Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025
06.12.2025 | 14:02
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν τρεις δήμοι λόγω της κακοκαιρίας Byron
InShorts 06 Δεκεμβρίου 2025 | 13:49
Eνσωμάτωση

Στέφανος Τσιτσιπάς: Προθεσμία μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή για να παραδώσει το δίπλωμα οδήγησης

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει προθεσμία μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή να παραδώσει το δίπλωμα οδήγησης στην Τροχαία

Υπνηλία μετά το γεύμα; Τα wellness tips για να ξαναβρείς ρυθμό

Υπνηλία μετά το γεύμα; Τα wellness tips για να ξαναβρείς ρυθμό

Προθεσμία για να παραδώσει το δίπλωμά του στην Τροχαία έως την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου έχει ο Στέφανος Τσιτσιπάς, διαφορετικά αντιμετωπίζει τη σύσταση δικογραφίας για απείθεια.

H Τροχαία δεν δέχτηκε τον ισχυρισμό ότι οδηγούσε άλλος το όχημα κατά το περιστατικό υπέρβασης ταχύτητας που καταγράφηκε στα 213 χλμ/ώρα στην Αττική Οδό.

Παρότι ο πατέρας του Στέφανου Τσιτσιπά παρουσιάστηκε στην τροχαία της Αττικής Οδού και ανέλαβε την ευθύνη, επιμένοντας ότι εκείνος ήταν ο οδηγός του αυτοκινήτου του γιού του που πιάστηκε από τις κάμερες να τρέχει με 213χλμ, η Τροχαία δεν αποδέχθηκε την εκδοχή αυτή.

Ως αποτέλεσμα της απόρριψης του αιτήματος, στον τενίστα επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ και του αφαιρέθηκε το δίπλωμα για 12 μήνες. Οι αστυνομικές αρχές ενημέρωσαν τον νομικό του εκπρόσωπο για την υποχρέωση παράδοσης του διπλώματος μέχρι την προθεσμία που έχει οριστεί.

Η μη συμμόρφωση με την εντολή παράδοσης του διπλώματος θα οδηγήσει στη σύνταξη δικογραφίας για απείθεια, μια διαδικασία που ενδέχεται να επιβαρύνει περαιτέρω τη θέση του αθλητή.

Business
Black Friday: «Έκλεψε» λεφτά από τα Χριστούγεννα;

Black Friday: «Έκλεψε» λεφτά από τα Χριστούγεννα;

Vita.gr
Άγχος: Το διώχνουμε φυσικά με ευεργετικές τροφές και ροφήματα

Άγχος: Το διώχνουμε φυσικά με ευεργετικές τροφές και ροφήματα

Τράπεζες
Δάνεια – Καταθέσεις: Πάνε για γερό «φωτοφίνις» οι τράπεζες

Δάνεια – Καταθέσεις: Πάνε για γερό «φωτοφίνις» οι τράπεζες

ΗΠΑ: Συνελήφθη άνδρας ως ύποπτος για τοποθέτηση βομβών την παραμονή της επίθεσης οπαδών του Τραμπ στο Καπιτώλιο
Βρήκαν βίντεο 04.12.25

ΗΠΑ: Συνελήφθη άνδρας ως ύποπτος για τοποθέτηση βομβών την παραμονή της επίθεσης οπαδών του Τραμπ στο Καπιτώλιο

Ο ύποπτος βρισκόταν στη Βιρτζίνια όταν συνελήφθη και αναμένεται να παρουσιαστεί για πρώτη φορά ενώπιον του δικαστηρίου στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ, Ουάσινγκτον

Σύνταξη
Ρόδος: Κλείνουν τα σχολεία όλων των βαθμίδων εν όψει των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων
Κακοκαιρία Byron 04.12.25

Κλείνουν τα σχολεία όλων των βαθμίδων στη Ρόδο εν όψει των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων

Σχολεία, παιδικοί σταθμοί αλλά και αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Ρόδου δεν θα λειτουργήσουν την Παρασκευή 5/12 λόγω της επικείμενης κακοκαιρίας Byron που αναμένεται να επηρεάσει όλη τη χώρα

Σύνταξη
Κακοκαιρία Byron: Μήνυμα του 112 για ισχυρές βροχές και κατολισθήσεις στην Ανατολική Μάνη
Σε επιφυλακή οι αρχές 04.12.25

Κακοκαιρία Byron: Μήνυμα του 112 για ισχυρές βροχές και κατολισθήσεις στην Ανατολική Μάνη

Οι κάτοικοι της Δημοτικής Ενότητας Ανατολικής Μάνης καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις στις απολύτως απαραίτητες εξαιτίας της κακοκαιρίας Byron

Σύνταξη
Πτολεμαΐδα: Εκτροπή λεωφορείου με εργαζόμενους στη ΔΕΗ – Νεκρός από ανακοπή ο οδηγός
Τι συνέβη 04.12.25 Upd: 09:46

Τραγωδία στην Πτολεμαΐδα: Εκτροπή λεωφορείου με εργαζόμενους στη ΔΕΗ - Νεκρός από ανακοπή ο οδηγός

Το λεωφορείο είχε ξεκινήσει από την Πτολεμαΐδα με προορισμό τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, όταν ο οδηγός αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία και έχασε τον έλεγχο του οχήματος.

Σύνταξη
Εξαπλώνονται τα μπλόκα, χιλιάδες τρακτέρ στους δρόμους – Συγκέντρωση στη Λάρισα για τους συλληφθέντες αγρότες
«Αγώνας επιβίωσης» 04.12.25

Εξαπλώνονται τα μπλόκα, χιλιάδες τρακτέρ στους δρόμους – Συγκέντρωση στη Λάρισα για τους συλληφθέντες αγρότες

Μπλόκα με χιλιάδες τρακτέρ στις Εθνικές Οδούς, αποκλεισμοί δρόμων και Τελωνείων, συγκεντρώσεις και πολύμορφες δράσεις - Οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις, διεκδικώντας την επιβίωσή τους

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Έκτακτο δελτίο: Καταιγίδες με μεγάλη ένταση και διάρκεια θα πλήξουν τη χώρα – Πότε φτάνει η κακοκαιρία στην Αττική
Προσοχή! 03.12.25

Έκτακτο δελτίο: Καταιγίδες με μεγάλη ένταση και διάρκεια θα πλήξουν τη χώρα – Πότε φτάνει η κακοκαιρία στην Αττική

Νέα κακοκαιρία με έντονες βροχοπτώσεις και χαλαζοπτώσεις θα πλήξει τη χώρα - Έκτακτο δελτίο εξέδωσε η ΕΜΥ - Για ποιες περιοχές υπάρχει κόκκινη προειδοποίηση

Σύνταξη
Αγρότες: Έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό και κατευθύνονται στο Τελωνείο του Προμαχώνα – Εξαπλώνονται τα μπλόκα
Ανυποχώρητοι 03.12.25

Αγρότες: Έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό και κατευθύνονται στο Τελωνείο του Προμαχώνα – Εξαπλώνονται τα μπλόκα

Οι αγρότες απαντούν στις κυβερνητικές απειλές με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων - Στις Σέρρες οι αγρότες έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό και κατευθύνονται στο Τελωνείο του Προμαχώνα

Σύνταξη
«Έκλεψε» η Black Friday λεφτά από τα Χριστούγεννα; – Τι έδειξε το ταμείο
Ανάμικτα πρόσημα 06.12.25

«Έκλεψε» η Black Friday λεφτά από τα Χριστούγεννα; – Τι έδειξε το ταμείο

Δεν ήταν λίγες οι φωνές που μιλούσαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα για τη δυνατότητα αγορών σε χαμηλές τιμές που προσφέρει η Black Friday, αποσπώντας ωστόσο ένα σημαντικό μερίδιο από τις εορταστικές αγορές

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Πώς δρούσε η συμμορία των ληστών στο Βύρωνα – Βίντεο ντοκουμέντα από τις επιθέσεις
Ελλάδα 06.12.25

Πώς δρούσε η συμμορία των ληστών στο Βύρωνα – Βίντεο ντοκουμέντα από τις επιθέσεις

Σε βίντεο ντοκουμέντα έχει καταγράφει η δράση της συμμορίας ανηλίκων που είχαν «ρημάξει» πρακτορεία τυχερών παιχνιδιών κυρίως στην περιοχή του Βύρωνα. Για την υπόθεση συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, τρείς ανήλικοι ηλικίας 16, 17 και 18 ετών, και ένας 20χρονος. Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι […]

