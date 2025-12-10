sports betsson
Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025
Μπαντόσα ήταν και… πάει: Ο Τσιτσιπάς «συνελήφθη» σε τρυφερό τετ-α-τετ με τη νέα του σύντροφο (vid)
Μπαντόσα ήταν και… πάει: Ο Τσιτσιπάς «συνελήφθη» σε τρυφερό τετ-α-τετ με τη νέα του σύντροφο (vid)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς γύρισε σελίδα στην προσωπική του ζωή όπως αποκάλυψε το «Buongiorno» του MEGA, με την εκπομπή να παρουσιάζει και ένα τρυφερό στιγμιότυπο με τη νέα του σύντροφο.

Παρελθόν αποτελεί και… επισήμως η «εποχή Μπαντόσα» για τον Στέφανο Τσιτσιπά! Ο Έλληνας πρωταθλητής του τένις έχει γυρίσει σελίδα στην προσωπική του ζωή όπως αποκάλυψε το πρωί της Τετάρτης το «Buongiorno» του MEGA.

Μάλιστα, η εκπομπή πρόβαλε και αποκλειστικά πλάνα με τη νέα του σύντροφο, με την κάμερα να απαθανατίζει το νέο ζευγάρι σε ένα τρυφερό τετ-α-τετ μετά από… αγώνα τένις που έπαιξαν! Καθότι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το νέο κορίτσι του «Στεφ» είναι λάτρης του τένις και με καταγωγή από την Αμερική.

Περισσότερες πληροφορίες για τη νέα σύντροφο του Τσιτσιπά δεν έχουν γίνει γνωστές, ωστόσο είναι σαφές ότι έχει αφήσει πίσω του το… δράμα του χωρισμού του από την Ισπανίδα, Πάουλα Μπαντόσα.

Δείτε το βίντεο του MEGA:

Economy
Παραγωγικότητα: Εως 18% χαμηλότερη στην Ελλάδα το 2024 σε σχέση με 2009

Παραγωγικότητα: Εως 18% χαμηλότερη στην Ελλάδα το 2024 σε σχέση με 2009

Markets
Societe Generale: Στις πιο φθηνές αγορές παγκοσμίως η Ελλάδα – Βλέπει άλμα κερδοφορίας για τις εισηγμένες 

Societe Generale: Στις πιο φθηνές αγορές παγκοσμίως η Ελλάδα – Βλέπει άλμα κερδοφορίας για τις εισηγμένες 

inWellness
inTown
«Στην Ελλάδα το σαββατοκύριακο ο Μόρις – Πλήρης συμφωνία με τον Ολυμπιακό»
Euroleague 10.12.25

«Στην Ελλάδα το σαββατοκύριακο ο Μόρις – Πλήρης συμφωνία με τον Ολυμπιακό»

Στην Ελλάδα προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, θα είναι τις επόμενες μέρες ο Μόντε Μόρις, σύμφωνα με ρεπορτάζ του γνωστού Ιταλού ρεπόρτερ, Ματέο Αντρεάνι.

Πόλο 10.12.25

Live streaming: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

Live streaming: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε σε live streaming από το MEGA NEWS στις 14:30 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ για την 6η αγωνιστική της Water Polo League.

«Στην Ελλάδα το σαββατοκύριακο ο Μόρις – Πλήρης συμφωνία με τον Ολυμπιακό»
Euroleague 10.12.25

«Στην Ελλάδα το σαββατοκύριακο ο Μόρις – Πλήρης συμφωνία με τον Ολυμπιακό»

Στην Ελλάδα προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, θα είναι τις επόμενες μέρες ο Μόντε Μόρις, σύμφωνα με ρεπορτάζ του γνωστού Ιταλού ρεπόρτερ, Ματέο Αντρεάνι.

Live streaming: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
Πόλο 10.12.25

Live streaming: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

Live streaming: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε σε live streaming από το MEGA NEWS στις 14:30 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ για την 6η αγωνιστική της Water Polo League.

Ο Ολυμπιακός φροντίζει για το ευρωπαϊκό του μέλλον: Τι σημαίνει το «προσπέρασμα» στη Μπόντο
Champions League 10.12.25

Ο Ολυμπιακός φροντίζει για το ευρωπαϊκό του μέλλον: Τι σημαίνει το «προσπέρασμα» στη Μπόντο

Ο Ολυμπιακός πήρε το βράδυ της Τρίτης το πρώτο του «τρίποντο» στο φετινό Champions League, διατηρήθηκε στο κόλπο της πρόκρισης στα play-offs και ταυτόχρονα πρόσφερε στον... εαυτό του ακόμη ένα αποτέλεσμα που φροντίζει για το ευρωπαϊκό του μέλλον.

Μπαρτσελόνα: Στο Ισραήλ με άδεια ο Αραούχο για να αντιμετωπίσει τα ψυχολογικά προβλήματα
Ποδόσφαιρο 10.12.25

Μπαρτσελόνα: Στο Ισραήλ με άδεια ο Αραούχο για να αντιμετωπίσει τα ψυχολογικά προβλήματα

Μια δύσκολη προσωπική περίοδο περνά ο Ρόναλντ Αραούχο της Μπαρτσελόνα, ο οποίος πήρε άδεια από τον καταλανικό σύλλογο για να ταξιδέψει στο Ισραήλ και να αποκαταστήσει την ψυχική του υγεία.

Ρατσισμός, fake news και χορός YMCA: Στην τελευταία του ομιλία ο Τραμπ επιστρέφει στις προεκλογικές του τακτικές
Πενσυλβάνια 10.12.25

Ρατσισμός, fake news και χορός YMCA: Στην τελευταία του ομιλία ο Τραμπ επιστρέφει στις προεκλογικές του τακτικές

Ο Πρόεδρος προσπάθησε να αποκαταστήσει την εικόνα του μετά από κριτική ότι δεν είναι σε επαφές με την πραγματικότητα, αλλά η ομιλία του για τις ενδιάμεσες εκλογές πήρε διαφορετική τροπή

«Στην Ελλάδα το σαββατοκύριακο ο Μόρις – Πλήρης συμφωνία με τον Ολυμπιακό»
Euroleague 10.12.25

«Στην Ελλάδα το σαββατοκύριακο ο Μόρις – Πλήρης συμφωνία με τον Ολυμπιακό»

Στην Ελλάδα προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, θα είναι τις επόμενες μέρες ο Μόντε Μόρις, σύμφωνα με ρεπορτάζ του γνωστού Ιταλού ρεπόρτερ, Ματέο Αντρεάνι.

Υπόμνημα της δημάρχου Γαύδου στην κυβέρνηση για τα ζητήματα που απασχολούν το νησί
Αιτήματα 10.12.25

Υπόμνημα της δημάρχου Γαύδου στην κυβέρνηση για τα ζητήματα που απασχολούν το νησί

«Η Γαύδος δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ισότιμα και οριζόντια στο πλαίσιο ενός ενιαίου αναπτυξιακού σχεδιασμού για την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων» αναφέρει μεταξύ άλλων η δήμαρχος Γαύδου.

Νέο βίντεο από τη σύλληψη του Λουίτζι Μαντζιόνε: Τι δείχνουν οι κάμερες ένα χρόνο μετά τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare
Βίντεο 10.12.25

Νέο βίντεο από τη σύλληψη του Λουίτζι Μαντζιόνε: Τι δείχνουν οι κάμερες ένα χρόνο μετά τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare

Οι εισαγγελείς της Νέας Υόρκης έδωσαν στη δημοσιότητα υλικό από την εντολή σύλληψης του Λουίτζι Μαντζιόνε σε McDonald’s της Πενσιλβάνια, φωτίζοντας νέες λεπτομέρειες για τις κινήσεις του μετά τη δολοφονία του Μπράιαν Τόμσον

Live streaming: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
Πόλο 10.12.25

Live streaming: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

Live streaming: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε σε live streaming από το MEGA NEWS στις 14:30 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ για την 6η αγωνιστική της Water Polo League.

Καιρός: Νέα ατμοσφαιρική διαταραχή φέρνει κρύο, βροχές και χιόνια – Έντονη αστάθεια μέχρι τις Γιορτές
Πρόβλεψη Μαρουσάκη 10.12.25

Νέα ατμοσφαιρική διαταραχή φέρνει κρύο, βροχές και χιόνια - Έντονη αστάθεια μέχρι τις Γιορτές

Οι επόμενες ημέρες θα χαρακτηρίζονται από νυχτερινό και πρωινό κρύο και ομίχλες ενώ ο καιρός τα φετινά Χριστούγεννα θα είναι άστατος, αναφέρει ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης

Νεκρός ο διάσημος βαρύτονος Τζούμπιλαντ Σάικς μετά από πολλαπλές μαχαιριές – Συνελήφθη ο γιος του για τη δολοφονία του
Μίκα Σάικς 10.12.25

Νεκρός ο διάσημος βαρύτονος Τζούμπιλαντ Σάικς μετά από πολλαπλές μαχαιριές – Συνελήφθη ο γιος του για τη δολοφονία του

Ο διεθνώς αναγνωρισμένος βαρύτονος Τζούμπιλαντ Σάικς βρέθηκε μαχαιρωμένος στο σπίτι του στη Σάντα Μόνικα - υπό κράτηση ο γιος του

Αγωγή-φρένο στη mega εξαγορά: Καταναλωτής ζητά να μπλοκαριστεί το deal των 72 δισ. της Netflix για τη Warner Bros
Culture Live 10.12.25

Αγωγή-φρένο στη mega εξαγορά: Καταναλωτής ζητά να μπλοκαριστεί το deal των 72 δισ. της Netflix για τη Warner Bros

Αγωγή καταναλωτή απειλεί να τινάξει στον αέρα το deal των 72 δισ. της Netflix για τη Warner Bros, με τον ενάγοντα να προειδοποιεί ότι η συμφωνία θα «πνίξει» τον ανταγωνισμό στο streaming.

Κικίλιας: Οι αμερικανικές επενδύσεις σε ναυτιλία και ναυτιλιακές υποδομές θα φέρουν δυναμική ανάπτυξη
Πολιτική Γραμματεία 10.12.25

Κικίλιας: Οι αμερικανικές επενδύσεις σε ναυτιλία και ναυτιλιακές υποδομές θα φέρουν δυναμική ανάπτυξη

«Οι συνεργασίες με την Αμερική προσφέρουν ενεργειακή ασφάλεια και αυτό είναι σημαντικό», υπογράμμισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας

Προσβασιμότητα στην ποιότητα: Η Lidl Ελλάς και η υπόσχεση της καθημερινής αξίας
Τα Νέα της Αγοράς 10.12.25

Προσβασιμότητα στην ποιότητα: Η Lidl Ελλάς και η υπόσχεση της καθημερινής αξίας

Η Αφροδίτη Πάμπα, Chief Customer Officer & Μέλος Διοίκησης της Lidl Ελλάς, εξηγεί πώς η εταιρεία μετατρέπει τις προσιτές τιμές σε «πραγματική αξία» και τις καθημερινές αγορές σε μια «συναισθηματική» σύνδεση με τον καταναλωτή.

Αγρότες: Δέχθηκαν επίθεση με χημικά στη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου – Κλούβα των ΜΑΤ μπλόκαρε και ασθενοφόρα
Φωτογραφίες και βίντεο 10.12.25 Upd: 13:56

Ρίψη χημικών από τα ΜΑΤ στη γέφυρα Ρίου -Αντιρρίου - Κλούβες μπλόκαραν εκτός από αγρότες και ασθενοφόρα

Τα ΜΑΤ για να εμποδίσουν τους αγρότες να ανοίξουν τα διόδια στη γέφυρα του Ρίου έφτασαν στο σημείο να μπλοκάρουν και ασθενοφόρα

Άδωνις Γεωργιάδης: «Ενήργησαν με δόλο οι δύο προστατευόμενοι μάρτυρες» στην υπόθεση Novartis
Υπόθεση Novartis 10.12.25

Άδωνις Γεωργιάδης: «Ενήργησαν με δόλο οι δύο προστατευόμενοι μάρτυρες»

«Ο δόλος τους έγκειται ότι στην Αμερική μίλησαν για γιατρούς, ενώ εδώ για πολιτικούς» υποστήριξε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης στη δίκη για την υπόθεση Novartis στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας.

Δότης σπέρματος με καρκινογόνο μετάλλαξη απέκτησε 200 παιδιά – Τουλάχιστον 4 περιπτώσεις στην Ελλάδα
Πανευρωπαϊκή έρευνα 10.12.25

Δότης σπέρματος με καρκινογόνο μετάλλαξη απέκτησε 200 παιδιά – Τουλάχιστον 4 περιπτώσεις στην Ελλάδα

Το σπέρμα ενός δότη με μετάλλαξη που προκαλεί καρκίνο διανεμόταν σε κλινικές επί 17 χρόνια. Αρκετά παιδιά έχουν ήδη πεθάνει.

Στο υπ. Εργασίας οι οικοδόμοι – 24ωρη απεργία για ΣΣΕ, αυξήσεις και μέτρα ασφαλείας
Κινητοποίηση 10.12.25

Στο υπ. Εργασίας οι οικοδόμοι - 24ωρη απεργία για ΣΣΕ, αυξήσεις και μέτρα ασφαλείας

Η Ομοσπονδία κάλεσε σε συγκεντρώσεις για δυναμική διεκδίκηση συλλογικής σύμβασης εργασίας - «Δικά τους τα deadlines, δικοί μας οι νεκροί» φώναζαν οι οικοδόμοι για την απουσία μέτρων ασφαλείας

Πόσοι εντάχθηκαν στο «Εξοικονομώ 2025» – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ωφελούμενοι
ΥΠΕΝ 10.12.25

Πόσοι εντάχθηκαν στο «Εξοικονομώ 2025» – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ωφελούμενοι

Αποκλειστικά για τους ωφελούμενους που εντάσσονται στο πλαίσιο της 1ης υπαγωγής του «Εξοικονομώ 2025», παρατείνεται η σχετική προθεσμία υπογραφής δανειακής σύμβασης έως τις 30 Ιανουαρίου 2026

