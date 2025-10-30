Τένις ξανά στην Αθήνα μετά από 31 χρόνια και ο Τζόκοβιτς καλωσορίζει το κοινό στα ελληνικά (vid)

Πέρασαν 31 χρόνια από την τελευταία φορά που το ATP Tour βρέθηκε στην Ελλάδα και πλέον, το ελληνικό κοινό του τένις θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει και πάλι από κοντά τους κορυφαίους του τουρ.

Συγκεκριμένα, από την Κυριακή 2 Νοεμβρίου ως το Σάββατο 8 Νοεμβρίου θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athens -το κλειστό του ΟΑΚΑ- το τουρνουά Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250, με τη συμμετοχή σπουδαίων αθλητών. Ανάμεσά τους και ο κατά πολλούς κορυφαίος όλων των εποχών για το τένις, ο Νόβακ Τζόκοβιτς. Ο άνθρωπος των 24 Grand Slam, των 40 συνολικά Masters 1000 και ο μοναδικός με τίτλο και στα 9 «χιλιάρια», ο άνθρωπος των +100 τίτλων της ATP και των τόσων και τόσων βραβείων, τίτλων και ρεκόρ, είναι άλλωστε ήδη μόνιμος κάτοικος Αθήνας.

Και βεβαίως, δεν θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερος «πρέσβης» για την επιστροφή του παγκόσμιου τένις στη χώρα μας. Ο «Νόλε», μετά τις επισκέψεις του σε ΟΑΚΑ και ΣΕΦ για να δει μπάσκετ, επέστρεψε στο γήπεδο του τένις για προπόνηση. Από εκεί, στο ΟΑΚΑ, κάλεσε τον κόσμο να επισκεφθεί το κλειστό και να δει από κοντά τους σπουδαίους αγώνες.

Μάλιστα, στο βίντεο που ανέβηκε στον επίσημο λογαριασμό της αθηναϊκής διοργάνωσης στο instagram, o Σέρβος θρύλος καλωσόρισε το κοινό στα ελληνικά, λέγοντας «Καλημέρα Ελλάδα».

Έπειτα, συνέχισε εκθειάζοντας τη διοργάνωση και το γήπεδο, λέγοντας πως είναι ένα από τα καλύτερα γήπεδα στην Ευρώπη.

Αναλυτικά, όσα ανέφερε ο Νόβακ Τζόκοβιτς:

«Γεια σε όλους. Είναι χαρά μου που βρίσκομαι στην Αθήνα, στην Ελλάδα θα αγωνιστώ μπροστά σας για όλη την επόμενη εβδομάδα. Ελπίζω ότι είστε όσο ενθουσιασμένος είμαι εγώ και όλοι οι παίκτες που θα παίξουν στην Αθήνα, που έχει ξανά ATP τουρνουά μετά από 30 χρόνια.

Αυτό το γήπεδο είναι από τα πιο δημοφιλή γήπεδα μπάσκετ στον κόσμο, έδρα του Παναθηναϊκού, μιας από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Είναι ένα ιστορικό γήπεδο και είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα σας δω να γεμίζετε αυτό το υπέροχο γήπεδο και μακάρι να δείτε τένις παγκόσμιας κλάσης».