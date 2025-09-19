newspaper
19.09.2025 | 07:42
Απαγορευτικό απόπλου μέχρι τις 10 π.μ από Πειραιά, Λαύριο και Ραφήνα
Ακίνητα: Νέα άνοδος στις τιμές των διαμερισμάτων
Οικονομικές Ειδήσεις 19 Σεπτεμβρίου 2025 | 06:10

Ακίνητα: Νέα άνοδος στις τιμές των διαμερισμάτων

Το β΄ τρίμηνο του 2025 ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των τιμών στα ακίνητα, για το σύνολο της χώρας, διαμορφώθηκε στο 7,3%

Δήμητρα Σκούφου
Αϋπνία: Όταν ο ύπνος λιγοστεύει, ο εγκέφαλος γερνά κατά 3,5 χρόνια!

Αϋπνία: Όταν ο ύπνος λιγοστεύει, ο εγκέφαλος γερνά κατά 3,5 χρόνια!

Spotlight

Συνεχίζεται το ράλι των τιμών των οικιστικών ακινήτων, με την αγορά κατοικίας από τους Ελληνες να αποτελεί πολύ ακριβή υπόθεση για τον μέσο Ελληνα και για ορισμένους ιδιαίτερα ακριβή έως και απρόσιτη.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των τιμών των διαμερισμάτων εμφανίζεται υψηλότερος εκτός της Αττικής

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το β’ τρίμηνο του 2025 ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των τιμών των διαμερισμάτων για το σύνολο της χώρας διαμορφώθηκε στο 7,3%. Η συνεχιζόμενη αύξηση στις τιμές των ακινήτων δείχνει να επηρεάζεται τόσο από το μειωμένο απόθεμα ακινήτων και κατ’ επέκταση την προσφορά όσο και από τη σημαντική αύξηση των τιμών των υλικών κατασκευής, η οποία αφορά κυρίως τα νεόδμητα ακίνητα.

Ωστόσο σημαντικό στοιχείο, όπως προκύπτει, είναι ότι αν και η αγορά οικιστικών ακινήτων κινείται αυξητικά, έχει περιοριστεί ο ρυθμός ανόδου των τιμών συνολικά, με τα παλαιότερα ακίνητα να παρουσιάζουν μεγαλύτερη αύξηση το β’ τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το α’ τρίμηνο του έτους όσον αφορά τα νέα, κατασκευής κάτω των πέντε ετών.

Εξέλιξη των τιμών

Ειδικότερα εξετάζοντας την εξέλιξη των τιμών με βάση την παλαιότητα των ακινήτων, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των τιμών των νέων διαμερισμάτων διαμορφώθηκε χαμηλότερα, στο 6,8%, ενώ των παλαιών σχεδόν μία μονάδα υψηλότερα,στο 7,6%, γεγονός που μπορεί να αποδοθεί στην αυξημένη ζήτησή τους και λόγω του προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙ» που βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά ακίνητα που έχουν κατασκευαστεί έως και το 2007, αλλά και των χαμηλότερων τιμών ανά τετραγωνικό έναντι των νέων, κάτω των πέντε ετών. Με βάση τη γεωγραφική θέση ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των τιμών των διαμερισμάτων εμφανίζεται υψηλότερος εκτός της Αττικής.

Συγκεκριμένα, διαμορφώθηκε σε 5,9% στην Αθήνα, 8,8% στη Θεσσαλονίκη, 8,5% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 8,8% στις λοιπές περιοχές της χώρας, εμφανίζοντας και μια μετατόπιση του αγοραστικού ενδιαφέροντος εκτός της Αττικής. Πιο αναλυτικά και μεβάση τα διαθέσιμα προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, εκτιμάται ότι το β’ τρίμηνο του 2025 οι τιμές των διαμερισμάτων (σε ονομαστικούς όρους) ήταν κατά μέσο όρο αυξημένες κατά 7,3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024. Για το 2024, οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 9,0% (αναθεωρημένα στοιχεία), έναντι αύξησης 13,9% το 2023. Η αύξηση των τιμών το β’ τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 ήταν 6,8% για τα νέα διαμερίσματα, δηλαδή ηλικίας έως 5 ετών, και 7,6% για τα παλαιά, δηλαδή ηλικίας άνω των 5 ετών.

Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, για το 2024, ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών για τα νέα διαμερίσματα ήταν 10,2%, έναντι ρυθμού αύξησης 12,9% το 2023, ενώ ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης για τα παλαιά διαμερίσματα ήταν 8,2% το 2024, έναντι ρυθμού αύξησης 14,5% το 2023. Επίσης κατά γεωγραφική περιοχή προκύπτει ότι η αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων το β’ τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 ήταν 5,9% στην Αθήνα, 8,8% στη Θεσσαλονίκη, 8,5% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 8,8% στις λοιπές περιοχές της χώρας. Για το σύνολο του 2024, η αύξηση των τιμών στις ίδιες περιοχές σε σχέση με το 2023 ήταν 8,5%, 11,6%, 7,5% και 10,7% αντίστοιχα. Τέλος, για το σύνολο των αστικών περιοχών της χώρας, το β’ τρίμηνο του 2025 οι τιμές των διαμερισμάτων ήταν κατά μέσο όρο αυξημένες κατά 7,3% σε σύγκριση με το β’ τρίμηνο του 2024, ενώ για το 2024 η μέση ετήσια αύξηση διαμορφώθηκε στο 8,7%.

Economy
Moody’s: Εν αναμονή της κρίσης – Τι θα φέρει η σημερινή απόφαση

Moody’s: Εν αναμονή της κρίσης – Τι θα φέρει η σημερινή απόφαση

Ηλεκτρισμός
Χρηματιστήριο Ενέργειας: Σε εφαρμογή από την 1η Οκτωβρίου το 15λεπτο trading

Χρηματιστήριο Ενέργειας: Σε εφαρμογή από την 1η Οκτωβρίου το 15λεπτο trading

Μαχαίρι σε δημόσιες υπηρεσίες δέχονται 4 στους 10 Ευρωπαίους προκειμένου να μειωθούν οι φόροι
Ευρωβαρόμετρο 19.09.25

Μαχαίρι σε δημόσιες υπηρεσίες δέχονται 4 στους 10 Ευρωπαίους με αντάλλαγμα μείωση φόρων – Η θέση της Ελλάδας

Στις πέντε πρώτες χώρες η Ελλάδα, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο - Πώς αντιμετωπίζονται οι φόροι από τους πολίτες - Ο ρόλος της έλλειψης εμπιστοσύνης στις κυβερνήσεις για τη διαχείριση των δημόσιων πόρων

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Οι κίνδυνοι από τη «γρήγορη μόδα»: Η φτήνια τρώει τον παρά και θέσεις εργασίας
Χάνονται θέσεις εργασίας 18.09.25

Οι κίνδυνοι από τη «γρήγορη μόδα»: Η φτήνια τρώει τον παρά και θέσεις εργασίας

Επείγοντα μέτρα για την προστασία της βιομηχανίας ένδυσης από τη γρήγορη μόδα ζητούν ευρωπαϊκές επαγγελματικές ομοσπονδίες. Διότι οι αγορές από πλατφόρμες όπως οι Shein και Temu είναι «πεταμένα λεφτά»

Σύνταξη
Αγρότες: «Φτάνει πια η κοροϊδία» – Πανθεσσαλικό μπλόκο, ζητούν λύσεις στα οξυμένα προβλήματα
Βγήκαν τα τρακτέρ 18.09.25

«Φτάνει πια η κοροϊδία» - Πανθεσσαλικό μπλόκο αγροτών, ζητούν λύσεις στα οξυμένα προβλήματα

«Κλιμακώνουμε τον συντονισμένο αγώνα για την επιβίωσή μας απέναντι στην πολιτική κυβέρνησης και ΚΑΠ της ΕΕ», ήταν το μήνυμα που έστειλαν οι αγρότες κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης στη Θεσσαλία

Σύνταξη
O πόλεμος στη Γάζα και ο πόλεμος του παγωτού: Χωρίς τον Tζέρι τα Βen & Jerry’s λόγω (και) του Παλαιστινιακού
Πολιτικός ακτιβιστής 18.09.25

O πόλεμος στη Γάζα και ο πόλεμος του παγωτού: Χωρίς τον Tζέρι τα Βen & Jerry’s λόγω (και) του Παλαιστινιακού

Aποχώρησε από την Ben & Jerry's ο συνιδρυτής της αγαπημένης μάρκας παγωτού και πολιτικός ακτιβιστής Τζέρι Γκρίνφιλντ, εν μέσω οξείας διαμάχης με τη μητρική Unilever, με αιχμή τη γενοκτονία στη Γάζα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τσιάρας για την ευλογιά των προβάτων: Αδικαιολόγητες οι ανατιμήσεις στο κρέας – Τι είπε για το εμβόλιο
Agro-in 18.09.25

Τσιάρας για την ευλογιά των προβάτων: Αδικαιολόγητες οι ανατιμήσεις στο κρέας – Τι είπε για το εμβόλιο

Ο Κώστας Τσιάρας, αναφέρθηκε στο κυβερνητικό σχέδιο για την ευλογιά των προβάτων, με ευχολόγια: «Θέλουμε να αποφύγουμε το lockdown, θα επιφέρει συνέπειες στην αγροτική οικονομία», είπε.

Σύνταξη
Κρίση χρηματοδότησης ΟΗΕ λόγω… Κίνας και ΗΠΑ – «Είναι ακατανόητο»
«Είναι ακατανόητο» 18.09.25

Κρίση χρηματοδότησης ΟΗΕ λόγω… Κίνας και ΗΠΑ

Ως οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου, η Κίνα και οι ΗΠΑ -που επίσης καθυστερούν συχνά τις πληρωμές τους στον ΟΗΕ- είναι οι μεγαλύτεροι συνεισφορείς στον προϋπολογισμό του.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Νέες απειλές από τον ισραηλινό πρέσβη στον ΟΗΕ: Αν δεν υπάρξει κατάπαυση του πυρός θα κινηθούμε προς τη πόλη της Γάζας
Κόσμος 19.09.25

Νέες απειλές από τον ισραηλινό πρέσβη στον ΟΗΕ: Αν δεν υπάρξει κατάπαυση του πυρός θα κινηθούμε προς τη πόλη της Γάζας

Δεκάδες νεκροί και τραυματίες είναι ο καθημερινός απολογισμός από ισραηλινές επιχειρήσεις στη Γάζα. Ο ισραηλινός πρέσβης στον ΟΗΕ εκτοξεύει νέες απειλές

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Για μεθόδευση συγκάλυψης κατηγορεί τον Μητσοτάκη η αντιπολίτευση – «Έλα στην εξεταστική ή παραιτήσου»
«Διαφθορά και διαπλοκή» 19.09.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Για μεθόδευση συγκάλυψης κατηγορεί τον Μητσοτάκη η αντιπολίτευση – «Έλα στην εξεταστική ή παραιτήσου»

Τα «πυρά» σύσσωμης της αντιπολίτευσης συγκεντρώνει ο πρωθυπουργός για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις κυβερνητικές «μεθοδεύσεις» στην εξεταστική, με στόχο τη «συγκάλυψη» άλλου ενός «γαλάζιου» σκανδάλου

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τα σχόλια για τον Τσάρλι Κερκ «κόβουν» δουλειές στις ΗΠΑ – Σε διαθεσιμότητα καθηγήτρια σε πανεπιστήμιο της Φλόριντα
H δεξιά πτέρυγα 19.09.25

Τα σχόλια για τον Τσάρλι Κερκ «κόβουν» δουλειές στις ΗΠΑ – Σε διαθεσιμότητα καθηγήτρια σε πανεπιστήμιο της Φλόριντα

«Οι δεξιοί θέλουν ο Τσάρλι Κερκ να είναι κάποιο είδος αγίου, να μην προκαλεί αντιπαραθέσεις και να κάνει την Αριστερά να φαίνεται υστερική», αναφέρει η καθηγήτρια σε δήλωση της στο ARTnews.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γκαμπριέλε Στέτσερ: Η καλλιτέχνιδα που έκανε το σώμα της «όπλο» ενάντια στη Στάζι
Culture Live 19.09.25

Γκαμπριέλε Στέτσερ: Η καλλιτέχνιδα που έκανε το σώμα της «όπλο» ενάντια στη Στάζι

Η πρώτη μεγάλη αναδρομική έκθεση της Γκαμπριέλε Στέτσερ στις Άλπεις αναδεικνύει το έργο μιας γυναίκας που, μέσα από τη φωτογραφία, μετέτρεψε την προσωπική της αντίσταση σε καλλιτεχνική κληρονομιά

Σύνταξη
Ευρώπη, η ακυβέρνητη ήπειρος – Κρίσεις μαστίζουν τα κράτη από βορρά ως νότο και από ανατολή έως δύση
Bloomberg 19.09.25

Ευρώπη, η ακυβέρνητη ήπειρος – Κρίσεις μαστίζουν τα κράτη από βορρά ως νότο και από ανατολή έως δύση

Δημοσιονομικά προβλήματα, μεταναστευτικό, πολιτική αστάθεια, αλλά και αδύναμες κυβερνήσεις δημιουργούν εκρηκτικό μείγμα στην Ευρώπη. Και οι κίνδυνοι είναι πολλοί.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μαχαίρι σε δημόσιες υπηρεσίες δέχονται 4 στους 10 Ευρωπαίους προκειμένου να μειωθούν οι φόροι
Ευρωβαρόμετρο 19.09.25

Μαχαίρι σε δημόσιες υπηρεσίες δέχονται 4 στους 10 Ευρωπαίους με αντάλλαγμα μείωση φόρων – Η θέση της Ελλάδας

Στις πέντε πρώτες χώρες η Ελλάδα, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο - Πώς αντιμετωπίζονται οι φόροι από τους πολίτες - Ο ρόλος της έλλειψης εμπιστοσύνης στις κυβερνήσεις για τη διαχείριση των δημόσιων πόρων

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Μάγδα Φύσσα: «Αν ο Παύλος δεν είχε δολοφονηθεί…»
Ελλάδα 19.09.25

«Αν ο Παύλος δεν είχε δολοφονηθεί...» - Η Μάγδα Φύσσα για την αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου

Δώδεκα χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, γνωστού και ως Killah P, η μητέρα του μιλάει στα «ΝΕΑ» για τη Χρυσή Αυγή, την αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου και τη συνέχιση του αγώνα

Βασίλης Τσουκαλάς
Με Καραμανλή, Σαμαρά, Τσίπρα, Παπανδρέου, απαντά το Μαξίμου για να αρνηθεί την κατάθεση Μητσοτάκη στην Εξεταστική
Πολιτική Γραμματεία 19.09.25

Με Καραμανλή, Σαμαρά, Τσίπρα, Παπανδρέου, απαντά το Μαξίμου για να αρνηθεί την κατάθεση Μητσοτάκη στην Εξεταστική

«Αν θες έναν πρωθυπουργό, κανονικά θα έπρεπε να τους έχεις όλους τους πρωθυπουργούς» ήταν η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, αναφορικά με τις προτάσεις της αντιπολίτευσης να κληθεί στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Η Τουρκία απειλεί την Κύπρο «με επικίνδυνες συνέπειες» για την αγορά του ισραηλινού συστήματος αεράμυνας
«Επικίνδυνες συνέπειες» 19.09.25

Η Τουρκία απειλεί την Κύπρο για την αγορά του ισραηλινού Barak ΜΧ

Το ισραηλινό σύστημα αεράμυνας που φέρεται να έχει φτάσει στην Κύπρο προκαλεί εκνευρισμό στην Τουρκία, η οποία «παρακολουθεί με προσοχή» και απειλεί με «επικίνδυνες συνέπειες».

Σύνταξη
Γερμανία και Ισπανία αναζητούν λύση για το ευρωπαϊκό μαχητικό SCAF ως το τέλος του 2025
«Δεν προχωράμε» 19.09.25

Γερμανία και Ισπανία επιθυμούν λύση για το ευρωπαϊκό αεροσκάφος του μέλλοντος

«Δεν προχωράμε στο σχέδιο» για το ευρωπαϊκό μαχητικό αεροσκάφος του μέλλοντος (SCAF), συμφωνούν Μερτς και Σάντσεθ, αναζητώντας «αμφότεροι λύση το συντομότερο δυνατό».

Σύνταξη
Καναδάς και Μεξικό επιθυμούν «πιο δίκαιη και πιο αποτελεσματική» συμφωνία με τις ΗΠΑ
Τριμερής 19.09.25

Καναδάς και Μεξικό επιθυμούν «πιο δίκαιη» συμφωνία με τις ΗΠΑ

«Είμαστε πιο δυνατοί μαζί», δηλώνει ο πρωθυπουργός του Καναδά παρουσία της προέδρου του Μεξικού, καθώς και οι δυο επιθυμούν μια «πιο δίκαιη και πιο αποτελεσματική» τριμερή συμφωνιά με τις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Γάζα: Οργή στο ΣΑ του ΟΗΕ για το βέτο των ΗΠΑ – «Συγγνώμη που δεν μπορέσαμε να σώσουμε τα παιδιά σας»
ΣΑ του ΟΗΕ 19.09.25

Οργή για τις ΗΠΑ - «Συγγνώμη που δεν μπορέσαμε να σώσουμε τα παιδιά σας»»

Οργισμένα αντέδρασαν κράτη-μέλη του ΣΑ του ΟΗΕ στο βέτο που άσκησαν για ακόμα μια φορά οι ΗΠΑ υπέρ του Ισραήλ, επισημαίνοντας ότι «Τα κλάματα των παιδιών θα έπρεπε να μας ραγίζουν την καρδιά».

Σύνταξη
Γάζα: Συνεχίζει τη γενοκτονία το Ισραήλ, με την «ακλόνητη» υποστήριξη των ΗΠΑ
Γάζα 19.09.25

«Θεέ μου, στείλε έναν πύραυλο να μας ανακουφίσει»

Με την «ακλόνητη» υποστήριξη των ΗΠΑ στα πανιά του, το Ισραήλ εντείνει τις χερσαίες και αεροπορικές επιχειρήσεις του στην πόλη της Γάζας, συνεχίζοντας τη γενοκτονία σε βάρος των Παλαιστινίων.

Σύνταξη
