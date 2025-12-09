Δεν έχει ελληνικό δίπλωμα οδήγησης ο Στέφανος Τσιτσιπάς

Νέες εξελίξεις στην υπόθεση του Στέφανου Τσιτσιπά ο οποίος πρέπει έως την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου να καταθέσει το δίπλωμα οδήγησής του λόγω υπερβολικής ταχύτητας.

Σύμφωνα με το MEGA o Στέφανος Τσιτσιπάς δεν διαθέτει ελληνικό δίπλωμα οδήγησης.

Αυτό που ψάχνουν οι αστυνομικοί και μέχρι στιγμής παραμένει άλυτο μυστήριο είναι να διαπιστώσουν σε ποια χώρα έχει εκδοθεί το δίπλωμα οδήγησης του Στέφανου Τσιτσιπά.

Στην περίπτωση που ο διάσημος τενίστας διαθέτει δίπλωμα οδήγησης από χώρα της ΕΕ αφενός μπορεί να οδηγεί κανονικά στην Ελλάδα, αφετέρου καλείται να το παραδώσει

Η έρευνα της αστυνομίας ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα, οπότε και ο πατέρας του διάσημου τενίστα εμφανίστηκε στο Αστυνομικό Τμήμα προκειμένου να παραδώσει το δίπλωμα του, ισχυριζόμενος ότι ήτανε εκείνος που έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα.

Υπενθυμίζεται ότι οι κάμερες της τροχαίας έχουν καταγράψει πως ο Στέφανος Τσιτσιπάς οδηγολυσε με 213 χλμ/ώρα στην Αττική οδό, ενώ το όριο ταχύτητας είναι 120χλμ/ώρα.

Στον τενίστα επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ και του αφαιρέθηκε το δίπλωμα για 12 μήνες. Οι αστυνομικές αρχές ενημέρωσαν τον νομικό του εκπρόσωπο για την υποχρέωση παράδοσης του διπλώματος μέχρι την προθεσμία που έχει οριστεί.

Η μη συμμόρφωση με την εντολή παράδοσης του διπλώματος θα οδηγήσει στη σύνταξη δικογραφίας για απείθεια, μια διαδικασία που ενδέχεται να επιβαρύνει περαιτέρω τη θέση του αθλητή.