδομών (μετρό, δρόμοι κ.τ.λ.).

Πώς επηρεάζει η κατάσταση του ακινήτου;

Οι παράγοντες που διαμορφώνουν την τιμή είναι:

  • Το έτος κατασκευής και το έτος ανακαίνισης.
  • Τα υλικά κατασκευής και η ποιότητα των κατασκευαστικών εργασιών.
  • Η ενεργειακή απόδοση (ενεργειακό πιστοποιητικό).

Υπάρχουν άλλοι παράγοντες;

Ναι. Σε αυτούς, μεταξύ άλλων, συγκαταλέγονται:

  • Η διαθεσιμότητα των θέσεων στάθμευσης.
  • Η ύπαρξη θέρμανσης (αυτόνομη, κεντρική, φυσικό αέριο).
  • Τα έξοδα συντήρησης και τα κοινόχρηστα.

Τι ισχύει για τη αγορά παλιάς κατοικίας;

Πολλοί είναι αυτοί που κερδίζουν αγοράζοντας ένα παλιό διαμέρισμα και ανακαινίζοντάς το – αρκεί να γίνει σωστός υπολογισμός κόστους και ρίσκου. Ο μηχανικός θα συμβουλέψει τον ενδιαφερόμενο αγοραστή για το κόστος της ανακαίνισης και της ενεργειακής του αναβάθμισης.

Πότε συμφέρει η αγορά παλιάς κατοικίας;

(Ι) Η τιμή αγοράς να είναι αρκετά χαμηλή. Αν το διαμέρισμα κοστίζει σημαντικά λιγότερο από ένα αντίστοιχο ήδη ανακαινισμένο, η διαφορά μπορεί να καλύψει το κόστος ανακαίνισης και να μείνει στον αγοραστή κέρδος.

(ΙΙ) Το ακίνητο έχει «καλή βάση». Εχει στατική επάρκεια και είναι σε καλή κατάσταση οι κοινόχρηστες εγκαταστάσεις του κτιρίου.

(ΙΙΙ) Το ακίνητο έχει μόνωση στην ταράτσα ή τους τοίχους, κουφώματα, σύνδεση με φυσικό αέριο κ.ά.

Τι πρέπει να ελέγξει ο μηχανικός;

• Οικοδομική άδεια και σχέδια. Π.χ., τυχόν δηλώσεις χώρων που άλλαξαν χρήση, υπαγωγές σε νόμους αυθαιρέτων και εξαιρέσεις από κατεδάφιση.

• Τα σχέδια του ακινήτου. Πρέπει να συμφωνούν με την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί σήμερα.

• Νομιμότητα παρακολουθημάτων του ακινήτου

• Αν το ακίνητο βρίσκεται εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως.

• Στην περίπτωση που είναι εντός σχεδίου πόλεως, εξετάζεται αν το σχέδιο είναι παλαιό (προ 1983) ή αν έχει γίνει επέκταση του σχεδίου με τις διατάξεις του ν.1337/1983.

• Αν υπάρχουν Ειδικά Προεδρικά Διατάγματα (π.χ. Πήλιο, Κυκλάδες, κ.α.).

• Για τα εκτός σχεδίου οικόπεδα, αν έχουν πρόσωπο σε αναγνωρισμένο κοινόχρηστο δρόμο.

• Ο χαρακτήρας της έκτασης σε ό,τι αφορά τον χαρακτηρισμό της ιδιοκτησίας ως δάσους, δασικής ή αναδασωτέας έκτασης, βιότοπου, αιγιαλού, αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, κ.λπ. Επιπλέον, εξετάζεται η ύπαρξη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου ή Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου και αν ναι, εντοπίζεται σε ποια κατηγορία αυτής εμπίπτει το υπόψη ακίνητο.

Ποιος ο ρόλος της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας του Κτιρίου;

Είναι απαραίτητη πριν από την αγορά. Με αυτήν ελέγχονται και τα δηλωθέντα ούτως ή άλλως αυθαίρετα.

Economy
Πιερρακάκης: Μπορεί να «σφυρίζει» Ελλάδα στο Eurogroup;

Πιερρακάκης: Μπορεί να «σφυρίζει» Ελλάδα στο Eurogroup;

Economy
Εργατικό δυναμικό: Στερεύει η Ελλάδα από εργατικά χέρια;

Εργατικό δυναμικό: Στερεύει η Ελλάδα από εργατικά χέρια;

inWellness
inTown
Το σχέδιο 12.12.25

Τα μεγάλα αγκάθια για την ελληνική οικονομία και τι σημαίνει η εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup

Η εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup αποτελεί θετική εξέλιξη αν και δεν είναι ικανή να αλλάξει επί τα βελτίω τις συνθήκες για την πορεία της ελληνικής οικονομίας λόγω συγκεκριμένων ευρωπαϊκών κανόνων

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Μέτρα για πνευματική ιδιοκτησία και επάρκεια φαρμάκων στην Ευρώπη
Ευρωπαϊκή νομοθεσία 12.12.25

Μέτρα για πνευματική ιδιοκτησία και επάρκεια φαρμάκων στην Ευρώπη

Προστασία δεδομένων για 8-11 χρόνια και σχέδια επάρκειας φαρμάκων με συμφωνία Κοινοβουλίου – Συμβουλίου Ε.Ε. – Παρχωημένα μέτρα δηλώνει η Ευρωπαϊκή Φαρμακοβιομηχανία

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Συνταξιοδότηση στο παρά πέντε
Οι λόγοι εξόδου 12.12.25

Συντάξεις στο παρά πέντε

Σε λίγες ημέρες λήγει η προθεσμία για χιλιάδες ασφαλισμένους προ του 1993 που μπορούν να κλειδώσουν τη συνταξιοδότηση ακόμα και σε ηλικία κάτω των 62 ετών

Ηλίας Γεωργάκης
ΕΝΦΙΑ: Τα δύο «κλειδιά» για φορο-εκπτώσεις
Ψαλίδι 50% 12.12.25

Τα δύο «κλειδιά» για φορο-εκπτώσεις στον ΕΝΦΙΑ

Διόρθωση των δηλώσεων Ε9 με τροποποιητικές έως τέλη Ιανουαρίου και ασφαλιστήρια συμβόλαια κατά φυσικών καταστροφών μέχρι μέσα Φεβρουαρίου - Το ραβασάκι του ΕΝΦΙΑ θα φτάσει έως τις αρχές Μαρτίου 2026

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Warner Bros: Η πολιτική θα μπορούσε να καθορίσει τη μάχη Netflix εναντίον Paramount
Διεθνής Οικονομία 11.12.25

Warner Bros: Η πολιτική θα μπορούσε να καθορίσει τη μάχη Netflix εναντίον Paramount

Οι ανησυχίες για την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία και οι δεσμοί με την κυβέρνηση Τραμπ περιπλέκουν την εικόνα για το ποιος μπορεί τελικά να κατέχει την Warner Bros

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Επίκειται ανατροπή της απαγόρευσης κινητήρων εσωτερικής καύσης
Μάνφρεντ Βέμπερ 11.12.25

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Επίκειται ανατροπή της απαγόρευσης κινητήρων εσωτερικής καύσης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να κάνει πίσω στην απαγόρευση των κινητήρων εσωτερικής καύσης σύμφωνα με τον επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος προς τέρψιν των αυτοκινητοβιομηχανιών

Σύνταξη
Η Lotte Betts-Dean, οι δυσκολίες στην Ελλάδα και το μέλλον: Ο Δημήτρης Σουκαράς μεγάλωσε μέσα στη μουσική
Συνέντευξη 12.12.25

Η Lotte Betts-Dean, οι δυσκολίες στην Ελλάδα και το μέλλον: Ο Δημήτρης Σουκαράς μεγάλωσε μέσα στη μουσική

Ένα από τα νέα πρόσωπα της σύγχρονης κλασικής κιθάρας, ο Δημήτρης Σουκαράς θα ανέβει το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στη σκηνή της Αγγλικανικής Εκκλησίας Αγίου Παύλου, έχοντας δίπλα του την Lotte Betts-Dean σε μια βραδιά διαφορετική από τις άλλες.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Άτυχος ο Τζίμας: Πολύ σοβαρός ο τραυματισμός του, χάνει την υπόλοιπη σεζόν (pics)
Ποδόσφαιρο 12.12.25

Άτυχος ο Τζίμας: Πολύ σοβαρός ο τραυματισμός του, χάνει την υπόλοιπη σεζόν (pics)

Τρομερά άτυχος στάθηκε ο Στέφανος Τζίμας πάνω που είχε αρχίσει να ανεβάζει ρυθμούς, αφού η διάγνωση για τον πρόσφατο τραυματισμό του έδειξε ρήξη πρόσθιου χιαστού, κάτι που σημαίνει πως θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.

Σύνταξη
«Ακριβοί στα πίτουρα, φτηνοί στο αλεύρι»: Κακουργήματα στα μπλόκα, πλημμελήματα στις υποκλοπές
Opinion 12.12.25

«Ακριβοί στα πίτουρα, φτηνοί στο αλεύρι»: Κακουργήματα στα μπλόκα, πλημμελήματα στις υποκλοπές

Αφορμή για την παρέμβαση του ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού στάθηκαν οι εικόνες από την Κρήτη ενώ την ίδια ώρα από την ΕΛ.ΑΣ. γίνονταν διαρροές για κατηγορίες "σύστασης εγκληματικής οργάνωσης"

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Κυβέρνηση «Φραπέδων»: Το πραγματικό πρόβλημα είναι το δικαίωμα σιωπής που επικαλείται η Νέα Δημοκρατία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Editorial 12.12.25

Κυβέρνηση «Φραπέδων»: Το πραγματικό πρόβλημα είναι το δικαίωμα σιωπής που επικαλείται η Νέα Δημοκρατία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Η εικόνα του «Φραπέ» σήμερα στη Βουλή απλώς υπογράμμισε ότι εάν κάποιος πρέπει να απολογηθεί είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Φοινικούντα: «Δέχομαι απειλές», λέει η ανιψιά του ιδιοκτήτη – Απολογούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες
Ελλάδα 12.12.25

Φοινικούντα: «Δέχομαι απειλές», λέει η ανιψιά του ιδιοκτήτη – Απολογούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες

Σήμερα νωρίς το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της ανακρίτριας Καλαμάτας ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα και ο επιχειρηματίας και φίλος του.

Σύνταξη
Απείθαρχοι; Αλαζόνες; Τεμπέληδες; Η Γενιά Z αντιμετωπίζει ένα γνώριμο κύμα κριτικής στον χώρο εργασίας
Φαύλος κύκλος 12.12.25

Απείθαρχοι; Αλαζόνες; Τεμπέληδες; Η Γενιά Z αντιμετωπίζει ένα γνώριμο κύμα κριτικής στον χώρο εργασίας

Μια νέα γενιά νεότερων εργαζομένων αντιμετωπίζεται με περιφρόνηση ως ανώριμη και αναξιόπιστη, ακριβώς όπως συνέβη με τη γενιά των millennials.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Εκδικάζεται η αίτηση αναίρεσης της Παρασκευής Τυχεροπούλου στην εκδικητική συμπεριφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική 12.12.25

Εκδικάζεται η αίτηση αναίρεσης της Παρασκευής Τυχεροπούλου στην εκδικητική συμπεριφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ

Το γραφείο των ευρωπαίων εισαγγελέων την εμπιστεύεται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Από την άλλη η διοίκηση του Οργανισμού την έχει υποβιβάσει σε θέση-ψυγείο. Στο δικαστήριο εκδικάζεται η αίτηση αναίρεσης της Παρασκευής Τυχεροπούλου.

Σύνταξη
Δίκη Χρυσής Αυγής: Η ώρα της εισαγγελέως για τους 42 κατηγορούμενους
42 κατηγορούμενους 12.12.25

Η ώρα της εισαγγελέως στη δίκη της Χρυσής Αυγής

Η δίκη της Χρυσής Αυγής σε δεύτερο βαθμό συνεχίζεται σήμερα στο Εφετείο με την αγόρευση της εισαγγελέως - Περιθώριο για αύξηση των ποινών στην ηγεσία της οργάνωσης

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ιντιάνα: Μπλόκο στον Τραμπ και από Ρεπουμπλικανούς για τον ανασχεδιασμό του εκλογικού χάρτη
Κόσμος 12.12.25

Η Ιντιάνα είπε «όχι» στον ανασχεδιασμό του εκλογικού χάρτη - Μπλόκο σε Τραμπ και από Ρεπουμπλικανούς

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να ανασχεδιάσει τον εκλογικό χάρτη σε πολιτείες ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2026 - Ρήγμα στους Ρεπουμπλικανούς στην Ιντιάνα

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

