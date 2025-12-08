newspaper
08.12.2025
Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Αγορά ακινήτων: Χειμερινά εξοχικά… σε χειμερία νάρκη
Οικονομία 08 Δεκεμβρίου 2025

Αγορά ακινήτων: Χειμερινά εξοχικά… σε χειμερία νάρκη

Από το 2008 ως σήμερα, οι τιμές στα χειμερινά εξοχικά ακίνητα έχουν μειωθεί μεσοσταθμικά κατά 54%. Σε ορισμένες περιοχές η πτώση φτάνει το 68%. Τι δείνχει έρευνα της Geoaxis

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
A
A
Μπορεί οι τιμές των οικιστικών ακινήτων στην Ελλάδα να έχουν πάρει την ανιούσα, με αυξήσεις που αγγίζουν ως και το 100% σε βάθος δεκαετίας, όμως οι τιμές στα χειμερινά εξοχικά ακίνητα ακολουθούν αντίστροφη πορεία.  Tα εξοχικά ακίνητα σε δημοφιλείς χειμερινούς προορισμούς πωλούνται σήμερα ως και στο 1/3 της τιμής που είχαν πριν την κρίση. Παρ’όλα αυτά μένουν στα αζήτητα.

Η εναλλακτική λύση για τα απούλητα ακίνητα είναι η διάθεσή τους σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, έστω για τις εορταστικές περιόδους και τα εκδρομικά τριήμερα της χειμερινής σεζόν.

Μείωση τιμών στα χειμερινά εξοχικά κατά -54%

Σύμφωνα με το νέο παρατηρητήριο τιμών της εταιρείας πιστοποιημένων εκτιμητών ακινήτων Geoaxis, οι τιμές στις εξοχικές χειμερινές κατοικίες έχουν μειωθεί μεσοσταθμικά κατά -54% σε σύγκριση με το 2008.

Κάποια πρώτα στοιχεία της έρευνας δόθηκαν στη δημοσιότητα την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, ενώ αναμένεται η δημοσίευση της πλήρους έκθεσης. Όπως προκύπτει η αγορά παραμένει «παγωμένη», περίπου στα ίδια επίπεδα με το 2024, με ελάχιστες εξαιρέσεις.

Αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι η απόκτηση εξοχικής κατοικίας σε δημοφιλή χειμερινό προορισμό είναι «ευκαιρία» για τον μέσο Έλληνα.

Όπως έχει καταγράψει άλλωστε έρευνα της Alpha Bank, το 54% των νοικοκυριών που δεν έχουν δικό τους σπίτι θεωρεί οικονομικά ανέφικτη την αγορά κατοικίας. Το ποσοστό σκαρφαλώνει  στο 61% για τα παντρεμένα ζευγάρια που νοικιάζουν σπίτι. Ένα 35% θεωρεί «λίγο εφικτό» το να αγοράσει κάποιος σπίτι στην Ελλάδα στις σημερινές οικονομικές συνθήκες και μόλις 5% το θεωρεί «αρκετά ως πολύ εφικτό» οικονομικά.

«Η αβεβαιότητα για το άμεσο μέλλον σε συνδυασμό με τη συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος συνεχίζουν να κατατάσσουν την απόκτηση χειμερινών εξοχικών ακινήτων μία πλήρως εκτός ατζέντας επιλογή για την πλειοψηφία των Ελλήνων, με αποτέλεσμα την στασιμότητα και την πιθανή μελλοντική συμπίεση των αξιών»,  προέβλεπε η περσινή έκθεση της Geoaxis. Ένα χρόνο μετά, η πρόβλεψη επιβεβαιώθηκε.

Χειμερινά εξοχικά ως «status symbol»

Τα χειμερινά εξοχικά σε περιοχές-φιλέτα, με χιονοδρομικά κέντρα, κοσμική κίνηση και ιδιαίτερο φυσικό κάλλος (που όμως κινδυνεύει από την υπερδόμηση), απευθύνονται προνομιακά σε Έλληνες αγοραστές με υψηλά εισοδήματα.

Αν κάτι αποδεικνύει το σκάσιμο της φούσκας των ακινήτων σε χειμερινούς προορισμούς πολυτελείας, είναι ότι οι επενδύσεις στο real estate δεν αποτελούν πανάκεια παντός καιρού, ούτε εγγύηση διαρκούς γαιοπροσόδου.

Η κατάρρευση των τιμών στα χειμερινά εξοχικά (σε σύγκριση πάντα με τα ρεκόρ του 2007-8), αποτελεί επίσης ένα προειδοποιητικό καμπανάκι» για το τι μπορεί να συμβεί και σε άλλες κατηγορίες της αγοράς, που μέχρι σήμερα παραμένουν ανθηρές.

Οι πολυτελείς εξοχικές κατοικίες σε τουριστικά νησιά είναι ακόμα περιζήτητες από ξένους αγοραστές, επενδυτές με χρυσές βίζες κλπ. Είναι όμως άδηλο τι θα συμβεί όσο εξαντλείται η φέρουσα ικανότητα των νησιών, από την υπερδομήση και την υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων.

Κατακαημένη Αράχωβα

Είναι νωρίς να αναφωνήσουμε «κατακαημένη Αράχωβα», κατά το δημώδες άσμα, όσο και αν οι τιμές των εξοχικών κατοικιών στην αποκαλούμενη «Μύκονο του χειμώνα» έχουν μειωθεί κατά 44% σε σύγκριση με το 2008.

Όπως μας ενημερώνει έκθεση της Geoaxis για τα χειμερινά εξοχικά ακίνητα το 2024-25, μέχρι και πριν την πανδημία, όλο και μεγαλύτερο ποσοστό κατοικιών εισήλθε σε πλατφόρμες βραχυπρόθεσμης ενοικίασης.   Μολονότι η τάση αυτή επιβραδύνθηκε, δεν έχει ανακοπεί. «Η προσφορά θα βαίνει αυξανόμενη στις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης λόγω αδυναμίας ανανέωσης τυπικών μισθώσεων με τη σεζόν και γενικότερης τάσης για ενοικίαση παρά για αγορά», υπογραμμίζει η έκθεση.

Η Αράχωβα έχει δημιουργήσει μια ιδιαίτερη κατηγορία, η οποία διαφοροποιείται απόλυτα από τις υπόλοιπες περιοχές. Παρόλα αυτά, η δυναμική της περιοχής φαίνεται καθηλωμένη, μας ενημερώνει η Geoaxis.

Η φετινή έκθεση διαπιστώνει αύξηση τιμών στα εξοχικά στην Αράχωβα, κατά 2,6%, που δεν αναιρεί όμως τη μακρόχρονη κατρακύλα. Φέτος η μέση τιμή πώλησης κυμαίνεται στα 1690 ευρώ/τμ, από 3.000 ευρώ το 2009.

Απούλητες μεζονέτες

Ενώ οι  τιμές έχουν σχεδόν μειωθεί στο μισό σε σχέση με την αρχή της κρίσης και χιλιάδες σπίτια παραμένουν αδιάθετα, η ζήτηση εξακολουθεί και καταγράφεται έως εξαιρετικά ήπια. Κατασκευαστές που επένδυσαν δανειζόμενοι στην ανέγερση πολυτελών κατοικιών με συνολικό κόστος κατασκευής και αγοράς γης πάνω από 1.500 ευρώ/τμ εξακολουθούν να βρίσκονται πλήρως εγκλωβισμένοι αφού ούτε η πώληση κάτω από το κόστος δείχνει να ενεργοποιεί την ζήτηση, διαπιστώνει η Geoaxis.  Ως χαρακτηριστική αναφέρεται η εικόνα στο Λβάδι της Αράχωβας όπου μετά το κατασκευαστικό  «αμόκ» – σε σημείο που μεζονέτες κτίστηκαν σχεδόν και μέσα στην λίμνη- δεκάδες συγκροτήματα παραμένουν ολοκληρωμένα δίχως καμία προοπτική άμεσης διάθεσης.

Πού βούλιαξαν οι τιμές

Η μεγαλύτερη υποχώρηση των τιμών καταγράφεται στον Άγιο Αθανάσιο Πέλλας, παραδοσιακό οικισμό κοντά στο χιονοδρομικό κέντρο του Καϊμακτσαλάν, που περιγράφεται σε ταξιδιωτικούς οδηγούς ως «το πιο κοσμικό χωριό της Μακεδονίας».  Η μέση τιμή πώλησης για εξοχικές κατοικίες ανέρχεται στα 1.065 ευρώ/τμ, από 3.300 ευρώ/τμ το 2008, μείωση 68%.  Μείωση 55% σημειώνεται στο Καρπενήσι, με τα εξοχικά να πωλούνται 1042 ευρώ/τμ., από 2.310 το 2008. Στα Τρίκαλα Κορινθίας η εγγύτητα με την Αθήνα συγκρατεί την πτώση των τιμών, που και πάλι όμως έχουν μειωθεί κατά -51% (1.110 ευρώ/τμ από 2.250).

