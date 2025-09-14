newspaper
Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
14.09.2025 | 16:15
Λήξη συναγερμού στους Αμπελόκηπους μετά από απειλή για βόμβα σε σουπερμάρκετ
ΠΟΜΙΔΑ: Τι αλλάζει στις μισθώσεις ακινήτων από το 2026 – Οδηγίες στους εκμισθωτές για να αποφύγουν κυρώσεις
Οικονομία 14 Σεπτεμβρίου 2025 | 15:01

ΠΟΜΙΔΑ: Τι αλλάζει στις μισθώσεις ακινήτων από το 2026 – Οδηγίες στους εκμισθωτές για να αποφύγουν κυρώσεις

Οδηγίες της ΠΟΜΙΔΑ στους εκμισθωτές - Τι αλλάζει σε σχέση με την καταβολή του ενοικίου από τον Ιανουάριο του 2026

Από την 1η Ιανουαρίου 2026 καθίσταται υποχρεωτική η καταβολή όλων των μισθωμάτων ακινήτων μέσω τραπεζικού λογαριασμού, βάσει του άρθρου 210 του νόμου 5222/2025. Η νέα ρύθμιση επεκτείνεται πλέον και στις μισθώσεις κατοικιών, καταργώντας στην πράξη το δικαίωμα που προέβλεπε το άρθρο 601 του Αστικού Κώδικα για εξόφληση στον τόπο κατοικίας του εκμισθωτή. Σε σημερινή ανακοίνωσή της, η ΠΟΜΙΔΑ τονίζει ότι οι κυρώσεις που προβλέπονται αφορούν τόσο τους ιδιοκτήτες όσο και τους ενοικιαστές, γεγονός που καθιστά αναγκαία την έγκαιρη προσαρμογή όλων στις νέες απαιτήσεις.

Η ΠΟΜΙΔΑ στην σημερινή της ανακοίνωση αναφέρει:

Παρόλο ότι η καταβολή των περισσοτέρων ενοικίων γίνεται ήδη τραπεζικά, η ΠΟΜΙΔΑ δίνει προς τους ενδιαφερόμενους εκμισθωτές ακινήτων τις εξής οδηγίες για την έγκαιρη προετοιμασία και απροβλημάτιστη εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης, ώστε να μην διακινδυνεύσουν να υποστούν την προβλεπόμενη σε βάρος τους άδικη «ποινή»:

1. Σε όλα τα νέα ή κατά παράταση μισθωτήρια συμφωνητικά αλλά και στις αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης στη σχετική εφαρμογή της ΑΑΔΕ, συνιστούμε ο κλασσικός όρος περί του τόπου, τρόπου και χρόνου καταβολής του μισθώματος να διαμορφωθεί πλέον ως εξής:

«Η καταβολή του μισθώματος θα γίνεται αποκλειστικά με κατάθεση ή μεταφορά στον τραπεζικό λογαριασμό του εκμισθωτή με ΙΒΑΝ ………….….. της Τράπεζας …………….…. (ή που έχει γνωστοποιηθεί στο μισθωτή) εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μισθωτικού μήνα, με τυχόν έξοδα διαβίβασης να βαρύνουν το μισθωτή και θα αποδεικνύεται αποκλειστικά με την τραπεζική απόδειξη κατάθεσης ή μεταφοράς, εφόσον έχει εκτελεστεί. Τυχόν άρνηση του μισθωτή για έγκαιρη τραπεζική καταβολή του μισθώματος λογίζεται ως μη καταβολή του και δίνει στον εκμισθωτή το δικαίωμα να ζητήσει για το λόγο αυτό την απόδοση του μισθίου με κάθε νόμιμο τρόπο.».

