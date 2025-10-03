newspaper
Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025
Ακίνητα: Αύξηση 83% στις τιμές της κατοικίας μέσα σε 8 χρόνια
Οικονομικές Ειδήσεις 03 Οκτωβρίου 2025 | 06:09

Ακίνητα: Αύξηση 83% στις τιμές της κατοικίας μέσα σε 8 χρόνια

Στα ύψη έχει εκτοξευθεί το κόστος αγοράς σπιτιού σε σχέση με τα χαμηλά του 2017 - Αθήνα και Θεσσαλονίκη κρατούν τα ηνία στις υψηλές τιμές στα ακίνητα

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Ραγδαία άνοδο σημειώνουν οι τιμές της κατοικίας τα τελευταία οκτώ χρόνια, έχοντας ξεπεράσει – από το τελευταίο τρίμηνο του 2024 – τα ιστορικά υψηλά του 2008. Τα οικιστικά ακίνητα έπιασαν «πάτο» το 2017, όταν οι τιμές τους βρέθηκαν στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2000 κι έπειτα. Εκτοτε όμως το κόστος αγοράς κατοικίας έχει εκτοξευθεί.

Στη Θεσσαλονίκη η αύξηση στα νεόδμητα ήταν μεγαλύτερη και έφτασε στο 98%

Μάλιστα, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ΤτΕ για τις τιμές των οικιστικών ακινήτων, οι τιμές των ακινήτων έχουν σχεδόν διπλασιαστεί από τα χαμηλά του 2017, με την αύξηση να διαμορφώνεται στο 82,5%. Δηλαδή, ένα μέσο ακίνητο (όχι το ίδιο, αφού η αξία των ακινήτων μειώνεται προϊόντος του χρόνου) που κόστιζε 100.000 ευρώ το 2017 σήμερα έχει τιμή πώλησης στα 182.500 ευρώ.

Στην Αθήνα, οι τιμές των σπιτιών είναι ακριβώς διπλάσιες από τις χαμηλότερες που καταγράφηκαν το 2017. Συγκεκριμένα, ενώ ο δείκτης τιμών ακινήτων της ΤτΕ διαμορφωνόταν στο 56,1 το α’ τρίμηνο του 2017 (με έτος βάσης=100 τις τιμές του 2007), στα τέλη του β’ τριμήνου ο δείκτης τιμών στην πρωτεύουσα ανερχόταν στο 112,2, δηλαδή κατά 12% πιο ψηλά από το 2007. Ακόμα μεγαλύτερη (101%) ήταν η αύξηση που καταγράφηκε στα νεόδμητα ακίνητα ηλικίας κάτω των 5 ετών.

Στη Θεσσαλονίκη, η αύξηση των τιμών ήταν αντίστοιχη και διαμορφώθηκε στο 95% μεταξύ του χαμηλού που σημειώθηκε στο γ’ τρίμηνο του 2017 και του υψηλού του β’ τριμήνου της φετινής χρονιάς. Ο δείκτης τιμών της ΤτΕ υπολογιζόταν στις 54,1 μονάδες το 2017, ενώ σήμερα βρίσκεται στις 105,7. Η αύξηση στα νεόδμητα ήταν μεγαλύτερη και έφτασε το 98%, ενώ στα παλαιά (άνω των 5 ετών) η αύξηση υπολογίζεται στο 94%.

Στην Περιφέρεια

Οι υπόλοιπες πόλεις της χώρας έχουν επηρεαστεί σε μικρότερο βαθμό από το πληθωριστικό κύμα που έχει σπρώξει στα ύψη τις τιμές των ακινήτων ως συνέπεια της μεγάλης ζήτησης, που έχει κινηθεί κυρίως από ξένους αγοραστές – άλλοτε για την απόκτηση χρυσής βίζα, άλλοτε για να χρησιμοποιηθούν για βραχυχρόνια μίσθωση και, σπανιότερα, για ιδιοκατοίκηση.

Αναλυτικότερα, οι τιμές των ακινήτων στις υπόλοιπες μεγάλες πόλεις (Πάτρα, Ιωάννινα, Χανιά, Ηράκλειο, Αλεξανδρούπολη κ.ά.) έχουν αυξηθεί κατά 64% την ίδια περίοδο και ξεπερνούν τις τιμές του 2007 – αλλά όχι και τα υψηλά του 2008. Στα νεόδμητα η αύξηση είναι μεγαλύτερη (72%), ενώ στα σπίτια άνω των πέντε ετών περιορίζεται στο 59%. Στα παλαιότερα ακίνητα, μάλιστα, οι τιμές συνεχίζουν να είναι κάτω από τις αντίστοιχες του 2007.

Στην υπόλοιπη χώρα, οι αυξήσεις στις τιμές των ακινήτων υπολογίζονται επίσης στο 64%. Ο δείκτης τιμών κατοικίας της ΤτΕ για τα εν λόγω ακίνητα ανερχόταν στις 64,2 μονάδες το β’ τρίμηνο του 2017, ενώ σήμερα βρίσκεται στις 105 μονάδες. Οπως και στις υπόλοιπες περιοχές, οι αυξήσεις είναι μεγαλύτερες στα σπίτια κάτω των πέντε ετών (+75%), ενώ είναι πιο περιορισμένες (+55%) στα παλαιότερα.

Κίνδυνος φούσκας

Στην τελευταία ετήσια έκθεση του διοικητή της ΤτΕ Γιάννη Στουρνάρα για το 2024, η κεντρική τράπεζα κρούει εμμέσως τον κώδωνα του κινδύνου για το ενδεχόμενο φούσκας στην αγορά ακινήτων. Οπως αναφέρει, η επίμονη αύξηση των τιμών οικιστικών ακινήτων, σε συνδυασμό με το μεγάλο ποσοστό του εισοδήματος που απορροφά το κόστος της στέγασης (35,2%), «αναδεικνύουν την απαρχή συσσώρευσης κυκλικού συστημικού κινδύνου». Υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι οι εκταμιεύσεις των στεγαστικών δανείων εξακολουθούν να κινούνται σε χαμηλά επίπεδα.

Πράγματι, παρά τα προγράμματα «Σπίτι Μου» και τη μείωση των επιτοκίων που παρατηρείται τον τελευταίο χρόνο, τα στεγαστικά δάνεια δυσκολεύονται να πάρουν τα «πάνω» τους. Ωστόσο, τους τελευταίους μήνες αυτό μοιάζει να αλλάζει σταδιακά. Το τρίμηνο Ιουνίου-Αυγούστου της φετινής χρονιάς, οι νέες εκταμιεύσεις στεγαστικών δανείων ανήλθαν σε 565 εκατ. ευρώ, σημαντικά υψηλότερα από τις νέες εκταμιεύσεις καταναλωτικών δανείων (500 εκατ. ευρώ) το ίδιο διάστημα.

Μάλιστα, τόσο τον Ιούνιο όσο και τον Ιούλιο της φετινής χρονιάς οι νέες εκταμιεύσεις ξεπέρασαν τα 200 εκατ. ευρώ, κάτι που είχε να γίνει από τον Μάρτιο του 2014! Ετσι, οι νέες εκταμιεύσεις στεγαστικών δανείων έχουν αρχίσει να ξεπερνούν τις αποπληρωμές των παλαιότερων, αυξάνοντας το υπόλοιπο των χρηματοδοτήσεων στην αγορά, που διαμορφώθηκε τον Αύγουστο στα 25,4 δισ. ευρώ.

Business
Intralot: Ισχυρή ζήτηση για την ΑΜΚ – Πάνω από 3 φορές η κάλυψη

Intralot: Ισχυρή ζήτηση για την ΑΜΚ – Πάνω από 3 φορές η κάλυψη

Βιομηχανία
Βιομηχανία: Ιταλικό μοντέλο για το ενεργειακό κόστος αλλά με ψαλιδισμένες επιδοτήσεις

Βιομηχανία: Ιταλικό μοντέλο για το ενεργειακό κόστος αλλά με ψαλιδισμένες επιδοτήσεις

Σύνταξη
Με διπλή φορολόγηση επιβαρύνονται 440.000 συνταξιούχοι
«Άδικο και παράνομο» 03.10.25

Με διπλή φορολόγηση επιβαρύνονται 440.000 συνταξιούχοι

Όσοι συνταξιούχοι λαμβάνουν πάνω από 1.400 ευρώ μηνιαίως υπόκεινται στην εισφορά, που είναι κλιμακωτή (3% με 14%) και επιβάλλεται σε όλο το ποσό χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το αφορολόγητο των 720 ευρώ

Ηλίας Γεωργάκης
Δημογραφικό: Ο δείκτης που συνδέεται με το συνταξιοδοτικό και πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει η Ελλάδα
Γήρανση πληθυσμού 03.10.25

Ο δείκτης που βάζει «φωτιά» στο συνταξιοδοτικό - Η πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει η Ελλάδα

Το δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα είναι μία από τις μεγαλύτερες μακροπρόθεσμες προκλήσεις της χώρας. Η ελληνική κοινωνία μετασχηματίζεται σε μια κοινωνία συνταξιούχων. Το βάρος που ασκεί η δημογραφική γήρανση ασκεί πίεση στο συνταξιοδοτικό σύστημα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Διυπουργική σύσκεψη για τη βιομηχανία: Δε βγήκε «λευκός καπνός» για το ενεργειακό κόστος
Διυπουργική σύσκεψη 02.10.25

Δε βγήκε «λευκός καπνός» για το ενεργειακό κόστος στη βιομηχανία

Με ανταλλαγή απόψεων αλλά χωρίς αποτέλεσμα ολοκληρώθηκε η σύσκεψη για τη βιομηχανία υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη. Επιφυλάσσεται η κυβέρνηση για τα μέτρα του ενεργειακού κόστους

Σύνταξη
Γιατί «συννέφιασε» η αγορά παρά τη μείωση του πληθωρισμού;
Επιδείνωση προσδοκιών 02.10.25

Γιατί «συννέφιασε» η αγορά παρά τη μείωση του πληθωρισμού;

Επιδεινώθηκε το οικονομικό κλίμα για τις επιχειρήσεις τον Σεπτέμβριο, καθώς η αβεβαιότητα παραμένει. Γιατί η μείωση του πληθωρισμού δεν έδιωξε τα «σύννεφα» από την αγορά.

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Πώς ψαλιδίζεται το εισόδημα της μεσαίας τάξης – Οι δύο κύριοι παράγοντες
Οικονομικές δυσκολίες 02.10.25

Πώς ψαλιδίζεται το εισόδημα της μεσαίας τάξης – Οι δύο κύριοι παράγοντες

Παρά τη βελτίωση της δημοσιονομικής εικόνας της χώρας και τους ικανοποιητικούς ρυθμούς ανάπτυξης, οι δείκτες δεν βελτιώνονται, η κατανομή του εισοδήματος παραμένει άνιση και η κοινωνική κινητικότητα περιορισμένη

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ταμείο Ανάκαμψης: «Να γίνουν σε έναν χρόνο όσα δεν έγιναν σε τέσσερα», το μήνυμα των Βρυξελλών στην κυβέρνηση
«Να τρέξουμε» 02.10.25

Ταμείο Ανάκαμψης: «Να γίνουν σε έναν χρόνο όσα δεν έγιναν σε τέσσερα», το μήνυμα των Βρυξελλών στην κυβέρνηση

Το χρονικό πλαίσιο για την κυβέρνηση είναι ασφυκτικό, καθότι έχει μπροστά της το τέλος Οκτωβρίου όπου μέχρι τότε θα πρέπει να έχει υποβάλει το σχέδιο αναθεώρησης

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Παπασταύρου: «Η χονδρική τιμή στο ρεύμα ανέβηκε – Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να κρατήσουμε το κόστος χαμηλό»
Εναλλακτικά σενάρια 02.10.25

Παπασταύρου για την αύξηση των χονδρικών τιμών στο ρεύμα - «Προσπαθούμε να κρατήσουμε το κόστος χαμηλό»

«Ο αλγόριθμος δεν άλλαξε, αλλά μπορέσαμε και συντονιστήκαμε και είμαστε πιο κοντά στις τιμές με χώρες της Ευρώπης» δήλωσε για τις τιμές στο ρεύμα ο υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου

Σύνταξη
Ενοίκια: Πώς σχολιάζει η αγορά τις τρεις νέες παρεμβάσεις για τις φοροαπαλλαγές – Εκτός συζήτησης το πλαφόν
Στεγαστική Κρίση 02.10.25

Ενοίκια: Πώς σχολιάζει η αγορά τις τρεις νέες παρεμβάσεις για τις φοροαπαλλαγές – Εκτός συζήτησης το πλαφόν

Το ΥΠΕΘΟ ανακοίνωσε τρεις παρεμβάσεις για τις φοροαπαλλαγές στα εισοδήματα από ενοίκια, σε πρώην κλειστά ακίνητα. Θετικά μέτρα, αλλά δε λύνουν τη στεγαστική κρίση, σχολιάζουν παράγοντες της αγοράς.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Οι προσκλήσεις της Κατσέλη, ο χαιρετισμός του Δημάρχου και το «ραντεβού» της κεντροαριστεράς
Πολιτική Γραμματεία 03.10.25

Οι προσκλήσεις της Κατσέλη, ο χαιρετισμός του Δημάρχου και το «ραντεβού» της κεντροαριστεράς

Σε ποιους πολιτικούς αρχηγούς εστάλη πρόσκληση για την εκδήλωση των Ινστιτούτων από τη Λούκα Κατσέλη - Ποια η εμπλοκή του Χάρη Δούκα στην εκδήλωση

Σύνταξη
Πυροβολισμοί στην Ομόνοια με έναν τραυματία
Αιματηρό επεισόδιο 03.10.25

Πυροβολισμοί στην Ομόνοια με έναν τραυματία

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δύο άτομα άνοιξαν πυρ και τραυμάτισαν ελαφρά έναν αλλοδαπό ο οποίος βρισκόταν στην πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου κοντά στην Ομόνοια

Σύνταξη
Με διπλή φορολόγηση επιβαρύνονται 440.000 συνταξιούχοι
«Άδικο και παράνομο» 03.10.25

Με διπλή φορολόγηση επιβαρύνονται 440.000 συνταξιούχοι

Όσοι συνταξιούχοι λαμβάνουν πάνω από 1.400 ευρώ μηνιαίως υπόκεινται στην εισφορά, που είναι κλιμακωτή (3% με 14%) και επιβάλλεται σε όλο το ποσό χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το αφορολόγητο των 720 ευρώ

Ηλίας Γεωργάκης
Λι Μίλερ: Το Tate Britain τιμά την πολεμική ανταποκρίτρια της Vogue με μια νέα έκθεση
Αξέχαστη 03.10.25

Λι Μίλερ: Το Tate Britain τιμά την πολεμική ανταποκρίτρια της Vogue με μια νέα έκθεση

Η έκθεση εγκαινιάστηκε στις 2 Οκτωβρίου και θα διαρκέσει έως τις 15 Φεβρουαρίου 2026 και είναι η μεγαλύτερη που έχει οργανωθεί ποτέ στο Ηνωμένο Βασίλειο για τη σπουδαία δημιουργό

Σύνταξη
Πτήσεις: «Ετοιμαστείτε για μεγαλύτερες καθυστερήσεις» προειδοποιούν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας
Κλιμάκωση 03.10.25

«Ετοιμαστείτε για μεγαλύτερες καθυστερήσεις» προειδοποιούν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας

Κρίσιμη Γενική Συνέλευση του κλάδου τη Δευτέρα - Διακόπτουν το καθεστώς υπερεργασίας - Οι καθυστερήσεις στις πτήσεις ξεκινούν από 15-20 λεπτά το πρωί και φτάνουν τις 3 ώρες αργά το απόγευμα

Κώστας Ντελέζος
Ο Άνταμ Σάντλερ δεν πολυ νοιάζεται για το αν θα κερδίσει Όσκαρ για το «Jay Kelly» – Του φτάνει που συμμετείχε
«Περήφανος» 03.10.25

Ο Άνταμ Σάντλερ δεν πολυ νοιάζεται για το αν θα κερδίσει Όσκαρ για το «Jay Kelly» – Του φτάνει που συμμετείχε

Ο Άνταμ Σάντλερ κλήθηκε να απαντήσει στις φήμες που τον θέλουν φαβορί για τα φετινά Όσκαρ για την ερμηνεία του στην «Jay Kelly» - και εκείνος απάντησε με το χαρακτηριστικό του στυλ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Le Monde: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά υποθέσεις διαφθοράς και φέρνει σε δύσκολη θέση την ελληνική κυβέρνηση
«Ντροπιασμένη κυβέρνηση» 03.10.25

Le Monde: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά υποθέσεις διαφθοράς και φέρνει σε δύσκολη θέση την ελληνική κυβέρνηση

Τέμπη, λαθρεμπόριο, ΟΠΕΚΕΠΕ. Τρεις έρευνες είναι σε εξέλιξη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Ελλάδα, ενώ η επικεφαλής της, Λάουρα Κοβέσι, που ήρθε στην Ελλάδα έχει καταγγείλει «απόπειρες εκφοβισμού».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Δημογραφικό: Ο δείκτης που συνδέεται με το συνταξιοδοτικό και πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει η Ελλάδα
Γήρανση πληθυσμού 03.10.25

Ο δείκτης που βάζει «φωτιά» στο συνταξιοδοτικό - Η πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει η Ελλάδα

Το δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα είναι μία από τις μεγαλύτερες μακροπρόθεσμες προκλήσεις της χώρας. Η ελληνική κοινωνία μετασχηματίζεται σε μια κοινωνία συνταξιούχων. Το βάρος που ασκεί η δημογραφική γήρανση ασκεί πίεση στο συνταξιοδοτικό σύστημα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Διχασμένη ξανά; – 35 χρόνια μετά την επανένωση, η Γερμανία βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι
Σκηνικό διαίρεσης 03.10.25

Διχασμένη ξανά; – 35 χρόνια μετά την επανένωση, η Γερμανία βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι

Από την ευφορία της επανένωσης του 1990, η Γερμανία στο hangover της οικονομικής στασιμότητας, των διευρυμένων ανισοτήτων μεταξύ ανατολικών και δυτικών κρατιδίων και της ανόδου της Ακροδεξιάς

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Βενεζουέλα: Ο υπουργός Άμυνας καταγγέλλει πως αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη πλησίασαν τις ακτές της χώρας
Κόσμος 03.10.25

Βενεζουέλα: Ο υπουργός Άμυνας καταγγέλλει πως αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη πλησίασαν τις ακτές της χώρας

«Η παρουσία τέτοιων αεροσκαφών κοντά στις ακτές μας στην Καραϊβική είναι απρέπεια, πρόκληση, απειλή για την ασφάλεια της χώρας», τόνισε. Η Βενεζουέλα μιλάει για απειλή.

Σύνταξη
Πούτιν: Η Μόσχα θα κάνει πυρηνικές δοκιμές, αν το κάνουν και άλλες χώρες – Προτείνει παράταση της NewSTART
Περίπλοκος διάλογος 03.10.25

Πούτιν: Η Μόσχα θα κάνει πυρηνικές δοκιμές, αν το κάνουν και άλλες χώρες – Προτείνει παράταση της NewSTART

Ο Πούτιν εξήγησε ότι ένας από τους παράγοντες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στις νέες συνομιλίες για τον έλεγχο των εξοπλισμών είναι ότι η Ρωσία έχει αποκτήσει έναν νέο πύραυλο, τον Ορέσνικ.

Σύνταξη
Δόλωμα Τραμπ σε 9 πανεπιστήμια: Δεσμευθείτε στην ατζέντα μου και θα πάρετε κρατικό χρήμα
«Διαβολική συμφωνία;» 03.10.25

Δόλωμα Τραμπ σε 9 πανεπιστήμια: Δεσμευθείτε στην ατζέντα μου και θα πάρετε κρατικό χρήμα

Ο Λευκός Οίκος ζητά από εννέα μεγάλα πανεπιστήμια να δεσμευτούν στις πολιτικές προτεραιότητες του προέδρου Τραμπ. Σε αντάλλαγμα θα έχουν πρόσβαση με ευνοϊκούς όρους σε χρήματα από το κράτος.

Σύνταξη
Μάντσεστερ: Βρετανός συριακής καταγωγής ο δράστης της επίθεσης στη συναγωγή – Τρεις συλλήψεις
Συνεχίζονται οι έρευνες 03.10.25

Μάντσεστερ: Βρετανός συριακής καταγωγής ο δράστης της επίθεσης στη συναγωγή – Τρεις συλλήψεις

Ένας 35χρονος Βρετανός, με καταγωγή από τη Συρία ήταν ο ύποπτος της επίθεσης στην εβραϊκή συναγωγή στο Μάντσεστερ. Η επίθεση αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική.

Σύνταξη
Τουρκία: «Θα συνεχίσουμε να αγοράζουμε φυσικό αέριο από τη Ρωσία»
«Έχουμε συμφωνίες» 03.10.25

Τουρκία: «Θα συνεχίσουμε να αγοράζουμε φυσικό αέριο από τη Ρωσία»

Ο υπουργός ενέργειας της Τουρκίας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, δήλωσε ότι η Άγκυρα δεν θα σταματήσει να αγοράσει ρωσικό φυσικό αέριο. Ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν θα παρέμβει ούτε στις εισαγωγές πετρελαίου.

Σύνταξη
Χαμάς: Η απάντησή μας στο σχέδιο Τραμπ θα είναι σύμφωνη με τα συμφέροντα του παλαιστινιακού λαού
Πόλεμος στη Γάζα 03.10.25

Χαμάς: Η απάντησή μας στο σχέδιο Τραμπ θα είναι σύμφωνη με τα συμφέροντα του παλαιστινιακού λαού

Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι σύντομα θα δώσει την απάντησή της για το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου για τη Γάζα. Ωστόσο, σημείωσε, δεν αντιμετωπίζει το χρόνο ως σπαθί που επικρέμαται πάνω από το κεφάλι της

Σύνταξη
Conference League: Αποτελέσματα και βαθμολογία – «Καταιγίδα» η ΑΕΚ Λάρνακας (4-0 την Αλκμάαρ), δύσκολα η Φιορεντίνα
Ποδόσφαιρο 03.10.25

Conference League: Αποτελέσματα και βαθμολογία – «Καταιγίδα» η ΑΕΚ Λάρνακας (4-0 την Αλκμάαρ), δύσκολα η Φιορεντίνα

Αστραψε και βρόντηξε η ΑΕΚ Λάρνακας που διέλυψε 4-0 την Αλκμαάρ, αντίθετα η Φιορεντίνα νίκησε τη Σίγμα Ολομουτς πιο δύσκολα από ό,τι δείχνει το τελικό 2-0, με πέναλτι λύγισε η Ομόνοια με τη Μάιντζ

Σύνταξη
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Τακτική σιωπής και υπεκφυγής» από Παπά – Ξανά στο προσκήνιο το όνομα Βορίδη
Εξεταστική 03.10.25

«Τακτική σιωπής και υπεκφυγής» από Παπά - Ξανά στο προσκήνιο το όνομα Βορίδη

Για «τακτική σιωπής και υπεκφυγής που καίει το αφήγημα ότι όλα καλώς πήγαιναν» μιλούν πηγές του ΠΑΣΟΚ μετά την κατάθεση του πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Θεοφάνη Παπά. Η μαρτυρία για τον Μάκη Βορίδη και την κατανομή βοσκοτόπων.

Σύνταξη
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