Εχθρός η κλιματική αλλαγή

Σύμφωνα με την Geoaxis, μακροπρόθεσμα, η κλιματική αλλαγή θα επηρεάσει σημαντικά τις κατοικίες σε περιοχές που εξαρτώνται από χιονοδρομικά κέντρα καθώς τα τελευταία μειώνουν συνεχώς τις ημέρες λειτουργίας τους λόγω ανυπαρξίας χιονιού. Σημειώνουμε το γεγονός ότι δεν υπάρχει εύκολη χρηματοδότηση στην Ευρώπη για χιονοδρομικά κέντρα χαμηλότερα των 2.500μ, ενώ η αύξηση του κόστους ενέργειας για την λειτουργία τους θα δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερο ρίσκο στις τοπικές αγορές

Business
Λειψυδρία: Στο ραντάρ διεθνών επενδυτών η ΕΥΔΑΠ, placement για ΕΥΑΘ

Λειψυδρία: Στο ραντάρ διεθνών επενδυτών η ΕΥΔΑΠ, placement για ΕΥΑΘ

ΣτΕ: «Φρένο» σε οικοδομικές άδειες χωρίς έγκριση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας
Οικονομία 08.12.25

ΣτΕ: «Φρένο» σε οικοδομικές άδειες χωρίς έγκριση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας

Το Ανώτατο Δικαστήριο υπενθυμίζει ότι οι οικοδομικές εργασίες σε περιοχές προστατευόμενες από τον αρχαιολογικό νόμο απαιτούν προηγούμενη έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Παρέμβαση Τραμπ για την εξαγορά της Warner Bros – «Πρόβλημα το μερίδιο της Netflix, θα εμπλακώ στην απόφαση»
Διεθνής Οικονομία 08.12.25

Παρέμβαση Τραμπ για την εξαγορά της Warner Bros – «Πρόβλημα το μερίδιο της Netflix, θα εμπλακώ στην απόφαση»

Η Netflix επικράτησε στην κούρσα για την εξαγορά της WBD απέναντι σε άλλους 2 μνηστήρες, ένας εκ των οποίων ο Ν. Έλισον, γιος του συνιδρυτή της Oracle, που θεωρείται ότι έχει στενή σχέση με τον Τραμπ

Σύνταξη
Η Ευρώπη «εκτοξεύει» 22,1 δισ. ευρώ
Οικονομία του Διαστήματος 08.12.25

Η Ευρώπη «εκτοξεύει» 22,1 δισ. ευρώ

Κυβερνήσεις και εταιρείες κάνουν κούρσα για να κατακτήσουν νέα σύνορα εν μέσω γεωπολιτικών εντάσεων και εμπορικών πολέμων

Γιώργος Κανελλόπουλος
Greek statistics με την ανεργία: Όταν η ΕΛΣΤΑΤ διαψεύδει τον εαυτό της
Απασχόληση 08.12.25

Greek statistics με την ανεργία: Όταν η ΕΛΣΤΑΤ διαψεύδει τον εαυτό της

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ η ανεργία μειώθηκε το γ' τρίμηνο του 2025 στο 8,2%. Όμως τα ποσοστά δεν συμφωνούν με τους μηνιαίους δείκτες. Οι συχνές και μεγάλες αποκλίσεις, έχουν θορυβήσει και την Eurostat.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Wall Street: Αγωνία για τη διαμάχη στη Fed και τις προθέσεις Πάουελ για τα επιτόκια
Wall Street 08.12.25

Αγωνία για τη διαμάχη στη Fed και τις προθέσεις Πάουελ για τα επιτόκια

«Η Fed φαίνεται να είναι πιο διχασμένη από ό,τι ήταν εδώ και πολύ καιρό, και το πόσο διχασμένη είναι θα έχει ενδιαφέρον, γιατί αυτό θα δώσει μια ιδέα για το πού μπορεί να κλίνει η Fed στο μέλλον», δήλωσε ο Michael Rosen

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Το γραφένιο θα γκρεμίσει το λίθιο από τον «θρόνο» της αποθήκευσης ενέργειας;
ΑΠΕ 07.12.25

Το γραφένιο θα γκρεμίσει το λίθιο από τον «θρόνο» της αποθήκευσης ενέργειας;

Νέες καινοτομίες, όπως οι υπερπυκνωτές με βάση το γραφένιο και χημικές ουσίες όπως το βανάδιο, ο ψευδάργυρος και ο σίδηρος, δείχνουν μεγάλη υπόσχεση για ανθεκτικότητα και ανάγκες αποθήκευσης ενέργειας μεγάλης διάρκειας

Σύνταξη
«Όλα από την αρχή το 2026» – Ο χρησμός της Citi για την Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 07.12.25

«Όλα από την αρχή το 2026» – Ο χρησμός της Citi για την Ευρώπη

Όπως εξηγεί η Citi, για να αξιολογηθούν σωστά οι προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας το 2026, πρέπει να γίνουν αντιληπτές από τη σκοπιά των δομικών αλλαγών που υφίσταται το αναπτυξιακό μοντέλο της Ευρώπης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ενώσεις Καταναλωτών: Ως 20% ευρώ ακριβότερο το χριστουγεννιάτικο τραπέζι
Ακρίβεια 07.12.25

Ενώσεις Καταναλωτών: Ως 20% ευρώ ακριβότερο το χριστουγεννιάτικο τραπέζι

Καταναλωτικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι μπορεί να κοστίσει ως 20% παραπάνω από πέρυσι. Ποιες οδηγίες δίνουν στους καταναλωτές για να συγκρατήσουν τα κόστη.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η έκρηξη της αγροτιάς
Editorial 08.12.25

Η έκρηξη της αγροτιάς

Η κυβέρνηση είναι αντιμέτωπη με ένα μεγάλο αγροτικό κίνημα, με αιτήματα ζωτικής σημασίας για την επιβίωση των αγροτών. Αν δεν κάνει πραγματικές προτάσεις που θα λύνουν προβλήματα, τα μπλόκα θα κλιμακωθούν με δική της ευθύνη.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ντακότα Τζόνσον: «Κάποιοι χρηματοδότες ταινιών είναι πραγματικά σκοτεινοί, ύποπτοι»
Culture Live 08.12.25

Ντακότα Τζόνσον: «Κάποιοι χρηματοδότες ταινιών είναι πραγματικά σκοτεινοί, ύποπτοι»

«Υπάρχει κάτι στην υποκριτική που με κάνει να νιώθω σαν να ζω σε μια φούσκα, ενώ στην παραγωγή βλέπεις τι συμβαίνει κάτω από την επιφάνεια», ανέφερε σε πρόσφατη ομιλία της η ηθοποιός και παραγωγός, Ντακότα Τζόνσον.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Aκτινογραφία των διαβάσεων στην Αθήνα – Γιατί οι διαβάτες εξακολουθούν να πεθαίνουν
Ελλάδα 08.12.25

Aκτινογραφία των διαβάσεων στην Αθήνα – Γιατί οι διαβάτες εξακολουθούν να πεθαίνουν

Χειροκίνητες μανιβέλες και μετακινούμενο προσωπικό. Απουσία εναλλακτικών για τους κατοίκους που ζουν σε διχοτομημένες γειτονιές. Το έργο της υπογειοποίησης που προχωρά απελπιστικά αργά και η πυκνή αλληλογραφία αλληλομετάθεσης ευθυνών ανάμεσα σε Δήμο Αθηναίων και ΟΣΕ.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ζάκυνθος: Ανείπωτη θλίψη για τον 2χρονο που κατασπαράχθηκε από το πίτμπουλ – «Η κόρη μου φώναξε και έτρεξα» λέει ο πατέρας
Ζάκυνθος 08.12.25

Ανείπωτη θλίψη για τον 2χρονο που κατασπαράχθηκε από το πίτμπουλ - «Η κόρη μου φώναξε και έτρεξα» λέει ο πατέρας

Σοκ προκαλεί ο θάνατις του 2χρονου Λίο στη Ζάκυνθο, ο οποίος έπεσε θύμα άγριας επίθεσης από πίτμπουλ που βρισκόταν στο σπίτι της οικογένειάς του.

Σύνταξη
ΣτΕ: «Φρένο» σε οικοδομικές άδειες χωρίς έγκριση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας
Οικονομία 08.12.25

ΣτΕ: «Φρένο» σε οικοδομικές άδειες χωρίς έγκριση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας

Το Ανώτατο Δικαστήριο υπενθυμίζει ότι οι οικοδομικές εργασίες σε περιοχές προστατευόμενες από τον αρχαιολογικό νόμο απαιτούν προηγούμενη έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Αρκάς: Μια καλημέρα στις επιλογές
Social 08.12.25

Αρκάς: Μια καλημέρα στις επιλογές

Με ένα ακόμα καυστικό σκίτσο, ο Αρκάς σχολιάζει τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε το παρόν και τις αποφάσεις μας, ντύνοντας την καθημερινότητα με την ειρωνική σοφία του

Σύνταξη
Ρήξη Τσίπρα – ΣΥΡΙΖΑ λόγω «Αυγής» – Nεύρα και τάσεις φυγής στην Κουμουνδούρου
Πολιτική Γραμματεία 08.12.25

Ρήξη Τσίπρα – ΣΥΡΙΖΑ λόγω «Αυγής» – Nεύρα και τάσεις φυγής στην Κουμουνδούρου

Κόλλησαν στο βάλτο στην Αριστερά, το όχι Τσίπρα σε διεργασίες κορυφής και τα δύσκολα για την Κουμουνδούρου στην Πολιτική Γραμματεία και την Κοινοβουλευτική Ομάδα

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Δίπλα στους αγρότες Σωματεία και Ομοσπονδίες – Συγκέντρωση το απόγευμα στο υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης
Δυναμώνει η αλληλεγγύη 08.12.25

Δίπλα στους αγρότες Σωματεία και Ομοσπονδίες – Συγκέντρωση το απόγευμα στο υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης

Εργατικά σωματεία και Ομοσπονδίες, οργανώνουν συγκεντρώσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, εκφράζοντας τη στήριξή τους στους αγρότες και τις κινητοποιήσεις τους

Σύνταξη
Η παράλληλη επανεμφάνιση Καραμανλή και Σαμαρά εντείνει την πίεση του Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 08.12.25

Η παράλληλη επανεμφάνιση Καραμανλή και Σαμαρά εντείνει την πίεση του Μαξίμου

Το αγροτικό φέρνει ξανά στο επίκεντρο και το ανοιχτό εσωκομματικό και ενδοπαραταξιακό μέτωπο - Οι νέες παρεμβάσεις των δύο πρώην πρωθυπουργών εντείνουν τον πονοκέφαλο του Μαξίμου.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Παρέμβαση Τραμπ για την εξαγορά της Warner Bros – «Πρόβλημα το μερίδιο της Netflix, θα εμπλακώ στην απόφαση»
Διεθνής Οικονομία 08.12.25

Παρέμβαση Τραμπ για την εξαγορά της Warner Bros – «Πρόβλημα το μερίδιο της Netflix, θα εμπλακώ στην απόφαση»

Η Netflix επικράτησε στην κούρσα για την εξαγορά της WBD απέναντι σε άλλους 2 μνηστήρες, ένας εκ των οποίων ο Ν. Έλισον, γιος του συνιδρυτή της Oracle, που θεωρείται ότι έχει στενή σχέση με τον Τραμπ

Σύνταξη
Γκέινορ, Σταλόνε, Kiss και Κρόφορντ: Οι καλλιτέχνες που βραβεύτηκαν σε ένα Kennedy Center που αλλάζει
Φωτογραφίες 08.12.25

Γκέινορ, Σταλόνε, Kiss και Κρόφορντ: Οι καλλιτέχνες που βραβεύτηκαν σε ένα Kennedy Center που αλλάζει

Οι φετινοί τιμώμενοι των Kennedy Center Honors — από τη Γκλόρια Γκέινορ έως τον Σιλβέστερ Σταλόνε και τους Kiss — βρίσκονται στο επίκεντρο μιας λαμπερής τελετής που διεξάγεται ενώ το ιστορικό ίδρυμα περνά μια από τις πιο βαθιές μεταμορφώσεις της ιστορίας του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Ευρώπη «εκτοξεύει» 22,1 δισ. ευρώ
Οικονομία του Διαστήματος 08.12.25

Η Ευρώπη «εκτοξεύει» 22,1 δισ. ευρώ

Κυβερνήσεις και εταιρείες κάνουν κούρσα για να κατακτήσουν νέα σύνορα εν μέσω γεωπολιτικών εντάσεων και εμπορικών πολέμων

Γιώργος Κανελλόπουλος
Greek statistics με την ανεργία: Όταν η ΕΛΣΤΑΤ διαψεύδει τον εαυτό της
Απασχόληση 08.12.25

Greek statistics με την ανεργία: Όταν η ΕΛΣΤΑΤ διαψεύδει τον εαυτό της

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ η ανεργία μειώθηκε το γ' τρίμηνο του 2025 στο 8,2%. Όμως τα ποσοστά δεν συμφωνούν με τους μηνιαίους δείκτες. Οι συχνές και μεγάλες αποκλίσεις, έχουν θορυβήσει και την Eurostat.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

