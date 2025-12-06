Στέφανος Τσιτσιπάς: Προθεσμία μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή για να παραδώσει το δίπλωμα οδήγησης
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει προθεσμία μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή να παραδώσει το δίπλωμα οδήγησης στην Τροχαία
Προθεσμία για να παραδώσει το δίπλωμά του στην Τροχαία έως την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου έχει ο Στέφανος Τσιτσιπάς, διαφορετικά αντιμετωπίζει τη σύσταση δικογραφίας για απείθεια.
H Τροχαία δεν δέχτηκε τον ισχυρισμό ότι οδηγούσε άλλος το όχημα κατά το περιστατικό υπέρβασης ταχύτητας που καταγράφηκε στα 213 χλμ/ώρα στην Αττική Οδό.
Παρότι ο πατέρας του Στέφανου Τσιτσιπά παρουσιάστηκε στην τροχαία της Αττικής Οδού και ανέλαβε την ευθύνη, επιμένοντας ότι εκείνος ήταν ο οδηγός του αυτοκινήτου του γιού του που πιάστηκε από τις κάμερες να τρέχει με 213χλμ, η Τροχαία δεν αποδέχθηκε την εκδοχή αυτή.
Ως αποτέλεσμα της απόρριψης του αιτήματος, στον τενίστα επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ και του αφαιρέθηκε το δίπλωμα για 12 μήνες. Οι αστυνομικές αρχές ενημέρωσαν τον νομικό του εκπρόσωπο για την υποχρέωση παράδοσης του διπλώματος μέχρι την προθεσμία που έχει οριστεί.
Η μη συμμόρφωση με την εντολή παράδοσης του διπλώματος θα οδηγήσει στη σύνταξη δικογραφίας για απείθεια, μια διαδικασία που ενδέχεται να επιβαρύνει περαιτέρω τη θέση του αθλητή.
