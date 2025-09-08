Ο Σπανούλης και η αλήθεια για την αντιμετώπιση του Αντετοκούνμπο από τους διαιτητές (vids)

Η Εθνική μας ομάδα πανηγύρισε μια σπουδαία νίκη και πρόκριση επί του Ισραήλ με 84-79, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να πραγματοποιεί τρομακτική εμφάνιση και να «καθαρίζει» για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.

Ο «Greek Freak» ήταν συγκλονιστικός και με 37 πόντους και 10 ριμπάουντ έκανε ό,τι ήθελε απέναντι στους παίκτες του Ισραήλ, στέλνοντας την Ελλάδα στα προημιτελικά της διοργάνωσης, όπου κόντρα στη Λιθουανία θα διεκδικήσει την Τρίτη (9/9, 21:00) την παρουσία της στην ημιτελική φάση του Eurobasket.

Ο Αντετοκούνμπο έχει διαλύσει τα κοντέρ στο φετινό Eurobasket, πέτυχε για δεύτερη φορά 30+ πόντους και έχει παίξει τα τρία από τα πέντε ματς του ομίλου, συν αυτό με το Ισραήλ. Αυτό που προκαλεί μεγάλη εντύπωση ωστόσο, είναι η αντιμετώπιση που λαμβάνει ο Έλληνας σούπερ σταρ από τους διαιτητές, καθώς αν και κανείς δεν μπορεί να τον σταματήσει μέχρι στιγμής έχει εκτελέσει μόλις 31 βολές στο τουρνουά.

Ο τρόπος που μαρκάρεται και αντιμετωπίζεται από τους ρέφερι αλλά και από τις αντίπαλες ομάδες είναι πολλές φορές στα όρια του αντιαθλητικού, με τους διαιτητές να το επιτρέπουν, την ώρα που σε άλλους μεγάλους σταρ της διοργάνωσης, όπως ο Λούκα Ντόντσιτς σφυρίζονται αμέσως φάουλ.

Για να αντιληφθεί κανείς πόσο μεγάλη είναι η διαφορά, αρκεί να δει κανείς ότι στους «16» στο ματς με το Ισραήλ, ο Γιάννης των 37 πόντων και του σκληρού παιχνιδιού των αντιπάλων εκτέλεσε μόλις 2 βολές, την ώρα που Άβντιγια είχε 12 εκτελεσμένες, ενώ λίγες ώρες νωρίτερα ο Ντόντσιτς στην αναμέτρηση με την Ιταλία εκτέλεσε 15/16!

Ο Σπανούλης, ο Αντετοκούνμπο και η αλήθεια των αριθμών

Οι αριθμοί με λίγα λόγια επιβεβαιώνουν και με το παραπάνω όσα έχει επισημάνει ο Βασίλης Σπανούλης στη συνέντευξη Τύπου μετά το ματς με την Ισπανία, πριν μερικές μέρες και που τα επανέφερε μετά το ματς με το Ισραήλ. Ότι ο Αντετοκούνμπο αντιμετωπίζεται με διαφορετικά κριτήρια από τους διαιτητές σε σχέση με τους υπόλοιπους.

«Ακόμα μία φορά βλέπω κόντρα στην Ισπανία διαφορά στις βολές. Πρέπει να δω ξανά το παιχνίδι. 37-19 οι βολές. Δε μπορεί ο Λούκα και άλλοι παίκτες να παίρνουν 20-22 βολές το παιχνίδι και ο Γιάννης κάθε φορά να ικετεύει να πάρει ένα φάουλ. Πρέπει να αντιμετωπίζουμε τον Λούκα, τον Γιόκιτς, τον Μάρκανεν, τον Γιάννη με τα ίδια κριτήρια», είχε πει μετά την Ισπανία, ενώ μετά το ματς με το Ισραήλ τόνισε χαρακτηριστικά: «Περιμένω στο επόμενο παιχνίδι να τον σεβαστούν. Όπως σέβονται όλους τους άλλους παίκτες να σεβαστούν και τον Γιάννη».

Φυσικά ο «Kill Bill δεν μιλάει τυχαία για τη διαιτησία, αφού αν δει κανείς την αναλογία των πόντων που σκοράρει και τις βολές που εκτελεί υπάρχει χαοτική διαφορά. Πού να κοιτάξει κανείς και το συνολικό στις βολές στο τουρνουά, ανάμεσα στους μεγάλους σταρ, με τον Γιάννη να έχει δυο ματς λιγότερα μεν, αλλά τις διαφορές στο πόσα φάουλ κερδίζουν οι υπόλοιποι σε σχέση με εκείνον να προκαλούν… ίλιγγο.

Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα από του Ντόντσιτς δεν υπάρχει φυσικά, με τον Σλοβένο γκαρντ να έχει εκτελέσει ήδη 83 (!) βολές σε 6 ματς! Αν κοιτάξει κανείς και τους υπόλοιπους όμως, ο Γιάννης έχει τις λιγότερες και δεν συμβαίνει αυτό επειδή δεν έπαιξε με την Κύπρο και τη Βοσνία.

Αναλυτικά οι βολές που έχει εκτελέσει ο Αντετοκούνμπο και 8 ακόμη σταρ του Eurobasket

Γιάννης Αντετοκούνμπο – 19/31 βολές

Λούκα Ντόντσιτς – 74/83 βολές

Λάουρι Μάρκανεν – 52/59 βολές

Ντένι Άβντιγια – 40/53 βολές

Κρίσταπς Πορζίνγκις – 39/48 βολές

Γιουσούφ Νούρκιτς – 26/44 βολές

Φραντζ Βάγκνερ – 37/44 βολές

Νίκολα Γιόκιτς – 35/42 βολές

Τζόρνταν Λόιντ – 34/40 βολές