Μπαντόσα ήταν και… πάει: Ο Τσιτσιπάς «συνελήφθη» σε τρυφερό τετ-α-τετ με τη νέα του σύντροφο (vid)

Παρελθόν αποτελεί και… επισήμως η «εποχή Μπαντόσα» για τον Στέφανο Τσιτσιπά! Ο Έλληνας πρωταθλητής του τένις έχει γυρίσει σελίδα στην προσωπική του ζωή όπως αποκάλυψε το πρωί της Τετάρτης το «Buongiorno» του MEGA.

Μάλιστα, η εκπομπή πρόβαλε και αποκλειστικά πλάνα με τη νέα του σύντροφο, με την κάμερα να απαθανατίζει το νέο ζευγάρι σε ένα τρυφερό τετ-α-τετ μετά από… αγώνα τένις που έπαιξαν! Καθότι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το νέο κορίτσι του «Στεφ» είναι λάτρης του τένις και με καταγωγή από την Αμερική.

Περισσότερες πληροφορίες για τη νέα σύντροφο του Τσιτσιπά δεν έχουν γίνει γνωστές, ωστόσο είναι σαφές ότι έχει αφήσει πίσω του το… δράμα του χωρισμού του από την Ισπανίδα, Πάουλα Μπαντόσα.

Δείτε το βίντεο του MEGA: