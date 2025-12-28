Τσιτσιπάς: «Είχα ανάγκη αυτό το διάλειμμα, επιστρέφω με διαφορετική ενέργεια»

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας εξήγησε πως η περίοδος μακριά από τα court λειτούργησε ευεργετικά τόσο στο σώμα όσο και στο μυαλό του, υπογραμμίζοντας πόσο σημαντική ήταν η απομάκρυνση από τους ρυθμούς του tour.

«Έκανα αρκετά ταξίδια και ήταν, ίσως, το καλύτερο διάστημα που έχω περάσει εκτός γηπέδων τα τελευταία χρόνια. Είχα ανάγκη αυτό το διάλειμμα, καθώς με βοήθησε να ηρεμήσω, να καθαρίσω το μυαλό μου και να επιστρέψω με διαφορετική ενέργεια», σημείωσε.

Παράλληλα, στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της επιστροφής του στο Περθ, έναν τόπο που –όπως τόνισε– συνδέεται με θετικές στιγμές της καριέρας του, θυμίζοντας τις εμπειρίες του από το Hopman Cup.

«Το Περθ είναι ένα μέρος με το οποίο έχω πολύ όμορφες αναμνήσεις. Από το Hopman Cup μέχρι σήμερα, έχει μια ξεχωριστή θέση για μένα. Χαίρομαι που βρίσκομαι ξανά εδώ και που μπορώ να ζήσω αυτή την εμπειρία», ανέφερε.

Σε ό,τι αφορά το United Cup, ο Τσιτσιπάς υπογράμμισε τη σημασία του ομαδικού πνεύματος, εκφράζοντας παράλληλα τον ενθουσιασμό του για τη σύνθεση της ελληνικής ομάδας. «Είναι πάντα ιδιαίτερο να αγωνίζεσαι για την ομάδα σου. Θέλω να συνεισφέρω όσο μπορώ και να μεταφέρω θετική ενέργεια, ενώ ανυπομονώ να βρεθώ στο court με τους συμπαίκτες μου», τόνισε.

Τέλος, αναφέρθηκε και στη συνεργασία του με τη Μαρία Σάκκαρη, μιλώντας με εκτίμηση για την προσπάθειά της: «Γνωρίζω πόσο σκληρά δουλεύει και βλέπω ότι βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Πιστεύω πως θα παρουσιάσουμε ωραίο θέαμα στο γήπεδο».