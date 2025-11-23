Το μυστικό της «αθανασίας» του Τζόκοβιτς

Σε ένα άθλημα που συνήθως «αποσύρει» τα κορμιά πριν τα 35, ο Νόβακ Τζόκοβιτς συνεχίζει στα 38 του να κατακτά τίτλους, να κοιτάζει στα μάτια τον Κάρλος Αλκαράθ και τον Γιάνικ Σίνερ και να παραμένει στην κορυφή της ATP για συνολικά 428 εβδομάδες, ένα επίτευγμα που φαντάζει σχεδόν υπεράνθρωπο. Όμως ο ίδιος επιμένει: δεν πρόκειται για θαύμα, αλλά για τρεις απλές αρχές. Πειθαρχία, επίγνωση και φροντίδα του εαυτού.

Ο Τζόκοβιτς μεγάλωσε μέσα στις πίτσες και τις μακαρονάδες που σέρβιραν τα ιταλικά εστιατόρια της οικογένειάς του στο Βελιγράδι. Το 2009 ανακάλυψε ότι είναι δυσανεκτικός στη γλουτένη — μια αποκάλυψη που άλλαξε τα πάντα. Σύντομα αφαίρεσε γλουτένη, γαλακτοκομικά και επεξεργασμένη ζάχαρη από τη διατροφή του και μέσα σε τρεις μήνες, όπως λέει ο ίδιος, «ένιωσε μια τεράστια μεταμόρφωση». Η αναπνοή του βελτιώθηκε, οι αλλεργίες υποχώρησαν, ο ύπνος του σταθεροποιήθηκε. Κι όλα αυτά μεταφράστηκαν σε καλύτερη αντοχή, καθαρό μυαλό και απόδοση που εκτοξεύτηκε.

Η «αναγέννηση» δεν ήρθε μόνο από το φαγητό. Ο Σέρβος πρωταθλητής μιλά πλέον ανοιχτά για τη σημασία της συναισθηματικής και ψυχικής υγείας. «Δεν μπορείς να χωρίσεις το σώμα από το μυαλό και την ψυχή», λέει. Χρησιμοποιεί τεχνικές ενσυνειδητότητας, διαχείριση άγχους και εργάζεται διαρκώς στις σχέσεις του. Γνωρίζει πια ότι η ιδιωτική του ζωή επηρεάζει άμεσα κάθε στιγμή μέσα στο κορτ. «Δεν μπορώ να αφήσω έξω ό,τι συμβαίνει εκτός γηπέδου. Πρέπει να το κατανοώ, να το δουλεύω, να το κουβαλώ σωστά», παραδέχεται στο Bloomberg.

Ο Τζόκοβιτς έχει επίσης υιοθετήσει μια ολιστική προσέγγιση στην ευεξία — από την ενυδάτωση και τον τρόπο προετοιμασίας τροφών, μέχρι το πώς αναπνέει και πότε ανακάμπτει. Δεν ψάχνει την τελειότητα, αλλά τη συνέπεια. «Αν τσεκάρεις όλα τα κουτάκια, τότε αισθάνεσαι καλύτερα — στη ζωή και στη δουλειά», όπως λέει.

Σήμερα, με 24 Grand Slam τίτλους και ένα χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο, ο Τζόκοβιτς δεν μιλά ως υπεράνθρωπος, αλλά ως κάποιος που βρήκε τι λειτουργεί γι’ αυτόν. Η φιλοσοφία του δεν είναι συνταγή, αλλά πρόσκληση: γνώρισε το σώμα σου, πρόσεξε τον εαυτό σου, βρες ισορροπία. Κι αν κάτι δείχνει η συνέχιση του μύθου του στα 38, είναι ότι η μακροζωία δεν απαιτεί μυστικά. Απαιτεί επίγνωση. Και πολλή πειθαρχία.