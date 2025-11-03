Η ανάρτηση του Τζόκοβιτς: «Γεμίζοντας λίγη ενέργεια από Έλληνες Θεούς» (pics)
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς διαφήμισε για άλλη μία φορά την Ελλάδα, μέσω δημοσίευσής του στο Instagram.
Δεν κρύβει την αγάπη του για την Ελλάδα ο Νόβακ Τζόκοβιτς. Ο κορυφαίος τενίστας πλέον έχει εγκατασταθεί στη χώρα μας και δεν διστάζει να τη διαφημίζει όποτε έχει την ευκαιρία, είτε με φωτογραφίες είτε φέρνοντας τον κόσμο του τένις, με το «Hellenic Championship» στο «Telekom Center Athens», όπου ετοιμάζεται να αγωνιστεί την Τρίτη (4/11).
Ο Σέρβος έκανε μία νέα δημοσίευση στην οποία βρίσκεται έξω από την Ακαδημία Αθηνών, αναδεικνύοντας για άλλη μία φορά τα ιστορικά αξιοθέατα της πόλης, όπως είχε πράξει και πριν λίγο καιρό με τις φωτογραφίες του στο Παναθηναϊκό Στάδιο.
Οι φωτογραφίες του Τζόκοβιτς συνοδεύονται από τη λεζάντα: «Γεμίζοντας λίγη ενέργεια από Έλληνες Θεούς»
Δείτε την ανάρτηση του Τζόκοβιτς
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
