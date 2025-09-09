Το… ελληνικό σχόλιο Λιθουανού δημοσιογράφου για το ματς με την Εθνική και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο (vid)

Η Εθνική Ελλάδας δίνει το βράδυ της Τρίτης τον σημαντικότερο -μέχρι τον επόμενο- αγώνα της στο Eurobasket 2025 κόντρα στη Λιθουανία, για μια θέση στην «τετράδα» της διοργάνωσης όπου θα κληθεί να αντιμετωπίσει τον νικητή του Τουρκία – Πολωνία.

Ενόψει του μεγάλου αγώνα ανάμεσα σε δύο από τις πιο παραδοσιακές ευρωπαϊκές μπασκετικές δυνάμεις, ο γνωστός Λιθουανός δημοσιογράφος Ντονάτας Ουρμπόνας, του «basketnews.com», έκανε το δικό του… ιδιαίτερο σχόλιο ενόψει της αναμέτρησης, προβλέποντας ποια ομάδα θα συνεχίσει θα συνεχίσει στο τουρνουά.

Τι είπε ο Ουρμπόνας ενόψει του Λιθουανία – Ελλάδα:

«Μ@λ@κες έχετε έναν από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο. Στα δικά μου μάτια είναι ο καλύτερος all-around superstar του ΝΒΑ στο τουρνουά. Έχετε όλους αυτούς τους σπουδαίους, έμπειρους σουτέρ και σκόρερ. Και ένα σπουδαίο μπασκετικό μυαλό, τον Βασίλη Σπανούλη. Εξαιρετικό τουρνουά μέχρι στιγμής, αλλά αντιμετωπίζετε μια τεράστια δοκιμασία.

Και αυτή η Λιθουανία είναι φτιαγμένη αλλιώς. Έχουν τον Γιόνας Βαλαντσιούνας, που δεν θα εκτεθεί τόσο αμυντικά όσο σε μερικά παιχνίδια. Και είναι αυτός που μπορεί επιτέλους να σταματήσει την κυριαρχία του Γιάννη μέσα στη ρακέτα. Δεν πρόκειται να καρφώσει πάνω από το κεφάλι του, με λίγη βοήθεια θα προσπαθήσει να τον σταματήσει μέσα στη ρακέτα, και στο τεχνικό τιμ της Λιθουανίας υπάρχουν ενδιαφέροντα μπασκετικά μυαλά. Ήδη σταμάτησαν τον Λάουρι Μάρκανεν, έκαναν κάποια πράγματα εναντίον του Κρίσταπς Πορζίνγκις, θα βρουν κάτι, αυτό είναι σίγουρο.

Θα βάλουν κάποια τρίποντα. Είχαν ως τώρα μόλις 27% στα τρίποντα, αλλά δεν είναι τόσο κακοί σουτέρ. Οπότε αυτή θα είναι η βραδιά που τελικά θα αρχίσουν να τα βάζουν. Και φυσικά θα χρειαστεί λίγη ιδιοφυΐα και κάποια μαγική τρέλα, λίγη σκληράδα από τον Άρνας Βελίτσκα ή τον… Άλεξ Καρούζο της Λιθουανίας και αρκετούς άλλους παίκτες. Και αυτό το status του φαβορί που έχετε, είναι πρόβλημα. Όλοι προσπαθούν να το αποτινάξουν, αλλά εσείς είστε τα φαβορί. Και ξέρετε τι γίνεται με τα φαβορί σε αυτό το τουρνουά, έτσι; Η επιλογή μου είναι Λιθουανία. Το αουτσάιντερ θα το πάρει αυτό».