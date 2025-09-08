«Ημίθεος, που οδηγεί την Ελλάδα στα προημιτελικά»: Αποθέωση για τον Αντετοκούνμπο μετά την 37αρα στο Ισραήλ (pics, vids)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πραγματοποίησε μια εμφάνιση που θα μείνει αξέχαστη, οδηγώντας την Εθνική Ελλάδας στη νίκη επί του Ισραήλ (84-79) και στην πρόκριση στα προημιτελικά του Eurobasket 2025.

Σε μόλις 29 λεπτά στο παρκέ, ο Έλληνας σούπερ σταρ σημείωσε 37 πόντους, μάζεψε 10 ριμπάουντ και μοίρασε 1 ασίστ, χωρίς να χρειαστεί να πάει περισσότερες από δύο φορές στη γραμμή των βολών.

Ο Greek Freak έκανε τη διαφορά στην αναμέτρηση με τους Ισραηλινούς και ήταν αυτός που έστειλε τη «γαλανόλευκη» στα προημιτελικά και στη «μάχη» με τη Λιθουανία για να βρεθεί στα ημιτελικά και στη ζώνη των μεταλλίων. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο γνώρισε την καθολική αποθέωση σε όλο τον κόσμο για την σχεδόν αψεγάδιαστη εμφάνιση που έκανε κόντρα στο Ισραήλ.

View this post on Instagram A post shared by NBA (@nba)

Η FIBA και το NBA δεν έκρυψαν τον θαυμασμό τους για τον «Greek Freak». Σε αναρτήσεις τους στα social media, υπερθεμάτισαν για την ατομική του κλάση, ενώ οι Μιλγουόκι Μπακς χαρακτήρισαν την εμφάνισή του «κυριαρχική», ξεχωρίζοντας ένα από τα πιο δύσκολα καλάθια του με το χιουμοριστικό σχόλιο «Go-go gadget Giannis».

«Δεν υπάρχει άλλος σαν αυτόν» υπερθεμάτισε η FIBA θυμίζοντας ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει συμπληρώσει 11 χρόνια εμφανίσεων με την γαλανόλευκη ενώ σε άλλη ανάρτηση-σκίτσο η ευρωπαϊκή ομοσπονδία μπάσκετ έγραψε «ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ημίθεος, έχω πειστεί πλέον γι’ αυτό».

Η ανάρτηση για τον «ημίθεο» Γιάννη Αντετοκούνμπο από τη FIBA:

Ο ίδιος ο Αντετοκούνμπο επέλεξε να μοιραστεί στιγμιότυπα της εμφάνισής του στο Instagram, συνοδεύοντάς τα απλώς με την ελληνική σημαία, αφήνοντας τις εικόνες να μιλήσουν για τη μαγεία του στο παρκέ.

Δείτε την ανάρτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο: