Στο ΣΕΦ ο Νόβακ Τζόκοβιτς – Αποθεώθηκε ο Σέρβος από τους οπαδούς του Ολυμπιακού (pics)

Ο κορυφαίος τενίστας, Νόβακ Τζόκοβιτς βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και παρακολουθεί την αναμέτρηση του Ολυμπιακού απέναντι στη Μονακό.

Ο θρυλικός «Νόλε» αποθεώθηκε από τον κόσμο του Ολυμπιακού, όταν τον έδειξε η κάμερα στο ΣΕΦ.

Δείτε φωτογραφίες

Θυμίζουμε ότι προ ολίγων ημερών, ο Τζόκοβιτς είχε γίνει viral, όταν έδωσε το παρών σε αναμέτρηση του Ερυθρού Αστέρα και τραγούδησε ρυθμικά με τον κόσμο, σύνθημα του Ολυμπιακού.