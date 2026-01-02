sports betsson
Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
02.01.2026 | 08:34
Πώς θα λειτουργήσουν καταστήματα, σούπερ μάρκετ και τράπεζες σήμερα – Οι εξαιρέσεις
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Άλλα Αθλήματα 02 Ιανουαρίου 2026 | 12:35
Eνσωμάτωση

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ευχήθηκε καλή χρονιά σε… όλες τις γλώσσες ξεκινώντας με ελληνικά (vid)

Η αγάπη του «GOAT» του τένις, Νόβακ Τζόκοβιτς, για την Ελλάδα δεν κρύβεται...

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τα αλλάζουμε όλα!

Τα αλλάζουμε όλα!

Spotlight

Ο απόλυτος θρύλος του τένις, Νόβακ Τζόκοβιτς, παραμένει εξαιρετικά ενεργός στα social media, με εκατομμύρια ακολούθους σε όλες τις πλατφόρμες. Με αφορμή λοιπόν την αλλαγή του έτους, ο Σέρβος «GOAT» θέλησε να στείλει σε όλο τον κόσμο τις ευχές του και μάλιστα επέλεξε έναν ιδιαίτερο τρόπο για να το κάνει.

Συγκεκριμένα, δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο εύχεται «καλή χρονιά» σε διάφορες γλώσσες. Παρότι φυσικά ανάμεσα σε αυτές περιλαμβάνονται οι πιο διαδεδομένες όπως τα αγγλικά, τα ισπανικά, τα ιταλικά, τα γερμανικά, τα πορτογαλικά και τα ρωσικά, το ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι ότι ο «Νόλε» ξεκίνησε τις ευχές του στα ελληνικά! Είναι φυσικά γνωστό ότι ο Σέρβος αγαπά πραγματικά την πατρίδα μας και τους Έλληνες, ενώ από τον περασμένο Σεπτέμβριο άλλωστε μένει μόνιμα στην Αθήνα με την οικογένειά του, με τα παιδιά του να φοιτούν σε αγγλόφωνο ιδιωτικό σχολείο.

Δείτε το βίντεο του Τζόκοβιτς:

Headlines:
Business
Retail: Μπρος… πλατφόρμες και πίσω… λειτουργικά κόστη – Τι θα γίνει το 2026

Retail: Μπρος… πλατφόρμες και πίσω… λειτουργικά κόστη – Τι θα γίνει το 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τα αλλάζουμε όλα!

Τα αλλάζουμε όλα!

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ράλι 44% το 2025 – Τράπεζες, κέρδη και προκλήσεις για το 2026

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ράλι 44% το 2025 – Τράπεζες, κέρδη και προκλήσεις για το 2026

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Το ζεϊμπέκικο, το ντουέτο και ο Φρανκ Σινάτρα: Ο Νίκος Αλιάγας και ο Αντώνης Ρέμος έκαναν μαζί Πρωτοχρονιά στη σκηνή
Χαμός 02.01.26

Το ζεϊμπέκικο, το ντουέτο και ο Φρανκ Σινάτρα: Ο Νίκος Αλιάγας και ο Αντώνης Ρέμος έκαναν μαζί Πρωτοχρονιά στη σκηνή

Ο γνωστός παρουσιαστής Νίκος Αλιάγας βρέθηκε αυτές τις ημέρες στην Αθήνα και πέρασε το βράδυ της Πρωτοχρονιάς στο μαγαζί που τραγουδάει ο Αντώνης Ρέμος, ανεβαίνοντας στη σκηνή και ξεσηκώνοντας τον κόσμο.

Σύνταξη
Κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση ο Γουίλ Σμιθ – «Ήταν μια τραυματική εμπειρία»
Νέα προβλήματα 02.01.26

Κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση ο Γουίλ Σμιθ – «Ήταν μια τραυματική εμπειρία»

Με μια ακόμα νομική διαμάχη υποδέχθηκε το 2026 ο Γουίλ Σμιθ, καθώς μουσικός κατηγορεί τον σταρ του Χόλιγουντ και την εταιρεία του για σεξουαλική παρενόχληση.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Χιονισμένη Πρωτοχρονιά: Στα λευκά ντύθηκαν νησιά στις Κυκλάδες και στο Θρακικό πέλαγος
Χιονισμένη Πρωτοχρονιά 01.01.26

Στα λευκά ντύθηκαν νησιά στις Κυκλάδες και στο Θρακικό πέλαγος (φωτογραφίες και βίντεο)

Τσουχτερό κρύο και χιόνια έφερε το 2026 στη νησιωτική Ελλάδα, με πολλά χωριά τους να ντύνονται στα λευκά την Πρωτοχρονιά ακόμα και μέχρι τις παραλίες

Σύνταξη
Ρωσία: Τα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα σαν «απόδειξη» της ουκρανικής επίθεσης στο σπίτι του Πούτιν
Μαρτυρία κατοίκου 31.12.25

Τα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Ρωσία σαν «απόδειξη» της ουκρανικής επίθεσης στο σπίτι του Πούτιν

Η Ρωσία υποστηρίζει ότι η Ουκρανία πραγματοποίησε επίθεση με drones στην κατοικία του Βλαντίμιρ Πούτιν στο Νόβγκοροντ, η Ουκρανία το διαψεύδει

Σύνταξη
Το πάρτι ξεκίνησε – Με πυροτεχνήματα και μουσικές ο πλανήτης υποδέχεται το 2026
Καλή χρονιά! 31.12.25 Upd: 19:27

Το πάρτι ξεκίνησε – Με πυροτεχνήματα και μουσικές ο πλανήτης υποδέχεται το 2026

Μπορεί η Ελλάδα να έχει μερικές... ώρες μπροστά της μέχρι να υποδεχθεί τη νέα χρονιά, ωστόσο στον πλανήτη το πάρτι έχει ξεκινήσει. Αυτές οι χώρες ζουν ήδη σε ρυθμούς 2026 - ποιες έχουν σειρά.

Σύνταξη
Μια τυπική μέρα του Ελ Κααμπί γεμάτη… ψαλιδάκια – Το απίθανο βίντεο στο TikTok για τον Μαροκινό φορ (vid)
Επικό! 31.12.25

Μια τυπική μέρα του Ελ Κααμπί γεμάτη… ψαλιδάκια – Το απίθανο βίντεο στο TikTok για τον Μαροκινό φορ (vid)

Ένας χρήστης του TikTok ανέβασε ένα βίντεο στην γνωστή πλατφόρμα στην οποία δείχνει πως θα μπορούσε να είναι μία μέρα του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, κάνοντας τα πάντα με το αγαπημένο του bicycle kick.

Σύνταξη
Αγρότες: Αλλάζουν χρόνο στα μπλόκα με ανοιχτούς δρόμους – «Δεν κάνουμε πίσω» λένε στην κυβέρνηση
Ανοιχτές οι εθνικές 31.12.25

Αγρότες: Αλλάζουν χρόνο στα μπλόκα με ανοιχτούς δρόμους – «Δεν κάνουμε πίσω» λένε στην κυβέρνηση

Οι αγρότες ανοίγουν προσωρινά τα μπλόκα για να περάσουν οι εκδρομείς, ενώ την Κυριακή στην πανελλαδική τους σύσκεψη στα Μάλγαρα, θα αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους, με την κυβέρνηση να απειλεί τώρα με επιβολή προστίμων για τα τρακτέρ που βρίσκονται στους δρόμους.

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Έμμα Καρυωτάκη: Σε δίκη παραπέμπεται και η συνοδηγός του μοιραίου ΙΧ
«Στο υπόσχομαι...» 30.12.25

Αναβιώνει η υπόθεση της Έμμας Καρυωτάκη: Σε δίκη παραπέμπεται και η συνοδηγός του μοιραίου ΙΧ

Νέα δικαστική διάσταση δίνεται στο τροχαίο δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη που, τον Νοέμβριο του 2022, έκοψε το νήμα της ζωής της 21χρονης φοιτήτριας Έμμας Καρυωτάκη.

Σύνταξη
Κατασχέθηκαν 12 τόνοι ακατάλληλων προϊόντων από την Περιφέρεια Αττικής – Χαλασμένα μπιφτέκια και τυριά σε μαγαζιά
Δείτε φωτογραφίες 30.12.25

Κατασχέθηκαν 12 τόνοι ακατάλληλων προϊόντων από την Περιφέρεια Αττικής – Χαλασμένα μπιφτέκια και τυριά σε μαγαζιά

Κατασχέθηκαν 12 τόνοι αλλοιωμένων τροφίμων - Χαλασμένα μπιφτέκια, βρόμικους πάγκους και άθλιες συνθήκες υγιεινής εντόπισαν έλεγχοι της Περιφέρειας Αττικής.

Σύνταξη
Καιρός: Πρωτοχρονιά με τσουχτερό κρύο και χιόνια ακόμη και στην Αττική – Πού θα το στρώσει [χάρτες]
Βουτιά θερμοκρασίας 30.12.25 Upd: 13:48

Πρωτοχρονιά με «σκανδιναβικό ψύχος» και χιόνια ακόμη και στην Αττική - Πού θα το στρώσει, δείτε χάρτες

Σημαντική επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός από σήμερα το βράδυ, με τη χώρα να εισέρχεται σε φάση έντονου ψύχους ενόψει της Πρωτοχρονιάς.

Σύνταξη
Περού: Σαμάνοι προβλέπουν για το 2026 ασθένεια Τραμπ, πτώση Μαδούρο και τέλος του πολέμου στην Ουκρανία
Λίμα 30.12.25

Βίντεο: Το τελετουργικό περουβιανών σαμάνων - Προβλέψεις για ασθένεια Τραμπ και τέλος του πολέμου στην Ουκρανία

Οι σαμάνοι κρατούσαν μεγάλα πόστερ με τις φωτογραφίες παγκόσμιων ηγετών πάνω από τα οποία διασταύρωναν ξίφη, έκαιγαν λιβάνι και κάποια τα πατούσαν

Σύνταξη
Συνεργάτης του Έλληνα kickboxer για την άγρια επίθεση στη Σερβία: «Μπήκαν 100 άτομα στο ρινγκ και μας βαρούσαν ανελέητα»
Σοκαριστική μαρτυρία 30.12.25

Συνεργάτης του Έλληνα kickboxer για την άγρια επίθεση στη Σερβία: «Μπήκαν 100 άτομα στο ρινγκ και μας βαρούσαν ανελέητα»

Τη σοκαριστική εμπειρία που βίωσε στο ρινγκ μαζί με τον kickboxer Γιάννη Τσουκαλά, περιέγραψε ο Παύλος Κοχλιαρίδης, τονίζοντας ότι οι συνεργάτες του έμαθαν από έμπιστη πηγή ότι υπήρχε χούλιγκαν με μαχαίρι.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Χριστοδουλίδης: Η Κύπρος αναλαμβάνει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια στιγμή βαθιάς αλλαγής
Κόσμος 02.01.26

Χριστοδουλίδης: Η Κύπρος αναλαμβάνει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια στιγμή βαθιάς αλλαγής

«Εν μέσω γεωπολιτικών αναταραχών και απρόβλεπτων καταστάσεων, οι επιλογές που κάνουμε τώρα θα διαμορφώσουν το μέλλον της Ένωσής μας», επισήμανε ο Νίκος Χριστοδουλίδης

Σύνταξη
Κλούνεϊ-Τραμπ: Μετωπική σύγκρουση για τη γαλλική υπηκοότητα – «Μέτριος τύπος»
Fizz 02.01.26

Κλούνεϊ-Τραμπ: Μετωπική σύγκρουση για τη γαλλική υπηκοότητα – «Μέτριος τύπος»

Η απόφαση του Τζορτζ Κλούνεϊ να αποκτήσει τη γαλλική υπηκοότητα έχει εξελιχθεί σε ένα πρώτης τάξεως πολιτικό δράμα, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον του

Σύνταξη
Ρωσία: Παρέδωσε «αποδεικτικό υλικό» στον Τραμπ για την «απόπειρα ουκρανικής επίθεσης» στο σπίτι του Πούτιν
Κόσμος 02.01.26

Η Ρωσία παρέδωσε «στοιχεία» στις ΗΠΑ που «αποδεικνύουν» ότι στόχος της Ουκρανίας ήταν το σπίτι του Πούτιν

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι παρέδωσε δεδομένα από τα ουκρανικά drone που κατέρριψε τα οποία αποδεικνύουν όπως ισχυρίζεται ότι στόχος της επίθεσης ήταν μία από τις κατοικίες του Πούτιν

Σύνταξη
Το ζεϊμπέκικο, το ντουέτο και ο Φρανκ Σινάτρα: Ο Νίκος Αλιάγας και ο Αντώνης Ρέμος έκαναν μαζί Πρωτοχρονιά στη σκηνή
Χαμός 02.01.26

Το ζεϊμπέκικο, το ντουέτο και ο Φρανκ Σινάτρα: Ο Νίκος Αλιάγας και ο Αντώνης Ρέμος έκαναν μαζί Πρωτοχρονιά στη σκηνή

Ο γνωστός παρουσιαστής Νίκος Αλιάγας βρέθηκε αυτές τις ημέρες στην Αθήνα και πέρασε το βράδυ της Πρωτοχρονιάς στο μαγαζί που τραγουδάει ο Αντώνης Ρέμος, ανεβαίνοντας στη σκηνή και ξεσηκώνοντας τον κόσμο.

Σύνταξη
Διεγράφησαν πάνω από 308 χιλιάδες φοιτητές από τα πανεπιστήμια – Πανηγυρισμοί από το υπ. Παιδείας
Ελλάδα 02.01.26

Διεγράφησαν πάνω από 308 χιλιάδες φοιτητές από τα πανεπιστήμια – Πανηγυρισμοί από το υπ. Παιδείας

Παρά τις αντιδράσεις φοιτητών και άλλων μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, η κυβέρνηση ανακοίνωσε με πανηγυρικούς τόνους ότι διαγράφονται σε πρώτη φάση περισσότεροι από 308 χιλιάδες μη ενεργοί φοιτητές

Σύνταξη
Βόλος: Εντοπίστηκε σορός άνδρα στη θαλάσσια περιοχή «Πευκάκια» στο λιμάνι
Τραγωδία 02.01.26

Εντοπίστηκε σορός άνδρα στο λιμάνι του Βόλου

Το άψυχο σώμα αντελήφθη πολίτης που διερχόταν από την περιοχή στο λιμάνι του Βόλου και ενημέρωσε τις Αρχές - Η σορός δεν έχει ταυτοποιηθεί, αναμένεται διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής

Σύνταξη
Κραν Μοντανά: Αγωνία για νεαρή Ελληνίδα που αγνοείται
Κόσμος 02.01.26

Αγνοείται 15χρονη Ελληνίδα μετά την τραγωδία στο Κραν Μοντανά

Η 15χρονη Αλίκη Καλλέργη, που φέρεται να συγκαταλέγεται μεταξύ των δεκάδων αγνοουμένων από την τραγωδία στο Κραν Μοντανά, διαθέτει διπλή υπηκοότητα, ελληνική και ελβετική, και ζει μόνιμα στην Ελβετία.

Σύνταξη
Σιάσος (ΕΚΠΑ): Το 2026 βρίσκει το Πανεπιστήμιο Αθηνών στην διεθνή πρωτοπορία – Ιστορικό βήμα το παράρτημα στην Κύπρο
Το μήνυμά του 02.01.26

Σιάσος (ΕΚΠΑ): Το 2026 βρίσκει το Πανεπιστήμιο Αθηνών στην διεθνή πρωτοπορία – Ιστορικό βήμα το παράρτημα στην Κύπρο

Όπως αναφέρει ο κ. Σιάσος, το ΕΚΠΑ «παραμένει το μεγαλύτερο και πλέον αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό ίδρυμα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με την επιτυχία του να αποδίδεται στη συλλογική προσπάθεια, το ήθος και την αφοσίωση της πανεπιστημιακής κοινότητας»

Σύνταξη
Ποδοσφαιριστής της Μετς ανάμεσα στους τραυματίες της τραγωδίας του Κραν Μοντανά
Ποδόσφαιρο 02.01.26

Ποδοσφαιριστής της Μετς ανάμεσα στους τραυματίες της τραγωδίας του Κραν Μοντανά

Ο 19χρονος Γάλλος μέσος, Ταχίρις Ντος Σάντος, ο οποίος αγωνίζεται στη δεύτερη ομάδα της Μετς, είναι ένας από τους σοβαρά τραυματίες της φονικής πυρκαγιάς του Κραν Μοντανά.

Σύνταξη
Λήψη DNA για τα ζώα συντροφιάς: Η επιμονή για την εφαρμογή ενός αμφιλεγόμενου μέτρου
Κλιμάκωση 02.01.26

Λήψη DNA για τα ζώα συντροφιάς: Η επιμονή για την εφαρμογή ενός αμφιλεγόμενου μέτρου

Πώς έφτασε το Ελληνικό Δημόσιο να καταθέτει αγωγή σε έναν επιστημονικό σύλλογο (Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος); Μιλούν στο in o πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ, κτηνίατροι, ο πρόδρος της Ζωοφιλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας και ερευνητής στο ΙΙΒΕΑΑ

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο