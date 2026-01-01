Το μήνυμα που έστειλε ο Τσιτσιπάς: «Είμαστε μαχητές, είμαστε Έλληνες»

Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Παρασκευή (2/1) την Ιαπωνία στο United Cup και ο Στέφανος Τσιτσιπάς μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης, με τον Έλληνα τενίστα να στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα.

«Πάμε για μεγάλα πράγματα. Είμαστε μαχητές. Είμαστε Έλληνες», ανέφερε μεταξύ άλλων, ο Τσιτσιπάς, μιλώντας ενόψει της αναμέτρησης του United Cup, στο Περθ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Τσιτσιπάς

«Τα τελευταία χρόνια έχουμε πολύ καλό ομαδικό πνεύμα στο United Cup. Ήταν ένα απίστευτο ταξίδι για να ξεκινήσουμε τη χρονιά. Βρισκόμαστε ξανά εδώ, στο Περθ. Νιώθω πως σύντομα θα… βαπτιστούμε εδώ.

Έχουμε αγωνιστεί εδώ πολλές φορές. Το Περθ μοιάζει σιγά-σιγά να γίνεται μέρος μίας από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας. Χαίρομαι που επιστρέψαμε.

Ελπίζω πραγματικά ότι κάθε ένας από τους συμπαίκτες μας είναι έτοιμος και προετοιμασμένος για “πόλεμο”. Πάμε για μεγάλα πράγματα. Είμαστε μαχητές. Είμαστε Έλληνες, οπότε θα προσπαθήσουμε να το αξιοποιήσουμε στο έπακρο».