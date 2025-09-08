sports betsson
Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΔΕΘ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Ο Σπανούλης και η αλήθεια για την αντιμετώπιση του Αντετοκούνμπο από τους διαιτητές (vids)
Μπάσκετ 08 Σεπτεμβρίου 2025 | 11:18

Ο Σπανούλης και η αλήθεια για την αντιμετώπιση του Αντετοκούνμπο από τους διαιτητές (vids)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει διαφορετική αντιμετώπιση από τους άλλους σταρ του Eurobasket και επιβεβαιώνεται και από την ίδια τη στατιστική - Η νέα δήλωση του Βασίλη Σπανούλη και οι εκτελεσμένες βολές

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Εγκεφαλικό ή καρδιακό επεισόδιο σε «υγιή» άτομα: Ποια η… σιωπηλή απειλή;

Εγκεφαλικό ή καρδιακό επεισόδιο σε «υγιή» άτομα: Ποια η… σιωπηλή απειλή;

Spotlight

Η Εθνική μας ομάδα πανηγύρισε μια σπουδαία νίκη και πρόκριση επί του Ισραήλ με 84-79, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να πραγματοποιεί τρομακτική εμφάνιση και να «καθαρίζει» για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.

Ο «Greek Freak» ήταν συγκλονιστικός και με 37 πόντους και 10 ριμπάουντ έκανε ό,τι ήθελε απέναντι στους παίκτες του Ισραήλ, στέλνοντας την Ελλάδα στα προημιτελικά της διοργάνωσης, όπου κόντρα στη Λιθουανία θα διεκδικήσει την Τρίτη (9/9, 21:00) την παρουσία της στην ημιτελική φάση του Eurobasket.

Ο Αντετοκούνμπο έχει διαλύσει τα κοντέρ στο φετινό Eurobasket, πέτυχε για δεύτερη φορά 30+ πόντους και έχει παίξει τα τρία από τα πέντε ματς του ομίλου, συν αυτό με το Ισραήλ. Αυτό που προκαλεί μεγάλη εντύπωση ωστόσο, είναι η αντιμετώπιση που λαμβάνει ο Έλληνας σούπερ σταρ από τους διαιτητές, καθώς αν και κανείς δεν μπορεί να τον σταματήσει μέχρι στιγμής έχει εκτελέσει μόλις 31 βολές στο τουρνουά.

YouTube thumbnail

Ο τρόπος που μαρκάρεται και αντιμετωπίζεται από τους ρέφερι αλλά και από τις αντίπαλες ομάδες είναι πολλές φορές στα όρια του αντιαθλητικού, με τους διαιτητές να το επιτρέπουν, την ώρα που σε άλλους μεγάλους σταρ της διοργάνωσης, όπως ο Λούκα Ντόντσιτς σφυρίζονται αμέσως φάουλ.

Για να αντιληφθεί κανείς πόσο μεγάλη είναι η διαφορά, αρκεί να δει κανείς ότι στους «16» στο ματς με το Ισραήλ, ο Γιάννης των 37 πόντων και του σκληρού παιχνιδιού των αντιπάλων εκτέλεσε μόλις 2 βολές, την ώρα που Άβντιγια είχε 12 εκτελεσμένες, ενώ λίγες ώρες νωρίτερα ο Ντόντσιτς στην αναμέτρηση με την Ιταλία εκτέλεσε 15/16!

Ο Σπανούλης, ο Αντετοκούνμπο και η αλήθεια των αριθμών

Οι αριθμοί με λίγα λόγια επιβεβαιώνουν και με το παραπάνω όσα έχει επισημάνει ο Βασίλης Σπανούλης στη συνέντευξη Τύπου μετά το ματς με την Ισπανία, πριν μερικές μέρες και που τα επανέφερε μετά το ματς με το Ισραήλ. Ότι ο Αντετοκούνμπο αντιμετωπίζεται με διαφορετικά κριτήρια από τους διαιτητές σε σχέση με τους υπόλοιπους.

YouTube thumbnail

«Ακόμα μία φορά βλέπω κόντρα στην Ισπανία διαφορά στις βολές. Πρέπει να δω ξανά το παιχνίδι. 37-19 οι βολές. Δε μπορεί ο Λούκα και άλλοι παίκτες να παίρνουν 20-22 βολές το παιχνίδι και ο Γιάννης κάθε φορά να ικετεύει να πάρει ένα φάουλ. Πρέπει να αντιμετωπίζουμε τον Λούκα, τον Γιόκιτς, τον Μάρκανεν, τον Γιάννη με τα ίδια κριτήρια», είχε πει μετά την Ισπανία, ενώ μετά το ματς με το Ισραήλ τόνισε χαρακτηριστικά: «Περιμένω στο επόμενο παιχνίδι να τον σεβαστούν. Όπως σέβονται όλους τους άλλους παίκτες να σεβαστούν και τον Γιάννη».

Φυσικά ο «Kill Bill δεν μιλάει τυχαία για τη διαιτησία, αφού αν δει κανείς την αναλογία των πόντων που σκοράρει και τις βολές που εκτελεί υπάρχει χαοτική διαφορά. Πού να κοιτάξει κανείς και το συνολικό στις βολές στο τουρνουά, ανάμεσα στους μεγάλους σταρ, με τον Γιάννη να έχει δυο ματς λιγότερα μεν, αλλά τις διαφορές στο πόσα φάουλ κερδίζουν οι υπόλοιποι σε σχέση με εκείνον να προκαλούν… ίλιγγο.

Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα από του Ντόντσιτς δεν υπάρχει φυσικά, με τον Σλοβένο γκαρντ να έχει εκτελέσει ήδη 83 (!) βολές σε 6 ματς! Αν κοιτάξει κανείς και τους υπόλοιπους όμως, ο Γιάννης έχει τις λιγότερες και δεν συμβαίνει αυτό επειδή δεν έπαιξε με την Κύπρο και τη Βοσνία.

Αναλυτικά οι βολές που έχει εκτελέσει ο Αντετοκούνμπο και 8 ακόμη σταρ του Eurobasket

Γιάννης Αντετοκούνμπο – 19/31 βολές
Λούκα Ντόντσιτς – 74/83 βολές
Λάουρι Μάρκανεν – 52/59 βολές
Ντένι Άβντιγια – 40/53 βολές
Κρίσταπς Πορζίνγκις – 39/48 βολές
Γιουσούφ Νούρκιτς – 26/44 βολές
Φραντζ Βάγκνερ – 37/44 βολές
Νίκολα Γιόκιτς – 35/42 βολές
Τζόρνταν Λόιντ – 34/40 βολές

YouTube thumbnail

Headlines:
Φορολογία Eιδήσεις
Φορολογία: Πόσο ενισχύονται τα εισοδήματα [πίνακες & παραδείγματα]

Φορολογία: Πόσο ενισχύονται τα εισοδήματα [πίνακες & παραδείγματα]

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Εγκεφαλικό ή καρδιακό επεισόδιο σε «υγιή» άτομα: Ποια η… σιωπηλή απειλή;

Εγκεφαλικό ή καρδιακό επεισόδιο σε «υγιή» άτομα: Ποια η… σιωπηλή απειλή;

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – ΟΤ FORUM: Πόσο αγγίζει την αγορά το πακέτο της ΔΕΘ – Στο Live του ΟΤ

89η ΔΕΘ – ΟΤ FORUM: Πόσο αγγίζει την αγορά το πακέτο της ΔΕΘ – Στο Live του ΟΤ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Eurobasket 2025 08.09.25

Ο Σπανούλης και η αλήθεια για την αντιμετώπιση του Αντετοκούνμπο από τους διαιτητές (vids)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει διαφορετική αντιμετώπιση από τους άλλους σταρ του Eurobasket και επιβεβαιώνεται και από την ίδια τη στατιστική - Η νέα δήλωση του Βασίλη Σπανούλη και οι εκτελεσμένες βολές

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
betson_textlink
Stream sports
Μίτσιτς: «Συζήτησα με τον Ολυμπιακό, αλλά διάλεξα το πρότζεκτ της Χάποελ»
Euroleague 08.09.25

Μίτσιτς: «Συζήτησα με τον Ολυμπιακό, αλλά διάλεξα το πρότζεκτ της Χάποελ»

Ο Βασίλιε Μίτσιτς μίλησε για τη μεταγραφή του στη Χάποελ Τελ Αβίβ και τόνισε ότι ήταν η πιο σημαντική απόφαση της καριέρας του – Τι αποκάλυψε για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και Ερυθρό Αστέρα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Β. Κόκκαλης για Μητσοτάκη: Η κυβέρνηση προσφέρει «ψίχουλα» και προσπαθεί να τα παρουσιάσει σαν μεταρρύθμιση
Πολιτική 08.09.25

Β. Κόκκαλης για Μητσοτάκη: Η κυβέρνηση προσφέρει «ψίχουλα» και προσπαθεί να τα παρουσιάσει σαν μεταρρύθμιση

«Ο κ. Μητσοτάκης, από το βήμα της ΔΕΘ, νόμισε ότι μπορεί να ξεγελάσει ξανά τους ανθρώπους της υπαίθρου με φθηνές υποσχέσεις» τόνισε ο ο βουλευτής Λάρισας και Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βασίλης Κόκκαλης

Σύνταξη
Η Αριάνα Γκράντε ευχαριστεί τον θεραπευτή της και τους gay ενώ βραβεύεται στα MTV VMA 2025
Ευγνώμων 08.09.25

Η Αριάνα Γκράντε ευχαριστεί τον θεραπευτή της και τους gay ενώ βραβεύεται στα MTV VMA 2025

Η Αριάνα Γκράντε κέρδισε συνολικά τρία βραβεία στα MTV VMA 2025 ενώ βραβεύτηκαν επίσης η Lady Gaga, η Σαμπρίνα Κάρπεντερ και η Μαράια Κάρεϊ, σε μια τελετή που τίμησε τις γυναίκες καλλιτέχνιδες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης τραυματία στη Γκιώνα – Μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε ασφαλές σημείο
Ελλάδα 08.09.25

Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης τραυματία στη Γκιώνα – Μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε ασφαλές σημείο

Με το πρώτο φως της ημέρας πέταξε ελικόπτερο προκειμένου να γίνει αεροδιακομιδή του τραυματία στο Νοσοκομείο Λαμίας με την αποστολή να ολοκληρώνεται με επιτυχία το πρωί της Δευτέρας.

Σύνταξη
Τον εθνικό στόχο της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης έθεσε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ
Βγαίνει μπροστά 08.09.25

Τον εθνικό στόχο της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης έθεσε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ

Η ΚΕΔΕ αναλαμβάνει την πρωτοβουλία συγκρότησης μιας ισχυρής συμμαχίας ευθύνης μεταξύ Αυτοδιοίκησης, Κεντρικού Κράτους και Κοινωνίας των Πολιτών, όπως τόνισε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Λάζαρος Κυρίζογλου στη ΔΕΘ.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
ΗΠΑ: Σοκ με την εν ψυχρώ δολοφονία 23χρονης σε τρένο – Τη μαχαίρωσε στο λαιμό και έφυγε ατάραχος
Σκληρές εικόνες 08.09.25

Εν ψυχρώ δολοφονία 23χρονης σε τρένο στις ΗΠΑ - Τη μαχαίρωσε στο λαιμό και έφυγε ατάραχος

Ο 35χρονος έβγαλε μαχαίρι και μαχαίρωσε θανάσιμα την 23χρονη - Το θύμα δεν γνώριζε τον θύτη - Είχε διαφύγει στις ΗΠΑ για να γλιτώσει από τον πόλεμο στην Ουκρανία

Σύνταξη
Χριστοδουλίδης: H Κύπρος θα εκπληρώσει στο ακέραιο τις δεσμεύσεις της για το καλώδιο
Οικονομία 08.09.25

Απάντηση Χριστοδουλίδη σε Μητσοτάκη: H Κύπρος θα εκπληρώσει στο ακέραιο τις δεσμεύσεις της για το καλώδιο

«Η Κύπρος θα εκπληρώσει στο ακέραιο τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει», είπε ο Νίκος Χριστοδουλίδης και εξέφρασε την ελπίδα όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πράξουν το ίδιο

Σύνταξη
Γαλλία: Αντίστροφη μέτρηση για την έξοδο του Μπαϊρού από την πρωθυπουργία – Στενεύουν τα περιθώρια για Μακρόν
Η Γαλλία σε δίνη 08.09.25

Αντίστροφη μέτρηση για την έξοδο του Μπαϊρού από την πρωθυπουργία - Στενεύουν τα περιθώρια για Μακρόν

Αντιμέτωπη με κρίση χρέους, έντονη πολιτική αστάθεια και αυξανόμενη κοινωνική δυσαρέσκεια η Γαλλία αποχαιρετά σήμερα τον τέταρτο κατά σειρά πρωθυπουργό σε δύο χρόνια

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Συνελήφθη ηγούμενος Μονής στα Καλάβρυτα – Ετοιμαζόταν να πουλήσει θρησκευτικά κειμήλια για 200.000 ευρώ
Ελλάδα 08.09.25 Upd: 11:32

Συνελήφθη ηγούμενος Μονής στα Καλάβρυτα – Ετοιμαζόταν να πουλήσει θρησκευτικά κειμήλια για 200.000 ευρώ

Ο ηγούμενος της Μονής στα Καλάβρυτα και ο βοηθός του προσπαθούσαν να πουλήσουν βυζαντινές εικόνες και Ευαγγέλια του 18ου αιώνα - Πιάστηκε επ αυτοφώρω

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο