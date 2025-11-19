Το συρτάκι του Τζόκοβιτς με τον Αργυρό και η «Πανσέληνος» του Ροντινέι σε χριστουγεννιάτικο event (vids)

Χθες Τρίτη (18/11) πραγματοποιήθηκε μία χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του 91 Athens Riviera Members Club, στην οποία τραγούδησε ο Κωνσταντίνος Αργυρός μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Εκεί βρέθηκαν μερικοί εκλεκτοί καλεσμένοι, όπως ο Νόβακ Τζόκοβιτς και ο Ροντινέι.

Ενώ ο Αργυρός ερμήνευε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης το γνωστό του κομμάτι «Ελεύθερος», εκείνος και ο Σέρβος τενίστας χόρεψαν μαζί συρτάκι, με τη στιγμή αυτή να καταγράφεται σε βίντεο.

Μάλιστα, σε μια ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς, ο καλλιτέχνης τραγούδησε ντουέτο με τον Ροντινέι του Ολυμπιακού την «Πανσέληνο» της Δέσποινας Βανδή, ξεσηκώνοντας τους παρευρισκόμενους, με τον Βραζιλιάνο μπακ να βγάζει φωτογραφία και με τον Τζόκοβιτς.

Το ντουέτο του Ροντινέι με τον Αργυρό:

Και η φωτογραφία με τον Τζόκοβιτς: