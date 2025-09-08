Οι Μπακς αποθέωσαν τον Αντετοκούνμπο: «Ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο» (pic)
Η τεράστια εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο έστειλε την Εθνική Ελλάδας στα προημιτελικά του Eurobasket 2025 και οι Μπακς τον αποθέωσαν στα social media.
Η Ελλάδα επικράτησε του Ισραήλ με 84-79, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να κάνει μια εμφάνιση που θα μείνει αξέχαστη και να οδηγεί την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη στα προημιτελικά του Eurobasket 2025 και σε μια μεγάλη «μάχη» κόντρα στη Λιθουανία.
Ο «Greek Freak» ήταν σε εξαιρετική κατάσταση, πετυχαίνοντας 37 πόντους, μαζεύοντας 10 ριμπάουντ και έχοντας 78% ευστοχία στα σουτ εντός παιδιάς.
Οι Μιλγουόκι Μπακς δεν έκρυψαν τον θαυμασμό τους για την εμφάνιση του ηγέτη τους. Στον επίσημο λογαριασμό τους στο X ανάρτησαν τα στατιστικά του και έγραψαν χαρακτηριστικά: «Ο κορυφαίος παίκτης στον κόσμο», συνοδεύοντας τη δημοσίευση με τα καλύτερα στιγμιότυπα από την αναμέτρηση.
Η ανάρτηση των Μπακς για τον Αντετοκούνμπο:
Best player in the world.
37 PTS | 10 REB | 78% FG pic.twitter.com/Kh9CB0ao6b
— Milwaukee Bucks (@Bucks) September 7, 2025
