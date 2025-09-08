Οι Λιθουανοί εξαντλούν τα εισιτήρια του αγώνα με την Ελλάδα
Η Ελλάδα πρόκειται να αντιμετωπίσει την Λιθουανία για τα προημιτελικά του Eurobasket. Ενόψει του σπουδαίου ματς, οι οπαδοί της «Λιέτουβα» κοντεύουν να εξαντλήσουν τα εισιτήρια.
Φρενίτιδα επικρατεί στις τάξεις των φιλάθλων της Εθνικής Λιθουανίας ενόψει του κρίσιμου ματς με την Ελλάδα για τα προημιτελικά του Eurobasket 2025.
Οι οπαδοί της «Λιέτουβα», όπως όλα δείχνουν ανυποπομονούν για το μεγάλο παιχνίδι αφού έχουν απομείνει λιγότερα από 1.500 εισιτήρια για τον αγώνα (9/9, 21:00).
Φυσικά, η τοποθεσία διεξαγωγής του ματς είναι βολική για τους Λιθουανούς, αφού η Λετονία είναι δίπλα στην Λιθουανία και η απόσταση είναι περίπου 2-3 ώρες με το αυτοκίνητο.
Η ομάδα του Γιόνας Βαλαντσιούνας θα έχει και πάλι τον κόσμο στο πλευρό της σε ένα ματς που θα στείλει την νικήτρια χώρα στους «4» της διοργάνωσης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η χωρητικότητα της «Ρίγα Αρένα» είναι 11.000 θεατές. Η προσέλευση των Λιθουανών αναμένεται να είναι γύρω στα 9.000 άτομα, με τους Έλληνες να είναι πολύ λιγότεροι στον αριθμό και το «παρών» υπολογίζεται να δώσουν περίπου 300-500 φίλαθλοι της γαλανόλευκης.
