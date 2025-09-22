newspaper
Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Χωρίς φρένο οι αυξήσεις στα ακίνητα: Πόσο έχουν αυξηθεί οι τιμές πώλησης στα Βόρεια Προάστια [γράφημα]
Οικονομία 22 Σεπτεμβρίου 2025 | 11:02

Χωρίς φρένο οι αυξήσεις στα ακίνητα: Πόσο έχουν αυξηθεί οι τιμές πώλησης στα Βόρεια Προάστια [γράφημα]

Οι περιοχές «φιλέτα» – Ποια ακίνητα επιλέγουν οι υποψήφιοι επενδυτές

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Βιολογική ηλικία: 7 απλά βήματα για να γυρίσεις το χρόνο πίσω

Βιολογική ηλικία: 7 απλά βήματα για να γυρίσεις το χρόνο πίσω

Spotlight

Στις πιο ακριβές περιοχές της Αττικής συγκαταλέγονται διαχρονικά τα βόρεια προάστια, με τις αυξητικές τάσεις στα ακίνητα να συνεχίζονται.

Οι αγοραστές αυτής της κατηγορίας αναζητούν κατοικίες υψηλής ποιότητας, γεγονός που ενισχύει την προθυμία τους να πληρώσουν υψηλότερες τιμές, ακόμη και σε περιόδους γενικότερης επιβράδυνσης της αγοράς.

Οι τιμές στα ακίνητα

Όπως αναφέρει η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Premier Realty Greece, Κορίνα Σαΐα, η αγορά premium κατοικιών στα Βόρεια Προάστια (Κηφισιά, Πολιτεία, Ψυχικό, Φιλοθέη, Εκάλη, Δροσιά, Στροφύλι) συνεχίζει να ξεχωρίζει το 2025, καθώς η ζήτηση παραμένει ισχυρή ακόμη και σε περιόδους αβεβαιότητας.

Την τελευταία εξαετία, οι τιμές στις premium κατοικίες των Βορείων Προαστίων έχουν αυξηθεί κατά περίπου 45–55%, έναντι ~40% στην υπόλοιπη Αττική. Ακόμη και στην πανδημία, οι premium περιοχές διατήρησαν ετήσιους ρυθμούς ανόδου 4–5%, δείχνοντας ανθεκτικότητα που λίγες αγορές είχαν.

Η άνοδος ήταν εντυπωσιακή σε όλα τα βασικά προάστια, με το Κέντρο Κηφισιάς να καταγράφει τη μεγαλύτερη δυναμική.

Όπως δείχνουν τα στοιχεία, η άνοδος των τιμών των premium κατοικιών στα βόρεια προάστια την περίοδο 2019-2025 είναι εντυπωσιακή, με το Κέντρο Κηφισιάς να καταγράφει τη μεγαλύτερη αύξηση (+50%).

Ακολουθεί το Παλαιό Ψυχικό – Φιλοθέη με +45%, η Στροφυλλί με +42%, η Πολιτεία – Εκάλη με +40% και η Δροσιά με +38%. Συνολικά, οι περιοχές αυτές εμφανίζουν έντονη δυναμική, γεγονός που αποτυπώνει την αυξανόμενη ζήτηση για ακίνητα υψηλής κατηγορίας στα βόρεια προάστια της Αθήνας.

Κέντρο Κηφισιάς: Συγκεντρώνεται η μεγαλύτερη ζήτηση για πολυτελή διαμερίσματα και μεζονέτες, με τιμές που ξεπερνούν τα 6.000 ευρώ/τ.μ.. Η προσφορά είναι περιορισμένη, ειδικά σε σύγχρονες κατασκευές, γεγονός που ενισχύει τον ανταγωνισμό και διατηρεί υψηλές αξίες.

Παλαιό Ψυχικό – Φιλοθέη: Διαχρονικά οι πιο ασφαλείς επενδύσεις της αθηναϊκής αγοράς, με τιμές άνω των 6.000 ευρώ/τ.μ.. Χαρακτηρίζονται από σταθερή ζήτηση, μικρή διαθεσιμότητα και χαμηλή μεταβλητότητα ακόμη και σε περιόδους κρίσης.

Πολιτεία – Εκάλη: Με τιμές 2.800-3.800 ευρώ/τ.μ., παραμένουν προορισμός για οικογένειες. Παρατηρείται μια στροφή σε πιο λειτουργικά ακίνητα με μικρότερη επιφάνεια και καλύτερη ενεργειακή απόδοση, αλλά η ζήτηση για κατοικίες με κήπους και πισίνες εξακολουθεί να είναι έντονη.

Δροσιά: Αναδύεται ως προσιτότερη premium επιλογή, με τιμές γύρω στα 2.500-3.000 ευρ’ω/τ.μ.. Ενισχύεται από τις καλές συγκοινωνιακές συνδέσεις και προσελκύει οικογένειες που θέλουν μεγαλύτερους χώρους σε λογικότερο προυπολογισμό.

Στροφύλι: Γειτονιά που κερδίζει ενδιαφέρον ως εναλλακτική της Κηφισιάς. Με τιμές 3.200-3.600 ευρώ /τ.μ., προσφέρει την ίδια εμπειρία γειτονιάς με χαμηλότερο κόστος και ελκυστική εγγύτητα σε σχολεία και εμπορικά

Όπως υπογραμμίζει η κα Σαΐα «στα Βόρεια Προάστια τα μικτά yields κυμαίνονται στο 3–4% για ποιοτικά ακίνητα, με προοπτικές ανόδου σε ενεργειακά αποδοτικές και πρόσφατα ανακαινισμένες κατοικίες. Όσοι σκέφτονται αγορά σε αυτές τις περιοχές, καλό είναι να κινούνται έγκαιρα, γιατί τα καλύτερα ακίνητα απορροφώνται γρήγορα και σπάνια επανεμφανίζονται στην αγορά».

Πηγή: OT

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Κατασκευές
Αττική Οδός: Εντολή από Δήμα σε ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για τις μελέτες παρέμβασης στον κόμβο Μεταμόρφωσης

Αττική Οδός: Εντολή από Δήμα σε ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για τις μελέτες παρέμβασης στον κόμβο Μεταμόρφωσης

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Βιολογική ηλικία: 7 απλά βήματα για να γυρίσεις το χρόνο πίσω

Βιολογική ηλικία: 7 απλά βήματα για να γυρίσεις το χρόνο πίσω

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Με εύρος απόδοσης 3,2%-3,5% το ομόλογο

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Με εύρος απόδοσης 3,2%-3,5% το ομόλογο

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Αντέχει οικονομικά η ρωσική «αρκούδα»; Πόσο δυσβάστακτο θα είναι άραγε το νέο πακέτο κυρώσεων
Διεθνής Οικονομία 22.09.25

Αντέχει οικονομικά η ρωσική «αρκούδα»; Πόσο δυσβάστακτο θα είναι άραγε το νέο πακέτο κυρώσεων

Παρά το πακέτο νέων κυρώσεων και το απαισιόδοξο κλίμα που επικρατεί στις δυτικές οικονομίες, οι Ρώσοι σπάνια έχουν αισθανθεί καλύτερα για την οικονομική τους κατάσταση.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Με το βλέμμα στο πληθωρισμό και στα εταιρικά αποτελέσματα η Wall Street
Δείκτες 21.09.25

Με το βλέμμα στο πληθωρισμό και στα εταιρικά αποτελέσματα η Wall Street

Οι επενδυτές της Wall Street θα αναζητήσουν ενδείξεις για τις επόμενες κινήσεις της Fed, στις ομιλίες κεντρικών τραπεζιτών αλλά και στα στοιχεία που θα ανακοινωθούν την εβδομάδα που έρχεται

Τζούλη Καλημέρη
Eurostat: Η κρυφή ανεργία στην Ευρώπη – Πώς οι επίσημοι δείκτες θολώνουν την πραγματική εικόνα
Στοιχεία Eurostat 21.09.25

Η κρυφή πλευρά της ανεργίας στην Ευρώπη - Πώς οι επίσημοι δείκτες θολώνουν την πραγματική εικόνα

Στην Ελλάδα η επίσημη ανεργία ανέρχεται σε 8,9% αλλά μεταφράζεται σε 13,2% όταν υπολογιστούν όλοι όσοι δεν έχουν δουλειά ή υποαπασχολούνται και αναγκάζονται να ζουν σε συνθήκες φτωχοποίησης

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Η αγορά εργασίας είναι δύσκολη – Μήπως όμως στον ίδιο εργοδότη για δεκαετίες είναι αφόρητη;
Ασφάλεια ή τέλμα; 21.09.25

Η αγορά εργασίας είναι δύσκολη – Μήπως όμως στον ίδιο εργοδότη για δεκαετίες είναι αφόρητη;

Οι εργαζόμενοι που εργάζονται στον ίδιο εργοδότη για πολλά χρόνια μπορεί να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερα προβλήματα στην αναζήτηση εργασίας, καθώς αντιμετωπίζουν μια αγορά που έχει αλλάξει

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Έρευνα αποκαλύπτει: Πόσα χρήματα χρειάζεσαι για να είσαι ευτυχισμένος;
Οικονομία 21.09.25

Έρευνα αποκαλύπτει: Πόσα χρήματα χρειάζεσαι για να είσαι ευτυχισμένος;

Καθώς οι υπερ-πλούσιοι του πλανήτη συνεχίζουν να συγκεντρώνουν τεράστια οικονομικά μέσα, η συζήτηση για το πόσα χρήματα χρειάζονται οι άνθρωποι για να είναι ευτυχισμένοι γίνεται πιο επίκαιρη από ποτέ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μαρία Καρυστιανού: Διαψεύδει δημοσιεύματα για ίδρυση κόμματος ή ότι θα είναι υποψήφια στις εκλογές
Η ανάρτηση 22.09.25

Διαψεύδει δημοσιεύματα για ίδρυση κόμματος ή ότι θα είναι υποψήφια στις εκλογές η Μαρία Καρυστιανού

Η Μαρία Καρυστιανού κάνει λόγο για fake news - «Είναι η αγωνία ή ο φόβος που σας κάνει να διασπείρετε μυθεύματα και να κρύβετε τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας;», αναρωτιέται

Σύνταξη
Την αγαπώ πολύ: «Λύγισε» ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μιλώντας για τη Φαίη Σκορδά – Η απάντησή της
«Eίναι στεναχωρημένος» 22.09.25

Την αγαπώ πολύ: «Λύγισε» ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μιλώντας για τη Φαίη Σκορδά – Η απάντησή της

«Ήταν στην άλλη άκρη του κόσμου και παρ’ όλα αυτά φρόντισε να το κάνει και να μου στείλει κι ένα μήνυμα», είπε μεταξύ άλλων ο Λάμπρος Κωνσταντάρας στην κάμερα του MEGA

Σύνταξη
Ιταλία: Απεργιακός ξεσηκωμός ενάντια στη σφαγή στη Γάζα – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
«Stop στη γενοκτονία» 22.09.25

Απεργιακός ξεσηκωμός στην Ιταλία ενάντια στη σφαγή στη Γάζα - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

«Blocchiamo tutto», δηλαδή «Σταματάμε τα πάντα» φώναξαν οι εργαζόμενοι που συμμετείχαν στην απεργία στην Ιταλία ενάντια στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα - Μαζικές και δυναμικές διαδηλώσεις

Σύνταξη
Παλαιστίνη: Η αναγνώρισή της από μια σειρά χωρών βαθαίνει τα παγκόσμια διπλωματικά ρήγματα – Η στάση των ΗΠΑ
Πιεσμένος ο Νετανιάχου 22.09.25

Βαθαίνει τα παγκόσμια διπλωματικά ρήγματα η αναγνώριση της Παλαιστίνης από μια σειρά χωρών - Η στάση των ΗΠΑ

Το Ισραήλ απειλεί να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη ως αντίποινα στην αναγνώριση της Παλαιστίνης - Το Ηνωμένο Βασίλειο ζητά από το Τελ Αβίβ να μην προχωρήσει σε μια τέτοια ενέργεια

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ο σεφ Μάρκο Πιερ Γουάιτ και η γαστρονομική επανάσταση της Βρετανίας στα 90s – Aπό τις gastropub στα Wagamama
Resto-κουλτούρα 22.09.25

Ο σεφ Μάρκο Πιερ Γουάιτ και η γαστρονομική επανάσταση της Βρετανίας στα 90s - Aπό τις gastropub στα Wagamama

Στο βιβλίο Blood, Sweat and Asparagus Spears, το οποίο είναι αφιερωμένο στον Μάρκο Πιερ Γουάιτ, ο Άντριου Τουρβίλ παρουσιάζει πώς η εστιατορική σκηνή του Ηνωμένου Βασιλείου πέρασε από το «άνοστο φαγητό» στο καινοτόμο λάιφσταϊλ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
H Κίνα σφίγγει τον κλοιό λογοκρισίας στα social media – Στο στόχαστρο και οι πεσιμιστικές αναρτήσεις
Επιχείρηση καταστολής 22.09.25

H Κίνα σφίγγει τον κλοιό λογοκρισίας στα social media – Στο στόχαστρο και οι πεσιμιστικές αναρτήσεις

Νέα καμπάνια λογοκρισίας για αναρτήσεις που υποκινούν σε βία, καλλιεργούν αντικοινωνικά αισθήματα ή εκφράζουν απαισιοδοξία για την οικονομία ή γενικά για τη ζωή.

Σύνταξη
Στον τελικό οι Φίτσιου – Αναστασιάδου, στα προημιτελικά ο Ντούσκος
Κωπηλασία 22.09.25

Στον τελικό οι Φίτσιου – Αναστασιάδου, στα προημιτελικά ο Ντούσκος

Την προσπάθειά τους ξεκίνησαν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας που γίνεται στην Σανγκάη τα τρία από τα τέσσερα ελληνικά πληρώματα. Φίτσιου και Αναστασιάδου πέρασαν στον τελικό, ενώ ο Στέφανος Ντούσκος προκρίθηκε στα προημιτελικά του σκιφ.

Σύνταξη
Ο Σον Κάσιντι κατακρίνει τον «ψεύτικο», διάσημο πατέρα του, Τζακ Κάσιντι – «Δεν ήταν καλός γονιός»
Φαμίλια αλά καρτ 22.09.25

Ο Σον Κάσιντι κατακρίνει τον «ψεύτικο», διάσημο πατέρα του, Τζακ Κάσιντι - «Δεν ήταν καλός γονιός»

«Δεν είμαι σίγουρος αν κατάλαβε ποτέ ποιος ήταν πραγματικά», είπε ο 66χρονος τραγουδιστής που έζησε μεγάλη δόξα στα 80s, Σον Κάσιντι, για τον ηθοποιό πατέρα του, ο οποίος κέρδισε βραβείο Tony.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΣΥΡΙΖΑ: «Η κτηνοτροφία καταρρέει, η κυβέρνηση παρακολουθεί αμέτοχη» – Τα μέτρα που προτείνει για την ευλογιά
Δηλώσεις Γκαρά 22.09.25

«Η κτηνοτροφία καταρρέει, η κυβέρνηση παρακολουθεί αμέτοχη»: Τα μέτρα που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ για την ευλογιά

Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι «η κυβέρνηση οφείλει να δράσει άμεσα, διαφορετικά η ευθύνη για τον αφανισμό ενός ολόκληρου κλάδου θα είναι αποκλειστικά δική της»

Σύνταξη
Πέθανε ο ηθοποιός Βαγγέλης Ζερβόπουλος
Ελλάδα 22.09.25

Πέθανε ο ηθοποιός Βαγγέλης Ζερβόπουλος

Ο ηθοποιός Βαγγέλης Ζερβόπουλος «έφυγε» τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, σκορπώντας βαθιά θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο. Την είδηση έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Σύνταξη
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο