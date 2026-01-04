Μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη παραχώρησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, στο πλαίσιο της παρουσίας του στο Περθ και της συμμετοχής του στο United Cup με την εθνική μας ομάδα.

Ο συμπατριώτης μας, ο οποίος στην πρεμιέρα της διοργάνωσης νίκησε εύκολα τον Σιντάρο Μοτσιζούκι, έθεσε τους στόχους του για τη νέα σεζόν, τονίζοντας ότι θέλει να επιστρέψει σε έναν τελικό Grand Slam, ενώ επισήμανε ότι δεν θα πιει καθόλου αλκοόλ και θα τρώει λιγότερη ζάχαρη.

«Το 2026 δεν θα πιω αλκοόλ. Όχι ότι πίνω, αλλά αυτή τη χρονιά θα το πάω τελείως υγιεινά. Επίσης θα προσπαθήσω να κόψω τη ζάχαρη. Είναι κάτι που θέλω να κάνω για το σώμα μου. Επαγγελματικά θέλω να βρεθώ ξανά σε έναν τελικό Grand Slam, αυτός είναι ο στόχος μου στη χρονιά. Δεν θέλω να περιμένω για ευκαιρίες, θέλω να τις δημιουργήσω και δεν θα περιμένω κανέναν να μου τη δώσει απλόχερα», ανέφερε ο Τσιτσιπάς.

Για την συμμετοχή της Ελλάδας στο United Cup: «Είχαμε όλη μας πολύ καλή προετοιμασία και νιώθω πως είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ένα καλό ξεκίνημα στο United Cup. Έχουμε παίξει πολλές φορές εδώ στο Περθ, από την εποχή του Hopman Cup ακόμα. Τώρα παίζουμε στο United Cup, μια πολύ ενδιαφέρουσα διοργάνωση. Είμαστε σε μια ομάδα, κάτι που δεν είναι συνηθισμένο στο τένις όπου ταξιδεύουμε μόνοι μας για το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας μας».

Για τον αδερφό του, Πέτρο, που εκτός από παίκτης της Εθνικής είναι και κάπτεν: «Αστειεύεται συχνά με το να με απειλεί ότι θα βάλει άλλους παίκτες στη θέση μου, αλλά ξέρω ότι το λέει για πλάκα. Πραγματικά λατρεύει το τένις και θεωρώ πως είναι τέλειος γι’ αυτή τη δουλειά, είναι παθιασμένος με το παιχνίδι και με βοηθάει. Πάντα έχει πολύ καθαρή σκέψη σε δύσκολες στιγμές και εκτιμώ τις συμβουλές του», κατέληξε ο Τσιτσιπάς.