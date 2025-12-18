Ο Τζόκοβιτς αποθέωσε τον Παγώνη: «Θυμήσου αυτή την προπόνηση όταν κερδίσεις το πρώτο σου Grand Slam» (vid)

Τα γενέθλιά του έχει σήμερα ο Ραφαήλ Παγώνης, με τον νεαρό τενίστα να γίνεται 14 ετών. Το σπουδαιότερο ταλέντο του ελληνικού τένις και ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο, με τον συμπατριώτη μας να σαρώνει τα πάντα στο διάβα του σε επίπεδο juniors σε Ελλάδα και Ευρώπη και να γνωρίζει την αποθέωση, δημιουργώντας μεγάλες προσδοκίες για το μέλλον.

Ο Παγώνης, ο οποίος το περασμένο καλοκαίρι έφτασε μέχρι τον τελικό του Γουίμπλεντον (U14), δουλεύει πάνω σε ευρωπαϊκά πρότυπα και μάλιστα από τη νέα αγωνιστική σεζόν θα είναι μόνιμος κάτοικος Βαρκελώνης, όπου θα προπονείται στην ακαδημία Tec Carles Ferrer Salat: Ένα από τα πλέον ανερχόμενα high-performance training hubs της Ευρώπης.

Ο νεαρός τενίστας θα έχει την ευκαιρία να προπονηθεί υπό τις οδηγίες του θρυλικού Κάρλος Ροντρίγκες, ο οποίος στο παρελθόν είχε συνεργαστεί με τις Τζαστίν Ενάν και Να Λι, βοηθώντας τα μέγιστα στην αγωνιστική εξέλιξή τους, ενώ στην ισπανική ακαδημία υπάρχει επίσης ο Ολυμπιονίκης και πρώην πρωταθλητής του Ρολάν Γκαρός, Άλμπερτ Κόστα.

Ο Ραφαήλ Παγώνης θα μπορέσει να ανεβάσει το επίπεδό του και να προετοιμαστεί όσο καλύτερα γίνεται για το επαγγελματικό επίπεδο, αγωνιζόμενος απέναντι σε τενίστες της ηλικίας του, αλλά και μεγαλύτερους, που επίσης θεωρούνται σπουδαία ταλέντα.

Αποθέωση από τον Τζόκοβιτς

Τις προηγούμενες ημέρες ο 14χρονος τενίστας είχε την ευκαιρία να προπονηθεί με τον Νόβακ Τζόκοβιτς, με τον θρυλικό Σέρβο, μάλιστα, σήμερα (18/12) να ανεβάζει στα social media ανάρτηση για τον Ραφαήλ Παγώνη και να αποθεώνει τον νεαρό συμπατριώτη μας.

«Ήταν υπέροχο που πέρασα χρόνο με τον νεαρό Έλληνα παίκτη Ραφαήλ Παγώνη. Ένα μελλοντικό αστέρι του αθλήματος μας (σε παρακαλώ θυμήσου αυτή την προπόνηση όταν κερδίσεις το πρώτο σου Grand Slam», έγραψε χαρακτηριστικά ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Δείτε το βίντεο:

Το μέλλον του ελληνικού τένις είναι λαμπρό, με τον Ραφαήλ Παγώνη να αναγνωρίζεται πλέον ως ένα από τα κορυφαία ταλέντα του παγκοσμίου τένις.