Το ισχύον ακατάσχετο όριο των 1.250 ευρώ από τραπεζικό λογαριασμό, ποσών που προέρχονται από μισθούς ή συντάξεις, δεν καλύπτει τα ποσά που προέρχονται από μισθώματα

Η προσθήκη αυτή είναι απόλυτα αναγκαία γιατί ο εκμισθωτής δεν έχει άλλο τρόπο να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με τη νέα διαδικασία, τυχόν ενοικιαστή του που εμμένει, για δικούς του λόγους, να μην του καταβάλει τα ενοίκια στην τράπεζα, όπως ορίζει πλέον ο νόμος.

Κατάθεση στο όνομα του εκμισθωτή

2. Η κατάθεση των μισθωμάτων θα πρέπει από 1.1.2026 να γίνεται σε τραπεζικό λογαριασμό που θα είναι στο όνομα του εκμισθωτή, και όχι πλέον οποιουδήποτε τρίτου (π.χ. πληρεξουσίου του, συγγενούς του, δικηγόρου του, εταιρείας διαχείρισης ακινήτων κλπ.) ώστε να είναι δυνατή η επιβεβαίωση της τραπεζικής καταβολής των ενοικίων προς τον εκμισθωτή.

3. Ο εκμισθωτής θα πρέπει να γνωστοποιήσει τον αριθμό του λογαριασμού αυτού διαδικτυακά στην ΑΑΔΕ, μέσω διαδικασίας που θα οριστεί σύντομα από αυτήν.

4. Αν η κατάθεση των μισθωμάτων γίνεται σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό, το όνομα του εκμισθωτή είναι σκόπιμο να είναι πρώτο μεταξύ των ονομάτων των συνδικαιούχων του λογαριασμού, για να είναι ευκολότερη η διασταύρωση των στοιχείων από την ΑΑΔΕ.

5. Ομοίως σε περίπτωση ύπαρξης πολλών συνεκμισθωτών, καθένας τους θα πρέπει να γνωστοποιήσει στο μισθωτήριο συμφωνητικό (ή τη δήλωση της ΑΑΔΕ) τον δικό του λογαριασμό, με το όνομά του ως πρώτο δικαιούχο, όπου θα κατατίθεται το ποσό που του αντιστοιχεί.

6. Οι εκμισθωτές θα πρέπει να ζητούν από τους ενοικιαστές τους την καταβολή και των 12 μηνιαίων μισθωμάτων εντός του ίδιου οικονομικού έτους, ήτοι έως την 31ηΔεκεμβρίου, ώστε να προκύπτει ότι όλα τα μηνιαία μισθώματα καταβλήθηκαν τραπεζικά, διαφορετικά θα κινδυνεύουν με απώλεια της νόμιμης έκπτωσης.

7. Το ισχύον ακατάσχετο όριο των 1.250 ευρώ από τραπεζικό λογαριασμό, ποσών που προέρχονται από μισθούς ή συντάξεις, δεν καλύπτει τα ποσά που προέρχονται από μισθώματα. Συνεπώς πρακτικά η είσπραξη των κατατιθεμένων ενοικίων από τον τραπεζικό λογαριασμό του εκμισθωτή θα γίνεται κάθε μήνα από όποιον είναι ταχύτερος από τους δύο: Από τον εκμισθωτή ή από την ΑΑΔΕ.

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον
inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
Διαδικτυακή παρακολούθηση από τους εργοδότες: Η τάση που εξαπλώνεται και τι ισχύει στην Ελλάδα
Ηλεκτρονικά «μάτια» 14.09.25

Εργοδότες σε ρόλο «Μεγάλου Αδερφού»: Η τάση που προκαλεί ανησυχία στους εργαζομένους - Τι ισχύει στην Ελλάδα

Τι πληκτρολογούν οι εργαζόμενοι, τι λένε στα chat, ποιες σελίδες επισκέπτονται; Όλα αυτά, υπάρχει περίπτωση να τα γνωρίζουν οι εργοδότες τους

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Τουρισμός: Οι πρωτοφανείς πιέσεις στις υποδομές και το «αντάρτικο» της τοπικής αυτοδιοίκησης
Οικονομία 14.09.25

Οι πρωτοφανείς πιέσεις στις υποδομές και το «αντάρτικο» της τοπικής αυτοδιοίκησης στις τουριστικές επενδύσεις

Ο τουρισμός και η συνεπαγόμενη επέκταση μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων ασκεί πρωτοφανείς πιέσεις σε υποδομές, περιβάλλον και φυσικούς πόρους

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
«Φορολογήστε τους υπερπλούσιους» – Η Γαλλία, η λιτότητα και η μακρονική «ασυλία» στην ελίτ του 0,01%
Ζήτημα δικαιοσύνης 14.09.25

«Φορολογήστε τους υπερπλούσιους» – Η Γαλλία, η λιτότητα και η μακρονική «ασυλία» στην ελίτ του 0,01%

Εν μέσω δημοσιονομικής, πολιτικής και κοινωνικής κρίσης στη Γαλλία, η φορολόγηση των πολύ πλούσιων για πιο δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών επανέρχεται στη δημόσια συζήτηση

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ακίνητα: 8+1 ανατροπές στο φορολογικό τοπίο
Νέο σκηνικό 14.09.25

8+1 ανατροπές στο φορολογικό τοπίο των ακινήτων

Έρχεται «κούρεμα» φοροεπιβαρύνσεων για εισοδήματα από ακίνητα άνω των 12.000 ευρώ, κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε δύο φάσεις για την κύρια κατοικία σε μικρούς οικισμούς έως 1.500 κατοίκους

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Η Amazon προσπαθεί να προλάβει την SpaceX
Διεθνής Οικονομία 14.09.25

Η Amazon προσπαθεί να προλάβει την SpaceX

Το Project Kuiper της Amazon βρίσκεται ακόμη στα πρώτα του βήματα, με μόλις 102 δορυφόρους σε τροχιά – μια σταγόνα στον ωκεανό σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό

Σύνταξη
Σημαντική νίκη για την Καϊράτ
Ποδόσφαιρο 14.09.25

Σημαντική νίκη για την Καϊράτ

Η αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Champions League, νίκησε με 1-0 την Ακτόμπε και παραμένει στην κορυφή του πρωταθλήματος του Καζακαστάν

Σύνταξη
Εβδομάδα μόδας Νέας Υόρκης: Υψηλή ραπτική για τετράποδα και couture ενσυναίσθηση – «Όχι άλλη κακοποίηση» 
Pet Gala 14.09.25

Εβδομάδα μόδας Νέας Υόρκης: Υψηλή ραπτική για τετράποδα και couture ενσυναίσθηση – «Όχι άλλη κακοποίηση» 

Ένας κακοποιημένος σκύλος που έτρεμε από τον φόβο του έγινε η έμπνευση για μια νέα κατηγορία δημιουργιών και ο Άντονι Ρούμπιο έγινε ο πρώτος επίσημος pet couturier στην Εβδομάδα μόδας Νέας Υόρκης καταφέρνοντας να ενώσει τον κόσμο της κομψότητας με την προστασία των ζώων

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Κηφισιά – Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 14.09.25

LIVE: Κηφισιά – Παναθηναϊκός

LIVE: Κηφισιά – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την αναμέτρηση Κηφισιά – Παναθηναϊκός, για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sport 1.

Σύνταξη
Πώς ο Κερκ «βοήθησε» τους νεολαίους να αγαπήσουν τον Τραμπ και να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο
Κόσμος 14.09.25

Πώς ο Κερκ «βοήθησε» τους νεολαίους να αγαπήσουν τον Τραμπ και να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο

Η Washington Post εξηγεί πως ο δολοφονημένος Τσάρλι Κερκ αξιοποίησε αριστοτεχνικά το ψηφιακό του αποτύπωμα για να ανεβάσει δραματικά τη δημοφιλία του Ντόναλντ Τραμπ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ποντένσε: «Θέλουμε ένα γήπεδο γεμάτο» (vid)
Ποδόσφαιρο 14.09.25

Ποντένσε: «Θέλουμε ένα γήπεδο γεμάτο» (vid)

Ο Ντάνιελ Ποντένσε, ο οποίος σκόραρε στο πρώτο ματς της επιστροφής του στον Ολυμπιακό, στάζει μέλι για τον κόσμο: «Τα είχαν κανονίσει πάρα πολύ ωραία και για αυτό είχα και εγώ μια πολύ καλή απόδοση»

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Νίκη του ΠΑΣΟΚ «έστω και με μία ψήφο» για την πολιτική αλλαγή – Δεν άνοιξε τα χαρτιά του για τις συνεργασίες
89η ΔΕΘ 14.09.25

Ανδρουλάκης: Νίκη του ΠΑΣΟΚ «έστω και με μία ψήφο» για την πολιτική αλλαγή – Δεν άνοιξε τα χαρτιά του για τις συνεργασίες

«Να συνεργαστούμε για να πετύχουμε συγκεκριμένους στόχους απέναντι στη ΝΔ», ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης - «Δεν θα κάνω τον Νοστράδαμο...», είπε για την επόμενη μέρα των εκλογών

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Στο Ισραήλ ο Ρούμπιο – Ο στόχος Νετανιάχου για προσάρτηση της Δυτικής Όχθης και τι φοβούνται οι ΗΠΑ
Φόβος αντιδράσεων 14.09.25

Στο Ισραήλ ο Ρούμπιο – Ο στόχος Νετανιάχου για προσάρτηση της Δυτικής Όχθης και τι φοβούνται οι ΗΠΑ

Στις συναντήσεις Ρούμπιο-Νετανιάχου θα συζητηθεί η αντίδραση ΗΠΑ-Ισραήλ στις επικείμενες αναγνωρίσεις Παλαιστινιακού Κράτους. Επίσης, το Τελ Αβίβ θέλει να δει μέχρι πού φτάνει η στήριξη των ΗΠΑ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος
Ποδόσφαιρο 14.09.25

LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος

LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος στην πρεμιέρα της Superleague 2.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για υποκλοπές: Όσα έκανα δεν είναι από εμμονή, αυτοί που υπονομεύουν τη Δημοκρατία να πληρώσουν
ΠΑΣΟΚ 14.09.25

Ανδρουλάκης για υποκλοπές: Όσα έκανα δεν είναι από εμμονή, αυτοί που υπονομεύουν τη Δημοκρατία να πληρώσουν

«Η υπόθεσή μου πέρασε το πρώτο στάδιο στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και περιμένω την εκδίκαση της υπόθεσης», γνωστοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης, για το σκάνδαλο των υποκλοπών

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: «Πυροβολεί» το Μαξίμου τις εξαγγελίες Ανδρουλάκη – «Ατεκμηρίωτες», γράφτηκαν «στο πόδι»
Πολιτική Γραμματεία 14.09.25

«Πυροβολεί» το Μαξίμου τις εξαγγελίες Ανδρουλάκη - «Ατεκμηρίωτες», γράφτηκαν «στο πόδι»

Ο Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για «εξαγγελίες χωρίς σαφή κοστολόγηση και, αντιστοίχως, χωρίς ρητή αναφορά των μέτρων από τα οποία θα προκύψουν τα έσοδα»

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Παρί
Euroleague 14.09.25

LIVE: Ολυμπιακός – Παρί

LIVE: Ολυμπιακός – Παρί. Παρακολουθήστε live στις 16:15 τη φιλική αναμέτρηση Ολυμπιακός – Παρί, για το τουρνουά «Neofytos Chandriotis» στην Κύπρο. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 4.

Σύνταξη
Πολωνία: Ο Πούτιν ήθελε να δοκιμάσει τα αντανακλαστικά του ΝΑΤΟ
Κόσμος 14.09.25

«Ο Πούτιν ήθελε να δοκιμάσει τα αντανακλαστικά του ΝΑΤΟ», λέει η Πολωνία - «Χωρίς εκρηκτικά τα ρωσικά drones»

Η Πολωνία δηλώνει ότι η αντίδρασή της θα ήταν πολύ πιο σκληρή εάν υπήρχαν τραυματισμοί ή θάνατοι χωρίς να περιγράφει ποια θα ήταν η απάντησή της σε αυτή την περίπτωση

Σύνταξη
Διαδικτυακή παρακολούθηση από τους εργοδότες: Η τάση που εξαπλώνεται και τι ισχύει στην Ελλάδα
Ηλεκτρονικά «μάτια» 14.09.25

Εργοδότες σε ρόλο «Μεγάλου Αδερφού»: Η τάση που προκαλεί ανησυχία στους εργαζομένους - Τι ισχύει στην Ελλάδα

Τι πληκτρολογούν οι εργαζόμενοι, τι λένε στα chat, ποιες σελίδες επισκέπτονται; Όλα αυτά, υπάρχει περίπτωση να τα γνωρίζουν οι εργοδότες τους

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
LIVE: Μπέρνλι – Λίβερπουλ
4813408 14.09.25

LIVE: Μπέρνλι – Λίβερπουλ

LIVE: Μπέρνλι – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπέρνλι – Λίβερπουλ για την 4η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Premier League.

Σύνταξη
Φάμελλος για Ημέρα Μνήμης Γενοκτονίας Ελλήνων της Μ. Ασίας: Τιμούμε την προσφορά των προσφύγων στο ελληνικό κράτος 
Πολιτική Γραμματεία 14.09.25

Φάμελλος για Ημέρα Μνήμης Γενοκτονίας Ελλήνων της Μ. Ασίας: Τιμούμε την προσφορά των προσφύγων στο ελληνικό κράτος 

Στη Μικρασιατική καταστροφή και τη 14η Σεπτεμβρίου που είναι αφιερωμένη στη μνήμη των Ελλήνων που έχασαν τη ζωή τους, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για μετεκλογικές συνεργασίες: Δεν θα κάνω τον Νοστράδαμο, πρώτο το ΠΑΣΟΚ για να αλλάξει κυβέρνηση
ΔΕΘ 14.09.25

Ανδρουλάκης για μετεκλογικές συνεργασίες: Δεν θα κάνω τον Νοστράδαμο, πρώτο το ΠΑΣΟΚ για να αλλάξει κυβέρνηση

Ως στόχο για την πολιτική αλλαγή έθεσε τη νίκη του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ «έστω και με μία ψήφο» ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης. Τι είπε για την επόμενη μέρα των εκλογών

Σύνταξη
Η Αγγλία προπαρασκευάζεται για πόλεμο, αλλά τα drones της κυνηγούν… πρόβατα
Δύσκολο εγχείρημα 14.09.25

Η Αγγλία προπαρασκευάζεται για πόλεμο, αλλά τα drones της κυνηγούν… πρόβατα

Πίσω από τα τολμηρά λόγια των πολιτικών περί ενίσχυσης της αμυντικής βιομηχανίας βρίσκονται σοβαρά εμπόδια. Η περίπτωση της κατασκευής drones στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Κυριακάτικο μήνυμα σκληρής προπαγάνδας και ωραιοποίησης της πραγματικότητας
Πολιτική Γραμματεία 14.09.25

ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Κυριακάτικο μήνυμα σκληρής προπαγάνδας και ωραιοποίησης της πραγματικότητας

Σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, «οι «παροχές Μητσοτάκη στη ΔΕΘ» δεν ήταν τίποτα περισσότερο από μια μεγάλη επικοινωνιακή φούσκα που θα την συμπαρασύρει, δυστυχώς, η εκρηκτική ακρίβεια τους επόμενους μήνες»

Σύνταξη
Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο