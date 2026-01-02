Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ευχήθηκε καλή χρονιά σε… όλες τις γλώσσες ξεκινώντας με ελληνικά (vid)

Ο απόλυτος θρύλος του τένις, Νόβακ Τζόκοβιτς, παραμένει εξαιρετικά ενεργός στα social media, με εκατομμύρια ακολούθους σε όλες τις πλατφόρμες. Με αφορμή λοιπόν την αλλαγή του έτους, ο Σέρβος «GOAT» θέλησε να στείλει σε όλο τον κόσμο τις ευχές του και μάλιστα επέλεξε έναν ιδιαίτερο τρόπο για να το κάνει.

Συγκεκριμένα, δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο εύχεται «καλή χρονιά» σε διάφορες γλώσσες. Παρότι φυσικά ανάμεσα σε αυτές περιλαμβάνονται οι πιο διαδεδομένες όπως τα αγγλικά, τα ισπανικά, τα ιταλικά, τα γερμανικά, τα πορτογαλικά και τα ρωσικά, το ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι ότι ο «Νόλε» ξεκίνησε τις ευχές του στα ελληνικά! Είναι φυσικά γνωστό ότι ο Σέρβος αγαπά πραγματικά την πατρίδα μας και τους Έλληνες, ενώ από τον περασμένο Σεπτέμβριο άλλωστε μένει μόνιμα στην Αθήνα με την οικογένειά του, με τα παιδιά του να φοιτούν σε αγγλόφωνο ιδιωτικό σχολείο.

Δείτε το βίντεο του Τζόκοβιτς: