Η Ελλάδα κοντράρεται με τη Λιθουανία για μια θέση στους «4» του Eurobasket

Ελλάδα και Λιθουανία διεκδικούν μία θέση στην τετράδα του Eurobasket 2025, με τις δύο ομάδες να διασταυρώνουν τα… ξίφη τους στον μεγάλο προημιτελικό απόψε (9/9, 21:00), στη Ρίγα.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ξεπέρασε το εμπόδιο του Ισραήλ (84-79), την ώρα που η παρέα του Γιόνας Βαλαντσιούνας άφησε εκτός συνέχειας τη Λετονία (88-79).

Χωρίς κάποιο πρόβλημα η Ελλάδα κόντρα στους Λιθουανούς

Η Εθνική ομάδα μπήκε στην τελική ευθεία για το κρίσιμο παιχνίδι με τη Λιθουανία, πραγματοποιώντας την τελευταία της προπόνηση στη Ρίγα, το απόγευμα της Δευτέρας (8/9) πριν τα προημιτελικά του Eurobasket 2025, με τον Βασίλη Σπανούλη να μιλά στα Μέσα ενόψει του μεγάλου ραντεβού.

«Είναι ένα ακόμη παιχνίδι νοκ άουτ. Είμαστε έτοιμοι και δεν περιμέναμε να προετοιμαστούμε τώρα για τα νοκ άουτ. Προετοιμαζόμαστε από την πρώτη ημέρα για αυτά τα παιχνίδια και είμαστε έτοιμοι, ήρεμοι και συνειδητοποιημένοι για το τι πρέπει να κάνουμε και να εκτελέσουμε το πλάνο μας», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Έλληνας τεχνικός, με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ επίσης να μιλά στα media ενόψει το ματς:

«Δεν κοιτάμε καν μπροστά στον επόμενο εναντίον της Λιθουανίας, πρέπει πρώτα να τους μελετήσουμε, να δούμε τι κάνουν καλύτερα, να παρακολουθήσουμε το υλικό και να επιστρέψουμε στη δουλειά. Έχουμε μόνο μία μέρα μεταξύ των αγώνων και είναι σημαντικό να ετοιμαστούμε. Νομίζω ότι έχουμε την ποιότητα για το χρυσό, γι’ αυτό είμαστε εδώ».