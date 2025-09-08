«Ημίθεος, που οδηγεί την Ελλάδα στα προημιτελικά»: Αποθέωση για τον Αντετοκούνμπο μετά την 37αρα στο Ισραήλ (pics, vids)
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με μια μυθική εμφάνιση κόντρα στο Ισραήλ έστειλε την Ελλάδα στα προημιτελικά του Eurobasket και γνώρισε την αποθέωση από NBA και FIBA.
- Γνωρίστε τη «Μαμά Ουγκάντα» τη γυναίκα που γέννησε 47 παιδιά - Η θλιβερή ιστορία της
- Εν ψυχρώ δολοφονία 23χρονης σε τρένο στις ΗΠΑ - Τη μαχαίρωσε στο λαιμό και έφυγε ατάραχος
- Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης τραυματία στη Γκιώνα – Μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε ασφαλές σημείο
- Τουρκική φραγή στα social media εν μέσω αντικυβερνητικών διαδηλώσεων
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πραγματοποίησε μια εμφάνιση που θα μείνει αξέχαστη, οδηγώντας την Εθνική Ελλάδας στη νίκη επί του Ισραήλ (84-79) και στην πρόκριση στα προημιτελικά του Eurobasket 2025.
Σε μόλις 29 λεπτά στο παρκέ, ο Έλληνας σούπερ σταρ σημείωσε 37 πόντους, μάζεψε 10 ριμπάουντ και μοίρασε 1 ασίστ, χωρίς να χρειαστεί να πάει περισσότερες από δύο φορές στη γραμμή των βολών.
Ο Greek Freak έκανε τη διαφορά στην αναμέτρηση με τους Ισραηλινούς και ήταν αυτός που έστειλε τη «γαλανόλευκη» στα προημιτελικά και στη «μάχη» με τη Λιθουανία για να βρεθεί στα ημιτελικά και στη ζώνη των μεταλλίων. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο γνώρισε την καθολική αποθέωση σε όλο τον κόσμο για την σχεδόν αψεγάδιαστη εμφάνιση που έκανε κόντρα στο Ισραήλ.
View this post on Instagram
Η FIBA και το NBA δεν έκρυψαν τον θαυμασμό τους για τον «Greek Freak». Σε αναρτήσεις τους στα social media, υπερθεμάτισαν για την ατομική του κλάση, ενώ οι Μιλγουόκι Μπακς χαρακτήρισαν την εμφάνισή του «κυριαρχική», ξεχωρίζοντας ένα από τα πιο δύσκολα καλάθια του με το χιουμοριστικό σχόλιο «Go-go gadget Giannis».
Go-go gadget Giannis. 🤯 pic.twitter.com/gLpWXjsCuy
— Milwaukee Bucks (@Bucks) September 7, 2025
«Δεν υπάρχει άλλος σαν αυτόν» υπερθεμάτισε η FIBA θυμίζοντας ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει συμπληρώσει 11 χρόνια εμφανίσεων με την γαλανόλευκη ενώ σε άλλη ανάρτηση-σκίτσο η ευρωπαϊκή ομοσπονδία μπάσκετ έγραψε «ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ημίθεος, έχω πειστεί πλέον γι’ αυτό».
There’s nobody like him. 🇬🇷#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/6xQhL7PLK5
— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 7, 2025
Η ανάρτηση για τον «ημίθεο» Γιάννη Αντετοκούνμπο από τη FIBA:
Giannis Antetokounmpo is a demigod, I’m convinced. ⚡️#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/qMPyWN4V1Y
— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 7, 2025
Ο ίδιος ο Αντετοκούνμπο επέλεξε να μοιραστεί στιγμιότυπα της εμφάνισής του στο Instagram, συνοδεύοντάς τα απλώς με την ελληνική σημαία, αφήνοντας τις εικόνες να μιλήσουν για τη μαγεία του στο παρκέ.
Δείτε την ανάρτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο:
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
- Δεν πάει με τον Παναθηναϊκό στην Αυστραλία ο Λεσόρ – Τι ισχύει με την αποθεραπεία του Γάλλου
- Ολυμπιακός: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια με Πανσερραϊκό – Πρώτο ματς με κόσμο στο «Γ. Καραϊσκάκης»
- Πένθος για τον Ρουί Βιτόρια: «Έφυγε» από τη ζωή καλός του φίλος (pics)
- Ο Παπανικολάου και η υπόκλιση στον Σαμοντούροφ: «Μπράβο μωρή κ@@@» (vid)
- «Ημίθεος, που οδηγεί την Ελλάδα στα προημιτελικά»: Αποθέωση για τον Αντετοκούνμπο μετά την 37αρα στο Ισραήλ (pics, vids)
- «Τρέλα» για την Εθνική Ελλάδας: Sold out το «Γ. Καραϊσκάκης» για το ματς με τη Δανία (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις