«Μαγεία» από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: Τρομερή φάση και κάρφωμα από τον Greek Freak (vid)

Μέγας είσαι Γιάννη Αντετοκούνμπο και… θαυμαστά τα έργα σου σε αυτή τη σπουδαία νύχτα για την εθνική ομάδα. Στην παρτίδα της Ρίγα με το Ισραήλ που εάν και εφόσον θα μας ανοίξει την πόρτα των προημιτελικών του Eurobasket.

Τα κάνει όλα και συμφέρει ο megastar της Ελλάδας στο πρώτο ημίχρονο. Με 21 πόντους, 10/12 δίποντα και 21 στο σύστημα αξιολόγησης. Αριθμοί που του προκύπτουν μόλις σε 13:17 συμμετοχής. Είναι άλλο να το διαβάζεις όμως και άλλο να τον βλέπεις.

Εξ ου και η FIBA φρόντισε να μας το καταστήσει σαφές. Ήδη το βίντεο με το απόλυτο αποψινό highlight του Αντετοκούνμπο κάνει το γύρο του κόσμου. Η φάση που τρέχει σαν ελάφι στον αιφνιδιασμό και με μια απίθανη ντρίμπλα πίσω απο την πλάτη αδειάζει δύο αντιπάλους πριν καρφώσει αυτοκρατορικά τη μπάλα.

Δείτε το βίντεο

Φάση αλά… Μάτζικ Τζόνσον για τον Γιάννη που με ύψος 2.11 και άνοιγμα χεριών 2.13 χειρίζεται τη μπάλα σαν πλέι-μέικερ. Πραγματικά τα λόγια είναι περιττά. Η εικόνα τα λέει όλα… GIANNIS IS FREAKING που λέει και η FIBA.