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Δένδιας: Με την «Ατζέντα 2030» η Ελλάδα αποκτά το πιο σύγχρονο Πολεμικό Ναυτικό της ιστορίας της με ισχυρές δυνατότητες αποτροπής
Πολιτική Γραμματεία 06.12.25

Δένδιας: Με την «Ατζέντα 2030» η Ελλάδα αποκτά το πιο σύγχρονο Πολεμικό Ναυτικό της ιστορίας της με ισχυρές δυνατότητες αποτροπής

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, παρέστη ως εκπρόσωπος του πρωθυπουργού στην τελετή εορτασμού του προστάτη του Πολεμικού Ναυτικού, Αγίου Νικολάου, στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων στον Πειραιά

Σύνταξη
«Να μπλοκαριστεί!» – Σφοδρές αντιδράσεις για την εξαγορά της Warner Bros. από το Netflix – Τα πέντε σημεία
Culture Live 06.12.25

«Να μπλοκαριστεί!» – Σφοδρές αντιδράσεις για την εξαγορά της Warner Bros. από το Netflix – Τα πέντε σημεία

Το Χόλιγουντ και η Ουάσιγκτον βρίσκονται σε αναβρασμό μετά τη συμφωνία-«βόμβα» για την εξαγορά της Warner Bros. από το Netflix έναντι 72 δισ. δολαρίων με την κίνηση να έχει προκαλέσει σφοδρότατες αντιδράσεις

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Φάμελλος από το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια: Οι «γαλάζιες ακρίδες» φάγανε τα δισεκατομμύρια των τίμιων αγροτών
ΣΥΡΙΖΑ 06.12.25

Φάμελλος από το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια: Οι «γαλάζιες ακρίδες» φάγανε τα δισεκατομμύρια των τίμιων αγροτών

«Ο αγώνας των αγροτών δεν είναι μόνο δίκαιος και τίμιος, είναι και εθνικός αγώνας», επισήμανε από το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Πυρά ΠΑΣΟΚ σε Μητσοτάκη: Η κυβέρνηση εξαντλεί τις προοπτικές της χώρας – Η πολιτική αλλαγή είναι επιτακτική
Πολιτική Γραμματεία 06.12.25

Πυρά ΠΑΣΟΚ σε Μητσοτάκη: Η κυβέρνηση εξαντλεί τις προοπτικές της χώρας – Η πολιτική αλλαγή είναι επιτακτική

«Ο κ. Μητσοτάκης ξέχασε να ενημερώσει τους πολίτες ότι το τέλος της ακρίβειας που υπόσχεται σε κάθε του συνέντευξη», τονίζει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, σχολιάζοντας τη σημερινή ομιλία του πρωθυπουργού

Σύνταξη
Οδοιπορικό του in: Πολύπαθη Μάνδρα – Η επόμενη μέρα
Κακοκαιρία Byron 06.12.25

Οδοιπορικό του in: Πολύπαθη Μάνδρα - Η επόμενη μέρα

Οι βροχές που έφερε η κακοκαιρία Byron προκάλεσαν για ακόμα μία φορά πλημμυρικά φαινόμενα στη Μάνδρα - Στο ίδιο έργο θεατές οι κάτοικοι που προσπαθούν να καθαρίσουν τις λάσπες που έχουν καλύψει τα πάντα

Γεωργία Κακή
Φάμελλος για Τσίπρα: Άδικο να ισοπεδώνεται όλη η αντιπολίτευση
ΣΥΡΙΖΑ 06.12.25

Φάμελλος για Τσίπρα: Άδικο να ισοπεδώνεται όλη η αντιπολίτευση

«Έχω πει εδώ και πολύ καιρό ότι δεν έχουμε την ίδια οπτική σε πολλά πράγματα με τον Αλέξη Τσίπρα», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος - Επισήμανε ότι το πολιτικό κεφάλαιο του πρώην πρωθυπουργού είναι «πολύ σημαντικό»

Σύνταξη
Μηνύματα ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τα 17 χρόνια από τη δολοφονία Γρηγορόπουλου – «Σημάδεψε μια γενιά»
Στη μνήμη του 06.12.25

Μηνύματα ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τα 17 χρόνια από τη δολοφονία Γρηγορόπουλου – «Σημάδεψε μια γενιά»

ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά αναφέρονται στην επέτειο δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου από τον αστυνομικό Επαμεινώνδα Κορκονέα - Κάλεσμα στις συγκεντρώσεις από την Πατησίων

Σύνταξη
