Τσιτσιπάς: «Δεν ήμουν σίγουρος αν θα έβλεπα ξανά τον εαυτό μου σ’ αυτό το επίπεδο»

Αν και δεν έπιασε εξαιρετική επίδοση, κάτι αναμενόμενο καθώς ήταν μόλις ο πρώτος αγώνας του στη σεζόν, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έμεινε ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα του αγώνα του (6-3, 6-4) απέναντι στον Ιάπωνα Σιντάρο Μοτσιζούκι στο United Cup στο Περθ και δήλωσε ευγνώμων που μπορεί να αγωνίζεται ξανά και μάλιστα στο υψηλότερο επίπεδο.

Αναλυτικά, ο Στέφανος Τσιτσιπάς δήλωσε μετά τη νίκη του επί του Μοτσιζούκι:

«Είναι ο πρώτος μου αγώνας μετά το Davis Cup τον Σεπτέμβριο. Εκπροσωπώ και πάλι την Ελλάδα. Αισθάνομαι ότι πέρασε καιρός από τον τελευταίο μου πραγματικό αγώνα. Σας ευχαριστώ που ήρθατε, είναι μια εκπληκτική ατμόσφαιρα, δεν μπορώ να σας ευχαριστήσω αρκετά για την αγάπη που μου δείχνετε».

Και πρόσθεσε: «Ταλαιπωρήθηκα από τον τραυματισμό μου στους τελευταίους 6 μήνες και αμφέβαλλα, δεν ήμουν σίγουρος αν θα μπορέσω να δω τον εαυτό μου στο υψηλότερο επίπεδο και είμαι ευγνώμων που μπόρεσα να δείξω καλό τένις σήμερα. Ας συνεχίσουμε έτσι».

Για το αν ακούει τον μικρό του αδερφό, Πέτρο Τσιτσιπά, που είναι ο κάπτεν της ομάδας, απάντησε: «Παραδόξως τον ακούω. Δεν ξέρω αν το κάνουν πολλά μεγάλα αδέρφια, αλλά παιδιά, να ακούτε τα μικρότερα αδέρφια σας».

Για τη Μαρία Σάκκαρη, που νωρίτερα επικράτησε της Ναόμι Οσάκα, ο «Tsitsifast» είπε: «Ήμουν εκεί και την υποστήριζα, έκανε πολύ καλή δουλειά, έδειξε αποφασιστικότητα και αυτό είναι το επίπεδο του τένις που της αξίζει να έχει. Θα επιστρέψουμε σε λίγο για το μικτό διπλό. Μας αρέσει να παίζουμε στο United Cup και να εκπροσωπούμε την Ελλάδα. Και η Μαρία έρχεται από μια δύσκολη χρονιά, ελπίζω αυτό το τουρνουά να μας ανεβάσει και να μας γεμίσει αυτοπεποίθηση».