Συνεχίζεται το ράλι των τιμών των οικιστικών ακινήτων, με την αγορά κατοικίας από τους Ελληνες να αποτελεί πολύ ακριβή υπόθεση για τον μέσο Ελληνα και για ορισμένους ιδιαίτερα ακριβή έως και απρόσιτη.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των τιμών των διαμερισμάτων εμφανίζεται υψηλότερος εκτός της Αττικής

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το β’ τρίμηνο του 2025 ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των τιμών των διαμερισμάτων για το σύνολο της χώρας διαμορφώθηκε στο 7,3%. Η συνεχιζόμενη αύξηση στις τιμές των ακινήτων δείχνει να επηρεάζεται τόσο από το μειωμένο απόθεμα ακινήτων και κατ’ επέκταση την προσφορά όσο και από τη σημαντική αύξηση των τιμών των υλικών κατασκευής, η οποία αφορά κυρίως τα νεόδμητα ακίνητα.

Ωστόσο σημαντικό στοιχείο, όπως προκύπτει, είναι ότι αν και η αγορά οικιστικών ακινήτων κινείται αυξητικά, έχει περιοριστεί ο ρυθμός ανόδου των τιμών συνολικά, με τα παλαιότερα ακίνητα να παρουσιάζουν μεγαλύτερη αύξηση το β’ τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το α’ τρίμηνο του έτους όσον αφορά τα νέα, κατασκευής κάτω των πέντε ετών.

Εξέλιξη των τιμών

Ειδικότερα εξετάζοντας την εξέλιξη των τιμών με βάση την παλαιότητα των ακινήτων, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των τιμών των νέων διαμερισμάτων διαμορφώθηκε χαμηλότερα, στο 6,8%, ενώ των παλαιών σχεδόν μία μονάδα υψηλότερα,στο 7,6%, γεγονός που μπορεί να αποδοθεί στην αυξημένη ζήτησή τους και λόγω του προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙ» που βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά ακίνητα που έχουν κατασκευαστεί έως και το 2007, αλλά και των χαμηλότερων τιμών ανά τετραγωνικό έναντι των νέων, κάτω των πέντε ετών. Με βάση τη γεωγραφική θέση ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των τιμών των διαμερισμάτων εμφανίζεται υψηλότερος εκτός της Αττικής.

Συγκεκριμένα, διαμορφώθηκε σε 5,9% στην Αθήνα, 8,8% στη Θεσσαλονίκη, 8,5% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 8,8% στις λοιπές περιοχές της χώρας, εμφανίζοντας και μια μετατόπιση του αγοραστικού ενδιαφέροντος εκτός της Αττικής. Πιο αναλυτικά και μεβάση τα διαθέσιμα προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, εκτιμάται ότι το β’ τρίμηνο του 2025 οι τιμές των διαμερισμάτων (σε ονομαστικούς όρους) ήταν κατά μέσο όρο αυξημένες κατά 7,3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024. Για το 2024, οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 9,0% (αναθεωρημένα στοιχεία), έναντι αύξησης 13,9% το 2023. Η αύξηση των τιμών το β’ τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 ήταν 6,8% για τα νέα διαμερίσματα, δηλαδή ηλικίας έως 5 ετών, και 7,6% για τα παλαιά, δηλαδή ηλικίας άνω των 5 ετών.

Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, για το 2024, ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών για τα νέα διαμερίσματα ήταν 10,2%, έναντι ρυθμού αύξησης 12,9% το 2023, ενώ ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης για τα παλαιά διαμερίσματα ήταν 8,2% το 2024, έναντι ρυθμού αύξησης 14,5% το 2023. Επίσης κατά γεωγραφική περιοχή προκύπτει ότι η αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων το β’ τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 ήταν 5,9% στην Αθήνα, 8,8% στη Θεσσαλονίκη, 8,5% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 8,8% στις λοιπές περιοχές της χώρας. Για το σύνολο του 2024, η αύξηση των τιμών στις ίδιες περιοχές σε σχέση με το 2023 ήταν 8,5%, 11,6%, 7,5% και 10,7% αντίστοιχα. Τέλος, για το σύνολο των αστικών περιοχών της χώρας, το β’ τρίμηνο του 2025 οι τιμές των διαμερισμάτων ήταν κατά μέσο όρο αυξημένες κατά 7,3% σε σύγκριση με το β’ τρίμηνο του 2024, ενώ για το 2024 η μέση ετήσια αύξηση διαμορφώθηκε στο 8,7%.

Premium έκδοση «Τα ΝΕΑ»